Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра

Юрій Голик у Facebook нагадав, як два роки тому у Дніпрі було відкрито унікальний для України дитячий парк відпочинку і розваг, особливістю якого є те, що він максимально пристосований для дітей з особливими потребами та їхніх батьків.

"Рівно два роки тому у Дніпрі було відкрито побудований нами перший в Україні Інклюзивний дитячий парк. Реалізація цього проєкту зайняла рівно вісім місяців від ідеї до втілення, включно з усіма бюрократичними процедурами. Цей парк зручний і комфортний як для звичайних дітей, так і для дітей з особливими потребами", - пише Голик у Facebook





На кожному з трьох входів до парку, як пише Голик, розміщені мнемосхеми з дублюванням інформації шрифтом Брайля для людей зі слабким зором.







На газонній траві тут "можна і потрібно валятися". Для покриття пішохідної зони використана спеціальна epdm-крихта, "за складом схожа на легкоатлетичне покриття, але в нашому випадку це 100% екологічний матеріал, по якому можна і потрібно бігати, яке легко миється і падаючи на яке діти не будуть збивати лікті та коліна" , - розповідає Голик.

Доріжки в парку не мають прямих кутів і зроблені зі спеціальної тактильної плитки двох видів для людей зі слабким зором.

"Гойдалки. Є спеціальні гойдалки, на які можна заїхати на візку, зафіксувати її та гойдатися. Є гойдалки для батьків з дитиною, на яких дитина сидить окремо від батьків, прямо навпроти них", - описує зручності парку Голик.





Обладнана у парку також різнорівнева пісочниця для гри дітьми на візках.

"Взагалі, парк зроблений так, що скрізь можна проїхати на візку, провезти візок з дитиною, кататися парком на роликах. Величезна кількість ігрових елементів, спрямованих на розвиток пам'яті і швидкості реакції дітей. Ми намагалися зробити його таким, щоб він став улюбленим парком всіх дітей", - згадує Голик.

Парк відновлювався в той час, коли Голик був радником губернатора Валентина Резніченка. Загалом з 2015 по 2019 роки Команда Резніченка реалізувала в області понад 2000 інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, нещодавно виповнилося 4 роки вуличній експозиції Музею громадянського подвигу (Музею АТО), яка стала складовою відновленого Історичного музею Дніпра.