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пам'ять (1176) Донбас (22348) Сліпак (34)

Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак

Сьогодні день пам'яті Василя Сліпака - українського оперного співака, який загинув на Донбасі в 2016 році, захищаючи Україну від російської агресії.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України, позивний "Міф".

Народився він у Львові. Все Василеве життя було пов’язане зі співом. Дев’ятирічним хлопчиком він прийшов до Львівської державної академічної хорової капели "Дударик" і співав там до 1994 року. Разом з капелчанами виступав на провідних концертних майданчиках як України, так і світу (Національна опера України, Національна філармонія, Карнегі-Хол, собор Паризької Богоматері концертні зали Канади, Італії Голландії, Бельгії, Швейцарії, Прибалтики). Потім закінчив Львівську консерваторію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій ЗСУ в районі Кримського, - штаб

Ще під час навчання брав участь у багатьох музичних конкурсах та проектах. У 1997 році успішно подолав конкурсне випробування на вступ до складу Паризької національної опери. Його голос дав змогу йому почати успішну сольну кар’єру у Франції та Європі.

Майже 20 років Василь Сліпак прожив за кордоном. Свої останні концерти співак дав 25-27 травня 2016 року у храмі Святої Трійці в м. Ліоні (Франція). Найулюбленішою арією Василя була партія Мефістофеля в опері Шарля Гуно "Фауст". Саме звідси з’явився і позивний "Міф", з яким Василь Сліпак воював на передовій. Але його улюбленою піснею була ніжна і лірична "Місяць на небі…"

Був відомий своєю волонтерською діяльністю, численними справами в царині доброчинності. Під час Революції гідності мав контракт в Опері, і не міг вилетіти до Києва. Втім, став активним учасником усього, що відбувалося в діаспорі: підтримав Паризький Євромайдан, постійно відправляв на Майдан передачі з гуманітарною допомогою, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Меморіал загиблому у 2016 році Герою України Василю Сліпаку встановили на Донеччині. ФОТОрепортаж

Коли на Донбасі почалася війна, створив благодійну організацію "Fraternité Ukrainienne/Українське братство", допомагав українським захисникам, познайомився із вояками Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", згодом сам долучився до них. "Я пропустив Майдан, але війну не пропущу", - сказав Василь.

Він тричі був на фронті. Уперше поїхав на війну у травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим. Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, у жовтні повернувся до Парижа. В червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку. Але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

Поховали героя на Личаківському кладовищі Львова.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.

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Топ коментарі
+63
Вечная память Герою! Помним, гордимся... Отомстим..... Путин. сдохни, кровавый карлик!!
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29.06.2020 16:03
+57
Четыре года назад погиб Миф,а за вклад в развитие Украины, наградили Потапа и Настю,гастролировавших в то время по Мацковии. Какой пре, такие и вкладчики

Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3841
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29.06.2020 16:10
+56
Это настоящий патриот Украины. Был и останется, тому що Героi не вмирають.А какой голос!!!Душа болит, а сердце плачет... И таких людей убили твари московитские, ненавижу их всех.Но бумеранг никто не в состоянии отменить, ждите и бойтесь...
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29.06.2020 16:08
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Вечная память Герою! Помним, гордимся... Отомстим..... Путин. сдохни, кровавый карлик!!
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29.06.2020 16:03 Відповісти
то-то ты тут бегаешь, уклоняясь от повесток с 2014
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29.06.2020 16:39 Відповісти
Вова 4 повестки вояка ого го. Вы его выбрали то вперёд на передовую под знамёна осла Оманского.
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29.06.2020 17:20 Відповісти
Это настоящий патриот Украины. Был и останется, тому що Героi не вмирають.А какой голос!!!Душа болит, а сердце плачет... И таких людей убили твари московитские, ненавижу их всех.Но бумеранг никто не в состоянии отменить, ждите и бойтесь...
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29.06.2020 16:08 Відповісти
много ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ забрала эта война....
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29.06.2020 16:37 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮЧотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 1737
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29.06.2020 16:08 Відповісти
Національний герой! Ніколи не забудемо!
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29.06.2020 16:08 Відповісти
Четыре года назад погиб Миф,а за вклад в развитие Украины, наградили Потапа и Настю,гастролировавших в то время по Мацковии. Какой пре, такие и вкладчики

Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3841
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29.06.2020 16:10 Відповісти
Мифу дали Героя Украины - это гораздо более сущетвенное признание его заслуг, чем то, что выдали потапу.
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29.06.2020 16:22 Відповісти
Це так. Але те "воно", що роздавало нагороди, навіть слова не написало в пам'ять героя, не те, що відосик запилить! Хоча... Чого чекати від злопам'ятного недоумка, який навіть за ради рейтингу не висловив співчуття по смерті батька ПОП!
Воно таки дрібне, злопам'ятне, низьке, неосвічене ніщо! І такі люди, як Міф, йому наче кістка поперек горла.
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29.06.2020 20:20 Відповісти
Вы абсолютно правы....Скоморох, который возглавлял путинский канал "Интер", который снимал антиукраинские фильмы на путинские деньги, который унижал и оскорблял Украину, украинский язык, Майдан, украинскую церковь, это существо никогда не наградит патриота, но он наградит себе подобных ничтожеств , пляшущих и кривляющихся за большие деньги , развлекая агрессора ...Когда в стране появится президент, награждатся будут истинные герои и гордость Украины...
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29.06.2020 23:35 Відповісти
"Чого чекати від злопам'ятного недоумка, який навіть за ради рейтингу не висловив співчуття по смерті батька ПОП!"
А з якого дива він мав їх висловлювати? Чи президент має висловлювати співчуття всім, у кого померли родичі?
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30.06.2020 23:45 Відповісти
Тому, що Порох сниться найвеличнішому (як він казав), заважає йому... Та майже при кожному виступі (якщо це не тематичний відосик з 20-ма дублями, на кшталт про дальнобійників) він згадує "папереднікав". Це неписане правило дипломатичного етикету. З нього є тільки одне виключення: співчуття не висловлюють ворогу.
Звичайно, і так було видно, що Петя - то ворог ЗЕ! Не путлєр, не "іхтамнєтьі", не сєпари, а саме Порох. Тепер це має ще одне підтвердження.
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01.07.2020 08:58 Відповісти
Награда Потапу нивелирует тех, кто получил подобное звание народный артист! Хотя, тут бы разобраться с этими народными! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Народные артисты Украины .
Кто эти все люди? Сестра Софии Ротару, Аурика. Офигеть просто. Ей то за что?
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29.06.2020 23:26 Відповісти
Грош цена тем побрякушкам! Настоящая награда - это память и уважение от тех, ради кого этот Человек отдал все что у него было.
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29.06.2020 16:23 Відповісти
Вы напомнили, кого наградил государственными орденами прокремлёвский скоморох, и мне опять стало тошно, гадко и мерзко от такого "главы государства"и от того, как он издевается над Украиной....
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29.06.2020 16:27 Відповісти
прискорбная и огромная потеря не только для Украины, но и для мирового искусства
вечная память и слава
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29.06.2020 16:11 Відповісти
Вічна пам*ять Людині з великої літери...Зелень,а хто з вас здатний на такий подвиг?
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29.06.2020 16:12 Відповісти
А если призеденты играют на пианине без рук- это ништяк и нармас! Быдло ликует, значит все закономерно.
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29.06.2020 16:27 Відповісти
для ватников - это да, извращение
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29.06.2020 16:29 Відповісти
"Я думаю, что при нашей жизни кому-то в Голливуде захочется снять фильм о Слипаке. Потому что лучшего сюжета невозможно найти. Жил в Париже, ел круассаны, всё прекрасно - всё бросает и едет в Украину, берет оружие и защищает родную землю. На самом деле, это пример твердости, достоинства. Знаете, как струна, голым нервом ощущает несправедливость. Все ли наши артисты такие? Не все", - сказал Садовый.
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 9018
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29.06.2020 16:34 Відповісти
Конечно потап получает народный артист Украины за то что Кацов развлекал в трусиках перед ними прыгал и остальных своих друзей Зечмо наградило. А вот Слипак для них чужой это им не понять они привыкли стоять раком и работать ртом при любой власти . Безродное стало без родины и флага и вот этот позор выбрал народ ... слов нету...
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29.06.2020 17:28 Відповісти
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 4494
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29.06.2020 16:20 Відповісти
Нація житиме доти, доки кількість дурнуватих, не досягне 75%.
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29.06.2020 16:32 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава!Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3843
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29.06.2020 16:23 Відповісти
и уж точно придурка квартального не увековечат. И баллады не сложат, и памятник не поставит. А когда это квартальное говнецо/засранец склеит лапти, вряд ли кто-то всплакнет, потому что смешно....
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29.06.2020 19:30 Відповісти
ты или дурак, или из рашки
Слипак сам, по зову сердца и души - отправился сражаться за Украину, потому что был ЗАЩИТНИКОМ..
в то время когда "четыриждыуклонисты" - действовали так, как пишешь ты..

И именно страна, в которой даже оперные певцы готовы отдать жизнь за свою страну - будет жить.. как бы всякой шмали не хотелось, чтобы она была "обречена"
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29.06.2020 16:28 Відповісти
Ти співак чи солдат?
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29.06.2020 16:28 Відповісти
ты не должен тут звиздеть про "обречённость" страны))) это твоя паРаша обречена ибо лезет во все страны с оружием без чести и опознавательных знаков
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29.06.2020 16:30 Відповісти
Ваша страна ПаРаша действительно обречена. Потому что, ею правит шизоидный террорист, а обитает в ней тупая быдломасса лапотников...
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29.06.2020 16:32 Відповісти
Когда убили Василия Слепака Зебил ездил В Москву видосики свои недолугие снимать и одновременно прятался от повесток в ВСУ,засранец.
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29.06.2020 16:25 Відповісти
Василь Сліпак! Самий яскравий приклад для виховання української патріотичної молоді! Слава Україні! Вічна пам'ять!!!
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29.06.2020 16:27 Відповісти
Взяв автомат і пішов захищати свою Батьківщину від рашистської мразоти.
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29.06.2020 16:34 Відповісти
он делал то, что считал НУЖНЫМ..
и не такому тупому быдлу как ты - указывать ему как жить, и за что отдавать свою жизнь..
Во всяком случаи - о тебе Господь даже не вспомнит, да в общем-то он и не знает
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29.06.2020 16:38 Відповісти
лахта, тебе не понять - ты обыкновенное быдло, у которого в голове сплошная вата)
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 2274
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29.06.2020 16:35 Відповісти
Так але краще б він лишився живим і сам повчав молодь.
Царство небесне герою
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29.06.2020 17:47 Відповісти
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 9292

..
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 2131
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29.06.2020 16:29 Відповісти
Отак Россія 400 років знищували, і продовжує знищувати українську еліту.
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29.06.2020 16:30 Відповісти
Героям слава!
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29.06.2020 16:34 Відповісти
А дехто штани на сцені знімав,а ще хтось на колінах стояв і кривлявся.
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29.06.2020 16:39 Відповісти
***
Своє життя, відважно і безстрашно,
неначе арію важку по нотах відспівав.
За Україну, за її честь і волю,
те найдороще, що було, віддав!

В серцях братів ти вічно будеш жити
Співати пісню недоспівану свою.
Під музику війни, під шепіт маків й жита,
під плач калини, що росте в гаю.

Співочий Янгол в синім небі на роботі
На завжди!.. Там немає забуття.
Склонімо наші голови в скорботі,
за Воїна і співака.. який віддав Життя ! ! !
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29.06.2020 16:43 Відповісти
Царство Небесне Великому співаку та Великому герою...
Героям слава!!!
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29.06.2020 16:48 Відповісти
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3039
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29.06.2020 17:12 Відповісти
Может и самая тяжёлая утрата нашего народа в за эти 6 лет. Такие дважды не бывают, не повторяются. Для нас был духом нации---а для себя был Мифом. Так и вышло. И не все поняли пока. Запомним.
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29.06.2020 17:15 Відповісти
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 4437
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29.06.2020 17:28 Відповісти
Не раз напоминал. Совсем старая Лина Костенко. Не зовут на тв, не едут к ней, не читают. Ну там студенты филологи чуть. Оксана Забужко во все колокола молотит---не слышим, даже раздражает многих, а ведь аналитик сильнейший в нашей истории новейшей. Не зовут на интервью. Сложно ей понять, думать заставляет, чуть пугает она---то ли дело 95 квартал или Дизель в телевизерь. Окорочков от пуза, пива с гамна от ведра, трусы девок видны, оператор великолепен---всё видно! Кто то классно работает, в быдло превращает---и знаем их. И не по ним Майдан проехал---не раздавил---выжили твари. Всё!
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29.06.2020 17:40 Відповісти
Чотири роки тому від кулі снайпера на Донбасі загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 8941
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29.06.2020 19:36 Відповісти
Ну как коментировать Лину Костенко?! И эти слова например? Только выжечь текст на спинах врагов!
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29.06.2020 22:27 Відповісти
............................(((((((((Вічна пам*ять...
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29.06.2020 17:22 Відповісти
Два человека- два артиста, один сделал карьеру и пел в Парижской опере, другой лабал членом по роялю, один бросив все, помчался защищать Неньку Украину, а второй откосил от повесток, один погиб за незавимость, а другой готов ее просрать.Два человека-два мира и лишь одного из них можно назвать Человечище, в то время как другого -человекоподобным
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29.06.2020 17:23 Відповісти
Так і мудрий нарід обирає цю потвору... фу
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29.06.2020 17:55 Відповісти
А преЗедент згадав Героя України чи за соснами потапами-білик-лорачками не розгледів?
До того ж Василь Сліпак брат Володимира Омеляна....
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29.06.2020 18:22 Відповісти
Приклоняюсь........
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29.06.2020 18:26 Відповісти
Я не хочу жити в державі, де для влади заслужений артист малорос Потап, а не українець Василь Сліпак! Тоді, це малоросійська держава, а не українська! На своїй Богом даній землі і герої свої мають бути! Світла пам'ять, маестро!
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29.06.2020 18:50 Відповісти
Вечная память Герою! Смерть руssне.
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29.06.2020 19:21 Відповісти
Вечная Память Герою и всем Героям, павшим в этой войне за Украину.
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29.06.2020 20:32 Відповісти
Сонет 3296
В пам'ять про Василя Сліпака
Співать в Європі, на паризькій сцені,
Не кожному потрафить з дітлахів
«Дударика»… Додать душі страхів,
Примусивши стоять на авансцені -
Страх непідвладний навіть Авіценні,
Бо душі вельми схожі на птахів -
Багацько хто воліє, крім гріхів...
А душу не врятує й сам Скорцені,
Коли вона від страху - мов в тюрмі…
Не завше правда вирине зі ЗМІ -
Тре бачити війну на власні очі!..
Зі смертю всі стрічаються…самі…
Париж чи Україна?! Певне, «Міф»
Вчував душі всі голоси пророчі!..
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29.06.2020 20:36 Відповісти
Герої не вмирають
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29.06.2020 22:26 Відповісти
Вот кого нужно было выбирать в Президенты, а не ... 🤮
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30.06.2020 10:32 Відповісти
 
 