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Порошенко (15080) фальсифікації (149) Венедіктова (829) Головань Ігор (110)

Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань

Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань

Генпрокурор Ірина Венедіктова "заднім числом" оформила постанову, якою начебто доручила іншому прокурору вручити підозру п’ятому Президенту.

Про це пише адвокат Порошенка Ігор Головань, передає Цензор.НЕТ.

При цьому, зауважує адвокат, Венедіктова та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна. А потім постанова дивним чином з’явилась у матеріалах справи, однак з грубими помилками.

"10 червня я написав пост про те, що Генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, П’ятому Президенту України Петру Порошенку. Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка як свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець "доручення", тобто не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було", - нагадав Ігор Головань.

Також дивіться: Виставка картин Порошенка знову відкрилася в музеї Гончара: відвідувачі можуть побачити картини через ґрати. ФОТОрепортаж

Він також зазначив, що під час зустрічі у кабінеті Венедіктової "вся прокурорська рать" намагалася переконати адвокатів Порошенка, що жодної постанови було не потрібно.

"Хай спробують заперечувати, всі ходи записані", - наголошує Головань.

Він також повідомив, що відповідна "постанова" дивним чином все ж таки з’явилась у справі.

"Однак пізніше "проффесіонали" перечитали кодекс. І постанова чарівним чином з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу - тримання під вартою", - зауважив Головань.

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"Однак генеральний шулер виявилася нездатною навіть якісно фальсифікувати документ. Певно, в результаті поспіху в тексті підробленої постанови з’явилися статті КПК (109 та 382), які були закриті ще 25 травня! Генеральний прокурор не тільки некомпетентна, а ще й намагається приховати некомпетентність фальсифікаціями. Чи не підстава це для негайної відставки?" - пише Ігор Головань.

Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань 01
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань 02
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань 03
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань 04
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань 05

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Топ коментарі
+53
збирайся вав і вєнєдіктову забирай

Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8959
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29.06.2020 14:06
+51
кацап, а ты тупее поста не смогло придумать?)
ведь, по факту, вислюк и его кодло - ГОД ВЕРТЯТСЯ, но никак НЕ МОГУТ придумать обвинение Пороху
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 6562
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29.06.2020 14:13
+44
ага)ваш зедебил теперь не только вертится... а это тебе
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 4788
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29.06.2020 14:14
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Не йметься тварюці таки.
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29.06.2020 14:00 Відповісти
твари хоть в Природе пользу приносят круговорот так сказать эта же гнидошка маланская мало что не может по женской части никак как сосна корабельная... ни как человек откуда маланкам быть людьми.. так еще как типа юрыстка бандристка даже не может быть подстилрой 666 уровня качества у 6666 помощниц заместителя укладчика бумажек в мусорное ведро в Офисе Хрен поймешь плокулола....
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29.06.2020 15:41 Відповісти
Вона, як і ЗЄ, швидко учітся. Поки що вона визубрила Закон(понятіє) "прав той, що має більше прів"
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29.06.2020 15:57 Відповісти
Генпрокурор Венедиктова фальсифицирует документы с грубыми ошибками, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 8345
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29.06.2020 14:02 Відповісти
в общем, вислюк оманський и Ко, КАК ВСЕГДА - обосрались, попутно снова обильно окропив зебилов "россой")
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29.06.2020 14:04 Відповісти
п.с. если у них бенядиктова и малюська - такие лохи, то каков уровень плинтуса тех, кто их выбрал?
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7085
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29.06.2020 14:06 Відповісти
Ачётакова? Патамушта праффесар,і доктар наук,пля
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29.06.2020 14:04 Відповісти
збирайся вав і вєнєдіктову забирай

Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8959
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29.06.2020 14:06 Відповісти
Тупой,ещё тупее....
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29.06.2020 14:07 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 66
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29.06.2020 14:08 Відповісти
А з зміною числа вийшов повний зашквар.
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29.06.2020 14:08 Відповісти
Ну вот, к политической подоплеке дела плюсуется и подделка процессуальных документов. Верной дорогой идёте, товарищи.
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29.06.2020 20:26 Відповісти
вертится ужака Мародёр на сковороде Закона))) запятые ему видите ли не нравятся в приговоре Народного Суда!!)))
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29.06.2020 14:10 Відповісти
кацап, а ты тупее поста не смогло придумать?)
ведь, по факту, вислюк и его кодло - ГОД ВЕРТЯТСЯ, но никак НЕ МОГУТ придумать обвинение Пороху
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 6562
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29.06.2020 14:13 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7344
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29.06.2020 14:13 Відповісти
ага)ваш зедебил теперь не только вертится... а это тебе
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 4788
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29.06.2020 14:14 Відповісти
на Бигуса это ляжет тяжелым пятном на всю жизнь, не отмоется и бумеранг прилетит.
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29.06.2020 20:13 Відповісти
Але ,морда кацапская ,ты уже сдох?
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29.06.2020 14:27 Відповісти
Валера, ты сказку "Двенадцать месяцев", читал? По ней ещё при Союзе фильм хороший, отсняли... Так там принцесса была на тебя похожа... Рассуждала, "Какая разница, где поставить запятую в предложении "казнить нельзя помиловать..."? Да вся юриспруденция, во всём мире, на таких "запятых" базируется!!! Вот ты ляпнул - "Мародёр"... А Закон говорит, что ты ДУРАК, потому что по нормам закона Порошенко вообще не может быть "мародёром", так как "мародёром", по УК Украины, может быть только военнослужащий на действительной военной службе, да ещё в зоне боевых действий, а он в подобном положении не был, даже когда в Советской Армии служил...
(Ну, что, доказал я тебе, что "запятая" обоснованно тебя "дураком выставила"?...).
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29.06.2020 14:29 Відповісти
Касапа, Вы, кажется, укакались...
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29.06.2020 14:29 Відповісти
Кстати, а где ты "приговор Народного Суда!!!" увидел? В алкогольном или наркотическом бреду? Там ещё и "подозрения", как процессуального действа, нет... А ты о каком-то, "приговоре"... "Передоз" у тебя, родной?
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29.06.2020 14:32 Відповісти
Неуч , она и в Африке неуч!! Не даром она не прошла атесстацию на простого прокурора , не то, что на генпрокурора. Но видимо Для этих 73% дебильных слуг народа и их чиновников это нормально!! скорее бы их уж разогнали !!
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29.06.2020 14:10 Відповісти
на простого суддю, насправді; але сенс один і той же: Закони потрібно знати.
Тут інша супутня проблема (чи, вірніше, істина) постає: навіть "неуч" Луценко такого собі "не дозволяв". Що зайвий раз підтверджує істину: не в корочках - справжня освіта; і здатність керувати державною інституцією...
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29.06.2020 14:19 Відповісти
судя по количеству зашкваров бенядиктовой - она явно ржёт и открыто издевается над зеленой шмакрлей и зебилами
Ведь пообещать вислюку "посодить Порошенка", а потом издеваться, "забыв" оформить документы - это удар под жопу именно зеленскому и зебилам)))
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29.06.2020 14:24 Відповісти
А я не впевнений в такому посилі "она явно ржёт и открыто издевается над зеленой шмакрлей и зебилами; ... а потом издеваться, "забыв" оформить документы"...
Не скажу, що бачив кожен її публічний виступ, але й з того, що бачив - зробив висновок: вона є дурепою "по-жізні" і оточує себе такими ж дурнями.
Втім, і клован - також "не відстає"... Тільки би подивитися його імпровізації, а не "за сценарієм"...
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29.06.2020 14:29 Відповісти
Та вона "вівця тупа"... Про таких кажуть - "Піднять - підняли, а розбудить - забули...". Вона УПК, якщо і вчила, то ще "дореформний", і на практиці ніколи не застосовувала... Мені, зараз, уже важкувато приходиться, бо сам Кодекс кардинально помінявся, а в мене практики давненько не було, і щоб розібраться, потрібно звертаться до тексту, а вона, скоріш всього, після отримання диплома практично кримінальним процесом не займалася, а лише викладацькою практикою в області "теорії права"... А це багато чого значить...
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29.06.2020 14:43 Відповісти
Це все пояснює. Вона за допомоги татка ментовську академію закінчила, жодного дня на землі не попрацювала і як ці самі закони застосовуються не знає.
Тому й атестацію на суддю не пройшла та й прокурор з неї як з корови газель.
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29.06.2020 16:25 Відповісти
цікаво -----бубочка отримав диплом про вищу освіту в ВНЗ де працював батько.''Перша леді'' отримала диплом про вищу освіту в ВНЗ де працював її батько.''Ген.прокурор'' отримала диплом про вищу освіту---Батько - Валентин Семенович Венедіктов, генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Інженерної академії наук Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] . Працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ, де навчалась Ірина----вони мажори і блатні.
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29.06.2020 18:21 Відповісти
А ларчик просто открьівался...
Совкові мажори, вибрані безхребетними любителями халяви...
Просто перестать стрелять, зарплата вчителям 4000 баксів, заглянуть в глАза фуйла, порАх-бариха...
Чекайте восени ще веселіше буде...
Новий серіал чик вам знімуть... Життєвий.
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29.06.2020 22:53 Відповісти
Не "практично не займалася", а абсолютно не займалася. Вона спец із цивільного права. А КПК вона вчила ще той, що був до 2002 року. З тих пір він двічі змінився.
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29.06.2020 16:51 Відповісти
Ну, я в її біографії не колупався детально... Знаю одне - рік-два, без юридичної практики, навіть при стабільному законодавстві, і все... Потрібно "відновлюваться", як і льотчику, після тривалої перерви в польотах... На собі відчув, коли була подібна "перерва"... Ну, а якщо вона загалі прокурорського хліба не їла", і навіть слідчим не працювала чи обвинувачення ніколи не підтримувала, то з неї такий "прокурор", "що з гімна - куля...". Як в анекдоті: "Добре вам, товариш замполіт - рот закрили і робоче місце - прибране...". Те ж саме стоюється і викладацької роботи, особливо в області теорії... (У мене викладачі кримінального права та процесу були з досвідом слідства та підтримання обвинувачення, тому знали, що давать на заняттях...).
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29.06.2020 17:09 Відповісти
А Мюллер в "17-ти мгновениях весны" утверждал, что указания может давать даже дрессированная обезьяна. Наверное, он был прав. Зачем те нюансы закона, когда можно "рукамиводить".
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29.06.2020 20:13 Відповісти
Бачив я таких "руками водителів"... От тільки чомусь, після їх "руками водіння" приходилося іншим "руками розводить " і лайно, після них, розгрібать... І що саме більше дратувало, так це те, що вони своєї вини в цьому, не розуміли - "ну, не шмогла я, не шмогла!...", і все...
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30.06.2020 02:51 Відповісти
у Луценко были мозги - умение логично мыслить, все-таки технарь, 5 лет техобразования, а не гуманитарное бла-бла-бла или кулинарное ПТУ и заочное институтишко с Окружной Киева (Лукаш)
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29.06.2020 20:12 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 1560
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29.06.2020 14:14 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5995
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29.06.2020 16:49 Відповісти
І, взагалі - вона мала право передоручати підлеглому оголошувати підозру народному депутату?
Питання риторичне.
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29.06.2020 14:14 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 241
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29.06.2020 14:15 Відповісти
Это либо полный обсер бенядиктовой, либо хитрый ход бенядиктовой - защита на случай, если в будущем будут открывать дела на нынешних беспредельщиков - выписала заведомо недействительную бумажку - неЛох требовал.
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29.06.2020 14:16 Відповісти
Недарма ж по 5-10 тис. долярів премії повиписували.
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29.06.2020 16:27 Відповісти
На заведомо недействительной бумажке ее подпись (а не анелоха) - это уголовное преступление. Странный способ отмазаться от ответственности.
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29.06.2020 16:52 Відповісти
Венедиктова, тупа шаболда, іди лижи міньєта біля траси (якщо хтось доручить тобі хія в рота).
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29.06.2020 14:17 Відповісти
а інших в зєкаманді не має.
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29.06.2020 14:24 Відповісти
"Поганяло" б...диктовой среди сотрудниуов - Д.Б.С. (дура без сисек)...
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29.06.2020 20:04 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8623
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29.06.2020 14:20 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8005
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29.06.2020 14:25 Відповісти
Правка, не 73% українців, а лише 73% з 50% процентів що прийшли на голосування, це велика різниця!!!
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29.06.2020 14:29 Відповісти
100 пудово....
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29.06.2020 14:56 Відповісти
Это все, адвокат умыл руки.
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29.06.2020 14:21 Відповісти
Воно ніколи не працювало прокурором, а тільки парфюмером!!! Ні чого дивного!!!
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29.06.2020 14:26 Відповісти
Оно даже и просто юристом никогда не работало. Власть олигофренов и недоумков.
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29.06.2020 14:33 Відповісти
Куди ж вони тікать будуть, якщо встигнуть?
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29.06.2020 14:27 Відповісти
.......в золоту орду, на болота!!!
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29.06.2020 14:30 Відповісти
Передайте ей вот это....-время бежит быстро, а Архивы не горят
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3285
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29.06.2020 14:47 Відповісти
Захвилювалася соя не на жарт. Пряма кишка вже не тримає..
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29.06.2020 14:50 Відповісти
Іра..ть ти дятел 😀
Вже навіть статистика каже, що діяльність твого ЗЕнедомка схвалює лише 38 відсотків. У травні було 47%.
До ваЗЕлінових сектантів вже щось стало доходити і лише ти продовжуєш "лізти на кактуса"😎
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29.06.2020 16:35 Відповісти
А іще викдадач, професор Венедиктова. А спалилася як студентка. Усе через Ctrl+C та Ctrl+V.
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29.06.2020 14:51 Відповісти
Да,преподавала раньше в доме душевнобольных как надо чупа-чуксы в санитаров обсасывать. Да и зад всегда у нее занят чем то был.
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29.06.2020 16:27 Відповісти
Данная дама наработала уголовных дел лет на 100 уже!!! Ей уже как и Зеленскому бояться не чего!!! При смене власти их гарантированно посадят! Они уже борятся за цементирование власти!
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29.06.2020 14:54 Відповісти
Ана не сядет ибо шизофреников в тюрьме не держат. Дурдом ее дом.
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29.06.2020 16:24 Відповісти
Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями. Не основание ли это для немедленной отставки?" - пишет Игорь Головань.Источник: https://censor.net/n3204945

Тільки дебіли заперечуватимуть очевидне.
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29.06.2020 15:15 Відповісти
Обратно заявлят, что не так поняли, или с контекста вырвали, в общем опять Порох виноват.
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29.06.2020 20:17 Відповісти
І за це ми платимо їм зарплату. Вони навіть грамотно не можуть підробку зробити. Бо тупі, бо невігласи. Порівняйте статті
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 7385
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29.06.2020 15:19 Відповісти
Неудивительно. Ведь она идиотка.
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29.06.2020 15:29 Відповісти
Значит из наших . В 6 палате раньше была. Миньетчица гаварят славная была. Санитары довольны всегда были.
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29.06.2020 16:22 Відповісти
Голованю улыбнулась фортуна, какая золотая жила Пэтруха и на долго.
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29.06.2020 15:35 Відповісти
Сядем все ...ура товарищи,ура...
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29.06.2020 16:19 Відповісти
Для всіх порохопотвор запитання: є стаття 78 Конституції України. Порошенко її порушив чи не порушив?
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29.06.2020 15:48 Відповісти
Нет. А почему у вас такой вопрос вообще возник ?
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29.06.2020 15:51 Відповісти
В каком полку служилис таварищь ? Вы ахфицерь ?
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29.06.2020 16:20 Відповісти
Подделка документов, равно как и мошенничество.
Ст. 358 и 190 УК Украины.
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29.06.2020 15:50 Відповісти
Отвратная рожа.
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29.06.2020 16:14 Відповісти
Рожа рожей а зад рабочий.....
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29.06.2020 16:23 Відповісти
Венедиктова - москальская ГНИДА.
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29.06.2020 16:26 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 3799
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29.06.2020 16:26 Відповісти
некая Венедиктова протеже некого Ермака, а сам он агент ФСБ по кличке "Козырь"
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29.06.2020 16:35 Відповісти
О, ти диви.
Пецьик про законність згадав.
А Саакашвілі, свого політичного опонента, в мішку вивозити? Законно?
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29.06.2020 16:36 Відповісти
Генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями. Не основание ли это для немедленной отставки?
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29.06.2020 16:55 Відповісти
эту шмару да нанары.
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29.06.2020 17:04 Відповісти
Я вот никак не пойму: почему прокурор бенядиктова не подпишет свое же постановление главы ГБР на пецин арест?😷
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29.06.2020 17:08 Відповісти
А що ще можуть сказати КАЦАПСЬКІ адвокати мальдівської простітутки????
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29.06.2020 17:34 Відповісти
Генпрокурор Венедіктова фальсифікує документи з грубими помилками, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2891
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29.06.2020 18:06 Відповісти
Там таки, наконец, и найдут.
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29.06.2020 20:19 Відповісти
Час не проста збірацца абараняць Парашэнку, ці Стэрненку, а збірацца кагя ГПУ каб выгнаць Венедыктаву.
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29.06.2020 18:42 Відповісти
коли вона сидіти буде?
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29.06.2020 21:18 Відповісти
это дно, прокуроры подделывают документы и не шарят в законах
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29.06.2020 23:01 Відповісти
Ахахаха! Тоже мне новость: она походу с академиком зеленским за одной партой юриспруденцию штудировала )))
Правда тот у своего папаши на кафедре, а та - у своего в ментовской учебке.
Вот вам в итоге и «специалисты» , поступившие на бюджет по блату и получившие свои дипломы за сало,..
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29.06.2020 23:08 Відповісти
ошибаться ПРи фальсификации - это еще с Яныком началось, а с зелёными перешло в сплошной фарс . Политтехнолог у СН ХТО? ТА МЛАДОЙ ЖЕ РЫГОНАЛ РАЗУМКОВ !
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30.06.2020 01:12 Відповісти
 
 