У парламенті обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів, - "слуга народу" Мошенець
Народна депутатка "Слуги народу" Олена Мошенець заявила, що у Верховній Раді обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів.
Про це Мошенець розповіла в ефірі "Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Є така ідея - продовжити роботу Верховної Ради, справді, на певний період. Єдине, що ми поки не можемо сказати, на скільки саме. Можливо, це буде у форматі позачергових засідань, а можливо, буде ще кілька пленарних тижнів. Але така ідея обговорюється, оскільки через коронавірусну інфекцію робота і комітетів, і в сесійній залі була скорочена", - сказала депутатка.
Календарний план Верховної Ради передбачає, що третя сесія закриється 17 липня, після чого депутати підуть на перерву до вересня. Депутатам залишилося відпрацювати всього два пленарні тижні.
На початку карантину український парламент працював у форматі позачергових засідань. Вони скликалися президентом і на вимогу народних депутатів.
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