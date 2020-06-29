МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії
Незважаючи на застереження та рекомендації Міністерства охорони здоров'я, багато хто порушує всі карантинні норми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-спільноту МОЗ "Коронавірус_інфо".
"Весь минулий тиждень в Україні фіксувалися нові антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус. Щодня хвороба вбиває все більше людей. Однак, незважаючи на застереження та рекомендації МОЗ, багато хто порушує всі карантинні норми, наражаючи тим самим на небезпеку і себе, і інших", - зазначається в повідомленні.
Як приклад наводяться нічні клуби, які продовжують працювати в різних містах України.
"У країні продовжують працювати нічні клуби, де в закритому просторі збирається багато людей. В таких умовах достатньо одного інфікованого, щоб почався новий сплеск епідемії", - попереджають у МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-8462727/The-world-went-crazy-lockdowns-says-Swedens-coronavirus-expert.html
а в Норвегии было одно публичное высказывание от чиновницы, что с "карантином" спороли фигню.
https://www.kuban.kp.ru/daily/27136.5/4226865/
https://regnum.ru/news/society/2970421.html
https://www.dw.com/en/sweden-starts-to-*****-its-outlier-coronavirus-strategy/a-53696565 Sweden starts to ***** its outlier coronavirus strategy
в том числе и сам Тегнелл
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell We should have done more, admits architect of Sweden's Covid-19 strategy Anders Tegnell says there was 'potential for improvement' in country's strategy to fight pandemic
Вскукареки, конечно, не в счёт.
все Лахти "отслеживало"... )))
Sweden's chief epidemiologist and the architect of its light-touch approach to the coronavirus has acknowledged that the country has had too many deaths from Covid-19 and should have done more to curb the spread of the virus.
Anders Tegnell, who has https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus previously criticised other countries' strict lockdowns as not sustainable in the long run, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7487188 told Swedish Radio on Wednesday that there was "quite obviously a potential for improvement in what we have done" in Sweden.
Asked whether too many people in https://www.theguardian.com/world/sweden Sweden had died, he replied: "Yes, absolutely," adding that the country would "have to consider in the future whether there was a way of preventing" such a high toll.https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell#img-2
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell#img-2 Anders Tegnell. Photograph: Pontus Lundahl/TT News Agency/AFP/Getty Images
Sweden's death rate per capita was the highest in the world over the seven days to 2 June, figures suggest. This week the government bowed to mounting opposition pressure and promised to set up a commission to look into its Covid-19 strategy.
"If we were to encounter the same disease again knowing exactly what we know about it today, I think we would settle on doing something in between what Sweden did and what the rest of the world has done," Tegnell said. It would be "good to know exactly what to shut down to curb the spread of infection better", he added.
в конце концов было ясно сказано: курс никто менять не собирается.
а остальные сказали: больше дурантина не будет.
так хто всравсь, дідо?
"А в Швеции было и не одно о том, что они спороли херню, не введя более радикальных мер..."
І ось слова самого Тегнелла
"If we were to encounter the same disease again knowing exactly what we know about it today, I think we would settle on doing something in between what Sweden did and what the rest of the world has done," Tegnell said. It would be "good to know exactly what to shut down to curb the spread of infection better", he added.
дурантинщики (и не только норвежские) признали, что они обосрались.
Вы перевели эти слова самого Тенгелла
"If we were to encounter the same disease again knowing exactly what we know about it today, I think we would settle on doing something in between what Sweden did and what the rest of the world has done."?
А Вы в курсе, что в Британии некоторым супругам устроили воздержание (или штрафы за секс) с 23 марта по 4 июля? Вот архитекторам этого скотства никак нельзя признать, что всё это было зря. Пикантности к ситуации добавляет тот факт, что сам архитектор этого скотства был застукан.... Не Андерсу поздняк метаться, а британским ублюдкам.
если было не одно, о почитатель конструктивной критики, то ответьте мне было ли хоть одно, где критика была конструктивной (или хотя бы обоснованной). простые сравнения смертности не канают. мы это уже обсуждали.
вот хочется Вам считать, что он именно признал, что "спорол херню" - считайте. нравится, когда власть об Вас вытирает ноги - наслаждайтесь.
реально утомили своими попытками доказать... вспомним когда-то нашего общего классика а теперь бездарного кацапского рифмоплёта:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
Источник: http://pushkin-lit.ru/pushkin/stihi/stih-157.htm
кстати, о разъяснениях. авторы наиболее садистского дурантина не удосужились разъяснить, что детям старше 14 на улицу выходить можно. так и просидели "под арестом" 7 недель... потом правительство принесло извинения....
но с наших скотов даже пустопорожних извинений не дождёшьсИ....
а как Вам идея "юных друзей милиции"? это такие себе вирусобесные дружинники, которые будут лезть к людям и напоминать, как правильно мандражировать и т.д.
всегда найдётся кто-то, которому можно продлить жизнь на пару деньков, сильно изгадив мою. и Вы пытаетесь внедрить в людей чувство вины за то, что их не убили, за то, что они хотят радоваться жизни и любоваться прекрасным.
особливо солдат в оціпленні зі зброєю....
ДОСТАТНЬО нестрогість і несвоєчасність карантинних заходів..
Владелец еще одной копенгагенской парикмахерской рассказал мне, что работа всех его сотрудников полностью расписана на ближайшие три недели - и им придется работать сверхурочно, чтобы обслужить всех, кто успел заказать стрижку.
Власти также разрешили открыться тату-салонам, салонам красоты, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики. Возобновятся и уроки вождения. Впрочем, всем этим компаниям придется следовать новым, более жестким санитарным правилам.Полная уборка
"После каждого клиента мы должны проводить полную уборку, - говорит Оландер. - То есть нужно дезинфицировать все кресла, все инструменты - вообще все - от дверной ручки до считывателя кредитных карточек. Это очень много дополнительной работы".
https://www.bbc.com/russian/news-52363279
а детей из неподконтрольной зоны (хрен знает как у них там с этим) без обсервации - нормально????
сами себе противоречите...при чем каждые полчаса!!!
А/H1N1--2009 На Львівщині від грипу та пневмонії померли 98 людей, найбільше з-поміж усіх українських регіонів. А загалом в Україні померли від цієї недуги за час епідемії майже 700 осіб.
2019 рік.
COVID-19 станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків, 18 людей померли від ускладнень, всього померли 1 147 осіб
Господь своих отличит!"