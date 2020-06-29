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Новини Паводки на Західній Україні
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На Заході України найближчої доби продовжиться підвищення рівнів води в річках, можливі зсуви і селеві потоки, - ДСНС

На Заході України найближчої доби продовжиться підвищення рівнів води в річках, можливі зсуви і селеві потоки, - ДСНС

У Закарпатській області ввечері 29 червня і вночі 30 червня очікується підвищення рівня води на 0,5 - 1,0 м.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає Цензор.НЕТ.

"Увечері 29 та вночi 30 червня по Закарпатськоi областi в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: - на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5-1.0 м; - формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав; - утворення локальних селевих потоків та зсувiв перезволоженого ґрунту", - повідомили в ДСНС.

Прогнози будуть уточнюватися в міру розвитку синоптичної ситуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Злива підтопила чотири санаторії в Моршині, - ДСНС

Зазначається також, що увечері 29 та впродовж 30 червня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 - 1,3 м над рiвнями на 08 год. 29 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків.

У зв'язку з дощами 30 червня - 2 липня на рiчках басейну Прип'ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1- 0.5 м над рiвнями на 08 год 29 червня. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах р. Прип'ять у Ратнiвському районі та р. Вижiвка у Старовижiвському районі Волинської областi.

Також читайте: Негода на заході України: зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, залишаються підтопленими 70 населених пунктів, - ДСНС

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Топ коментарі
+5
Мало лесов вырубили, давайте исчо!
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29.06.2020 15:52
+3
А шо в заголовке статьи "на Западе..." с заглавной? Север, восток, запад, юг... да и президент, это вроде, как воач, сантехник, профессор... тоже не соедует до заглавной возвеличивать... разве что Президент (Страны)...
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29.06.2020 15:40
+1
Конечно чуть смешно. Но была и статистика. Это я о високосном годе. Если в этот раз не начнётся спокойная многолетняя работа по гидросооружения там, то тогда дорубайте все деревья---и делу конец. Рис сажайте---самый северный в мире! Просто остановить вырубку на 5 лет железно, только сухостой, полный кадастр леса и прочего. Чепухнёвую древесину на сувениры и на 5 лет освободить от любых налогов мелкий бизнес. Ну может и спасёт. А все местные балоги, ******** и прочая дрянь пусть вложат деньги в мелкую технику и оборудование для мелкого бизнеса. Может им и простится. Прочёл что спечатал--захотелось стереть. Самое плохое в том что все знаем---почему хотел затереть?
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29.06.2020 15:45
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Конечно чуть смешно. Но была и статистика. Это я о високосном годе. Если в этот раз не начнётся спокойная многолетняя работа по гидросооружения там, то тогда дорубайте все деревья---и делу конец. Рис сажайте---самый северный в мире! Просто остановить вырубку на 5 лет железно, только сухостой, полный кадастр леса и прочего. Чепухнёвую древесину на сувениры и на 5 лет освободить от любых налогов мелкий бизнес. Ну может и спасёт. А все местные балоги, ******** и прочая дрянь пусть вложат деньги в мелкую технику и оборудование для мелкого бизнеса. Может им и простится. Прочёл что спечатал--захотелось стереть. Самое плохое в том что все знаем---почему хотел затереть?
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29.06.2020 15:45 Відповісти
А шо в заголовке статьи "на Западе..." с заглавной? Север, восток, запад, юг... да и президент, это вроде, как воач, сантехник, профессор... тоже не соедует до заглавной возвеличивать... разве что Президент (Страны)...
Податься в редакторы шоле...
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29.06.2020 15:40 Відповісти
Я вчера и ещё один читатель, сделали замечание за западную Украину. Так наши комментарии быстро удалили - ЦЕНЗОР ДА
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29.06.2020 17:50 Відповісти
А как там на юге Украины - в Крыму? Надеюсь, никаких осадков, повышения уровня?
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29.06.2020 15:41 Відповісти
Мало лесов вырубили, давайте исчо!
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29.06.2020 15:52 Відповісти
А Зельц- *****, до сих пор пальцем по роялю не ударил, для ликвидации последствий!!! Нужен Порох!!
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29.06.2020 15:57 Відповісти
А в ждете чтоб он с насосом бегал и воду откачивал? Я надеюсь вы понимаете, что это все чисто для попиариться?
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29.06.2020 16:57 Відповісти
Нечего было пускать Оманского Посла Апокалипсиса.
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29.06.2020 16:00 Відповісти
Пилили лес в начала Незалежности(При СССР Карпатский лес практически не пилили-мало там его) все 30 лет. В 2008 года начали пилить еще усерднее,а лет 5 назад и по остальной Украине начали пилить на экспорт какбуд-то завтра не важно что будет со страной. Если-бы хотябы пилили для ВНУТРЕННИХ нужд для внутреннего высокотехнологичного производства. Так нет-в основном дерево идет на экспорт в виде бревен качественных сортов под видом дров. Украинцы не могут создать государство развития а не проедания. Государство честной власти а не 100% коррупции и воровства. К сожалению. ПС законами США например прямо указан запрет на вывоз древесины из страны!! Только в виде мебели и изделий. Почему в Украине не сделать такой акциз на вырубку чтобы вырубать на экспорт было-бы не выгодно. А если вырубка для внутреннего производства мебели-тогда производителям компенсировать этот акциз. Тогда и правило свободной торговли с ЕС не нарушим и вырубать на экспорт в ЕС будет не выгодно
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29.06.2020 16:55 Відповісти
Дело в том, что каждый руководитель руководит непродолжительное время и надо успеть накрасть. Что-то делать правильно баблишка не приносит...
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29.06.2020 16:59 Відповісти
писать что при ссср не пилили-означает только что вы при нем не жили...или на худой конец-не ходили в горы....
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29.06.2020 17:58 Відповісти
пилили и сажали -да...видел рассадники
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29.06.2020 17:59 Відповісти
Стільки як зараз у срср ліс не різали, принаймні у Закарпатті, і не починай свого мультика про не жили, в лес не ходили...
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29.06.2020 21:08 Відповісти
закарпатье было лысое еще в те времена...я не утверждал что сейчас рубят меньше...в Прикарпатье так в разы больше и не видел чтоб высаживали...Мой ответ был человеку который утверждал что при ссср не пилили.И те вырубки через которые я поднимался не были галлюцинацией...И тыкать незнакомому человеку неизвестного вам возраста дурной тон.
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29.06.2020 23:33 Відповісти
Закарпаття не було лисе до початку дев'яностих, якщо для ТЕБЕ це "тє врємєна" то ТИ звичайнісінький брехун, і це не дурной тон...
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30.06.2020 22:22 Відповісти
брехун кричить тримайте брехуна...нiчого нового в цьому свiтi...для таких як ти цей тон звичний...бувай здоровий
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01.07.2020 01:59 Відповісти
В 1939 году было заготовлено 1.5 млн.кбм, а в 1944 - 3 млн.кбм. После окончания войны и вхождения области в состав УССР, эксплуатация лесов еще усилилась. Леса равнинной части УССР были сильно истощены войной, а древесина требовалось для восстановления тысяч разрушенных городов и сел. Массовые заготовки были перенесены в Карпаты, где вплоть до 1960-го года леса вырубались исходя из потребностей хозяйства, без каких-либо иных норм и ограничений. В этот период на территории Закарпатской области заготавливалось по 4-5 млн. кбм древесины ежегодно, при норме 1.2 -1.3 млн.кбм. Явное истощение доступных лесов и быстрое развитие эрозионных процессов заставило резко уменьшить объемы заготовок. Динамика и структура рубок главного пользования приведена на рисунке 13. Очевидно, что в период с 60 по 90 год рубки проводились в соответствии с нормами, рассчитанными исходя из требований устойчивого и равномерного лесопользования. Выход Украины из состава СССР положил начало затяжному экономическому кризису, который сопровождался падением спроса на древесину и резким сокращением объема рубок главного пользования.
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01.07.2020 02:51 Відповісти
http://rusinpresent.narod.ru/Zakarpat.pdf
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01.07.2020 02:53 Відповісти
здесь тебе честный ты наш...есть по годам обьемы лесозаготовок с 1958-1996 год
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01.07.2020 02:59 Відповісти
https://ua-reporter.com/uk/news/yakyy-vyglyad-malo-zakarpattya-na-pochatku-hh-stolittya-foto
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01.07.2020 03:23 Відповісти
здєсь тябе москалю не расєя, бреши дагде інде, і запхай у свою геморойну дупу свої об'єми лісозаготівок з 1941- 2036...
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01.07.2020 19:26 Відповісти
судя по узколобости москаль именно ты...ты ему про 50 млн кубов вырубленных в эпоху когда ты у деда в яйцах сидел-оно рогом уперлось...у тебя от математики освобождение было? или от здравого смысла? Штири класи хоть скiнчило? Чи вiдразу до худоби приставили?
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01.07.2020 21:06 Відповісти
Так на Закарпатті завжди була Нєвада, дякую тобі, наш москальський брехач, за твої чудові посилання))) тепер я знаю що жию і жив у пустелі...)))
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01.07.2020 19:46 Відповісти
коли ходили по старiй границi завжди було видко де жиють такi як ти ...порiвнянно з вами Iвано-Франкiвщина зелена оаза....
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01.07.2020 21:14 Відповісти
коли ходили по старiй границi )))))))))))))))))))))))))0
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01.07.2020 21:57 Відповісти
стара польсько-словацька границя...мiсцевi -не казали-кордон...зараз по нiй адмiнiстративна межа Франкiвськоi i Закарпатськоi областей...Туристи користуються бо стежка зручна i стовпчики через кожнi 100м....Пан би мав знати...звicно якщо не фальшивий закарпатець з балалайкою в срацi
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01.07.2020 23:33 Відповісти
з балалайкою у сраці тебе правили два турківські гуцули...)))
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02.07.2020 20:15 Відповісти
Бреши далі, тепер брехачі у тренді, брехати це твій звичайний тон...)))
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01.07.2020 19:18 Відповісти
Я 71 года рождения. СССР хорошо помню. Не пилили Карпатский лес так массово как при незалежности. В масштабах экспорта древесины СССР карпатский лес слишком небольшой чтобы было смысл его пилить-там убытков от оползней и наводнений больше было-бы. Пилили лес в Сибири,в Карелии
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01.07.2020 22:37 Відповісти
вы затеяли весь этот срач фразой что не пилили при советах лес...сейчас пишете-не пилили так массово...я вам привел цифры 50 млн кубов-конкретные обьемы...а разговоры больше- меньше оставьте для музыкантов...поэтов...композиторов...Сверху я давал ссылку-потрудитесь немного почитать серьезных вещей о предмете разговора...я на десяток годков старше вас и регион потоптал достаточно
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01.07.2020 23:40 Відповісти
Ліс у Карпатах безлімітно почали різати у дев'яностих...
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29.06.2020 21:05 Відповісти
Деревню Гадюкино смыло...
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29.06.2020 16:55 Відповісти
 
 