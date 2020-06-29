Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

Сьогодні день пам'яті Василя Сліпака - українського оперного співака, який загинув на Донбасі в 2016 році, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний "Міф".

Народився він у Львові. Все Василеве життя було пов’язане зі співом. Дев’ятирічним хлопчиком він прийшов до Львівської державної академічної хорової капели "Дударик" і співав там до 1994 року. Разом з капелчанами виступав на провідних концертних майданчиках як України, так і світу (Національна опера України, Національна філармонія, Карнегі-Хол, собор Паризької Богоматері концертні зали Канади, Італії Голландії, Бельгії, Швейцарії, Прибалтики). Потім закінчив Львівську консерваторію.

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Ще під час навчання брав участь у багатьох музичних конкурсах та проектах. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери. Його голос дав змогу йому почати успішну сольну кар’єру у Франції та Європі.

Майже 20 років Василь Сліпак прожив за кордоном. Свої останні концерти співак дав 25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в м. Ліоні (Франція). Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно "Фауст". Саме звідси з’явився і позивний "Міф", з яким Василь Сліпак воював на передовій. Але його улюбленою піснею була ніжна і лірична "Місяць на небі…"

Був відомий своєю волонтерською діяльністю, численними справами в царині доброчинності. Під час Революції гідності мав контракт в Опері, і не міг вилетіти до Києва. Втім, став активним учасником усього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан, постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.

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Коли на Донбасі почалася війна, створив благодійну організацію "Fraternité Ukrainienne/Українське братство", допомагав українським захисникам, познайомився із вояками Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом сам долучився до них. "Я пропустив Майдан, але війну не пропущу", - сказав Василь.

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.