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Новини Паводки на Західній Україні
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ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводків районів, - представник ЄК Уйварі

ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводків районів, - представник ЄК Уйварі

Євросоюз для боротьби з наслідками руйнівної повені надасть Україні допомогу через механізм ЄС з цивільного захисту.

Як повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань бюджету, людських ресурсів, гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Балаш Уйварі, вже 29 червня повітряним шляхом будуть доставлені технічні засоби для ліквідації наслідків лиха і гуманітарний вантаж для населення уражених районів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні літак, який був наданий урядом Італії, доставить в Україну насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензинові пили, генератори та намети для постраждалого населення. Протягом вихідних днів Швеція оголосила про намір надіслати в Україну протиповеневі бар’єри, шланги для відкачування води та технічних експертів", - сказав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко на Прикарпатті: Україна має негайно звернутися до ЄС і НАТО, щоб у районах повені задіяли програми цивільного захисту

Як вже повідомлялося, 25 червня Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуації (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) отримав запит від України по допомогу в подоланні наслідків повені, що вразила південно-західні райони країни. Перелік матеріалів та спеціального обладнання, яке ЄС надсилає в Україну, сформований за цим запитом. Єврокомісія допомагає Україні оцінювати масштаб лиха та завданої шкоди з використанням супутникової картографічної системи ЄС "Copernicus".

Станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.

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Топ коментарі
+15
Нарешті дотумкали гроші не давати.
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29.06.2020 16:01
+12
ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

Я что-то не понял.. Наши евреи бабла просили, а им насос и пилу?
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29.06.2020 15:59
+7
І навіть це не є гарантією цільового розподілу еквіпменту.
Якийсь слуга зробить селфіки - "зацените, какой прикольный насос на дачу"
(або з пилою - "бууууу, я маньяк-убийца!")
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29.06.2020 16:05
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ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

Я что-то не понял.. Наши евреи бабла просили, а им насос и пилу?
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29.06.2020 15:59 Відповісти
Пиляти транш та закачувати в свої кишені - все логічно!
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29.06.2020 16:09 Відповісти
Україна має прийняти жорсткі обмеження на вивіз деревини за кордон! Має бути введена повна заборона на експорт ділової деревини та подрібленої деревини для виробництва дерев'яних плит! Вся продукція з деревини має вироблятись в Україні!
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29.06.2020 16:24 Відповісти
Займись цім питанням.
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29.06.2020 16:37 Відповісти
Анатолій Гриценко розповів цікаві деталі спілкування з європейськими політиками які вимагали скасування введених обмежень на вивіз деревини з України в ЄС! ЄС має лісистість в рази більше ніж Україна, але не вирубує своїх дерев, бо є українська деревина! Політики в ЄС абсолютно свідомо тиснуть на українську владу для зняття адміністративних обмежень на експорт деревини і підтримують шалену корупцію в Україні, щоб вивозити українську деревину шаленими обсягами, без будь яких екологічних обмежень! Частину деревини вивозять у вигляді лісоматеріалів а частину у вигляді щепи. В українських портах стоять промислові дробарки які подрібнюють деревину цілими вагонами до фракції щепи, щоб зручніше завантажувати щепу в судна і вивозити в ЄС. Далі в ЄС з цієї щепи роблять різноманітні дерев'яні плити для меблів та інтер'єру. Введення жорсткого адміністративного обмеження на експорт деревини допоможе зупинити масові вирубки в Карпатах і зменшить можливі екологічні наслідки дикунської вирубки лісів! Ми маємо зрозуміти що ми поки що в процесі знищення карпатських лісів і нам цей катастрофічний процес потрібно зупиняти самими рішучими заходами, паралельно засаджуючи Карпати новими деревами! Згадаймо що Карпати засадили деревами австро-угорські чиновники, які і залізницю, і мости, і дороги, і лікарні в диких непролазних Карпатах побудували! Отже все можливо, якщо хочеш, якщо є залізна воля і порядок!
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29.06.2020 16:55 Відповісти
ділової деревини

...
Це ви потужно про зелених бізнесменів
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29.06.2020 17:12 Відповісти
Присвячується корисним путєнським ідіотам
Головна проблема України як держави завжди була тільки одна - не здатність українців об'єднуватися, коли не має відкритої війни. Точніше, в силу особливості (вільної) ментальності, українців дуже легко роз'єднати. Саме з цієї причини розпалася Русь. Саме з цієї причини сталася Руїна і всі інші біди України. З цієї причини *****, відчувши, що об'єднало українців, припинило активні військові дії і швиденько знайшло українцям нових ворогів замість кацяпів. ЗМІ, які на 80% підконтрольні *****, дружно засурмили про "небачену корупцію", а кацапські тролі на форумі відразу згадали про "жидів". Москва не робила нічого нового. Саме так тупих хохлів (до українців це не відноситься) вона роз'єднувала весь час скільки існує.
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29.06.2020 16:11 Відповісти
На якій основі дядя Сем готовий об'єднатись із зеленим Сивохою?
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29.06.2020 16:14 Відповісти
Додаткове питання: у який в хріна спосіб об'єднуватися з Ківою?
(козаки, цить!)
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29.06.2020 16:19 Відповісти
В Україні таких сивох не менше ніж 15 мільонів. Пропонуєте посадити, чи досить резервації?
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29.06.2020 16:34 Відповісти
Не треба. Таких упоротих як Сивоха з тих 15 мільйонів 3%.
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29.06.2020 16:39 Відповісти
Окремих варто би було і посадити за заперечення окупіції росією.
Але ж...
Тому потрібно працювати над тим, щоб таких сивох було менше, виховуючи їхніх нащадків. А кількість сивух буде зменшуватись природнім шляхом вимирання або виїздом до любої їм паРаші.
Об'єднання із такими покидьками неможливе.
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29.06.2020 16:49 Відповісти
Навіщо ви мені пропонуєте об"єднуватися з сивохою? Йдеться за те, що суспільству, що москвою штучно розколоте зовні, потрібна поєднуюча Національна українська Ідея, бо інакше не можливо відбудувати сильну державу з сильними інституціями. Йдеться про Національну ідею, що буде цікава для людей з різними світоглядами, в тому числі і протилежними. Зрозуміло, що це насамперед має бути їхній добробут, дістатися якого можно тільки на підставі зростання національної самосвідомості і українського патріотизму. Проте взагалі за 26 років не побачив ніяких кроків в цьому напрямку і на жаль, зі сторони партій національного руху, які мають бути ініціаторами саме Національной ідеї..
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29.06.2020 17:44 Відповісти
Як протистояти росії, спираючись виключно на ідею добробуту, якщо у вати аргумент "в росії більші зарплати та пенсії"?
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29.06.2020 17:53 Відповісти
І зверху це переконання щедро полите побєдобєсієм.
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29.06.2020 18:04 Відповісти
Нижче вже написав Вам відповідь.
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29.06.2020 21:56 Відповісти
...ідею, що буде цікава для людей з різними світоглядами, в тому числі і протилежними. Дядьку, мисливці та рибалки з веганами та "прайд" поціновувачів власної статі з вірянами... Я вірно піймав вашу думку?
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29.06.2020 18:05 Відповісти
Що ви до того прайду причепилися? Це хворі психично люди від народження. Ви з ними чимось міряєтесь? Проте, якщо добробут, на підставі лояльності та патріотичного відношення до української Національної ідеї, мови таке інше, зможуть отримати всі вище означені, держава буде міцною і квітучою. Головна проблема визначити таку Національну ідею навколо якої зможуть згуртуватися всі, хто відчуває себе українцем. Решту слід обмежити в тих можливостях, які дає держава шляхом стимулювання розвитку своєї мови, традицій, тих, хто ухиляється від військового податку, тих, хто критикує публічно державну мову, або прийняту Національну ідею тощо.
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29.06.2020 21:55 Відповісти
розберіться у власних думках, а потім їх висловлюйте (включно з військовим податком).
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29.06.2020 22:53 Відповісти
Національна ідея "об'єднання навколо корита-добробуту" під час війни здатна спонукати громадян віддавати життя, захищаючи корито?
Ті, кому найважливіший вміст корита, швидше виїдуть в іншу країну, ніж підуть воювати.
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29.06.2020 23:04 Відповісти
Нарешті дотумкали гроші не давати.
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29.06.2020 16:01 Відповісти
І навіть це не є гарантією цільового розподілу еквіпменту.
Якийсь слуга зробить селфіки - "зацените, какой прикольный насос на дачу"
(або з пилою - "бууууу, я маньяк-убийца!")
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29.06.2020 16:05 Відповісти
Там все гамузом в "эпицентр" пойдет...
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29.06.2020 16:10 Відповісти
Ні, селфі вже вчора було, Петро робив ...
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29.06.2020 16:52 Відповісти
Ви переплутали. То був Зюзя, прост у масці і чоботі розміром неначе на Пороха
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29.06.2020 17:02 Відповісти
Не надо.Петро уже усе привез
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29.06.2020 16:06 Відповісти
Мусив. Бо сотні конфіскованих помп Аваков зажав.
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29.06.2020 16:10 Відповісти
не зажав а здає в оренду "бурштинщикам" ...
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29.06.2020 16:37 Відповісти
Справа в тому, що і Порошенко, і Зеленський приїхали до зони стихійного лиха з помпою.
Але перший з помпою для відкачування води - а другий з помпою у значенні "понти, піар, відосики".
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29.06.2020 16:11 Відповісти
Бубу на Прикарпаття привіз, а помпи ні.
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29.06.2020 16:12 Відповісти
Але ж там Аваков все вирішив ?
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29.06.2020 16:06 Відповісти
Це все не несправді!!!! Це все піаааррррррр!!!!!!!
Зелебобіки, правильно я сказав?
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29.06.2020 16:12 Відповісти
Було б дуже гуд якби ще прислали комплекти правильних мізків хочаб для частини місцевого населення.
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29.06.2020 16:16 Відповісти
Я возьму большие ласты,
Маску от противогаза,
На пруду огромном сельском
Буду первым водолазом.
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29.06.2020 16:17 Відповісти
Ойц .. як швидко Европа відреагувала на закиди *свинарчука *
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29.06.2020 16:17 Відповісти
Щоб в РФ не продали. Як маски по 25 копійок за штуку.
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29.06.2020 16:20 Відповісти
Лучше бы ЕС предоставило Украине летальное оружие,ведь кремлёвский Фюрер заявил,что России нужна вся Европа
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29.06.2020 16:23 Відповісти
АКЦІЯ!!! НЕЗАБАРОМ У ВСІХ ЕПІЦЕНТРАХ УКРАЇНИ!!!
- ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводку!
P.S. пропозиція акційних товарів обмежена!
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29.06.2020 16:27 Відповісти
"пилы" ...це в тему ...на "ікеї" зачекалися на свіжу сировину ...потрібно в Карпатах "посанітарити" ...
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29.06.2020 16:35 Відповісти
насосы, маски, пилы, генераторы и палатки - этим добром зЕня не может обеспечить?
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29.06.2020 16:38 Відповісти
Навіщо? "Насос нам не надо - все высосет Зеля, нам пилы не надо - видосик давай!"
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29.06.2020 17:06 Відповісти
У них пилы и свои есть,они ими хорошо леса повыпиливали, они хитрож@пые,они денег хотят.
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29.06.2020 16:39 Відповісти
Дэньги Дафай !!!
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29.06.2020 16:48 Відповісти
а шо вы тут все делаете ,вам что нечем заняться ?
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29.06.2020 16:46 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html Киев стал центром коррупции: Зеленский в теме и в доле - Кучеренко Июнь 29, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводків районів, - представник ЄК Уйварі - Цензор.НЕТ 9409 Когда я слышу о какой очередной «стратегии» развития Киева - меня начинает колотить.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8.html#more-107082 Читать далее
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29.06.2020 16:49 Відповісти
при Порошенке такого не было
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29.06.2020 16:49 Відповісти
Пилы не надо, будь ласка!!!
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29.06.2020 16:52 Відповісти
Европа нуждается в лесе
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29.06.2020 16:54 Відповісти
Украина может ещё зерно поставить в ЕС за шланги и прокладки для насосов.
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29.06.2020 17:19 Відповісти
Иран выдал ордер на арест Трампа
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29.06.2020 16:58 Відповісти
рыжий рыжий конопатый убил дедушку лопатой - убийство генерала Корпуса стражей исламской революции
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29.06.2020 16:59 Відповісти
Трамп у відповідь видасть ордер на арешт Ірана
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29.06.2020 17:08 Відповісти
Подайте рабу божьему бензиновые пилы, генераторы и палатки шланги ...
Господи, такую простую ерунду Украина могла бы выпускать сама. Наш мафиозный строй вконец развалил некогда индустриально сильную республику. Срамота!
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29.06.2020 17:15 Відповісти
а что у мешков с деньгами ,которые ежедневно сотни тысяч кубов леса в гейропу отправляют нет такой мелочовки -1000 бензопил ,палатки генераторы насосы с "епицентров" и т,д
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29.06.2020 17:16 Відповісти
Якісні бензопили, сокири, фінскі лісовирубувальні комбайни і цього досить що б подолати природу.
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29.06.2020 17:23 Відповісти
Зелёные барыги и это продадут , как маски ,халаты , перчатки и даже военную помощь .
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29.06.2020 17:56 Відповісти
Та любе... Аби експорт лісу не припиняли.
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29.06.2020 18:54 Відповісти
Порох уже предоставил дизель-помпы
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29.06.2020 19:09 Відповісти
Украинской диаспоры по всему миру больше чем Украинцев в Украине. Когда такой катаклизм на своей Родине могли бы оказать существенную помощь. Куда они все пропали? Или они только на словах, поддерживают? Вот тебе и Весь мир с нами.
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29.06.2020 19:21 Відповісти
Пил им пришлите побольше, чтобы допилили тот лес, что ещё остался!...
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29.06.2020 21:27 Відповісти
 
 