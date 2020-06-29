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Новини Пожежа в таборі "Вікторія"
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Одеса (5322) пожежа (4243)

Пожежа в таборі "Вікторія": батьки загиблих дівчаток подали в суд на поліцію і прокуратуру через неефективне розслідування і вимагають компенсації

Пожежа в таборі

Батьки трьох дівчаток, які загинули під час пожежі в таборі "Вікторія" 16 вересня 2017 року, подали в суд на одеську обласну поліцію і прокуратуру через те, що майже за 3 роки слідство так і не встановило причину загоряння.

Про це "Слідство.Інфо" дізналося з позовної заяви від 15 червня 2020 року, яке є в розпорядженні видання, передає Цензор.НЕТ.

У позовній заяві батьки і родичі загиблих вказують на неефективність розслідування цієї трагедії.

"Уже минуло майже три роки з дня трагедії, а основна обставина, яка впливає на інші розслідування, можливість притягнення до відповідальності винних осіб - відсутня", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим позивачі вимагають компенсувати їм моральні збитки в розмірі майже 18,7 млн ​​грн.

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Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Загинули троє дітей. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18-го суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу на поруки народних депутатів.

15 листопада суд дав можливість вийти під заставу директору табору "Вікторія", але вже 30 листопада апеляційний суд Одеської області задовольнив скаргу прокуратури про продовження терміну утримання його під вартою без права внесення застави.

2 лютого 2018 року слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України) одному з інспекторів Київського районного відділу ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в рамках розслідування справи про пожежу в одеському таборі "Вікторія", під час якої загинули троє дітей.

12 березня 2018 року розпочалося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього директора дитячого табору "Вікторія".

24 квітня Київський районний суд Одеси виніс вирок Наталі Янчик (Цокур), виховательці дитячого табору "Вікторія", відповідальній за пожежну безпеку.

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Топ коментарі
+7
В таборі Вікторія побудували двоповерхові дерев'яні корпуси за шалені гроші 160 млн. грн, гроші майже всі вкрали, при цьому порушили будівельні норми які забороняють будувати дитячі двоповерхові корпуси з дерева!!!!! Будували все це лайно за прямої вказівки мера Одеси Труханова, приїздив відкривати новобудову особисто порошенко! Не дивно що говнобудівництво цих говночиновників-крадіїв закінчилось пожежею!
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29.06.2020 15:27
+6
Не только компенсировать, но и уволить всех следователей, прокуроров имеющих отношение к этому делу. А уволенные, в свою очередь, должны компенсировать бюджету сумму компенсации родителям погибших детей.
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29.06.2020 14:58
+6
Им на руку будет, а нужно срубить бабло, и столько, чтобы они повесились!
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29.06.2020 14:59
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я б наверно скорее повесилась от такого горя... но то я, а у людей куча сил чтоб со всех бабло срубить
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29.06.2020 14:54 Відповісти
Им на руку будет, а нужно срубить бабло, и столько, чтобы они повесились!
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29.06.2020 14:59 Відповісти
В таборі Вікторія побудували двоповерхові дерев'яні корпуси за шалені гроші 160 млн. грн, гроші майже всі вкрали, при цьому порушили будівельні норми які забороняють будувати дитячі двоповерхові корпуси з дерева!!!!! Будували все це лайно за прямої вказівки мера Одеси Труханова, приїздив відкривати новобудову особисто порошенко! Не дивно що говнобудівництво цих говночиновників-крадіїв закінчилось пожежею!
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29.06.2020 15:27 Відповісти
І навіть технологію будівництва дерев'яних корпусів порушили, бо не пропитали як треба антипожежною пропиткою деревину з якої будували дитячі корпуси і один такий корпус згорів за лічені хвилини! В Одесі активісти вже давно провели власне розслідування яке показало що винна влада Одеси від початку до кінця, і ще вкрали купу грошей на цьому будівництві, і порушили всі можливі будівельні норми та правила, всі протипожежні правила, правила експлуатації електроустаткування, ну от просто все що могли все зробили не так! І поліція та суд, закидані грошима мафії, не можуть назвати винних в цій жахливій катастрофі! А саме цікаве що дівчатка які згоріли живцем це був елітний показовий дитячий ансамбль який виступав на всіх одеських подіях і під час одного з виступів в присутності мера Одеси цей ансабль показав сатиричний номер проти Саакашвілі, який тоді був губернатором! Ось так доля повернула проти дітей, яких дорослі використовували в своїх брудних політичних іграх! Диявол завжди забирає душу, коли люди починають з ним співпрацювати!
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29.06.2020 15:33 Відповісти
В твоєму випадку, диявол забрав мізки.
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30.06.2020 11:08 Відповісти
А чем плохо остаться жить и добиваться чтобы виновные были наказаны?
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29.06.2020 15:23 Відповісти
ничего)просто люди сильные по сравнению со мной
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29.06.2020 15:32 Відповісти
Бедные родители
Из-за простой халатности СЛУЖБ погибли дети - опять все тоже РУКОВОДСТВО АВАКОВА ПОЖАРНИКАМИ
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29.06.2020 14:54 Відповісти
а что они хотели это Украина((( тут суды и полиция работают на себя а не на закон
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29.06.2020 14:57 Відповісти
Не только компенсировать, но и уволить всех следователей, прокуроров имеющих отношение к этому делу. А уволенные, в свою очередь, должны компенсировать бюджету сумму компенсации родителям погибших детей.
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29.06.2020 14:58 Відповісти
+ они должны вернуть государству зарплату с премиями за три года.
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29.06.2020 15:13 Відповісти
Как ВСЕГДА ВСЕ негодяи,причастные и виновные ДАЖЕ не рассматриваются как таковые. ВСЕГДА виноват представитель самой высокой должности и ВСЕ кто ставил чернила на бумаге( разрешающей). Их нет. Они выведены следствием из под удара. А прокурорский надзор со стороны офиса прокурора ЗА РЕЗОНАНСНЫМИ делами - отсутствует( т.е. на самотеке) что говорит об отсутствии государственной власти и правосудия. Будут самосуды,они на пороге,если ничего не изменится.
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29.06.2020 15:21 Відповісти
Пусть и на парашенку подают в суд.Он принимал этот лагерь и ленточку перерезал.
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29.06.2020 15:51 Відповісти
Скажи, а правда што за мєсяц только от пєрєдоза 67 попочєнцев сдохло?
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29.06.2020 16:18 Відповісти
Украина государство с президентом БАБАДАНОМ во главе
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30.06.2020 07:14 Відповісти
Саме так усе і є насправді. ******* правоохоронні органи, перебувають у такому ж стані, як і армія на початку війни. Частина просто знищена, решта розбалансовані. Це ніяка не система і вони нездатні взаємодіяти навіть в межах одного органу на одному рівні. Для прикладу міське управління поліції, не знає чим займається районне (тобто те, що обслуговує територію навколо їх міста), а з обласними підрозділами в них взагалі не має взаємодії. Прокуратура живе власним життям а поліція та СБУ власним. ДБР та НАБУ, взагалі десь у хмарах літають.
Оперативний блок перетворений на ОЗГ, що спеціалізується на кришиванні тем. Слідство на ОЗГ, що спеціалізується на вимаганні хабарів і усі вони просто знекровлені недолугою кадровою політикою. На керівних посадах сидять 25-30 річні ідіоти - мажори, із рядових працівників 1 із 10 міг би працювати (відповідає по рівню підготовки) але не бажає це робити, а решта, просто ні на що не здатна. патрульну поліцію і ту добили... вона вже майже нічим не відрізняється від попередніх ППС та ДАІ. А якщо до цього додати Законодавство і судову практику, що спрямовані ВИКЛЮЧНО на перешкоджанні проведенню досудового розслідування, то чому ми дивуємось?
Наведу простий приклад. У 2012 році прийнятий КПК (відомий як КПК Портнова). Відповідно до нього, потрібно було ввести до Кримінального кодексу термін "кримінальні проступки". Наслідком невведення став колапс правоохоронной системи. Замість 3-4 справ у слідчого на руках раптом стало 300 і по деяких районах 700 справ. Уявіть собі, чи може людина ефективно розслідувати 700 справ одночасно? Здавалось би, в нормальній країні, цей косяк відразу би усунули... але це ж Україна і "проступки" почнуть діяти у нас? Із завтрашнього дня! ВІСІМ РОКІВ ми знищували правоохоронну систему і у нас були "більш важливі" справи. Вдумайтесь Вісім років, а потрібно ж було просто два голосування у ВРУ і пів року на створення підрозділів дізнання...
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30.06.2020 11:05 Відповісти
 
 