Понад 60% українців вважає, що Україні не потрібен МВФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

В Україні 61% громадян вважає, що країні не потрібно співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ.

61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).

У червні 24% українців дотримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8% (з 32% до 24%).

Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.

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