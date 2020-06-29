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Боднар (148) НАТО (6215)

Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО

Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає, що про розміщення на території країни військових баз НАТО поки що говорити зарано.

Про це Боднар сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, поки це тільки теорія. Наразі про це говорити зарано. Коли Україна отримає статус повноцінного члена НАТО, про це можна буде говорити серйозно. Зараз ми приєдналися до Програми розширених можливостей НАТО (EOP) - це черговий крок до зміцнення співпраці з Північноатлантичним альянсом, що так само викликало в Росії негативну і нервову реакцію. Безумовно, вони намагаються применшити роль EOP", - сказав заступник глави МЗС.

Водночас Боднар назвав рішення США про переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі серйозним і позитивним для України сигналом.

"Це серйозний сигнал, на який Росія вже нервово відреагувала, але для нас це позитивний сигнал, оскільки посилення військових можливостей НАТО, особливо в таких флангових державах, як Польща, країни Балтії - це абсолютно позитивно впливає на безпеку України. Звичайно, ми не можемо говорити зараз про розміщення таких же військових підрозділів на території України", - наголосив він.

Заступник голови МЗС додав, що, по-перше, Україна визначилася зі своєю стратегічною метою - інтеграцією в НАТО.

Також читайте: Організація Росією голосування про внесення змін до Конституції РФ на окупованій території України матиме для неї політичні та правові наслідки, - Боднар

"По-друге, військові потужності НАТО вже розташовані безпосередньо на російському кордоні в країнах, які є членами Альянсу. НАТО на відстані 100 км від Санкт-Петербурга! Але це загрози для Кремля не становить. А ось теоретично можливе колись розміщення військових баз, наприклад, у Криму - це мало б лякати. Насправді, це розкриває реальний зміст російської агресії, окупації Криму та Донбасу - це аж ніяк не пов'язано з вибором шляхів зміцнення безпеки України, це пов'язано з агресивною сутністю російської політики", - пояснив він.

Боднар нагадав, що Україна зробила запит про надання їй Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) ще на Бухарестському саміті, тоді Альянс чітко сказав, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, але рішення - за НАТО.

"Я вважаю, що Україна на сьогодні може розраховувати на надання ПДЧ, оскільки є і військова здатність, і бюджетна, і підтримка населення. Межі досконалості немає, можна щоразу ставити нові вимоги. Тому питання лежить виключно в політичній площині. Якщо Альянс ухвалить політичне рішення, що Україна може отримати ПДЧ, це буде їхнє рішення, яке ми із задоволенням приймемо і почнемо реалізовувати. Я вважаю, ми зробили багато і з точки зору реформування держави, досягнення правових, демократичних, інших стандартів. Україна готова до того, щоб вступати в Альянс, але рішення - за їхньою стороною", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном може відбутися наприкінці липня, - заступник глави МЗС Боднар

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Топ коментарі
+16
Готовий надати під розміщення бази НАТО 20 соток городу в оренду, безкоштовно.
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29.06.2020 13:43
+15
Присоединяюсь со своими 6 сотками, даром.
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29.06.2020 13:45
+7
ты очень безграмотный, и по сути и насчет рассеянского койне.


переходь на нормальну мову, бо в кацапськiй в тебе майже в кожному словi помилка.
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29.06.2020 13:51
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З кловуном а НАТУ?
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29.06.2020 13:39 Відповісти
Я хоть кловуна и не выгораживаю, но у меня от дома в двухстах метрах железка проложена. Так вот! В день по два-три состава с НОВЫМИ танками и БТР-ми проганяется в восточном направлении. При правлении шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ такого б/ушный хлам и то, не каждый день
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29.06.2020 14:01 Відповісти
Кловун розпродує техніку.
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29.06.2020 14:04 Відповісти
Таких боїв зараз нема що по два состава з новими танками на день треба. Просто продають технику раші, скоріш за все. Шоколадний робив те саме, але не так відверто.
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29.06.2020 14:06 Відповісти
НА ПАРАШЕ много заводов и ресурсов, которые делают техники, в разы больше чем мы. Нафига им наши мизерные единицы???
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29.06.2020 14:13 Відповісти
Раша тільки говно вміє робити
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29.06.2020 15:01 Відповісти
Непзди,зебіл!Саме при Пороху і почалося відновлення танків та бетерів, а б/ушний хлам, як ти утирок назвав, то було на початку війни.
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29.06.2020 15:25 Відповісти
Ага....саме при порохе наращивание рошеновских точек на каждом углу, наращивание Космо Лохотронов почти в каждом доме, коррупция в военное время, а именно насраловы, насцалыки, свинарчуки, мертведчуки и саме при Порохе. Верно???
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29.06.2020 16:14 Відповісти
Ще раз українською тобі напишу - нпзди, зебабуїн! А краще викинь у вікно телевізор - він із твїх мізків зробив "зелену жижу"! Всі совї фантазії можеш зсунути в одне місце! Зрозумів???
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29.06.2020 16:18 Відповісти
Ти шо, бовбойоб(с)?
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29.06.2020 16:21 Відповісти
ПНХ зебіл!
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29.06.2020 16:22 Відповісти
И перед тем как срать как попало, читай внимательнее мой верхний комент, шизоид
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29.06.2020 16:20 Відповісти
ПНХ зебіл!
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29.06.2020 16:21 Відповісти
Зря ты так
А ведь после второго года правления шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, было понятно что это за фрукт. Оно просрало все и насрало на тебя, на меня и сделало #жытыпоновому# своим рыговским корешам в лице ахметовых, боек, шухерычей и прочей прокремлядьськой РЫГО-МРАЗИ. Только ведь ты этого не понимаешь. А ведь тебе еще биться ап стену четыре года!!! И то не факт, что Пэдра выиграет. Тут глядишь, уже воскресший ШОПпоблок набирает обороты
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29.06.2020 16:43 Відповісти
Я на виборах 2014 р не голосував за Пороха, а у 2019 році так бо не хотів допускати до Влади зеутирків! Пороха я критикував за його "толерантність", але ніколи за дипломатичні успіхи на міжнародній арені де він відстоював інтереси України і називав рашу агресором, а тупінаХуйлом! Жодного разу я від ссикунаЗЕ цього не чув - ЖОДНОГО! При Уряду Пороха економіка була краще, ніж сьогодні - це хзнає навіть мій кіт! Те в якому стані була Армія, коли ми почали воювати із терорашою, знаєш навіть і ти! Відновлювати почали саме при Пороху - це факт! Із пустої Казни 2014 р (пара десятків тисяч гривнеь було на рахунках ДКСУ) передали зебілам десятки мільярдів грн! На кінець 2019 початок 2020 р. ці ушльопки зробили діру і я по своїй бюджетній установі увійшов в цей рік із мільйонною кредиторкою (цього у мене не було із часів унучари)! Зараз - хаос, безлад, військовий бюджет урізаний по стратегічних програмах (ракетна - навіть Бутусов про це писав тут на цензорі). (пс.с у мене багато знайомих як у військах, так і у верхах - і всі говорять одне "такої сраки не було навтіь при овочу)! Так що ти мені хотів сказати?!
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29.06.2020 17:58 Відповісти
При Пороху його поплічник свідомо постачав зі своєї фірми танкистам мастило, яке виводило броню з ладу. Іноді під час бою.
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30.06.2020 09:55 Відповісти
Де пруф щодо цього? Хоча б прізвище, про кого йде мова, а так просто слова ні про що!
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30.06.2020 12:52 Відповісти
А баз США? Как здесь этот Боднар отвертится?
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29.06.2020 13:41 Відповісти
Я Вас наверно удивлю, но есть базы США в Украине. Одесская Об.
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29.06.2020 13:50 Відповісти
Когда они начали там функционировать?
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29.06.2020 14:35 Відповісти
Ну про базу это я загнул. В Очакове Николаевской области.
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30.06.2020 08:18 Відповісти
Готовий надати під розміщення бази НАТО 20 соток городу в оренду, безкоштовно.
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29.06.2020 13:43 Відповісти
Присоединяюсь со своими 6 сотками, даром.
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29.06.2020 13:45 Відповісти
молодец Боднар, правильно говорит... но начинать об этом говорить надо было еще в 1991 году... хотя и сейчас еще не поздно... пусть кацапстан бесится...
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29.06.2020 13:46 Відповісти
Тобто тепер щодо баз НАТО визначає замміністра МЗС, а не президент. Що відбувається?
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29.06.2020 13:47 Відповісти
Тобиш - ни когда. Воюющия страна не может войти в страны НАТО.
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29.06.2020 13:47 Відповісти
ты очень безграмотный, и по сути и насчет рассеянского койне.


переходь на нормальну мову, бо в кацапськiй в тебе майже в кожному словi помилка.
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29.06.2020 13:51 Відповісти
Та "трезвый" я был. Сам в шоке.
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30.06.2020 08:19 Відповісти
тобиш
ни когда
воюющия

Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 3399
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29.06.2020 13:56 Відповісти
воюющие между собой претенденты. .и то с исключениями...
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29.06.2020 14:00 Відповісти
Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 4544
https://texty.org.ua/fragments/100717/ministr-oborony-taran-pracyuye-na-rosiyu-zadacha-zupynyty-ruh-********-do-nato/ texty.org.ua
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29.06.2020 13:49 Відповісти
Дата публікації:
2020-04-11
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29.06.2020 14:10 Відповісти
Кто толька не пасся "PR" на поле НАТО!
Читайте Устав НАТО..
Виперд для Лохів та неЛохів..))
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29.06.2020 13:50 Відповісти
А вот с США об этом можно говорить уже сейчас, только согласятся-ли .... дело в том , что войска выводимые из ФРГ не являются войсками НАТО и америкосы уже сказали, что размещаться будут по договорённости с отдельными государствами ..
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29.06.2020 13:50 Відповісти
Ничего подобного... впервые я побывал в Венгрии (в качестве примера) в 93 г. Ни один венгр не говорил по-английски, да и на других европейских не очень. Потом мне довелось там побывать в 97 и 98 гг. Будапешт заговорил на англ., по Венгрии ездили НАТОвские грузовики, НАТОвская форма была повсюду, и в малых, и в крупных городах. При том, шо венгры вступили в альянс только в 99м... так шо, нехер вещать о возможном, как о невозможном
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29.06.2020 13:54 Відповісти
Німецькою мовою вони розмовляли!
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29.06.2020 14:00 Відповісти
то в 1956...а чехи в 1968
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29.06.2020 14:02 Відповісти
Пізніше вони теж розмовляли. Я свідок цьому! А англійську мову вони погано знають.
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29.06.2020 14:04 Відповісти
С президентом Зеленским есть Надежда вступить в НАТО ,чего не было с попередником ,который всегда находил отмазки
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29.06.2020 13:59 Відповісти
У кого-то ещё есть надежда с большой буквы на Явашвырока - дурень думкою багатіє.
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29.06.2020 14:09 Відповісти
Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 4751
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29.06.2020 14:01 Відповісти
Всё зависит от США. Когда они дожмут Россию экономически и подсадят её на полную зависимость от эконом.помощи от США, тогда и без статуса, и статусом без проблем разместят свои базы в Украине. Сейчас они тоже это могут сделать, но возможная "цена" их не устраивает. Они будут ждать времён "пьяного Ельцина", когда они расширялись на Восток вне зависимости от того, что там мычит их собственный должник и побирушка.
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29.06.2020 14:08 Відповісти
Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 2244
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29.06.2020 14:10 Відповісти
В ЛЮБОЙ ВОЙНЕ ГЛАВНОЕ УБИТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ !!! С ЛЮБЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЖЕРТВ ВРАГА !)
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29.06.2020 14:18 Відповісти
не нада ната, кураторы мои на лубянке ругаться будут...


Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО - Цензор.НЕТ 8630




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29.06.2020 14:19 Відповісти
Боднар Василь Миронович. Заступник Міністра закордонних справ України.

2000-2004 - Третій, другий секретар Посольства України в Російській Федерації. Там и был завербован ФСБ. Скотыняка така.
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29.06.2020 14:28 Відповісти
Капітулянт ЗЕбіл Боднар заявив про розміщення в Україні баз НАТО: що можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО
А ось військові -об'єкти, бази -США за кордоном- 2019 рік.
Австралія; Австрія; Албанія; Афганістан; Бахрейн; Болгарія; Бельгія; Бразилія; Великобританія; Угорщина; Гондурас; Гренландія; Греція; Данія; Джібуті; Ірак; Ісландія; Іспанія; Італія; Катар; Косово; Куба Гуантанамо; Кувейт; Латвія; Литва; Люксембург; Нідерланди; Норвегія; Об'єднані Арабські Емірати; Оман; Польща; Португалія; Республіка Корея; Румунія; Саудівська Аравія; Сінгапур; Словаччина; Словенія; Туреччина; Фінляндія; Хорватія; Чорногорія; Чехія; Естонія; Японія ......
Серед вказаних тут країн багато яких не є членами НАТО, але мають на своїй території потужні військові бази США, які гарантують їм 100% захист від кривавої фашистської паРаші. І вони звичайно навіть не думають як наші продажні ЗЕбіли про капітуляцію на милість проклятої паРаші.
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29.06.2020 14:34 Відповісти
бред, база США это только база США, в случае осложнений военослужащие США будут охранять только ее территорию, другое дело если это страна НАТО, тогда совсем другие расклады
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29.06.2020 15:53 Відповісти
Країни там де знаходяться військові американські бази це зазвичай союзники США поза НАТО. І вони отримують величезні військові і фінансові вигоди. А президент США може призначити держава основним союзником протягом 30 днів після повідомлення з боку Конгресу. У 2014 році в Конгрес був внесений законопроект, згідно з яким цей статус може бути наданий також Грузії, Молдавії і Україні.
Значення статусу
Введення такого статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі в спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь в ряді спільних контртерористичних заходів, поставки ******** видів озброєння, спільна участь в космічних проектах .... і багато чого іншого. Так що тепер справа за ЗЕбілами капітулянтами ...
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29.06.2020 17:02 Відповісти
база США есть на Кубе например, какие союзники? о чем?
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29.06.2020 17:17 Відповісти
Куба це як один виняток, так як вона не союзник США поза НАТО. І Куба як напівколонія паРаші мала радіоелектронний центр в Лурдесі - головний радянський, а потім і найважливіший російський центр, військову базу радіоелектронної розвідки, зараз тимчасово закриту .
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29.06.2020 18:00 Відповісти
ну так а с чего вы взяли что американцы на базе будут воевать за страну в которой она находится? не будут, будут охранять базу по периметру вот и все.
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29.06.2020 19:09 Відповісти
З Ке Ге Бє *****, як і з чортом, не слід входити в жодні дискусії, домовлятися про щось чи хоча б намагатися порозумітись.
Але Захід і далі вірить, що з ****** "можна порозумітися", тимчасом ані нинішні стратегії, які той використовує, ані тактика росіянського Фе Ес Бє у своїй суті від совєцьких часів не дуже й змінилися. - О. Забужко "Український палімпсест"
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29.06.2020 15:08 Відповісти
В мене пропозиція щодо маленьких змін в статті №5 доповнити:"...і яка встановлює що збройний напад на одну або кількох з них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх і кожна з країн-членів зобов'язана надати допомогу стороні або сторонам, які зазнали нападу, включаючи застосування збройної сили" і добровольчих збройних сил під керівництвом НАТО для фізичної присутності в воюючих до вступу в НАТО країнах членах НАТО з агресором.--Десь так.
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29.06.2020 15:11 Відповісти
об этом говорить никогда не рано и никогда не поздно, гуттаперчивый ты наш..))
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29.06.2020 17:10 Відповісти
-
"На превеликий жаль в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Український Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
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29.06.2020 18:06 Відповісти
треба мати власні сили і засоби,щоби надати відсіч агресору, не зважаючи, звідки він буде нападати...як наші партнери - Франція, США, Британія etc -
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29.06.2020 18:17 Відповісти
этот "служивый" серезно подготавливает украинскую ментальность к рашистской оккупаци, и у него нет разрешения от рашиста на серезные переговоры с НАТО о размещении военных баз ,на территории Украины для защиты ее и украинского народа от рашистской оккупации
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29.06.2020 18:40 Відповісти
Ульоооо! Наркоманы мидовские, для начала своего зэзыдэнта поменяйте на нормального и адекватного дэржавныка. Потом и за членство с вами поговорят. Да и то, когда вас, паскуд глухонемых, повышвыривают с дипломатической службы с лишений стажа и в ней и позором. Черти!
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29.06.2020 23:40 Відповісти
Для вступления в НАТО Украина должна внести изменения в Закон об образовании, чтобы Венгрия не препятствовала.
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30.06.2020 01:33 Відповісти
Бондар, курво, саме на часі розвертати американські протиракетні підрозділи та інші бази НАТО на теренах України!
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30.06.2020 09:59 Відповісти
 
 