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Київ і 12 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину. На Закарпатті заповненість ліжок у лікарнях перевищила 70%, - МОЗ

Київ і 12 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину. На Закарпатті заповненість ліжок у лікарнях перевищила 70%, - МОЗ

Станом на 29 червня Київ і 12 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Згідно з даними МОЗ, станом на 29 червня показники для послаблення протиепідемічних заходів не відповідають нормі в: Києві, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

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Київ і 12 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину. На Закарпатті заповненість ліжок у лікарнях перевищила 70%, - МОЗ 01
Київ і 12 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину. На Закарпатті заповненість ліжок у лікарнях перевищила 70%, - МОЗ 02

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Более 4000 пневмоний в неделю -- это и есть реальные показатели, а не статистика Минздрава "от винта".
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29.06.2020 12:28 Відповісти
Учитывая, что пневмония примерно только у 5% заболевших.
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29.06.2020 12:30 Відповісти
Ковид не всегда дает осложнения. Только в 20 процентов случаев и чаще всего осложнения это пневмония
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29.06.2020 12:32 Відповісти
удобный способ для власти парализовать политическую жизнь в Украине и творить беспредел
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29.06.2020 12:47 Відповісти
Минздрав брешет, на гиляки паскуд.
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29.06.2020 13:31 Відповісти
 
 