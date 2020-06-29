Усіх причетних до помилки, яка призвела до катастрофи літака МАУ в Ірані, заарештовано, - військовий прокурор Тегерана Торкі

Літак Міжнародних авіаліній України збитий під Тегераном у січні через людську помилку, а не за наказом іранського військового керівництва.

Про це заявив військовий прокурор Тегерана Голам Аббас Торкі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Mehr News.

Він повідомив також, що розслідування не виявило доказів того, що знищення авіалайнера було пов'язано з кібератакою на іранські системи протиповітряної і протиракетної оборони.

"Переносна система, яка випустила ракету, після перезавантаження неточно визначила реальну північ. Через цю величезну помилку оператор системи ППО бачив літак на своєму радарі як ціль, що наближається до Тегерана з північно-західного регіону", - сказав він.

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За словами Торкі, оператор системи ППО повідомив своє начальство про ціль, але не отримав відповіді.

"Найбільшою помилкою виявилося те, що система спрацювала без отримання дозволу по мережі", - підкреслив він, зазначивши, що з'єднання було розірвано лише на кілька секунд.

"Тих, хто допустився цих помилок, заарештовано", - зазначив Торкі.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.

Пізніше стало відомо, що влада Ірану зобов'язана до завершення сесії ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 26 червня або передати на розшифровку чорні скриньки збитого літака МАУ, або пояснити, чому досі це не зроблено.