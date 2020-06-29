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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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арешт (2497) Іран (1974) МАУ (821)

Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі

Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі

Літак Міжнародних авіаліній України збитий під Тегераном у січні через людську помилку, а не за наказом іранського військового керівництва.

Про це заявив військовий прокурор Тегерана Голам Аббас Торкі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr News.

Він повідомив також, що розслідування не виявило доказів того, що знищення авіалайнера було пов'язано з кібератакою на іранські системи протиповітряної і протиракетної оборони.

"Переносна система, яка випустила ракету, після перезавантаження неточно визначила реальну північ. Через цю величезну помилку оператор системи ППО бачив літак на своєму радарі як ціль, що наближається до Тегерана з північно-західного регіону", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розшифрування чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня у Франції, - заступник міністра закордонних справ Ірану Бахарванд

За словами Торкі, оператор системи ППО повідомив своє начальство про ціль, але не отримав відповіді.

"Найбільшою помилкою виявилося те, що система спрацювала без отримання дозволу по мережі", - підкреслив він, зазначивши, що з'єднання було розірвано лише на кілька секунд.

"Тих, хто допустився цих помилок, заарештовано", - зазначив Торкі.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.

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Топ коментарі
+3
"Переносна система, яка випустила ракету, після перезавантаження неточно визначила реальну північ. Через цю величезну помилку оператор системи ППО бачив літак на своєму радарі як ціль, що наближається до Тегерана з північно-західного регіону"
досить креативно

не так тупо,як версії раші щодо малазійського Боїнга...:Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 7308
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29.06.2020 19:12
+2
А платить кто будет ?
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29.06.2020 17:36
+2
куясебе "ошибка"!
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29.06.2020 17:47
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А платить кто будет ?
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29.06.2020 17:36 Відповісти
ВОНИ І ТІЛЬКИ ВОНИ, хтось бачить інакше??? За все, за людей, за літак!!!
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29.06.2020 18:17 Відповісти
как-мы рады-как-мы рады что они все из Ленинграда.
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29.06.2020 17:39 Відповісти
Кафир нагло лжет. Надеюсь, международное сообщество разденет до нитки, до последнего цента его недострану.
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29.06.2020 17:39 Відповісти
Уже лет 15 раздевает - санкциями.
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29.06.2020 18:18 Відповісти
кафир это не то слово. кафиры это для мусульман - неверные(кои не верят в Аллаха)

может басурман?
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29.06.2020 19:37 Відповісти
Кафир, т.е. не муртад.
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29.06.2020 20:40 Відповісти
Надеюсь, международное сообщество разденет до нитки,
Опять вся надежда на доброго дядю ((((
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29.06.2020 20:01 Відповісти
Ну так кое-кто же обьявил уже, шо после трагедии в Иране, у него там случилсь великая перемога. Шо это за дядя был, не припомнишь?
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29.06.2020 20:12 Відповісти
На этот раз на злого дядю.
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29.06.2020 20:41 Відповісти
а иванаиваныча арестовали?
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29.06.2020 21:34 Відповісти
их в угол поставили и пирожных лишили?
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29.06.2020 17:39 Відповісти
Зеле просто сказали, что он мечтал услышать.Ато расплачется.
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29.06.2020 17:40 Відповісти
А Путина арештували? За продаж зброї країні-спонсору тероризму?
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29.06.2020 17:41 Відповісти
не только за продажу, но и применение.
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29.06.2020 17:42 Відповісти
бубочковеды щаз скажуть, шо на самом деле главный обдурыв всих сменив вояж в иран на оман...
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29.06.2020 17:42 Відповісти
Хотів спочатку через Тегеран летить, а Патрушев врятував - свій єраплан подогнав!
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29.06.2020 17:49 Відповісти
Да ***** на ваши приказы, кто построил эту систему ПВО которая сбила гражданский борт? Давайте вешайте собак которые убили невинных гражданских, платите компенсации семьям погибших. После этого продолжим разговор фанатики сраные.
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29.06.2020 17:46 Відповісти
куясебе "ошибка"!
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29.06.2020 17:47 Відповісти
І що нам з того "Халва, халва, халва..."
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29.06.2020 17:47 Відповісти
11 вересня 2001 року теж була помилка?
Хлопці хотіли покерувати...
Ненавиджу релігійних фантиків!
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29.06.2020 17:58 Відповісти
как арестовали так и отпустят
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29.06.2020 18:06 Відповісти
У рашки научились в глаза гадить?
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29.06.2020 18:09 Відповісти
Та там похоже рашка и заварила. Либо сейчас включилась. Сразу там аналитики просчитывали такое.
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29.06.2020 18:12 Відповісти
Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 8446
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29.06.2020 19:14 Відповісти
Они сбили наш самолёт и ставят нам условия!!!!
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29.06.2020 18:13 Відповісти
Акакаяразница?
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29.06.2020 18:14 Відповісти
Они сбили наш самолёт и ставят нам условия!!!!
Совершенно верно. Если Украине не примет эти условия, тогда что?
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29.06.2020 20:03 Відповісти
"Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север." Made in parasha !!!
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29.06.2020 18:27 Відповісти
это видать какая-то ЭВМ. ракеты то "торовские". хотя я х.з. что это за система переносная, если на лампах рукожопые клепают, ее надо перевозить грузовиком))
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29.06.2020 19:39 Відповісти
Примерно такие:
Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 2511
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29.06.2020 19:54 Відповісти
И поэтому выпустили две ракеты с задержкой?
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29.06.2020 18:57 Відповісти
И поэтому выпустили две ракеты с задержкой?
Если пускала автоматика, то один из стандартных вариантов.
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29.06.2020 20:04 Відповісти
Этот случай со сбитым украинским самрлетом показало всему миру, насколько низким авторитетом обладает Украина в лице преза Зе, надо срочно исправлять ситуацию.
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29.06.2020 19:02 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3204969/usih_prychetnyh_do_pomylky_yaka_pryzvela_do_katastrofy_litaka_mau_v_irani_zaareshtovano_viyiskovyyi

і,оскільки справу приховування винних курувало Гру росії,заарештованих було страчено,а розстрільна команда зникла безвісти..І,випадково, військова прокурура,де провадились жлпити була "зруйнована побутовим вибухом газу" ВЩЕНТ...
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29.06.2020 19:09 Відповісти
"Переносна система, яка випустила ракету, після перезавантаження неточно визначила реальну північ. Через цю величезну помилку оператор системи ППО бачив літак на своєму радарі як ціль, що наближається до Тегерана з північно-західного регіону"
досить креативно

не так тупо,як версії раші щодо малазійського Боїнга...:Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі - Цензор.НЕТ 7308
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29.06.2020 19:12 Відповісти
Эти дикари сперва высрали что арестовали всех виновных(зимой), потом высрали что не арестовали, теперь что это все система виновна и всех арестовали(все системы?)
истинные братья россиянцам
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29.06.2020 19:41 Відповісти
Мутно, как и оч многое в Иране. Информации там боятся, тк слишком многое не соответствует желаемой картинке. Напр:
- сбит под Тегераном в январе из-за человеческой ошибки,

- Переносная система, которая выпустила ракету, после перезагрузки не точно определила реальный север.

- Самой большой ошибкой оказалось то, что система сработала без получения разрешения по сети", - подчеркнул он, отметив, что соединение было разорвано всего на несколько секунд.

Те "система не правильно определила", "система сработала без получения разрешения", "соединение было разорвано".... а что такое "система" в данном случае? Автоматика, люди, плохая инструкция......
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29.06.2020 19:58 Відповісти
Сигнальщик на крыше дома в ауле не тем флажком махнул и ракеты полетели.
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29.06.2020 20:03 Відповісти
У нас своих обьясняльщиков таких хватает, что они нам втюхивают невтюхиваемое, чумаданы-самописцы отдайте и ловите дальше виноватых.
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29.06.2020 20:02 Відповісти
Cherchez la katsappe (Шерше ля кацап)
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29.06.2020 20:08 Відповісти
Эти черножопые иранцы уже тоже научились у россии красиво врать!! Не исключено, что даже эти сведения писались под диктовку татарской лошади из мида россии.
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29.06.2020 21:02 Відповісти
еще раз: в режиме реального времени пианисту показали, что может случиться с его самолетом на обратном пути из Омана, психологическая атака для сговорчивости. так что лучше с патрушевым лететь
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29.06.2020 21:32 Відповісти
А если еще добавить ,что через этот сектор должен был лететь через пару часов самолет Зеленского ,который находился тогда в Омане и к которому прилетели на переговоры Медведчук с представителями ОРДЛО ,чтоб покрошить конституцию ,но вроде Зеленский отказался. То эти совпадения очень чудовищны ,если конечно это совпадения.
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30.06.2020 10:16 Відповісти
 
 