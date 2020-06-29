Пожежа в таборі "Вікторія": батьки загиблих дівчаток подали в суд на поліцію і прокуратуру через неефективне розслідування і вимагають компенсації
Батьки трьох дівчаток, які загинули під час пожежі в таборі "Вікторія" 16 вересня 2017 року, подали в суд на одеську обласну поліцію і прокуратуру через те, що майже за 3 роки слідство так і не встановило причину загоряння.
Про це "Слідство.Інфо" дізналося з позовної заяви від 15 червня 2020 року, яке є в розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ.
У позовній заяві батьки і родичі загиблих вказують на неефективність розслідування цієї трагедії.
"Уже минуло майже три роки з дня трагедії, а основна обставина, яка впливає на інші розслідування, можливість притягнення до відповідальності винних осіб - відсутня", - йдеться в документі.
У зв'язку з цим позивачі вимагають компенсувати їм моральні збитки в розмірі майже 18,7 млн грн.
Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Загинули троє дітей. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку.
Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18-го суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу на поруки народних депутатів.
15 листопада суд дав можливість вийти під заставу директору табору "Вікторія", але вже 30 листопада апеляційний суд Одеської області задовольнив скаргу прокуратури про продовження терміну утримання його під вартою без права внесення застави.
2 лютого 2018 року слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України) одному з інспекторів Київського районного відділу ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в рамках розслідування справи про пожежу в одеському таборі "Вікторія", під час якої загинули троє дітей.
12 березня 2018 року розпочалося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього директора дитячого табору "Вікторія".
24 квітня Київський районний суд Одеси виніс вирок Наталі Янчик (Цокур), виховательці дитячого табору "Вікторія", відповідальній за пожежну безпеку.
Будь ласка, зачекайте...
Из-за простой халатности СЛУЖБ погибли дети - опять все тоже РУКОВОДСТВО АВАКОВА ПОЖАРНИКАМИ
Оперативний блок перетворений на ОЗГ, що спеціалізується на кришиванні тем. Слідство на ОЗГ, що спеціалізується на вимаганні хабарів і усі вони просто знекровлені недолугою кадровою політикою. На керівних посадах сидять 25-30 річні ідіоти - мажори, із рядових працівників 1 із 10 міг би працювати (відповідає по рівню підготовки) але не бажає це робити, а решта, просто ні на що не здатна. патрульну поліцію і ту добили... вона вже майже нічим не відрізняється від попередніх ППС та ДАІ. А якщо до цього додати Законодавство і судову практику, що спрямовані ВИКЛЮЧНО на перешкоджанні проведенню досудового розслідування, то чому ми дивуємось?
Наведу простий приклад. У 2012 році прийнятий КПК (відомий як КПК Портнова). Відповідно до нього, потрібно було ввести до Кримінального кодексу термін "кримінальні проступки". Наслідком невведення став колапс правоохоронной системи. Замість 3-4 справ у слідчого на руках раптом стало 300 і по деяких районах 700 справ. Уявіть собі, чи може людина ефективно розслідувати 700 справ одночасно? Здавалось би, в нормальній країні, цей косяк відразу би усунули... але це ж Україна і "проступки" почнуть діяти у нас? Із завтрашнього дня! ВІСІМ РОКІВ ми знищували правоохоронну систему і у нас були "більш важливі" справи. Вдумайтесь Вісім років, а потрібно ж було просто два голосування у ВРУ і пів року на створення підрозділів дізнання...