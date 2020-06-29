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МВФ (3051) опитування (1853) КМІС (322)

Понад 60% українців вважає, що Україні не потрібен МВФ, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

В Україні 61% громадян вважає, що країні не потрібно співпрацювати з Міжнародним валютним фондом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці нашої країни з МВФ.

Понад 60% українців вважає, що Україні не потрібен МВФ, - опитування КМІС 01

61% респондентів в червні сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).

У червні 24% українців дотримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8% (з 32% до 24%).

Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.

Читайте також: За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+41
По ходу это те кто смотрел сериал слуга народу.
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29.06.2020 17:05
+37
та да...квартал нужнее.
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29.06.2020 17:04
+26
быдло тупое..оболваненное!
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29.06.2020 17:07
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Мда. Умственное развитие большей половины населения Украины просто пугает
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30.06.2020 01:54 Відповісти
А умственное развитие руководства КМИС,вас не пугает?
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30.06.2020 08:43 Відповісти
Меня нет. Они явно не дураки. За что заплатили, то и спрашивают. Вы же помните, как Зеля "случайно" в опросниках появился? Беда в том, что социологи могут легко манипулировать общественным мнением, чем они и занимаются. Если раньше я еще сомневался, то теперь я точно категорически против "народовластия". Потому как фактически эти манипуляторы могут получить любой желаемый ответ путем правильной постановки вопроса и нескольких передачек по ТВ - это очень опасно.
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01.07.2020 01:15 Відповісти
Сама постановка вопроса нужно брать кредит или нет, абсурдна по сути ибо "что русскому хорошо,то немцу смерть". и даже понимающий в этом вопросе не может однозначно ответить не имея достаточной информации.
Точно так же и с вопросом о референдуме,нельзя однозначно ответить нужен он или нет.
То,что есть ряд вопросов,по которым не надо советоваться с народом,это однозначно.
А в государстве,где окончательное решение прямо зависит от человеческого фактора,а не законности,это выглядит как манипуляция,либо заигрывание с народом в народовластие,где влияние народа заканчивается после того,как с него "вытянут" ответ.
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01.07.2020 10:01 Відповісти
Если бы вопрос был поставлен так,,Сколько вы лично готовы заплатить,что бы отказаться от услуг МВФ?"результат был бы совсем другой.
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30.06.2020 02:00 Відповісти
Чудове опитування
Ще треба запитати зєлєбидло, чи вони згідні з принципом роботи синхрофазотрону. Якщо перед тим парашне телебачення скаже, що цей пристрій - буржуазний винахід, повірте, опитування "заклеймит позором" це свинство...
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30.06.2020 02:47 Відповісти
Наши манкурти, як ті кацапи. Їм головне, шоб їх хазяїн на Теслі їздив, а його хата в Італії була найвища серед сусідів кацапських олігархів. МВФ їм теж не потрібен, їм краще, щоб Бєня у ***** гроші брав.
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30.06.2020 02:58 Відповісти
А як не отримають пенсії і отримають ціни в 10 раз більші - то заспівають іншу пісню, але буде вже пізно, бо все повалиться і відійде. Із-за цих "квартальних фантазьорів" і країна котиться назад, а далі в прірву. Коли почнуть реально думати, а не використовувати думки Бені?
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30.06.2020 09:41 Відповісти
Ну дык правильно.
В апреле нужен был транш.
А сейчас транш уже получен.
Новый транш уже не нужно. Сейчас нужно поднимать экономику и выплачивать кредиты.
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30.06.2020 11:06 Відповісти
Все правильно.
В апреле нужен был кредит.
А сейчас нам новый кредит не нужен. Предыдущий ведь еще не освоили.
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30.06.2020 11:07 Відповісти
- Вини, а куда мы идем?
- Свинью е***ть!
- А она даст?
- А кто вас свиней спрашивать будет!
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30.06.2020 11:21 Відповісти
силос для овец, если я задам вопрос в формате, - вы за снижение зарплат, пенсий и повышения цен и как следствие против МВФ, и результат удивит даже упоротых дебилов из цирка "зе сопле", 99% будут за мвф.)))
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30.06.2020 11:33 Відповісти
Коли вже проведуть опитування:
- чи потрібно платити податки?
- чи потрібно націоналізувати приватизовану олігархами власність?
- чи потрібно виплатити борги колишнього збербанку СРСР (хйло ж каже що нам щось подарував, а не обікрав нас тоді)?
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30.06.2020 20:40 Відповісти
Ой!
Гаспада хорошие, а не кажется ли вам, что из этого опроса торчат уши бородатой бабушки - борящейся за возвращение Привата???
Это ж МВФ против возвращения - вот нарид должен подтягиваться...
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01.07.2020 10:57 Відповісти
Возможно. А может, и кацапы стараются. Но в том, что кто-то очень нехороший такой опрос заказал, я уверен на все 100%.
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01.07.2020 22:49 Відповісти
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