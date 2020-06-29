Двох військовослужбовців ОС поранено від початку доби на Донбасі, ворог відкривав вогонь сім разів, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації 29 червня 7 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднани сил.

Зазначається, що вранці у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", загарбники двічі обстріляли українських захисників поблизу хутора Вільний.

"Проти наших воїнів противник вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - повідомляють у пресцентрі.

Три рази агресор порушував режим припинення вогню біля Кримського.

"Спершу російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю, а пізніше ворог застосував по наших оборонних укріпленнях ще й міномети калібру 120 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення", - підкреслюють у штабі.

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Також окупанти двічі відкривали вогонь з ПТРК, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Березового.

"Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх оперативно було доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. У відповідь на обстріли, для припинення агресивних дій окупантів, наші підрозділи відкривали вогонь. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських захисників. Втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що на всіх трьох ділянках розведення режим "Тиша" дотримувався. І в загалом ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, 28 червня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, 82-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ