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У парламенті обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів, - "слуга народу" Мошенець

У парламенті обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів, -

Народна депутатка "Слуги народу" Олена Мошенець заявила, що у Верховній Раді обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів.

Про це Мошенець розповіла в ефірі "Україна 24, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Є така ідея - продовжити роботу Верховної Ради, справді, на певний період. Єдине, що ми поки не можемо сказати, на скільки саме. Можливо, це буде у форматі позачергових засідань, а можливо, буде ще кілька пленарних тижнів. Але така ідея обговорюється, оскільки через коронавірусну інфекцію робота і комітетів, і в сесійній залі була скорочена", - сказала депутатка.

Календарний план Верховної Ради передбачає, що третя сесія закриється 17 липня, після чого депутати підуть на перерву до вересня. Депутатам залишилося відпрацювати всього два пленарні тижні.

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На початку карантину український парламент працював у форматі позачергових засідань. Вони скликалися президентом і на вимогу народних депутатів.

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Топ коментарі
+5
Пусть лучше по домам сидят, меньше вреда принесут.
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29.06.2020 14:08
+3
Від скаженого бичка.
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29.06.2020 14:11
+3
Да уж ,слуги обычно отдыхают больше чем хозяева.
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29.06.2020 15:00
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Замість цього треба їм давати молоко за "врєдность"!))
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29.06.2020 14:07 Відповісти
Ну, і за тупість, жлобство, падлючність..))
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29.06.2020 14:09 Відповісти
Від скаженого бичка.
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29.06.2020 14:11 Відповісти
По губах і по руках, а кому і по дупі, анал не не пропонувати.
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29.06.2020 16:09 Відповісти
Оце їм і треба "впопупугубурвати"..))
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29.06.2020 18:02 Відповісти
Пусть лучше по домам сидят, меньше вреда принесут.
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29.06.2020 14:08 Відповісти
Буде "домашнє насильство"-це карається законом..
А насильство над Народом-ні!
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29.06.2020 14:11 Відповісти
У парламенті обговорюють можливість скорочення літніх канікул для депутатів, - "слуга народу" Мошенець - Цензор.НЕТ 2301
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29.06.2020 14:13 Відповісти
КАКИЕ КАНИКУЛЫ? ОТ ЧЕГО ЭТИ ЦИРКАЧИ УСПЕЛИ УСТАТЬ? ОТ ХРОНИЧЕСКОГО БЕЗДЕЛЬЯ???
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29.06.2020 14:24 Відповісти
Турбопринтер в турборежимі дуже гуде - голова розколюватись почала
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29.06.2020 14:34 Відповісти
А мен1 як би вони п1шли 1 не виходили до наступных вибор1в. Менше б запод1яли шкоди Укр1н1 та Укра1нцям.
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29.06.2020 14:31 Відповісти
Окрім зовнішньої агресії додалась пандемія, економічна та енергетична криза, стихійне лихо на заході країни... Можуть бути потрібні негайні рішення щодо змін до законодавчих актів чи прийняття нових... Що ж тут робить, як не на канікули піти?! Ну хіба що трішечки ще посидять, приймуть якесь рішення, щоб Бєнін бітум був не "Роттердам+6", а, скажімо, "Роттердам+10" і розбіжаться. Решта їх не хвилює...
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29.06.2020 14:32 Відповісти
Бояться, що в серпні-вересні фінансова криза, і,як наслідок масові акції протесту, і вони не встигнуть в турборежимі проголосувати всі плани кремля?!
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29.06.2020 14:45 Відповісти
Да уж ,слуги обычно отдыхают больше чем хозяева.
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29.06.2020 15:00 Відповісти
летних каникул??? серьезно??? для депутатов??? хрЕн оторвешь их от корыта
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29.06.2020 16:46 Відповісти
які канікули?пролежали весь карантин
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29.06.2020 17:12 Відповісти
 
 