На Київщині за добу виявили 40 нових випадків COVID-19, загалом - 2546, із них 50 - летальних, - ОДА

У Київській області підтверджено 2546 випадків інфікування коронавірусом, за добу - 40.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2546 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 216 дітей та 463 медпрацівники (за весь період)). Нових випадків за останню добу – 40", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на стаціонарному лікуванні – 284, на самоізоляції – 2262.

Одужали 1319 осіб (у т.ч. 110 дітей). За час пандемії померло 50 осіб.