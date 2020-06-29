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Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра

Юрій Голик у Facebook нагадав, як два роки тому у Дніпрі було відкрито унікальний для України дитячий парк відпочинку і розваг, особливістю якого є те, що він максимально пристосований для дітей з особливими потребами та їхніх батьків.

"Рівно два роки тому у Дніпрі було відкрито побудований нами перший в Україні Інклюзивний дитячий парк. Реалізація цього проєкту зайняла рівно вісім місяців від ідеї до втілення, включно з усіма бюрократичними процедурами. Цей парк зручний і комфортний як для звичайних дітей, так і для дітей з особливими потребами", - пише Голик у Facebook


Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра 01

На кожному з трьох входів до парку, як пише Голик, розміщені мнемосхеми з дублюванням інформації шрифтом Брайля для людей зі слабким зором.

Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра 02
Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра 03
Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра 04

На газонній траві тут "можна і потрібно валятися". Для покриття пішохідної зони використана спеціальна epdm-крихта, "за складом схожа на легкоатлетичне покриття, але в нашому випадку це 100% екологічний матеріал, по якому можна і потрібно бігати, яке легко миється і падаючи на яке діти не будуть збивати лікті та коліна" , - розповідає Голик.

Доріжки в парку не мають прямих кутів і зроблені зі спеціальної тактильної плитки двох видів для людей зі слабким зором.

"Гойдалки. Є спеціальні гойдалки, на які можна заїхати на візку, зафіксувати її та гойдатися. Є гойдалки для батьків з дитиною, на яких дитина сидить окремо від батьків, прямо навпроти них", - описує зручності парку Голик.

Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра 05
Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра 06

Обладнана у парку також різнорівнева пісочниця для гри дітьми на візках.

"Взагалі, парк зроблений так, що скрізь можна проїхати на візку, провезти візок з дитиною, кататися парком на роликах. Величезна кількість ігрових елементів, спрямованих на розвиток пам'яті і швидкості реакції дітей. Ми намагалися зробити його таким, щоб він став улюбленим парком всіх дітей", - згадує Голик.

Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра 07

Парк відновлювався в той час, коли Голик був радником губернатора Валентина Резніченка. Загалом з 2015 по 2019 роки Команда Резніченка реалізувала в області понад 2000 інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо, нещодавно виповнилося 4 роки вуличній експозиції Музею громадянського подвигу (Музею АТО), яка стала складовою відновленого Історичного музею Дніпра.

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Топ коментарі
+5
Молодцы. Нужно благодарить Марину Порошенко что она доказала необходимость развития сети инклюзивных центров в стране. И теперь ее наследие -- хорошая помощь таким деткам.
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29.06.2020 12:38
+4
Достойная спутница достойного президента

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 9293
Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 1603
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29.06.2020 12:44
+4
И для сравнения. Реконструкция стадиона спортивного комплекса "Энергия" в г. Новая Каховка, в открытии которого участвовал Зеленский, обошлась городскому бюджету в 13.498 млн. гривен. Никакого участия в финансировании этого проекта государственный бюджет не принимал. Сообщение официального сайта президента Украины о том что "...було відремонтовано в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво»" - тупая ложь и дезинформация. Единственное, что сделала ОГА -- это безальтернативно навязала своего подрядчика с завышенной сильно расценками.
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29.06.2020 12:54
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Молодцы. Нужно благодарить Марину Порошенко что она доказала необходимость развития сети инклюзивных центров в стране. И теперь ее наследие -- хорошая помощь таким деткам.
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29.06.2020 12:38 Відповісти
Достойная спутница достойного президента

Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 9293
Парк, в котором можно и нужно делать все, что хочется, - Голик об инклюзивном детском парке Днепра - Цензор.НЕТ 1603
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29.06.2020 12:44 Відповісти
"Удобный!?" В радиусе 500 м. нет не одной парковки! Не платной, не бесплатной! Как по мнению Голика, родители должны привозить в этот парк детей (тем более колясочников)? Хорошее, в общем-то начинание, как всегда сделано через жопу. Опять голимый пиар и популизм.
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29.06.2020 12:49 Відповісти
"Свинья везде грязь найдёт" (С)
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29.06.2020 12:50 Відповісти
Грязь находится там, где она есть. И не важно кто ее нашел. Важно как называют людей, которым ссат в очи, а они говорят "божья роса".
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29.06.2020 13:02 Відповісти
Да нет. Очень даже важно. Когда залётный рашкованский троль начинает поливать грязью то хорошее, что есть - это важно. И проходить мимо, не плюнув в такого троля, нельзя.
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29.06.2020 13:47 Відповісти
"Слуги народа" кидают нам обглоданные кости, а такие как ты говорят: "Ну это же хорошо. Могли же и вообще ничего не кинуть". Похоже что это ты - бот на зарплате у какого- нибудь чиновника/депутата. Такие как ты, палятся и вычисляются очень легко - они никогда ничего не говорят по существу, а начинают срач с переходом на личности.
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29.06.2020 14:45 Відповісти
А что пройти 600-1000 метров проблемы? Привыкли парковаться чтобы и пешком не идти. В Лондоне к примеру машину оставляешь потом на метро ездишь.
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29.06.2020 14:57 Відповісти
Плять, где вас таких делают? Ты шо курил, что сравниваешь Лондон и Днепр? Этот парк ИНКЛЮЗИВНЫЙ!!! 1000 м. с ребенком-ивалидом на каляске?
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29.06.2020 15:08 Відповісти
Парк, у якому можна і потрібно робити все, що хочеться, - Голик про інклюзивний дитячий парк Дніпра - Цензор.НЕТ 3860
Господин соврамши
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29.06.2020 20:12 Відповісти
Круто! Молодцы!
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29.06.2020 12:49 Відповісти
И для сравнения. Реконструкция стадиона спортивного комплекса "Энергия" в г. Новая Каховка, в открытии которого участвовал Зеленский, обошлась городскому бюджету в 13.498 млн. гривен. Никакого участия в финансировании этого проекта государственный бюджет не принимал. Сообщение официального сайта президента Украины о том что "...було відремонтовано в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво»" - тупая ложь и дезинформация. Единственное, что сделала ОГА -- это безальтернативно навязала своего подрядчика с завышенной сильно расценками.
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29.06.2020 12:54 Відповісти
повезло Днепру с мэром, в отличие от Киева..
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29.06.2020 12:55 Відповісти
Да, мы Альбертыча любим. С мостом фигня вышла, но это не его вина.
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29.06.2020 13:32 Відповісти
С кем нам повезло??? Этот ******* все разворовал, и ничерта не достраивает, все проекты идут по сметам * 3. НА *** ТАКОГО МЭРА
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29.06.2020 15:59 Відповісти
Ну да. Куличенко тебе много за три срока настроил?
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29.06.2020 16:07 Відповісти
У меня родственники в Днепре живут, город строится, красивый, парки и набережная благоустроены.. во всяком случае, по сравнению с Киевом - у вас , в Днепре - хоть что то для людей делается, массив Победу благоустроили, люди довольны, везде парковые зоны..
единственное, часто отключают то воду, то электричество, но это уже много лет.. Днепр - молодцы..
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29.06.2020 20:29 Відповісти
Мы помним слова Филатова на выборах - "Я не предам". Пока к счастью с делом не расходятся. Если бы еще ему удалось справиться с дискотекой на берегу приднепровского пляжа рядом с бывшей по названию ГРЭС напротив Каменки, Старых Кодак, Днепрового! С 22.00 до 05.30 жителям правого берега нет жизни из-за гремящей "музыки". На расстоянии километра не помогают закрытые окна со стеклопакетами. Кто крышует тот беспредел, или это официальная точка по продаже наркоты как на Казантипе? Пан Зеленский на День Конституции слезно призывал не включать ночью музыку. Господин Аваков! Ваши подопечные в Приднепровске наверное не слышали или не хотят следить за выполнением закона. На недавнюю дату парадобесия на параше у нас население из за этих уродов не спало. СБУ - у вас в Приднепровске плодится личинка русского мира.
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29.06.2020 13:48 Відповісти
 
 