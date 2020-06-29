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розслідування (2246) експертиза (214) Холодницький (661) Роттердам+ (297)

САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький

САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи

Без висновків експертів та спеціалістів в економічній площині слідство у справі "Роттердам+" не може рухатися далі.

Про це в ефірі Youtube-каналу "Ісландія" заявив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ.

"Без висновку експерта, без висновків уповноважених спеціалістів, фахівців щодо того, як працює ця схема, чи це була схема, чи це була формула, і збитки, що є ключовим для оголошення про завершення досудового розслідування, ми не можемо рухатися далі", - визнав Холодницький.

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За його словами, слідство триває: "Призначено експертизи, від завершення яких залежить подальша доля цього провадження".

Він також зізнався, що нових фігурантів у справі не буде. "Скажу чесно, те, що я бачу у справах, на моє переконання, коло підозрюваних у цій справі повне. Ми судимо тільки з тих матеріалів справи, які є", - сказав Холодницький.

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Топ коментарі
+22
а как же вы без экспертизы открыли уголовное дело, даже не зная, есть ли там убытки ?
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29.06.2020 13:35
+19
САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2166
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29.06.2020 13:40
+18
Шоу для быдла должно продолжаться. Шоу их все, доказано зомбоящиком олигархов.
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29.06.2020 13:46
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Я не розумію, ви ж самі писали, що то була найкраща формула всіх часів і народів. Чому знову все з початку?
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29.06.2020 13:34 Відповісти
Шоу для быдла должно продолжаться. Шоу их все, доказано зомбоящиком олигархов.
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29.06.2020 13:46 Відповісти
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29.06.2020 13:34 Відповісти
а как же вы без экспертизы открыли уголовное дело, даже не зная, есть ли там убытки ?
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29.06.2020 13:35 Відповісти
И потом еще одно дело по отмене формулы. Власть олигофренов, сер. Какистократия во всей красе.

САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7601
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29.06.2020 13:49 Відповісти
САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 2166
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29.06.2020 13:40 Відповісти
Это интересно.Предвыборный Зеленский гневно разоблачая "грабительскую"формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Зеленский считает своей заслугой отмену "Роттердам+. А Буславец в 2016 г будучи главой департамента экономики и финансов, лично поддержала принятие формулы Роттердам+.
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29.06.2020 13:45 Відповісти
Мало того -- это была самая экономная формула для страны

САП ще не має експертиз та висновків експертів для передачі справи "Роттердам+" до суду, - Холодницький - Цензор.НЕТ 9759
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29.06.2020 13:50 Відповісти
Сейчас просто Беня+++++
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29.06.2020 13:57 Відповісти
А забыл еще ЗЕля+++++
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29.06.2020 13:58 Відповісти
Цена на уголь упала синхронно с нефтью,но по тарифу Беня+++++ она выросла на треть для тепловых станций.Центренерго получил убыток около 2 млрд,против прибыли в 0,5 млрд при "барыгах".Вот и вся зелёная экономика.
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29.06.2020 13:48 Відповісти
"Экономика должна быть.... экономной, но только для меня" (С) Беня Коломойский
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29.06.2020 13:58 Відповісти
100%
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29.06.2020 13:59 Відповісти
Треба шість років чекати?
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29.06.2020 13:48 Відповісти
Хтось вірить в те що, за такий час і з тим завзяттям, яке було на початку ніхто не проводив експертизи? Що ж робили слідчі?
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29.06.2020 14:06 Відповісти
До чого тут віра ? Просто Холодницький з Сцитником новини не читають.


Але ця експертиза для їхнього замовника не підходить,треба гарного експерта знайти,за прийнятну ціну.
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29.06.2020 14:14 Відповісти
помилка 404
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30.06.2020 00:16 Відповісти
https://glavcom.ua/economics/finances/opublikovani-rezultati-ekspertizi-formuli-rotterdam-yaku-blizko-roku-prihovuvali-nabu-i-sap-636809.html Опубліковані результати експертизи формули «Роттердам +», яку близько року приховували НАБУ І САП
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30.06.2020 00:19 Відповісти
Сейчас пару повышений тарифов за электроэнергию от зелёных и Роттердам+ покажется экономическим чудом.
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29.06.2020 14:17 Відповісти
😁
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29.06.2020 14:19 Відповісти
И не будет. Народу уже об этом намекают добрых полтора года
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29.06.2020 14:33 Відповісти
А як же з арештованими "советник директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисовой и ген.директор "ДТЭК Сети" Гелюх", а https://censor.net/news/3141895/nabu_obyavilo_podozreniya_po_delu_rotterdam_shesti_litsam_v_tom_chisle_eksglave_nkreku_vovku_obnovleno? Їм що, і далі ховатися? Скільки можна?
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29.06.2020 14:47 Відповісти
шо-то я совсем запутался. он говорит о деле по применению Вротердам+ или о деле по его отмене?
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29.06.2020 14:52 Відповісти
экспертизы нету, а они на каждом углу уже раструбили про убытки
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29.06.2020 23:02 Відповісти
Як це немає? Та кожна бабуся перед виборами знала, що "експерти" сказали, що "бариги" і всіх обікрали. А чого тільки вартує заключення експерта Бігуса. То ще ще потрібно прокурору? Інформацію вже давно проковтнули і прийняли рішення, а він каже, що немає експертизи. Він що з дуба впав? Тільки по Ротердаму+ і "Свинарчукам" дали оцінку Порошенко і зненавиділи його, а тут кажуть що це неправда? Беня вже почав свою "ротердаму", і везе-везе вугілля з московії, шахти в Україні зупинив. То ж все в дії. А електроенергія на заводи Феросправів? Іде з Білорусі і Московії, все як ви зробили разом. До речі, за ваші гроші.
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30.06.2020 09:51 Відповісти
 
 