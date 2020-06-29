Зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном може відбутися наприкінці липня, - заступник глави МЗС Боднар

Під час засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сійярто обговорили перспективи проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка може відбутися наприкінці липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Обговорено перспективи проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Орієнтовно це може бути кінець липня. Угорська сторона пообіцяла надати свої напрацювання щодо тексту меморандуму, який ми запропонували їм ще під час візиту міністра Дмитра Кулеби до Будапешта", - сказав він.

Боднар назвав переговори в межах Комісії в Києві успішними та конструктивними.

"Сам факт проведення комісії після семи років перерви - це вже певний поштовх. Міністри особисто погодили і підписали відповідний протокол. Домовилися сприяти проведенню найближчими тижнями двох додаткових комісій щодо національних меншин і питань освіти, а також буде вжито заходів для підготовки транскордонної комісії з розвитку прикордонної інфраструктури", - наголосив він.

Крім того, за словами заступника міністра, сторони знайшли порозуміння щодо заходів з подолання наслідків паводків на Закарпатті.

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"Наша сторона звернулася з пропозицією про залучення спільного чотиристороннього інженерно-саперного батальйону "Тиса", завданням якого є саме допомога населенню під час паводків", - зазначив він.

Боднар додав, що всі питання не були вирішені, розбіжності залишаються, але їх намагаються звести до зрозумілого алгоритму вирішення. Одним зі способів вирішення питання забезпечення прав національних меншин у сфері освіти він назвав удосконалення українського законодавства в межах реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме - розробки нового закону про національні меншини.

"Для нас червоними лініями залишаються ухвалені закони про освіту і державну мову. Забезпечення прав національних меншин у сфері освіти можна здійснювати в контексті приватних шкіл, а також удосконалення українського законодавства в межах реалізації однієї з рекомендацій Венеціанської комісії, а саме - розробки нового закону про національні меншини. Це шляхи, якими ми можемо йти далі в діалозі один з одним і вирішенні існуючих проблем, розбіжностей і наближення наших позицій. Із цим розрахунком ми йдемо на зустріч президента і прем'єр-міністра", - пояснив він.

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На запитання про те, чи буде досягнуто сторонами домовленості щодо питання освіти ще до зустрічі Зеленського і Орбана, Боднар відповів, що, ймовірно, буде досягнуто прогресу.

"Я думаю, що буде прогрес. Але чи вдасться остаточно врегулювати питання, я б не поспішав з такими висновками. Ми налаштовані на конструктив і на результат, але цей результат має бути взаємоприйнятним", - зауважив він.