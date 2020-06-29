Лукашенко про коронавірус: Я ж не ідіот... Я три місяці божеволів, але ми його перемогли
Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з прихильниками заявив про перемогу над коронавірусом і розповів про свої переживання в розпал епідемії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, фрагмент його виступу показав телеканал "Білорусь 1".
"Євросоюз - труни, копають, мруть, у будинок для літніх людей приїжджають - а там сотня загиблих. Росія тут ізолювала всіх тощо. "А наш аби що говорить про трактор, про сто грамів, про лазню, ще щось". Я не міг дещо вам казати серйозно. І коли я казав, що трактор вилікує, я розумів, що треба посіяти, тому що жерти буде нічого", - пояснив Лукашенко.
Білоруський президент нагадав, що його критикували за обраний підхід до боротьби з коронавірусом, і зізнався, що переживав через епідемію.
"Я як президент, божеволів, три місяці переживав за те, що коїться з цим ковідом ... Я ж не ідіот, я ж теж розумію, що один у світі, одна країна особливий шлях боротьби з цим вірусом обрала. Мало того, що ви не зрозуміли, а, не дай бог, ми не впораємося - ви точно почнете об мене витирати ноги. Думаєте, легко? Нелегко. Але ми перемогли", - заявив Лукашенко.
Він додав, що "якщо б уся країна піднялася", влада готова була запровадити режим ізоляції - "але господь нас пожалів".
За офіційними даними, в Білорусі зафіксовано 61 475 випадків коронавірусу (+380 випадків за останню добу). 45 тисяч осіб одужали, 383 померли.
Будь ласка, зачекайте...
НІКУА ви на Україну вже не впливаєте,борзописці путіна !В України на вас вже за роки війни імунітет!
Начните снимать с конца, придет время и до диктатора.
Тот же Пиночет спас страну от голода и хаоса.
Хай зебеня откроет - хрен придут.
а конкретніше назвіть КОНКУРЕНТНИЙ ТОВАР (окрім бензину з випрошеної дешевше рашеннафти),котрий може Білорусь продати за валюту,не за рублі (у світовому розподілі виробництва)
у Німеччині летальність 4 відсоки,а у бульбашів - 0,6.
навіть менша ніж у кацапів перед "обнуленням")))))))))))))
хоча мені більше віриться у ніші реаліїї
у смертність МІНІМУМ як у Швеції (11.9 відсотка)
і тому кількість смертей у розрахунку на мільйон населення у 20 разів (як мінімум) більша ніж в Україні..
Але кількість померлих можна вирахувати за аналогіями..
наприклад з безкарантинною Швецією...
Білорусь обійшлась без карантину..
Коли ти НА ДНІ (по щоденннім інфікуванні і смертності-х.й правда офіційна дискретна статистика 4,5,6 осіб в день) падати далі немає куди..
Да, скорость распространения вируса позволила медицинской системе не свалиться в штопор. Но это благодаря самоотверженному труду медиков и ответственности граждан. Но больничные койки в пик были заполнены впритык, людей возили по соседним, менее охваченным пандемией районам.
Что касается Лукашенко - он как раз со своими парадами, спортивными чемпионатами играл на стороне вируса. Скрывал реальное количество жертв. Да и отсутствие карантина - тут у него выбора не было. За время его бездарного правления Беларусь превратилась в нищее государство. В случае карантина просто наступил бы голод.
Але мне не зразумелы ваш сарказм - я дзе небудзь выказау задавальненне узроунем медыцыны, цi палiтычным ладам Беларусi?
У тых Баранавiчах навогул i дарогi дрэнныя.
Но то, что в Беларуси нет правдивых сми, я знаю. Однажды заграницей через детей познакомились с беларусами , они жили вообще на яхте. Классные ребята оказались. Но после совместного ужина начали говорить про политику , и тут я услышала все тот же бред, который не слазит с экранов раша сми. Все те же бандеровцы, которые 'уничтожают могилы участников вов', 'майдановцы сожгли людей второго мая' и тд. Критически мыслить, к сожале6ию, им было не дано. Поэтому очень сомневаюсь, что наша любовь и уважение к белорусам - взаимны. Хотя , рада была бы ошибаться
Судите о людях как о пиве, не по осадку, который лежит на дне, и не по пене, которая плавает по поверхности.
Работник БелАЗа - о настроениях на заводе.
https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://pluso.ru/
Его слова приводит телеграм-канал https://t.me/bnkbel/7774 "Баста!" .
"Живу в Жодино, работаю на БелАЗе, небольшая руководящая должность, - пишет он. - Сегодня с самого утра "сверху" пришло неофициальное распоряжение выяснить настроения людей, отношение к властям.
Я, разумеется, общаюсь и с другими руководителями и с рабочими, и с ИТР. Что тут выяснять, если и так все изветно?
Хотите правду? Так вот она, ловите: здесь все против Саши. Все! И никак это не поправить, никак это не изменить, хоть ты голову расшиби о стенку.
Мало того, все же понимают, отчего такие опросы проводят. Не дурачки. Тут тоже ответ однозначен. Саша, будешь коней кидать - завод станет, и выйдут не ботаники-студенты, а злобные мужики с гаечными ключами. Не балуй, Санек, уходи по-хорошему!
Мы все - 97%, и, если кто еще не понял, то мы решаем что к чему".
Няужо? А большасць насельнiцтва не упэўнена.