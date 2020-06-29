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У Чернівецькій області з 1 липня відновиться внутрішньообласне сполучення, робота спортзалів і ресторанів, - ОДА

У Чернівецькій області з 1 липня відновиться внутрішньообласне сполучення, робота спортзалів і ресторанів, - ОДА

У Чернівецькій області вирішили з 1 липня відновити внутрішньообласне сполучення і дозволити роботу спортзалів і ресторанів.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалене обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"При цьому в транспорті мають бути заповнені тільки сидячі місця, а пасажири повинні їхати в масках. Також будуть проводити температурний скринінг", - вказується в повідомленні.

Крім того, буде дозволена робота спортзалів і ресторанів за умови, що в приміщеннях перебуватимуть не більше 10 осіб.

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Також з 1 липня відкриються стадіони і спортивні майданчики, буде дозволено проведення індивідуальних і групових тренувань (до 10 осіб) на відкритому повітрі.

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Топ коментарі
+3
кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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29.06.2020 16:32
+1
Это они кому вирают?
Смотрел расписание автостанций г.черновцы, там все работает, кроме центрального автовокзала.
Единственное ноу-хау этого города, полнейший бардак в автобусных перевозках.
Если в нормальных городах есть пригородные и междугородные автостанции или по направлениях, здесь - сумасшедший дом.
В один и тот же город автобусы отправляются с 4-х разных автостанций, в разных концах города.
Каким надо быть молдаванином, что бы такое придумать!
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29.06.2020 16:37
+1
ты о нашей власти? Потому что только такие дебилы как наша власть будет когда хорошие прирост каждый дент все смягчаютю
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29.06.2020 16:48
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кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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29.06.2020 16:32 Відповісти
ты о нашей власти? Потому что только такие дебилы как наша власть будет когда хорошие прирост каждый дент все смягчаютю
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29.06.2020 16:48 Відповісти
ольгінські !!що за розслабуха у написані фраз !!???
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29.06.2020 17:28 Відповісти
Это они кому вирают?
Смотрел расписание автостанций г.черновцы, там все работает, кроме центрального автовокзала.
Единственное ноу-хау этого города, полнейший бардак в автобусных перевозках.
Если в нормальных городах есть пригородные и междугородные автостанции или по направлениях, здесь - сумасшедший дом.
В один и тот же город автобусы отправляются с 4-х разных автостанций, в разных концах города.
Каким надо быть молдаванином, что бы такое придумать!
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29.06.2020 16:37 Відповісти
Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили в образцах сточных вод Барселоны, взятых 12 марта 2019 года.Об этом 26 июня сообщил сайт Барселонского университета со ссылкой на исследование группы ученых.Это позволяет предположить, что инфекция присутствовала в человеческой популяции задолго до того, как стало известно о вспышке COVID-19.Специалисты исследовали замороженные образцы воды из городской канализации за период с января 2018 года по декабрь 2019-го. Коронавирус обнаружили только в одной пробе, однако следы его генома несомненны, сказал участник исследования, глава Испанского общества вирусологов Альберт Бош. По его мнению, носителем мог быть человек, прибывший в Барселону с профессиональной или туристической целью.До 2020 года проявление симптомов, известных сейчас как симптомы COVID-19, могли списывать на грипп, считает Бош.Барселонские вирусологи также изучили образцы сточных вод за первые месяцы 2020 года и выявили SARS-CoV-2 в пробах за 15 января - за 41 день до первого официального случая инфицирования в городе.Хотя COVID-19 является респираторным заболеванием, исследователи доказали, что в экскрементах, которые достигают сточных вод, содержится большое количество генома коронавируса. Изучение этих материалов имеет важное значение для раннего выявления циркуляции вируса среди населения, отмечают ученые.
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29.06.2020 16:55 Відповісти
я б не довіряв https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.13.20129627v1 цьому студентському дослідженню .
може бути або НАВМИСНА НАУКОВА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ,або просто технічна помилка лаборанта.
тму що у десятки,якщо не сотні разв більше ДОКАЗІВ "Уханського походження вірусу" і початку його мутацій З ПЕВНОЮ ПЕРІОДИЧНІСТЮ у значно пізніший час..
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29.06.2020 17:34 Відповісти
шоб девки в парилке нэ заиржавылы...
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29.06.2020 17:02 Відповісти
Коронавирусом заразилось уже больше 10 млн. Самая тревожная ситуация в США


Коронавирус в США не отступает - ежедневно заражается более 40 тыс. человек. Число заболевших Covid-19 в субботу перевалило за 2,5 млн - это почти каждый четвертый пострадавший от пандемии в мире.
Примерно такое же соотношение по количеству умерших: чуть более полумиллиона в мире, около 128 тыс. в Америке.
Эпицентр переместился из Нью-Йорка на юг и запад страны. Флорида и Техас в субботу обновили рекорды заболеваемости. Особенно резкий скачок произошел во Флориде: 9585 новых случаев против неполных девяти тысяч днем ранее.
По числу заболевших за последние семь дней на миллион жителей печальное первенство держит Аризона (378), затем следуют Южная Каролина (204), Арканзас (178), Флорида (175) и Юта (153).


В Техасе вновь закрылись бары и пиццерии

Новый рост заболеваемости происходит по вине регионов, которые возможно, рано открылись, и граждан, не соблюдающих меры предосторожности, заявил в пятницу на брифинге главный эпидемиолог США Энтони Фаучи.
В Техасе и Флориде вновь закрылись бары. Мэр Майами Фрэнсис Суарес не исключает возможности введения полного карантина с запретом выходить из домов.
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29.06.2020 17:27 Відповісти
А контрабанда возобновится? Похоже на то что не прекращалась, но с соблюдением карантинных норм.
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29.06.2020 20:07 Відповісти
 
 