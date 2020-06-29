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Міноборони (7021) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ від початку доби 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, поранено двох військових, - Міноборони

Найманці РФ від початку доби 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, поранено двох військових, - Міноборони

Найманці Російської Федерації від початку 29 червня 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Унаслідок обстрілу осколкових поранень зазнали двоє військових.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 12:00 сьогодні, 29 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил задокументовано шість випадків відкриття вогню з боку російсько-окупаційних військ. Вже від початку цієї доби під ворожий вогонь потрапляли наші позиції біля н.п. Кримське, Березове, Хутір Вільний", - повідомив спікер Олександр Мотузяник у щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Також пізніше вранці ворог випустив десять мін калібру 120 мм біля н.п.Березовое та с.Хутір Вільний, застосувавши протитанкові керовані ракети, гранатомети СПГ і стрілецьку зброю.

"Від початку доби двох наших військовослужбовців було евакуйовано з бойових позицій з осколковими пораненнями. Наразі їм надається медична допомога. Втрати противника уточнюються", - додали у відомстві.

Зазначається, що станом на цю мить ситуація в зоні ООС залишається стабільною та повністю контрольованою Збройними Силами України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

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Найманці РФ від початку доби 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, поранено двох військових, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8930

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29.06.2020 13:32 Відповісти
Найшвидшого одужання пораненим.
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29.06.2020 15:04 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Найманці РФ від початку доби 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі, поранено двох військових, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2300
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29.06.2020 16:56 Відповісти
 
 