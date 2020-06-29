ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводків районів, - представник ЄК Уйварі
Євросоюз для боротьби з наслідками руйнівної повені надасть Україні допомогу через механізм ЄС з цивільного захисту.
Як повідомив офіційний представник Єврокомісії з питань бюджету, людських ресурсів, гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Балаш Уйварі, вже 29 червня повітряним шляхом будуть доставлені технічні засоби для ліквідації наслідків лиха і гуманітарний вантаж для населення уражених районів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні літак, який був наданий урядом Італії, доставить в Україну насосне обладнання, засоби індивідуального захисту, бензинові пили, генератори та намети для постраждалого населення. Протягом вихідних днів Швеція оголосила про намір надіслати в Україну протиповеневі бар’єри, шланги для відкачування води та технічних експертів", - сказав речник.
Як вже повідомлялося, 25 червня Координаційний центр ЄС з надзвичайних ситуації (Emergency Response Coordination Centre - ERCC) отримав запит від України по допомогу в подоланні наслідків повені, що вразила південно-західні райони країни. Перелік матеріалів та спеціального обладнання, яке ЄС надсилає в Україну, сформований за цим запитом. Єврокомісія допомагає Україні оцінювати масштаб лиха та завданої шкоди з використанням супутникової картографічної системи ЄС "Copernicus".
Станом на 29 червня у чотирьох західних областях України – Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській, - залишаються підтопленими через негоду 70 населених пунктів. За даними ДСНС України, таких постраждалих від повені населених пунктів було 349. На сьогодні залишаються зруйнованими 150,5 км автодоріг та 83 мости, при цьому стихія пошкодила 582 кілометри доріг та 220 мостів.
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Я что-то не понял.. Наши евреи бабла просили, а им насос и пилу?
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Це ви потужно про зелених бізнесменів
Головна проблема України як держави завжди була тільки одна - не здатність українців об'єднуватися, коли не має відкритої війни. Точніше, в силу особливості (вільної) ментальності, українців дуже легко роз'єднати. Саме з цієї причини розпалася Русь. Саме з цієї причини сталася Руїна і всі інші біди України. З цієї причини *****, відчувши, що об'єднало українців, припинило активні військові дії і швиденько знайшло українцям нових ворогів замість кацяпів. ЗМІ, які на 80% підконтрольні *****, дружно засурмили про "небачену корупцію", а кацапські тролі на форумі відразу згадали про "жидів". Москва не робила нічого нового. Саме так тупих хохлів (до українців це не відноситься) вона роз'єднувала весь час скільки існує.
(козаки, цить!)
Але ж...
Тому потрібно працювати над тим, щоб таких сивох було менше, виховуючи їхніх нащадків. А кількість сивух буде зменшуватись природнім шляхом вимирання або виїздом до любої їм паРаші.
Об'єднання із такими покидьками неможливе.
Ті, кому найважливіший вміст корита, швидше виїдуть в іншу країну, ніж підуть воювати.
Якийсь слуга зробить селфіки - "зацените, какой прикольный насос на дачу"
(або з пилою - "бууууу, я маньяк-убийца!")
Але перший з помпою для відкачування води - а другий з помпою у значенні "понти, піар, відосики".
Зелебобіки, правильно я сказав?
Маску от противогаза,
На пруду огромном сельском
Буду первым водолазом.
- ЄС надасть Українінасоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводку!
P.S. пропозиція акційних товарів обмежена!
Господи, такую простую ерунду Украина могла бы выпускать сама. Наш мафиозный строй вконец развалил некогда индустриально сильную республику. Срамота!