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опитування (1853) українська мова (830) мова (736) російська мова (300) КМІС (322)

40% українців вважають, що меню в ресторанах має бути двома мовами, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

40% українців вважають, що меню в ресторанах має бути двома мовами, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

40% громадян України вважають, що меню в закладах громадського харчування має бути українською та російською мовами на всій території країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати щомісячного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Респондентам було поставлено питання про те, якою мовою - українською та/або російською - має бути меню (опис страв) в їдальнях, закусочних, кафе і ресторанах (крім таких мов, як англійська та ін.).

40% українців вважають, що меню в ресторанах має бути двома мовами, - опитування КМІС 01

Найчастіше українці вибирали відповідь "українською і російською мовами на всій території країни" (40%). На другому місці альтернатива "обов'язково українською мовою і додатково російською мовою, де більшість населення цього бажає" (27%).

На третьому "тільки українською мовою на всій території країни" (25%), на четвертому "обов'язково російською мовою і додатково українською мовою, де більшість цього бажає" (1%).

Таким чином, 92% вважають, що меню українською мовою обов'язково має бути на всій території України. Російською мовою обов'язково на всій території має бути на думку 41% респондентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць скоротилася із 47% до 38% частка українців, які позитивно оцінюють дії Зеленського, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами попередніх опитувань КМІС.

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Топ коментарі
+126
Я також так вважаю, Українською та Англійською.
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29.06.2020 17:30
+70
40% украинцев считают, что меню в ресторанах должно быть на двух языках, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5679
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29.06.2020 17:32
+66
Саме так! українською і англійською.
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29.06.2020 17:32
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Ось і відповідь на питання "скільки потенційних прихильників "рускава міра" наразі в Україні?". Це саме ті сорок відсотків, які цураються, не розуміють, ненавидять українську мову.
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29.06.2020 23:09 Відповісти
ну 40% потенційних і ще 27% відносно толерантних.
Але ж і 25% - справжніх українців! (цікавий відсоток чи не так? )
А ось непримиренних узькомірцєв - нарешті 0!!!
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30.06.2020 08:48 Відповісти
можна провести опитування в найближчому наркодиспансері. Майже сто відстотків "клієнтів" таких закладів запропонує в їдальні ставити пузир з оковитою на кожен стіл.
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29.06.2020 23:12 Відповісти
вправляю с одной ноги руссскоязьчную челюсть, недорого
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29.06.2020 23:32 Відповісти
На двух - на украинском для украинцев и на английском для туристов. Как везде в Мире.
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29.06.2020 23:52 Відповісти
як у всьому світі..
на двох мовах : рідній і англійській

і бажано е-меню.. хто не письменний, той може зробити
замовлення по малюнках..
навіть без виклику офіціанта
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30.06.2020 00:03 Відповісти
зеленський - президент лайтвати, тому вати і рузького міра
буде ставати все більше, бо зеленському і акакову треба
перевибратися на другий термін
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30.06.2020 00:09 Відповісти
Хтось вірить цим фейкомьотам?
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30.06.2020 01:23 Відповісти
40% довпойопів із русскоговорящою чєлюстю..
Який сенс писати двома мовами, коли мови слов'янські і назви страв схожі?... Борщ - борщ, варенное, жаренное, печеное- варений, жарений, печений, курица - курка, мясо - м'ясо, салат - салат...і т.д.
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30.06.2020 01:50 Відповісти
Бвльше половини хочуть Українською і можливо,в залежності від регіону додатково,маленькими літерами мокшанською чи ще там якоюсь мадьярською.Крапка.
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30.06.2020 02:30 Відповісти
та ні, грьобане КМІС - меню повинно бути українською та англійською мовами... кацапстан засунь собі в дупу... поглибше... до речі, оте, що зараз зробив кміс - це важливий елемент гібридної війни... те ж саме роблять з кросвордами - маса пиань про кацапстан, його писак, артистів, міста і т.п., але майже немає питань про Украиїну... агов, неПоважений міністре культуре... ти навіщо це крісло зайняв?
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30.06.2020 04:13 Відповісти
Щовонотаке "щі закарпатскіє с мясом болєє 3 відов і сушеньім болгарским перцем красного цвєта"...
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30.06.2020 07:34 Відповісти
За кожну букву російською мовою встановити плату. В бюджет. На розвиток української культури. Тариф має залежати від величини шрифту. Жодних прав тут порушуватися не буде. А держава має використовувати винятково державну мову.
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30.06.2020 08:23 Відповісти
я б за вас проголосував
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30.06.2020 08:42 Відповісти
Я б ніколи не пішов. Навіть, якби був молодим, а життєвий досвід був той самий. А ось радником - з великим задоволенням. Щоб самому ні за що не відповідати, а інших повчати. Це ми можемо.
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30.06.2020 09:05 Відповісти
Українською та англійською.
Російськомовні чудово розуміють мову коли їм це потрібно.
Тож друкувати двома подібними мовами те ж саме - марна трата паперу
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30.06.2020 08:42 Відповісти
Я також вважаю і підтримую, що меню в ресторанах має бути на двох мовах - українській і англійській. За спробу написати на мові агресора - штраф на суму, починаючи з 17 тисяч, і через місяць в країні буде все по Конституції.
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30.06.2020 08:43 Відповісти
90 % украинцам это по барабану ,они рестораны не посещают.
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30.06.2020 08:54 Відповісти
Ось для чого потрібно закон про референдум. Все, що тільки міститься у малороській макітрі довбня буде винесено на референдум і втілено в закон. Бо хіба не проголосують його малоросята так, як потрібно, та ще будуть технічні можливості підмахлювати.
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30.06.2020 09:17 Відповісти
Виключно українська та англійська! Якщо відвідувачі ресторану звертаються до офіціанта російською - надати їм меню з подвійними цінами, про що повинно попереджувати оголошення на вході ( мати два комплекти меню - для громадян та овочів). Через рік жодного російськомовного по ресторанах не знайдете)).
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30.06.2020 09:22 Відповісти
Так. Ніхто не забороняє додавати додаткову послугу.
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30.06.2020 10:50 Відповісти
Да всё это полный бред?
КОГО они опрашивали?
Это ГДЕ "уцкраинцы требуют меню на русском языке? В Енакиево?
Это ГДЕ 61% "украинцев" против сотрудничества с МВФ?
Тупые вбросы.
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30.06.2020 09:37 Відповісти
Нічого люди не вчаться. Мало міст знищили москалі, і мало вбили українців і собі подібних. Де російська мова там бідність, злочинність (та війна, ну якщо це не територія московії). Але "дайте говорить на русском".
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30.06.2020 09:45 Відповісти
Вот "здобутки" зеленой власти: нация без языка, Украина без украинцев, сила духа не в патриотизме, будущие без самоиндификации ... Как страшный сон... нужно ж было за год так добить Украину 🤮
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30.06.2020 10:28 Відповісти
А спросите может еще сколько хотят присоеденится к росисисии? Или может меню на иврите? К чему эти провокационные опросы???
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30.06.2020 10:45 Відповісти
КМИС надо проверить у них всегда такие странные опросы. Давайте посчитаем сколько процентов хотят закрыть кмис?
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30.06.2020 10:47 Відповісти
Менее половины имбецилов - уже хорошо.
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30.06.2020 10:49 Відповісти
Ну то пояснюю для 40% на зрозумілій для них мові - Пошли нах.уй мордвины конченые.
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30.06.2020 10:49 Відповісти
мнение овец и по совместительству электората цирка "зе соплей" должно быть послано на.
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30.06.2020 11:30 Відповісти
Так овец становится все больше и больше. А большинство решает все.
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30.06.2020 12:54 Відповісти
Та в час дії активна меншість має ту більшість на пляшчі.
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30.06.2020 16:10 Відповісти
А большинство решает все - только на выборах.
А они не всегда бывают демократическими.
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30.06.2020 16:16 Відповісти
Якщо на 30 році Незалежності не розуміють українську, то або тупі або твердолобі кацапи-окупанти.
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30.06.2020 13:15 Відповісти
1всі ці дослідження просте вранье
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30.06.2020 15:26 Відповісти
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