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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Боднар (148) Конституція (547) МЗС (4024) росія (63594)

Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар

Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар

Організація РФ голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для неї політичні та правові наслідки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для РФ політичні та правові наслідки. Міжнародна спільнота має доволі широкий інструментарій для відповідного реагування: від політичних заяв про засудження дій РФ до невизнання результатів у частині окупованих територій і розширення санкцій та політичного тиску. Продовження терміну перебування Путіна при владі - це продовження агресивної політики Росії, і наше суспільство, і світ мають це розуміти. Чи зрозуміло це для кожного пересічного громадянина Росії - залишається питанням", - сказав він.

Боднар наголосив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію "голосування" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та в Донецькій і Луганській областях, зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.

"По-перше, ми очікуємо політичної солідарності щодо того, що голосування, особливо на окупованих територіях, вважаються нелегітимними. По-друге, стосовно осіб, які організували таке голосування, будуть застосовані персональні санкції, недопуск на території держав, з боку яких застосовуються такі санкції. Упевнений, що світова спільнота справедливо побачить, наскільки російська влада намагається примусити населення на окупованих територіях здійснювати політичні кроки на догоду кремлівському керівництву", - пояснив він.

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Заступник голови МЗС також висловив сподівання на те, що громадяни України, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях України, відмовляться брати участь у цьому, з погляду міжнародного права, нелегітимному голосуванні.

"Замість того, щоб дотримуватися принципу законності проведення голосувань і не проводити їх на окупованих територіях України, що ставить під сумнів весь процес голосування, росіяни наполегливо намагаються провести його в Криму і заохочують громадян України, яким вони насильно видали свої паспорти, йти на дільниці для голосування. Тут є подвійний сенс: перше - продемонструвати нібито "своє право" на окуповані території, що є прямим порушенням суверенітету України, друге - це штучно збільшити кількість осіб, які голосують за продовження терміну перебування Путіна при владі", - зазначив Боднар.

На його думку, тому в цьому випадку єдиною відповіддю є продовження санкцій міжнародною спільнотою, Україною, окремими країнами з тим, щоб продемонструвати країні-агресору, що її дії не залишаються безкарними.

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Топ коментарі
+3
Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 4848
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29.06.2020 12:39
+3
Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 3340Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 7401
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29.06.2020 12:44
+2
Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 5473
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29.06.2020 12:46
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Правила форума Рада форумчан
это заместитель министра иностранных дел Украины))) шуганул засРашку! дайте ему коры от корабельной сосны пожевать
Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия, - Боднар - Цензор.НЕТ 9922
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29.06.2020 12:30 Відповісти
Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 4848
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29.06.2020 12:39 Відповісти
Скількі Україні коштує цей воїн?
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29.06.2020 12:40 Відповісти
Вам в гривнах посчитать или в очках репутации?
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29.06.2020 12:42 Відповісти
Это с Моникой Зелински и остальной зеко ****** рашка будет иметь последствия? Чувак, да не смеши мои тапки...
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29.06.2020 12:41 Відповісти
Путин призвал не накручивать явку выше 100%.Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 6875
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29.06.2020 12:41 Відповісти
Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 3340Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 7401
показати весь коментар
29.06.2020 12:44 Відповісти
Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 5473
показати весь коментар
29.06.2020 12:46 Відповісти
Давай-давай, шуму побольше!
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29.06.2020 12:46 Відповісти
Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар - Цензор.НЕТ 1747
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29.06.2020 13:00 Відповісти
триндіти і я вмію
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29.06.2020 13:00 Відповісти
та нехай вже проголосують якнайшвидше і приведуть його до вічності
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29.06.2020 13:06 Відповісти
Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия, - Боднар
Какие? Судя по статье - "мы напишем в Спортлого".
С другой стороны, МИД обязано реагировать на действия, которые правительство считает неприемлемыми для страны. Те МИД обязан прокукарекать и сделал это, но не слишком громко: " до непризнания результатов в части оккупированных территорий ". Те результаты выборов в РФ - нового/старого президента мы признаем, но укажем на некоторые нарушения, которые не отвергают легитимности выборов. Дипломатия....
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29.06.2020 13:10 Відповісти
Петр1 вернулся из поездки в Голландию, собрал Думу и
говорит боярам:
Бояре, в Голландии изобрели портвейн!
Все: Что такое портвейн?
это как водка, но легче пъется и вкусней.
Все: Хотим портвейну, хотим портвейну!!!!!
Петр1: Подождите, бояре, это не все, еще голландцы
изобрели презерв@тив.
Все: Что такое презерв@тив?
Это такая кишка, чтоб удовольствие с бабой получить,
и бабы не беременели.
Все: Хотим презерв@тив, хотим презерв@тив!!!
Петр1: Бояре, денег в казне только на одно
изобретение, и для этого голландцы изобрели ГОЛОСОВАНИЕ!
Тут встает старый боярин и говорит:
Правильно, царь-батюшка, как голым совали, так и
будем совать, а мы хотим портвейну!!!!
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29.06.2020 14:41 Відповісти
Не будет.
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29.06.2020 14:58 Відповісти
 
 