Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар

Організація РФ голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для неї політичні та правові наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для РФ політичні та правові наслідки. Міжнародна спільнота має доволі широкий інструментарій для відповідного реагування: від політичних заяв про засудження дій РФ до невизнання результатів у частині окупованих територій і розширення санкцій та політичного тиску. Продовження терміну перебування Путіна при владі - це продовження агресивної політики Росії, і наше суспільство, і світ мають це розуміти. Чи зрозуміло це для кожного пересічного громадянина Росії - залишається питанням", - сказав він.

Боднар наголосив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію "голосування" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та в Донецькій і Луганській областях, зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

"По-перше, ми очікуємо політичної солідарності щодо того, що голосування, особливо на окупованих територіях, вважаються нелегітимними. По-друге, стосовно осіб, які організували таке голосування, будуть застосовані персональні санкції, недопуск на території держав, з боку яких застосовуються такі санкції. Упевнений, що світова спільнота справедливо побачить, наскільки російська влада намагається примусити населення на окупованих територіях здійснювати політичні кроки на догоду кремлівському керівництву", - пояснив він.

Також читайте: Зміни в Конституції РФ не зможуть перешкодити деокупації Криму, - Кулеба

Заступник голови МЗС також висловив сподівання на те, що громадяни України, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях України, відмовляться брати участь у цьому, з погляду міжнародного права, нелегітимному голосуванні.

"Замість того, щоб дотримуватися принципу законності проведення голосувань і не проводити їх на окупованих територіях України, що ставить під сумнів весь процес голосування, росіяни наполегливо намагаються провести його в Криму і заохочують громадян України, яким вони насильно видали свої паспорти, йти на дільниці для голосування. Тут є подвійний сенс: перше - продемонструвати нібито "своє право" на окуповані території, що є прямим порушенням суверенітету України, друге - це штучно збільшити кількість осіб, які голосують за продовження терміну перебування Путіна при владі", - зазначив Боднар.

На його думку, тому в цьому випадку єдиною відповіддю є продовження санкцій міжнародною спільнотою, Україною, окремими країнами з тим, щоб продемонструвати країні-агресору, що її дії не залишаються безкарними.