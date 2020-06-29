Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар
Організація РФ голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для неї політичні та правові наслідки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
"Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів РФ, матиме для РФ політичні та правові наслідки. Міжнародна спільнота має доволі широкий інструментарій для відповідного реагування: від політичних заяв про засудження дій РФ до невизнання результатів у частині окупованих територій і розширення санкцій та політичного тиску. Продовження терміну перебування Путіна при владі - це продовження агресивної політики Росії, і наше суспільство, і світ мають це розуміти. Чи зрозуміло це для кожного пересічного громадянина Росії - залишається питанням", - сказав він.
Боднар наголосив, що Україна звернулася до міжнародних партнерів із проханням засудити організацію "голосування" на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополь та в Донецькій і Луганській областях, зокрема шляхом посилення санкційного тиску на Російську Федерацію.
"По-перше, ми очікуємо політичної солідарності щодо того, що голосування, особливо на окупованих територіях, вважаються нелегітимними. По-друге, стосовно осіб, які організували таке голосування, будуть застосовані персональні санкції, недопуск на території держав, з боку яких застосовуються такі санкції. Упевнений, що світова спільнота справедливо побачить, наскільки російська влада намагається примусити населення на окупованих територіях здійснювати політичні кроки на догоду кремлівському керівництву", - пояснив він.
Заступник голови МЗС також висловив сподівання на те, що громадяни України, які вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях України, відмовляться брати участь у цьому, з погляду міжнародного права, нелегітимному голосуванні.
"Замість того, щоб дотримуватися принципу законності проведення голосувань і не проводити їх на окупованих територіях України, що ставить під сумнів весь процес голосування, росіяни наполегливо намагаються провести його в Криму і заохочують громадян України, яким вони насильно видали свої паспорти, йти на дільниці для голосування. Тут є подвійний сенс: перше - продемонструвати нібито "своє право" на окуповані території, що є прямим порушенням суверенітету України, друге - це штучно збільшити кількість осіб, які голосують за продовження терміну перебування Путіна при владі", - зазначив Боднар.
На його думку, тому в цьому випадку єдиною відповіддю є продовження санкцій міжнародною спільнотою, Україною, окремими країнами з тим, щоб продемонструвати країні-агресору, що її дії не залишаються безкарними.
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Какие? Судя по статье - "мы напишем в Спортлого".
С другой стороны, МИД обязано реагировать на действия, которые правительство считает неприемлемыми для страны. Те МИД обязан прокукарекать и сделал это, но не слишком громко: " до непризнания результатов в части оккупированных территорий ". Те результаты выборов в РФ - нового/старого президента мы признаем, но укажем на некоторые нарушения, которые не отвергают легитимности выборов. Дипломатия....
говорит боярам:
Бояре, в Голландии изобрели портвейн!
Все: Что такое портвейн?
это как водка, но легче пъется и вкусней.
Все: Хотим портвейну, хотим портвейну!!!!!
Петр1: Подождите, бояре, это не все, еще голландцы
изобрели презерв@тив.
Все: Что такое презерв@тив?
Это такая кишка, чтоб удовольствие с бабой получить,
и бабы не беременели.
Все: Хотим презерв@тив, хотим презерв@тив!!!
Петр1: Бояре, денег в казне только на одно
изобретение, и для этого голландцы изобрели ГОЛОСОВАНИЕ!
Тут встает старый боярин и говорит:
Правильно, царь-батюшка, как голым совали, так и
будем совать, а мы хотим портвейну!!!!