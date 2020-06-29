Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак
Сьогодні день пам'яті Василя Сліпака - українського оперного співака, який загинув на Донбасі в 2016 році, захищаючи Україну від російської агресії.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний "Міф".
Народився він у Львові. Все Василеве життя було пов’язане зі співом. Дев’ятирічним хлопчиком він прийшов до Львівської державної академічної хорової капели "Дударик" і співав там до 1994 року. Разом з капелчанами виступав на провідних концертних майданчиках як України, так і світу (Національна опера України, Національна філармонія, Карнегі-Хол, собор Паризької Богоматері концертні зали Канади, Італії Голландії, Бельгії, Швейцарії, Прибалтики). Потім закінчив Львівську консерваторію.
Ще під час навчання брав участь у багатьох музичних конкурсах та проектах. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери. Його голос дав змогу йому почати успішну сольну кар’єру у Франції та Європі.
Майже 20 років Василь Сліпак прожив за кордоном. Свої останні концерти співак дав 25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в м. Ліоні (Франція). Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно "Фауст". Саме звідси з’явився і позивний "Міф", з яким Василь Сліпак воював на передовій. Але його улюбленою піснею була ніжна і лірична "Місяць на небі…"
Був відомий своєю волонтерською діяльністю, численними справами в царині доброчинності. Під час Революції гідності мав контракт в Опері, і не міг вилетіти до Києва. Втім, став активним учасником усього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан, постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.
Коли на Донбасі почалася війна, створив благодійну організацію "Fraternité Ukrainienne/Українське братство", допомагав українським захисникам, познайомився із вояками Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом сам долучився до них. "Я пропустив Майдан, але війну не пропущу", - сказав Василь.
Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.
Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова.
У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.
Будь ласка, зачекайте...
Воно таки дрібне, злопам'ятне, низьке, неосвічене ніщо! І такі люди, як Міф, йому наче кістка поперек горла.
А з якого дива він мав їх висловлювати? Чи президент має висловлювати співчуття всім, у кого померли родичі?
Звичайно, і так було видно, що Петя - то ворог ЗЕ! Не путлєр, не "іхтамнєтьі", не сєпари, а саме Порох. Тепер це має ще одне підтвердження.
Кто эти все люди? Сестра Софии Ротару, Аурика. Офигеть просто. Ей то за что?
вечная память и слава
Слипак сам, по зову сердца и души - отправился сражаться за Украину, потому что был ЗАЩИТНИКОМ..
в то время когда "четыриждыуклонисты" - действовали так, как пишешь ты..
И именно страна, в которой даже оперные певцы готовы отдать жизнь за свою страну - будет жить.. как бы всякой шмали не хотелось, чтобы она была "обречена"
и не такому тупому быдлу как ты - указывать ему как жить, и за что отдавать свою жизнь..
Во всяком случаи - о тебе Господь даже не вспомнит, да в общем-то он и не знает
Царство небесне герою
..
Своє життя, відважно і безстрашно,
неначе арію важку по нотах відспівав.
За Україну, за її честь і волю,
те найдороще, що було, віддав!
В серцях братів ти вічно будеш жити
Співати пісню недоспівану свою.
Під музику війни, під шепіт маків й жита,
під плач калини, що росте в гаю.
Співочий Янгол в синім небі на роботі
На завжди!.. Там немає забуття.
Склонімо наші голови в скорботі,
за Воїна і співака.. який віддав Життя ! ! !
Героям слава!!!
До того ж Василь Сліпак брат Володимира Омеляна....
В пам'ять про Василя Сліпака
Співать в Європі, на паризькій сцені,
Не кожному потрафить з дітлахів
«Дударика»… Додать душі страхів,
Примусивши стоять на авансцені -
Страх непідвладний навіть Авіценні,
Бо душі вельми схожі на птахів -
Багацько хто воліє, крім гріхів...
А душу не врятує й сам Скорцені,
Коли вона від страху - мов в тюрмі…
Не завше правда вирине зі ЗМІ -
Тре бачити війну на власні очі!..
Зі смертю всі стрічаються…самі…
Париж чи Україна?! Певне, «Міф»
Вчував душі всі голоси пророчі!..