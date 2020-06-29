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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії

МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії

Незважаючи на застереження та рекомендації Міністерства охорони здоров'я, багато хто порушує всі карантинні норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-спільноту МОЗ "Коронавірус_інфо".

"Весь минулий тиждень в Україні фіксувалися нові антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус. Щодня хвороба вбиває все більше людей. Однак, незважаючи на застереження та рекомендації МОЗ, багато хто порушує всі карантинні норми, наражаючи тим самим на небезпеку і себе, і інших", - зазначається в повідомленні.

Як приклад наводяться нічні клуби, які продовжують працювати в різних містах України.

Також читайте: України немає в списку країн, для громадян яких Євросоюз відкриє кордони з 1 липня, - ЗМІ

"У країні продовжують працювати нічні клуби, де в закритому просторі збирається багато людей. В таких умовах достатньо одного інфікованого, щоб почався новий сплеск епідемії", - попереджають у МОЗ.

МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії 01

Нагадаємо, станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків, 18 людей померли від ускладнень, всього померли 1 147 человек

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Топ коментарі
+7
да?
а детей из неподконтрольной зоны (хрен знает как у них там с этим) без обсервации - нормально????
сами себе противоречите...при чем каждые полчаса!!!
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29.06.2020 15:33
+7
Качественные производители
Минздрав о ночных клубах: В таких условиях достаточно одного инфицированного COVID-19 для начала нового всплеска эпидемии - Цензор.НЕТ 9787
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29.06.2020 15:39
+5
Эксперт в области вирусов из Швеции Андерс Тегнелл считает, что мир сходит с ума, вводя и отменяя бесконечные карантины.

--
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8462727/The-world-went-crazy-lockdowns-says-Swedens-coronavirus-expert.html


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29.06.2020 15:33
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Эксперт в области вирусов из Швеции Андерс Тегнелл считает, что мир сходит с ума, вводя и отменяя бесконечные карантины.

--
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8462727/The-world-went-crazy-lockdowns-says-Swedens-coronavirus-expert.html


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29.06.2020 15:33 Відповісти
Странно даже и почему это соседи Швеции не копируют столь гениальную стратегию?
МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії - Цензор.НЕТ 5569
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29.06.2020 15:54 Відповісти
по той же причине, по которой весной прошлого года 73%....
а в Норвегии было одно публичное высказывание от чиновницы, что с "карантином" спороли фигню.
https://www.kuban.kp.ru/daily/27136.5/4226865/

https://regnum.ru/news/society/2970421.html
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29.06.2020 16:13 Відповісти
А в Швеции было и не одно о том, что они спороли херню, не введя более радикальных мер...
https://www.dw.com/en/sweden-starts-to-*****-its-outlier-coronavirus-strategy/a-53696565 Sweden starts to ***** its outlier coronavirus strategy
в том числе и сам Тегнелл
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell We should have done more, admits architect of Sweden's Covid-19 strategy Anders Tegnell says there was 'potential for improvement' in country's strategy to fight pandemic
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29.06.2020 16:39 Відповісти
Не было ни одного. Был такой громкий фейк. Я внимательно отслеживал эту историю в режиме реального времени...
Вскукареки, конечно, не в счёт.
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29.06.2020 16:47 Відповісти
Сказали бы сразу "... и только я - д"Артаньян".
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29.06.2020 17:04 Відповісти
не только я. есть по крайней мере ещё трое... соскок с темы замечен.
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29.06.2020 17:15 Відповісти
Ну Вы неправы, назвать публикации оппонентов вскукареками и считать, что их не было это не такой уж и незаметный соскок с темы.
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29.06.2020 17:19 Відповісти
снова детский сад. если вспоминаете "оппонентов", назовите хотя бы 2 имени. не? я должен свято верить и без этого? как в коронамюзиклы с гробами?
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29.06.2020 17:22 Відповісти
Не подменяйте понятия. Под оппонентами противников карантина в Швеции я имел в виду публикации в СМИ, где критикуют такой подход. ссылки на две такие публикации я привел. Вы их мило не заметили. На кой такие диалоги? Я понимаю, что нести карантиноотрицательскую пропаганду Вам удобнее монологами, но Вы хоть видимость приличий соблюдайте.
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29.06.2020 17:27 Відповісти
Это Вы возжелали, чтоб я в шведскоязычном сегменте отыскал Вам оценку морального вреда карантина? Вы там точно перегрелись и себя падишахом возомнили.
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29.06.2020 17:53 Відповісти
Вы мне просто найдите взвешенную оценку. Можно на английском, немецком, нидерландском или японском. На шведском нельзя, со шведского не переводил
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29.06.2020 17:55 Відповісти
https://www.bmj.com/content/369/bmj.m2376
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29.06.2020 18:48 Відповісти
нет там цены дурантина. один скулёж.
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29.06.2020 19:10 Відповісти
Какая жалость!
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29.06.2020 19:34 Відповісти
достаточно полный сборник вскукареков там. ну и никто не предлагает цельной стратегии. дуют щёчки и показывают, что могло быть и лучше. скучнА...
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29.06.2020 19:36 Відповісти
Просто не хотят признать, что все происходившее в Европе по "борьбе" с ковид было профанацией. Опыт Беларуси, Финляндии и даже Швеции, даже со смертностью в домах престарелых и среди мигрантов, показал, что имеет реальный сенс в купировании ковид. Кстати бесполезность всемирного дурантина доказал и грипп, которому все меры многолетней "борьбы" с его вирусом были, как мертвому припарки. Статистика по Украине за этот год этому доказательство.
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29.06.2020 21:18 Відповісти
да не только отдельно Федькин..
все Лахти "отслеживало"... )))
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29.06.2020 17:15 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/features-52915870
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29.06.2020 16:59 Відповісти
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell We should have done more, admits architect of Sweden's Covid-19 strategy Anders Tegnell says there was 'potential for improvement' in country's strategy to fight pandemic

Sweden's chief epidemiologist and the architect of its light-touch approach to the coronavirus has acknowledged that the country has had too many deaths from Covid-19 and should have done more to curb the spread of the virus.
Anders Tegnell, who has https://www.theguardian.com/world/2020/may/21/just-7-per-cent-of-stockholm-had-covid-19-antibodies-by-end-of-april-study-sweden-coronavirus previously criticised other countries' strict lockdowns as not sustainable in the long run, https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7487188 told Swedish Radio on Wednesday that there was "quite obviously a potential for improvement in what we have done" in Sweden.
Asked whether too many people in https://www.theguardian.com/world/sweden Sweden had died, he replied: "Yes, absolutely," adding that the country would "have to consider in the future whether there was a way of preventing" such a high toll.https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell#img-2
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/03/architect-of-sweden-coronavirus-strategy-admits-too-many-died-anders-tegnell#img-2 Anders Tegnell. Photograph: Pontus Lundahl/TT News Agency/AFP/Getty Images
Sweden's death rate per capita was the highest in the world over the seven days to 2 June, figures suggest. This week the government bowed to mounting opposition pressure and promised to set up a commission to look into its Covid-19 strategy.
"If we were to encounter the same disease again knowing exactly what we know about it today, I think we would settle on doing something in between what Sweden did and what the rest of the world has done," Tegnell said. It would be "good to know exactly what to shut down to curb the spread of infection better", he added.
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29.06.2020 17:03 Відповісти
на кой ляд очередная разлапистая цитата? Андерс повёл себя как честный учёный его оппоненты повели себя как (?) говно, вывернув слова наизнанку... я наблюдал целый спектр перевираний: от легчайшего смещения акцента, до...
в конце концов было ясно сказано: курс никто менять не собирается.
а остальные сказали: больше дурантина не будет.
так хто всравсь, дідо?
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29.06.2020 17:08 Відповісти
Ви всрались, бо я підтвердив те, що писав відразу
"А в Швеции было и не одно о том, что они спороли херню, не введя более радикальных мер..."
І ось слова самого Тегнелла
"If we were to encounter the same disease again knowing exactly what we know about it today, I think we would settle on doing something in between what Sweden did and what the rest of the world has done," Tegnell said. It would be "good to know exactly what to shut down to curb the spread of infection better", he added.

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29.06.2020 17:15 Відповісти
ну вот Вы и назвали чёрное "белым" ибо другого выхода у Вас нет, а базарное воспитание предписывает "воевать" по принципу "всруся, але на здаюся".
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29.06.2020 17:19 Відповісти
На мои цитаты Вы ответили только базарным лексиконом ибо другого выхода у Вас нет.
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29.06.2020 17:21 Відповісти
я Вам всё написал по сути выше. Вы не заметили. повторю: Тегнелл чётко расставил все точки над і и подчеркнул, что считает курс правильным и менять его не собирается...
дурантинщики (и не только норвежские) признали, что они обосрались.
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29.06.2020 17:26 Відповісти
То, что Тенгеллу поздняк метаться и ему осталось только делать хорошую мину при плохой игре это понятно.
Вы перевели эти слова самого Тенгелла
"If we were to encounter the same disease again knowing exactly what we know about it today, I think we would settle on doing something in between what Sweden did and what the rest of the world has done."?
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29.06.2020 17:42 Відповісти
читал я это много раз... я не вижу никакого "отречения". просто честный человек. была у них там трагедия в домах престарелых...
А Вы в курсе, что в Британии некоторым супругам устроили воздержание (или штрафы за секс) с 23 марта по 4 июля? Вот архитекторам этого скотства никак нельзя признать, что всё это было зря. Пикантности к ситуации добавляет тот факт, что сам архитектор этого скотства был застукан.... Не Андерсу поздняк метаться, а британским ублюдкам.
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29.06.2020 17:53 Відповісти
Я где-то писал об отречении Тенгелла? Я писал "А в Швеции было и не одно о том, что они спороли херню, не введя более радикальных мер..." что полностью соответствует тому, что сказал сам Тенгелл.
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29.06.2020 18:47 Відповісти
нет никакого желания несколько суток обсуждать тонкости перевода на шведский вариант английского языка идиомы "спороть херню".
если было не одно, о почитатель конструктивной критики, то ответьте мне было ли хоть одно, где критика была конструктивной (или хотя бы обоснованной). простые сравнения смертности не канают. мы это уже обсуждали.
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29.06.2020 18:54 Відповісти
Вы пытаетесь подменить мое "полностью соответствует тому, что сказал сам Тенгелл" на "является дословным переводом того, что сказал сам Тенгелл"? Не утруждайтесь.
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29.06.2020 20:33 Відповісти
я не мухлюю. не забудьте маску приклеить клеем БФ-6 к личику. так защита надёжней...
вот хочется Вам считать, что он именно признал, что "спорол херню" - считайте. нравится, когда власть об Вас вытирает ноги - наслаждайтесь.
реально утомили своими попытками доказать... вспомним когда-то нашего общего классика а теперь бездарного кацапского рифмоплёта:
В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Источник: http://pushkin-lit.ru/pushkin/stihi/stih-157.htm
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29.06.2020 20:58 Відповісти
Ваш опыт приклеивания масок мне без надобности. Приклеивайте себе хоть презервативы.
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29.06.2020 21:14 Відповісти
спасибо, что напомнили, что идиоты могут секс запретить. чем он лучше прогулок, а?
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29.06.2020 21:16 Відповісти
У нас секс не запрещали. Обратитесь за разъяснением к авторам запрета.
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29.06.2020 21:49 Відповісти
я где-то говорил, что запрещали? я намекал, что с этих идиотов станется... они с самого начала натравливают одну группу людей на другую...
кстати, о разъяснениях. авторы наиболее садистского дурантина не удосужились разъяснить, что детям старше 14 на улицу выходить можно. так и просидели "под арестом" 7 недель... потом правительство принесло извинения....
но с наших скотов даже пустопорожних извинений не дождёшьсИ....
а как Вам идея "юных друзей милиции"? это такие себе вирусобесные дружинники, которые будут лезть к людям и напоминать, как правильно мандражировать и т.д.
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29.06.2020 22:11 Відповісти
Ну, раз не говорили, то на нет и суда нет.
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29.06.2020 22:15 Відповісти
да нет.... надеюсь, что от суда дурантинщикам не уйти. возможно их настигнет мэтр Линч....
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29.06.2020 22:19 Відповісти
Ну, поживем - увидим.
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29.06.2020 22:27 Відповісти
вернулся смысл жизни... вангую: энергичней всего требовать будут расправы именно те муфлоны, которые ни на секунду не сомневались, что вся это мерзость источник величайших благ есть. прозревший муфлон - страшный зверь... потому-то евродуранитнщики так брызжут ядовитой слюной на Андерсе Тегнелла... не будь его можно было бы впаривать про квадрильоны спасённых.
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29.06.2020 22:37 Відповісти
вангуй
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29.06.2020 22:47 Відповісти
когда действительно хотят обсудить тонкости смысла, выражения типа "херню спорол" не используют вообще
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29.06.2020 21:01 Відповісти
когда действительно хотят обсудить тонкости смысла, выражения типа "вскукареки" и "дурантин" не используют вообще
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29.06.2020 21:11 Відповісти
не-а! слова вполне однозначно тарктуются.
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29.06.2020 21:14 Відповісти
Это не относится к Антипу, который не знает, что такое системный анализ. Он трактует все только с точки зрения своих собственных сомнительных знаний предмета обсуждения.
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29.06.2020 21:23 Відповісти
Ну, продемонстрируйте свое знание системного анализа на примере слова "вскукарек".
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29.06.2020 21:47 Відповісти
Чувствуется, что к вечеру опять переутомились. Вам пора спать, может к утру попустит.
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29.06.2020 22:01 Відповісти
Быстро ты, Сашок, слился. А как же Ваше надувание щек по поводу знания системного анализа? Форумчане с Вас теперь смеяться будут...
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29.06.2020 22:08 Відповісти
А это "успехи" Швеции по смертности.
МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії - Цензор.НЕТ 6209
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29.06.2020 16:02 Відповісти
может хватит? я уже всё сказал. основное не грех и повторить: свобода и достоинство дорогого стоят. это достаточный аргумент для меня. но у меня есть аргументы и для людей с другой системой ценностей.
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29.06.2020 16:08 Відповісти
Ой, Вас в рабство продали? Или Вы в институтской самодеятельности очень хотели роль Спартака сыграть?
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29.06.2020 16:45 Відповісти
сколько можно паясничать! не ясно что ли, что ничем не обоснованный запрет полюбоваться сакурой в парке Киото - это унижение. а хамоватые плакатики от педали "Не фиг шастать"?
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29.06.2020 16:50 Відповісти
Какая высокая трагедия, нельзя полюбоваться сакурой в парке Киото ! А когда кто-то хоронит отца или мать на 10 лет раньше срока, это для Вас так, пустячок.
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29.06.2020 17:00 Відповісти
я их не убивал. а Вы занимаетесь наимерзейшим видом манипуляций. и не первый раз. вы претендуете на то, что у людей нет никаких прав, кроме тех, которые ваша секта им милостиво пожаловала с барского плеча за хорошее поведение.
всегда найдётся кто-то, которому можно продлить жизнь на пару деньков, сильно изгадив мою. и Вы пытаетесь внедрить в людей чувство вины за то, что их не убили, за то, что они хотят радоваться жизни и любоваться прекрасным.
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29.06.2020 17:13 Відповісти
нікого не ї..е "честь і достоїнство" окремого Фєдькіна на підкарантинній зоні..

особливо солдат в оціпленні зі зброєю....
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29.06.2020 17:16 Відповісти
Голландию, Бельгию, Францию и Норвегию не хочешь показать?
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29.06.2020 16:16 Відповісти
Норвегия и Финляндия на Швецию больше похожи, чем Франция, не находите?
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29.06.2020 16:26 Відповісти
Данія,до речі,теж не "на коні".
ДОСТАТНЬО нестрогість і несвоєчасність карантинних заходів..



Владелец еще одной копенгагенской парикмахерской рассказал мне, что работа всех его сотрудников полностью расписана на ближайшие три недели - и им придется работать сверхурочно, чтобы обслужить всех, кто успел заказать стрижку.
Власти также разрешили открыться тату-салонам, салонам красоты, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики. Возобновятся и уроки вождения. Впрочем, всем этим компаниям придется следовать новым, более жестким санитарным правилам.Полная уборка
"После каждого клиента мы должны проводить полную уборку, - говорит Оландер. - То есть нужно дезинфицировать все кресла, все инструменты - вообще все - от дверной ручки до считывателя кредитных карточек. Это очень много дополнительной работы".

https://www.bbc.com/russian/news-52363279
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29.06.2020 17:22 Відповісти
да?
а детей из неподконтрольной зоны (хрен знает как у них там с этим) без обсервации - нормально????
сами себе противоречите...при чем каждые полчаса!!!
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29.06.2020 15:33 Відповісти
то "дети высокого качества" - от элитных племенных сепаров...
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29.06.2020 15:35 Відповісти
😀😀😀
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29.06.2020 15:36 Відповісти
Качественные производители
Минздрав о ночных клубах: В таких условиях достаточно одного инфицированного COVID-19 для начала нового всплеска эпидемии - Цензор.НЕТ 9787
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29.06.2020 15:39 Відповісти
Идёт всемирный передел власти и сфер влияния. А "ковид" - это шоу, для отвлечения внимания простонародья от происходящего.
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29.06.2020 15:46 Відповісти
Может их на месте стеризоловать, по методу Гали Третьяковой))
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29.06.2020 15:55 Відповісти
А если передохнут посетители ночных клубов, Украина что-нибудь потеряет?
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29.06.2020 16:00 Відповісти
Втратить тільки зебілів.
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29.06.2020 16:03 Відповісти
больше, чем от потери тех хроников, которых сейчас якобы защищают, платя фантастическую цену
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29.06.2020 16:25 Відповісти
вчера, Одесса, "Дети 90х", клуб Bright on Beach:
МОЗ про нічні клуби: У таких умовах достатньо одного інфікованого COVID-19 для початку нового сплеску епідемії - Цензор.НЕТ 314
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29.06.2020 16:03 Відповісти
що це за вольєри?
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29.06.2020 16:04 Відповісти
Писец...
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29.06.2020 16:35 Відповісти
Твари, хватит ЛОХОТРОН крутить.
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29.06.2020 16:04 Відповісти
А/H1N1--2009.. COVID-19....слідуючий в 2029 році
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29.06.2020 16:10 Відповісти
2009. рік "Радіо Свобода"
А/H1N1--2009 На Львівщині від грипу та пневмонії померли 98 людей, найбільше з-поміж усіх українських регіонів. А загалом в Україні померли від цієї недуги за час епідемії майже 700 осіб.

2019 рік.
COVID-19 станом на 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19. За добу - 646 нових випадків, 18 людей померли від ускладнень, всього померли 1 147 осіб
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29.06.2020 16:21 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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29.06.2020 16:36 Відповісти
Ну как же без этих ночных клубов. Ить владельцы-то ихние людишки не простые. Денег хотят
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29.06.2020 16:52 Відповісти
Ну так закройте их. Это что, критическая отрасль экономики Украины???
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29.06.2020 18:43 Відповісти
"Убивайте их всех!
Господь своих отличит!"
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29.06.2020 19:42 Відповісти
Минздрав, кабмин и лично Степанов со Шмыгалём!! Чего вы всё ноете!! У вас вся власть в руках!! закройте на хрен все эти рестораны и кафе и будет полный порядок!! Всё равно в такие заведения, бедный народ редко ходит, если вообще ходит!! А ходят только безголовые тугие кошельки!! А кому сильно хочется в ресторан, тот садится в самолет и в Минск! Там придурок Лукашенко принимает всех и больных на голову и действительно больных на коронавирус. Батьке всё по хер, сколько белорусоа сдохнет одна тясяча или десять тысяч белорусов!! Не дай бог такого придурка к нам в президенты!!! Сам по ТВ вчера признался!!
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29.06.2020 21:14 Відповісти
Судя по посту, Вы сторонник фашизма.
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29.06.2020 21:56 Відповісти
Минздрав велюрам и папикам от слуг уродов снимающих себе там внучек - вовсе не указ
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29.06.2020 22:50 Відповісти
 
 