Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань
Генпрокурор Ірина Венедіктова "заднім числом" оформила постанову, якою начебто доручила іншому прокурору вручити підозру п’ятому Президенту.
Про це пише адвокат Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.
При цьому, зауважує адвокат, Венедіктова та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна. А потім постанова дивним чином з’явилась у матеріалах справи, однак з грубими помилками.
"10 червня я написав пост про те, що Генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, П’ятому Президенту України Петру Порошенку. Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка як свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець "доручення", тобто не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було", - нагадав Ігор Головань.
Він також зазначив, що під час зустрічі у кабінеті Венедіктової "вся прокурорська рать" намагалася переконати адвокатів Порошенка, що жодної постанови було не потрібно.
"Хай спробують заперечувати, всі ходи записані", - наголошує Головань.
Він також повідомив, що відповідна "постанова" дивним чином все ж таки з’явилась у справі.
"Однак пізніше "проффесіонали" перечитали кодекс. І постанова чарівним чином з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу - тримання під вартою", - зауважив Головань.
"Однак генеральний шулер виявилася нездатною навіть якісно фальсифікувати документ. Певно, в результаті поспіху в тексті підробленої постанови з’явилися статті КПК (109 та 382), які були закриті ще 25 травня! Генеральний прокурор не тільки некомпетентна, а ще й намагається приховати некомпетентність фальсифікаціями. Чи не підстава це для негайної відставки?" - пише Ігор Головань.
Будь ласка, зачекайте...
ведь, по факту, вислюк и его кодло - ГОД ВЕРТЯТСЯ, но никак НЕ МОГУТ придумать обвинение Пороху
(Ну, что, доказал я тебе, что "запятая" обоснованно тебя "дураком выставила"?...).
Тут інша супутня проблема (чи, вірніше, істина) постає: навіть "неуч" Луценко такого собі "не дозволяв". Що зайвий раз підтверджує істину: не в корочках - справжня освіта; і здатність керувати державною інституцією...
Ведь пообещать вислюку "посодить Порошенка", а потом издеваться, "забыв" оформить документы - это удар под жопу именно зеленскому и зебилам)))
Не скажу, що бачив кожен її публічний виступ, але й з того, що бачив - зробив висновок: вона є дурепою "по-жізні" і оточує себе такими ж дурнями.
Втім, і клован - також "не відстає"... Тільки би подивитися його імпровізації, а не "за сценарієм"...
Тому й атестацію на суддю не пройшла та й прокурор з неї як з корови газель.
Совкові мажори, вибрані безхребетними любителями халяви...
Просто перестать стрелять, зарплата вчителям 4000 баксів, заглянуть в глАза фуйла, порАх-бариха...
Чекайте восени ще веселіше буде...
Новий серіал чик вам знімуть... Життєвий.
Питання риторичне.
Вже навіть статистика каже, що діяльність твого ЗЕнедомка схвалює лише 38 відсотків. У травні було 47%.
До ваЗЕлінових сектантів вже щось стало доходити і лише ти продовжуєш "лізти на кактуса"😎
Тільки дебіли заперечуватимуть очевидне.
Ст. 358 и 190 УК Украины.
Пецьик про законність згадав.
А Саакашвілі, свого політичного опонента, в мішку вивозити? Законно?
Правда тот у своего папаши на кафедре, а та - у своего в ментовской учебке.
Вот вам в итоге и «специалисты» , поступившие на бюджет по блату и получившие свои дипломы за сало,..