Понад 60% українців вважає, що Україні не потрібен МВФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
В Україні 61% громадян вважає, що країні не потрібно співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ.
61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).
У червні 24% українців дотримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8% (з 32% до 24%).
Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.
Будь ласка, зачекайте...
Точно так же и с вопросом о референдуме,нельзя однозначно ответить нужен он или нет.
То,что есть ряд вопросов,по которым не надо советоваться с народом,это однозначно.
А в государстве,где окончательное решение прямо зависит от человеческого фактора,а не законности,это выглядит как манипуляция,либо заигрывание с народом в народовластие,где влияние народа заканчивается после того,как с него "вытянут" ответ.
Ще треба запитати зєлєбидло, чи вони згідні з принципом роботи синхрофазотрону. Якщо перед тим парашне телебачення скаже, що цей пристрій - буржуазний винахід, повірте, опитування "заклеймит позором" це свинство...
В апреле нужен был транш.
А сейчас транш уже получен.
Новый транш уже не нужно. Сейчас нужно поднимать экономику и выплачивать кредиты.
В апреле нужен был кредит.
А сейчас нам новый кредит не нужен. Предыдущий ведь еще не освоили.
- Свинью е***ть!
- А она даст?
- А кто вас свиней спрашивать будет!
- чи потрібно платити податки?
- чи потрібно націоналізувати приватизовану олігархами власність?
- чи потрібно виплатити борги колишнього збербанку СРСР (хйло ж каже що нам щось подарував, а не обікрав нас тоді)?
Гаспада хорошие, а не кажется ли вам, что из этого опроса торчат уши бородатой бабушки - борящейся за возвращение Привата???
Это ж МВФ против возвращения - вот нарид должен подтягиваться...