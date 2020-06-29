МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії

Незважаючи на застереження та рекомендації Міністерства охорони здоров'я, багато хто порушує всі карантинні норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-спільноту МОЗ "Коронавірус_інфо".

"Весь минулий тиждень в Україні фіксувалися нові антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус. Щодня хвороба вбиває все більше людей. Однак, незважаючи на застереження та рекомендації МОЗ, багато хто порушує всі карантинні норми, наражаючи тим самим на небезпеку і себе, і інших", - зазначається в повідомленні.

Як приклад наводяться нічні клуби, які продовжують працювати в різних містах України.

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"У країні продовжують працювати нічні клуби, де в закритому просторі збирається багато людей. В таких умовах достатньо одного інфікованого, щоб почався новий сплеск епідемії", - попереджають у МОЗ.

Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків, 18 людей померли від ускладнень, всього померли 1 147 человек