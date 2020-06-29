40% українців вважають, що меню в ресторанах має бути двома мовами, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

40% громадян України вважають, що меню в закладах громадського харчування має бути українською та російською мовами на всій території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам було поставлено питання про те, якою мовою - українською та/або російською - має бути меню (опис страв) в їдальнях, закусочних, кафе і ресторанах (крім таких мов, як англійська та ін.).

Найчастіше українці вибирали відповідь "українською і російською мовами на всій території країни" (40%). На другому місці альтернатива "обов'язково українською мовою і додатково російською мовою, де більшість населення цього бажає" (27%).

На третьому "тільки українською мовою на всій території країни" (25%), на четвертому "обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає" (1%).

Таким чином, 92% вважають, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України. Російською мовою обов'язково на всій території має бути на думку 41% респондентів.

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Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.