УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12781 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
25 213 154
Білорусь (7840) карантин (18171) Лукашенко (2622) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Лукашенко про коронавірус: Я ж не ідіот... Я три місяці божеволів, але ми його перемогли

Лукашенко про коронавірус: Я ж не ідіот... Я три місяці божеволів, але ми його перемогли

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з прихильниками заявив про перемогу над коронавірусом і розповів про свої переживання в розпал епідемії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, фрагмент його виступу показав телеканал "Білорусь 1".

"Євросоюз - труни, копають, мруть, у будинок для літніх людей приїжджають - а там сотня загиблих. Росія тут ізолювала всіх тощо. "А наш аби що говорить про трактор, про сто грамів, про лазню, ще щось". Я не міг дещо вам казати серйозно. І коли я казав, що трактор вилікує, я розумів, що треба посіяти, тому що жерти буде нічого", - пояснив Лукашенко.

Білоруський президент нагадав, що його критикували за обраний підхід до боротьби з коронавірусом, і зізнався, що переживав через епідемію.

"Я як президент, божеволів, три місяці переживав за те, що коїться з цим ковідом ... Я ж не ідіот, я ж теж розумію, що один у світі, одна країна особливий шлях боротьби з цим вірусом обрала. Мало того, що ви не зрозуміли, а, не дай бог, ми не впораємося - ви точно почнете об мене витирати ноги. Думаєте, легко? Нелегко. Але ми перемогли", - заявив Лукашенко.

Дивіться також: Вибори в Білорусі будуть дуже цікавими, а після них буде ще цікавіше. Обіцяю, - Лукашенко. ВIДЕО

Він додав, що "якщо б уся країна піднялася", влада готова була запровадити режим ізоляції - "але господь нас пожалів".

За офіційними даними, в Білорусі зафіксовано 61 475 випадків коронавірусу (+380 випадків за останню добу). 45 тисяч осіб одужали, 383 померли.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+29
У нас нелох, у них неидиот...
показати весь коментар
29.06.2020 13:11
+19
Лукашенко переміг короновірус😄
показати весь коментар
29.06.2020 13:08
+15
Сочуствую белорусам
показати весь коментар
29.06.2020 13:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ольгінські,ви самі "рідко обісрались", хоча начальству "втюхали" хірню про те,що вам вдалося "розігнати" тему "дурантину" в Україні..

НІКУА ви на Україну вже не впливаєте,борзописці путіна !В України на вас вже за роки війни імунітет!
показати весь коментар
29.06.2020 17:10 Відповісти
Нда,ты не идиот,а под себя гребущая сволота,которая срет на своих граждан ,делая все возможное,чтоб корыто сыну передать...
показати весь коментар
29.06.2020 13:46 Відповісти
Тут Лука молодца, экономика Беларуси понесла меньший урон от эпидемии, чем у всех окружающих её соседей, сам Лукашенко действовал самостоятельно и брал ответственность за результат на себя, как и должен наст. лидер нации. Но снимать его с должности всё равно пора- за узурпацию власти и притеснения своих полит. оппонентов на протяжении всех лет его президентства. Он диктатор и это ненормально для европейской страны.
показати весь коментар
29.06.2020 13:55 Відповісти
Умный диктатор - гораздо меньшее зло, чем тупой наркоман
Начните снимать с конца, придет время и до диктатора.
Тот же Пиночет спас страну от голода и хаоса.
показати весь коментар
29.06.2020 14:00 Відповісти
Все що зробив Піночет, це відкрив країну для американських інвесторів.
показати весь коментар
29.06.2020 14:10 Відповісти
Шо значит открыл, обеспечил порядок и соблюдение законов, активистов-рекетеров поставил к стенке.
Хай зебеня откроет - хрен придут.
показати весь коментар
29.06.2020 14:26 Відповісти
Порядок, соблюдение законов, понятные правила игры - это не про нас. С 1994 года непрерывно, как человекоподобные свиньи из "Скотного двора" Оруэлла, переписывают под себя законы, доходя подчас до полного абсурда, но даже сами этим писанным под себя правилам не могут соответствовать и нарушают, нарушают, нарушают... и переписывают вновь, подгоняя многострадальные нормы под свою самоуправную беспредельщицкую реальность.
показати весь коментар
29.06.2020 16:08 Відповісти
Документальное подтверждение где?
показати весь коментар
29.06.2020 16:13 Відповісти
Он ещё перестрелял на стадионах всех социалистов и коммунистов. Это очень важный момент, без этого любая диктатура обречена на поражение.
показати весь коментар
29.06.2020 14:41 Відповісти
Мне, как живущему в Беларуси, объясните, когда это он ответил хоть за что-нибудь. Хоть за преступные дела, хоть за грязные слова? После всего сделанного и сказанного универсальная и очень гуманная мера ответственности для него - это крепкая веревка. И он сам это понимает несмотря на манию величия и не хочет уходить поэтому тоже, при том что одной мании величия для нежелания уходить ему более чем достаточно.
показати весь коментар
29.06.2020 15:55 Відповісти
Перечислите, с документальным подтверждением, за что он должен ответить.
показати весь коментар
29.06.2020 16:15 Відповісти
ніхто ольгінським НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.....
показати весь коментар
29.06.2020 16:45 Відповісти
Нечем крыть, поэтому и примитивная отмазка.
показати весь коментар
30.06.2020 21:36 Відповісти
Он хитрый и ведёт относительно самостоятельную политику в тех рамках, в которых возможно для Беларуси. К примеру, что Порошенко, что Зеленскому может только в страшном сне приснится перечить ВОЗ и в целом рекомендациям(приказам) мир.сообщества. Украинским президентам в прямую указывают что делать и по более мелким вопросам. Беларусь бедная страна, но откуда брать валютную выручку, если нет конкурентоспособного товара на Западе? И кто вообще будет открывать свой рынок для Беларусь в связи с её полит.позицией? Конкуренты никому ненужны. Другое дело, что Лука даже убивал своих полит.конкурентов+ узурпировал власть. Таким не место в Европе. Поэтому он должен ответить за это и уж точно не оставаться президентом.
показати весь коментар
29.06.2020 17:11 Відповісти
"...Социопатия - это более мягкое выражение психопатии. Если личность при своей антисоциальности все же вписывается в социум, способна в нем существовать, но активно пренебрегает правилами и нормами, то мы имеем дело с социопатией. К её классическим чертам можно отнести харизму, высокий интеллект, отсутствие нервозности, склонность ко лжи и лицемерию, неспособность к стыду, раскаянию, эмпатии и любви, гневливость, эгоцентризм, дефицит морали и нравственности....." Можете что-нить добавить.
показати весь коментар
29.06.2020 21:16 Відповісти
Економіка Білорусі ?
а конкретніше назвіть КОНКУРЕНТНИЙ ТОВАР (окрім бензину з випрошеної дешевше рашеннафти),котрий може Білорусь продати за валюту,не за рублі (у світовому розподілі виробництва)
показати весь коментар
29.06.2020 17:03 Відповісти
ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДЮН
показати весь коментар
29.06.2020 13:59 Відповісти
Да Лукашенко победил коронавирус, языком по голой заднице!! Вместо коронавируса пишут любой диагноз!!
показати весь коментар
29.06.2020 14:13 Відповісти
Хочете сказати, що він приховав масове вимирання населення?
показати весь коментар
29.06.2020 14:48 Відповісти
Если от какой-нибудь неконтролируемой заразы, запущенной в страну, необязательно ковид, среди всех соседей выдохнет в полном составе вся ваша семья, а еще у кого-то - половина семьи, а еще кто-то останется инвалидом, то это, конечно, не будет массовым вымиранием, а будет вашим персональным невезением. И не трогайте медиков, а тем более власть, у них масса другой, более важной работы, они не должны о вас заботиться, они вам вообще ничего не должны.
показати весь коментар
29.06.2020 16:00 Відповісти
Именно то, что Лукашенко не развалил, как мы, медицинскую систему и позволило добиться такого результата по уровню вылеченных 73,2% и летальности 0,6%.
показати весь коментар
29.06.2020 16:20 Відповісти
Подтвердите документально, что он ее не развалил, а развалили зато во всем мире, где и близко, в самых передовых странах, нет таких магических цифр летальности от коронавируса, при том что а) в больницах заведомо есть бинт, вата, перекись водорода и то могут посоветовать принести свои, чтоб хватило, и так уже много лет, б) в отсутствие эффективного протокола лечения и действенных и безопасных лекарственных средств главный фактор выздоровления пациента - тщательный уход, а логика "если человек не в состоянии сам себя обслуживать, то кто о нем будет заботиться в больнице" - у нас в Беларуси одно из оснований для отказа в госпитализации, в) у нас есть некие цифири по летальности от ковида, сферического в вакууме, но нет суммарных цифр об изменении летальности как таковой, от любых болезней, за сопоставимые периоды до и во время пандемии.
показати весь коментар
29.06.2020 16:32 Відповісти
ти диви..
у Німеччині летальність 4 відсоки,а у бульбашів - 0,6.

навіть менша ніж у кацапів перед "обнуленням")))))))))))))

хоча мені більше віриться у ніші реаліїї
у смертність МІНІМУМ як у Швеції (11.9 відсотка)
і тому кількість смертей у розрахунку на мільйон населення у 20 разів (як мінімум) більша ніж в Україні..
показати весь коментар
29.06.2020 16:58 Відповісти
на бумаге всё гладко, в реальности печально
показати весь коментар
30.06.2020 08:13 Відповісти
Дело не в вымирании, а в заражении. Чем больше будет зараженных сейчас тем больше будет умирать когда наступят холода.
показати весь коментар
29.06.2020 16:33 Відповісти
причому відразу..
Але кількість померлих можна вирахувати за аналогіями..
наприклад з безкарантинною Швецією...
показати весь коментар
29.06.2020 17:04 Відповісти
хоть кто то дотумкал, как это сделать. а то все в попу целовать бацку готовы за "победу" над коронавирусом
показати весь коментар
30.06.2020 08:15 Відповісти
Александр Грігорьєвічь...можна к вам?...мнє нєкакда! я схажу с ума!
показати весь коментар
29.06.2020 14:28 Відповісти
шоб сойти с ума нормальному человеку три месяцы- цэ дуже забагато...
показати весь коментар
29.06.2020 15:42 Відповісти
То нормальному. А если у человека и так клепки не хватает, то ему может и 26 лет быть не достаточно, чтобы наконец окончательно рехнуться и освободить от своей дури окружающих.
показати весь коментар
29.06.2020 16:03 Відповісти
Типичный пост оппозиционера. Лозунги и отсутствие документальных фактов.
показати весь коментар
29.06.2020 16:34 Відповісти
Тоже здулся. Не Батька, а СЫНОК. Ссыкло.
показати весь коментар
29.06.2020 16:09 Відповісти
Таки идиот...
показати весь коментар
29.06.2020 16:11 Відповісти
рецепти ЛУкашенко(на думку Лукашенко) подіяли..
Лукашенко про коронавірус: Я ж не ідіот... Я три місяці божеволів, але ми його перемогли - Цензор.НЕТ 6571

Білорусь обійшлась без карантину..
Коли ти НА ДНІ (по щоденннім інфікуванні і смертності-х.й правда офіційна дискретна статистика 4,5,6 осіб в день) падати далі немає куди..
показати весь коментар
29.06.2020 16:44 Відповісти
Бравировать тут нечем и Лукашенко заслуги нет от слова "совсем".
Да, скорость распространения вируса позволила медицинской системе не свалиться в штопор. Но это благодаря самоотверженному труду медиков и ответственности граждан. Но больничные койки в пик были заполнены впритык, людей возили по соседним, менее охваченным пандемией районам.
Что касается Лукашенко - он как раз со своими парадами, спортивными чемпионатами играл на стороне вируса. Скрывал реальное количество жертв. Да и отсутствие карантина - тут у него выбора не было. За время его бездарного правления Беларусь превратилась в нищее государство. В случае карантина просто наступил бы голод.
показати весь коментар
29.06.2020 16:59 Відповісти
Мені особливо полюбилася "героїчна" робота ваших медиків, людина похилого віку тиждень температурить дома 38.5 у лікарню не беруть, скора не їде, поїхала сама автобусом, тест зробили через тиждень знаходження у лікарні, результат отримали через два тижні, коронавірус підтверджено вже після поховання...
показати весь коментар
29.06.2020 21:21 Відповісти
Не берусь судить этот незнакомый мне случай - предполагаю даже, что он был не единичный. И медицина беларуская безусловно не дотягивает до европейской. Я лишь отдаю дань уважения простым врачам - жившим прямо в больницах, работавшим с огромным наплывом пациентов. Да и сейчас в южных регионах (Гомель, Брест) не все гладко. В Минской обл наверное уже можно говорить про коллективный иммунитет.
показати весь коментар
29.06.2020 21:51 Відповісти
З тією білоруською медициною яку я бачив у Барановичах, їй до європейської як до Марсу))) ви білоруси занадто оптимістично налаштовані що до власної медицини і рівня життя...)))
показати весь коментар
29.06.2020 21:57 Відповісти
Мне здаецца i украiнская медыцына недалека адыйшла ад беларускай.
Але мне не зразумелы ваш сарказм - я дзе небудзь выказау задавальненне узроунем медыцыны, цi палiтычным ладам Беларусi?
У тых Баранавiчах навогул i дарогi дрэнныя.
показати весь коментар
29.06.2020 22:15 Відповісти
Сарказму не має, особисто я завжди кажу що ми дуже рівні по рівню життя а у медицині тим паче, мене дивують білоруси які навилеко ставляться до України як до біднішої країни)) ось і ви кажете що ваша медицина не дотягує до європейської але зазвичай так кажуть коли не вистачає зовсім не багато))) нас бідних шкодують навіть доярки з колгоспу які працюють з 6 ранку до 18:00 за 300 рублёу)))
показати весь коментар
29.06.2020 22:30 Відповісти
бардака хватает везде. и в РФ и Белорусии и Украине. В этих постсовковых странах успех зависит не столько от действий властей, сколько от сознательности кадров на местах и населения
показати весь коментар
30.06.2020 08:19 Відповісти
Погоджуюся, але понтів у білорасєян вистачить на Америку...
показати весь коментар
30.06.2020 22:24 Відповісти
Дай Бог, чтобы победа над этой заразой не оказалась фантазмой, придуманной Лукашенко, а правдой.

Но то, что в Беларуси нет правдивых сми, я знаю. Однажды заграницей через детей познакомились с беларусами , они жили вообще на яхте. Классные ребята оказались. Но после совместного ужина начали говорить про политику , и тут я услышала все тот же бред, который не слазит с экранов раша сми. Все те же бандеровцы, которые 'уничтожают могилы участников вов', 'майдановцы сожгли людей второго мая' и тд. Критически мыслить, к сожале6ию, им было не дано. Поэтому очень сомневаюсь, что наша любовь и уважение к белорусам - взаимны. Хотя , рада была бы ошибаться
показати весь коментар
29.06.2020 17:10 Відповісти
А что вас удивляет? Жили на яхте, при деньгах, классные ребята. У нас обычно при хороших деньгах - те, кто при корыте. Всякий, кто обеспечен выше среднего..., должен быть до гроба обязан Лукавому за то, что он разрешил ему красивую жизнь. Если кто-то заработал денег в Беларуси и не считает себя обязанным Лукашенко, то последний рассматривает это как личную свою недоработку. Слышали, может, про пенсионерку, которая на предвыборном пикете высказалась за сменяемость власти и которую Лука потом лично с экранов распекал за имеющиеся у нее "дворцы" (читай, за обычный унылый коттеджик, в котором она живет с сыном и который вся семья своими руками за копейки достраивала на протяжении многих лет) и искренне недоумевал, как она, которой ОН ПОЗВОЛИЛ иметь свой дом, осмелилась открыть свой рот, чего ей, старой дуре, не хватает?

Судите о людях как о пиве, не по осадку, который лежит на дне, и не по пене, которая плавает по поверхности.
показати весь коментар
29.06.2020 17:27 Відповісти
Работник БелАЗа - Лукашенко: Саша, будешь коней кидать - выйдут мужики с гаечными ключами
Работник БелАЗа - о настроениях на заводе.

https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://charter97.link/ru/news/2020/6/29/384026/ https://pluso.ru/

Его слова приводит телеграм-канал https://t.me/bnkbel/7774 "Баста!" .
"Живу в Жодино, работаю на БелАЗе, небольшая руководящая должность, - пишет он. - Сегодня с самого утра "сверху" пришло неофициальное распоряжение выяснить настроения людей, отношение к властям.
Я, разумеется, общаюсь и с другими руководителями и с рабочими, и с ИТР. Что тут выяснять, если и так все изветно?
Хотите правду? Так вот она, ловите: здесь все против Саши. Все! И никак это не поправить, никак это не изменить, хоть ты голову расшиби о стенку.
Мало того, все же понимают, отчего такие опросы проводят. Не дурачки. Тут тоже ответ однозначен. Саша, будешь коней кидать - завод станет, и выйдут не ботаники-студенты, а злобные мужики с гаечными ключами. Не балуй, Санек, уходи по-хорошему!
Мы все - 97%, и, если кто еще не понял, то мы решаем что к чему".
показати весь коментар
29.06.2020 17:54 Відповісти
С удовольствием посмотрел бы дебаты лукашенко с кличко)
показати весь коментар
29.06.2020 17:27 Відповісти
А я бы бой между ними посмотрел с большим удовольствием.
показати весь коментар
29.06.2020 22:00 Відповісти
и желательно все 12 раундов, никаких досрочных побед. только до конца)
показати весь коментар
30.06.2020 08:04 Відповісти
те що Бацька вийде на бій з Кличко в хокейних обладунках і з ключкою -навряд чи дозволить йому протриматись 1 раунд... ))))
показати весь коментар
30.06.2020 09:24 Відповісти
Чтобы нацию превратить в говно, ее надо лишить 3-х вещей: языка, истории и религии. Это аксиома. Потом с полученной бесхребетной массой делай, что хошь... Так работал совок. Так произошло и с Беларусью. Так что сябры, бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте.
показати весь коментар
30.06.2020 02:58 Відповісти
Вы считаете, что беларусы это говно? А украинцы кто? Считаете, что в Украине демократия?
показати весь коментар
07.07.2020 01:11 Відповісти
все проблемы от безразличия толпы
показати весь коментар
30.06.2020 08:22 Відповісти
....... Я же не идиот, я же тоже понимаю,......
Няужо? А большасць насельнiцтва не упэўнена.
показати весь коментар
30.06.2020 09:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 