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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран (1974) МЗС (4024) Франція (2905) чорна скринька (71)

Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд

Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд

Іран і Франція погодили дату початку розшифрування бортових самописців пасажирського літака МАУ, збитого під Тегераном у січні.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з правових і міжнародних питань Мохсен Бахарванд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Tasnim.

Він повідомив, за сприятливих умов іранські фахівці доставлять чорні скриньки до Франції, а роботи з розшифрування розпочнуться 20 липня 2020 року.

"Команда експертів і технічних фахівців з Ісламської Республіки Іран буде керувати дослідницькою роботою, а зчитування інформації буде здійснюватися під керівництвом і контролем іранської команди", - заявив Бахарванд.

За його словами, інші країни, що постраждали від аварії, можуть направити представників до Франції як спостерігачів.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.

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Топ коментарі
+2
Ще один програш "новьіх ліц" на чолі з найвеличнішим на міжнародній дипломатичній арені. Браво! Зате стадіон відкритий, будівництво доріг проінспектоване, відосик для дальнобійників запиляний!
Чому обсир@ються зелені, а на душі тошно мені?
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29.06.2020 16:26
+1
Там уже все что надо почистили...не зря так долго мурыжили...наверняка эти ящики уже в паРаше побывали...
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29.06.2020 16:26
+1
Если, не ровен час, кто-то согласится с "человеческой ошибкой" в данном случае, - малазийский боинг очень быстро пойдет по тому же сценарию...
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29.06.2020 16:26
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Ще один програш "новьіх ліц" на чолі з найвеличнішим на міжнародній дипломатичній арені. Браво! Зате стадіон відкритий, будівництво доріг проінспектоване, відосик для дальнобійників запиляний!
Чому обсир@ються зелені, а на душі тошно мені?
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29.06.2020 16:26 Відповісти
Так и стадион то "ненастоящий"

Реконструкция стадиона спортивного комплекса "Энергия" в г. Новая Каховка, в открытии которого участвовал Зеленский, обошлась городскому бюджету в 13.498 млн. гривен. Никакого участия в финансировании этого проекта государственный бюджет не принимал. Сообщение официального сайта президента Украины о том что "...було відремонтовано в межах реалізації Національної програми «Велике будівництво»" - тупая ложь и дезинформация. Единственное, что сделала ОГА -- это безальтернативно навязала своего подрядчика с завышенными сильно расценками работ.
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29.06.2020 16:59 Відповісти
Там уже все что надо почистили...не зря так долго мурыжили...наверняка эти ящики уже в паРаше побывали...
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29.06.2020 16:26 Відповісти
Если, не ровен час, кто-то согласится с "человеческой ошибкой" в данном случае, - малазийский боинг очень быстро пойдет по тому же сценарию...
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29.06.2020 16:26 Відповісти
"Команда иранских експердов будет руководить... " - нушто, зеленые *********, прикольно нас всех мокнули фейсом в говно? Это лютый треш, блд. Вы идиоты сделанные вместе через _опу!
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29.06.2020 16:33 Відповісти
11.01.2020 Зеленский договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке "черных ящиков". Также лидеры стран договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии. "Мы договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков", - сказал Зеленский. В Офисе президента оценили переговоры как победу украинской дипломатии.

Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд - Цензор.НЕТ 1038
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29.06.2020 16:39 Відповісти
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29.06.2020 16:45 Відповісти
Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд - Цензор.НЕТ 9489
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29.06.2020 17:01 Відповісти
Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд - Цензор.НЕТ 6416
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29.06.2020 17:00 Відповісти
Если бы на моем месте был просто дурачок...
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29.06.2020 22:02 Відповісти
 
 