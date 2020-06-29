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На Київщині за добу виявили 40 нових випадків COVID-19, загалом - 2546, із них 50 - летальних, - ОДА

На Київщині за добу виявили 40 нових випадків COVID-19, загалом - 2546, із них 50 - летальних, - ОДА

У Київській області підтверджено 2546 випадків інфікування коронавірусом, за добу - 40.

Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 29 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 2546 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 216 дітей та 463 медпрацівники (за весь період)). Нових випадків за останню добу – 40", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на стаціонарному лікуванні – 284, на самоізоляції – 2262.

Одужали 1319 осіб (у т.ч. 110 дітей). За час пандемії померло 50 осіб.

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Тоді хворих треба привезти у Бєларусь, де батько переміг короновірус🤗
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29.06.2020 13:35 Відповісти
Китайцы - жрут летучих мышей, а все из-за этого обосрались.
Ну прямо очень муд.рый народ - оттуда только эпидемии и подделки всегда были.
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29.06.2020 13:36 Відповісти
 
 