Заступник голови МЗС Боднар про розміщення в Україні баз НАТО: про це можна буде говорити серйозно, коли Київ отримає статус повноцінного члена НАТО
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає, що про розміщення на території країни військових баз НАТО поки що говорити зарано.
Про це Боднар сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Насправді, поки це тільки теорія. Наразі про це говорити зарано. Коли Україна отримає статус повноцінного члена НАТО, про це можна буде говорити серйозно. Зараз ми приєдналися до Програми розширених можливостей НАТО (EOP) - це черговий крок до зміцнення співпраці з Північноатлантичним альянсом, що так само викликало в Росії негативну і нервову реакцію. Безумовно, вони намагаються применшити роль EOP", - сказав заступник глави МЗС.
Водночас Боднар назвав рішення США про переміщення частини американського збройного контингенту з Німеччини до Польщі серйозним і позитивним для України сигналом.
"Це серйозний сигнал, на який Росія вже нервово відреагувала, але для нас це позитивний сигнал, оскільки посилення військових можливостей НАТО, особливо в таких флангових державах, як Польща, країни Балтії - це абсолютно позитивно впливає на безпеку України. Звичайно, ми не можемо говорити зараз про розміщення таких же військових підрозділів на території України", - наголосив він.
Заступник голови МЗС додав, що, по-перше, Україна визначилася зі своєю стратегічною метою - інтеграцією в НАТО.
"По-друге, військові потужності НАТО вже розташовані безпосередньо на російському кордоні в країнах, які є членами Альянсу. НАТО на відстані 100 км від Санкт-Петербурга! Але це загрози для Кремля не становить. А ось теоретично можливе колись розміщення військових баз, наприклад, у Криму - це мало б лякати. Насправді, це розкриває реальний зміст російської агресії, окупації Криму та Донбасу - це аж ніяк не пов'язано з вибором шляхів зміцнення безпеки України, це пов'язано з агресивною сутністю російської політики", - пояснив він.
Боднар нагадав, що Україна зробила запит про надання їй Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) ще на Бухарестському саміті, тоді Альянс чітко сказав, що Україна і Грузія будуть членами НАТО, але рішення - за НАТО.
"Я вважаю, що Україна на сьогодні може розраховувати на надання ПДЧ, оскільки є і військова здатність, і бюджетна, і підтримка населення. Межі досконалості немає, можна щоразу ставити нові вимоги. Тому питання лежить виключно в політичній площині. Якщо Альянс ухвалить політичне рішення, що Україна може отримати ПДЧ, це буде їхнє рішення, яке ми із задоволенням приймемо і почнемо реалізовувати. Я вважаю, ми зробили багато і з точки зору реформування держави, досягнення правових, демократичних, інших стандартів. Україна готова до того, щоб вступати в Альянс, але рішення - за їхньою стороною", - зазначив він.
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А ведь после второго года правления шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, было понятно что это за фрукт. Оно просрало все и насрало на тебя, на меня и сделало #жытыпоновому# своим рыговским корешам в лице ахметовых, боек, шухерычей и прочей прокремлядьськой РЫГО-МРАЗИ. Только ведь ты этого не понимаешь. А ведь тебе еще биться ап стену четыре года!!! И то не факт, что Пэдра выиграет. Тут глядишь, уже воскресший ШОПпоблок набирает обороты
переходь на нормальну мову, бо в кацапськiй в тебе майже в кожному словi помилка.
ни когда
воюющия
https://texty.org.ua/fragments/100717/ministr-oborony-taran-pracyuye-na-rosiyu-zadacha-zupynyty-ruh-********-do-nato/ texty.org.ua
2020-04-11
Читайте Устав НАТО..
Виперд для Лохів та неЛохів..))
2000-2004 - Третій, другий секретар Посольства України в Російській Федерації. Там и был завербован ФСБ. Скотыняка така.
А ось військові -об'єкти, бази -США за кордоном- 2019 рік.
Австралія; Австрія; Албанія; Афганістан; Бахрейн; Болгарія; Бельгія; Бразилія; Великобританія; Угорщина; Гондурас; Гренландія; Греція; Данія; Джібуті; Ірак; Ісландія; Іспанія; Італія; Катар; Косово; Куба Гуантанамо; Кувейт; Латвія; Литва; Люксембург; Нідерланди; Норвегія; Об'єднані Арабські Емірати; Оман; Польща; Португалія; Республіка Корея; Румунія; Саудівська Аравія; Сінгапур; Словаччина; Словенія; Туреччина; Фінляндія; Хорватія; Чорногорія; Чехія; Естонія; Японія ......
Серед вказаних тут країн багато яких не є членами НАТО, але мають на своїй території потужні військові бази США, які гарантують їм 100% захист від кривавої фашистської паРаші. І вони звичайно навіть не думають як наші продажні ЗЕбіли про капітуляцію на милість проклятої паРаші.
Значення статусу
Введення такого статусу в двосторонніх відносинах визначає пріоритетність розвитку відносин США з цими країнами, в тому числі, можливість участі в спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь в ряді спільних контртерористичних заходів, поставки ******** видів озброєння, спільна участь в космічних проектах .... і багато чого іншого. Так що тепер справа за ЗЕбілами капітулянтами ...
Але Захід і далі вірить, що з ****** "можна порозумітися", тимчасом ані нинішні стратегії, які той використовує, ані тактика росіянського Фе Ес Бє у своїй суті від совєцьких часів не дуже й змінилися. - О. Забужко "Український палімпсест"
"На превеликий жаль в 2008 році Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Український Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.