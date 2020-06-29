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Новини Паводки на Західній Україні
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Літак із Італії з обладнанням для ліквідації наслідків повені прибуде до Івано-Франківська ввечері, - Аваков

Літак із Італії з обладнанням для ліквідації наслідків повені прибуде до Івано-Франківська ввечері, - Аваков

Увечері 29 червня в Івано-Франківськ прибуде літак з обладнанням для ліквідації наслідків паводків на Заході України, переданим Україні Італією.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ввечері в Івано-Франківськ прибуває літак з Італії зі спецтехнікою і спорядженням для Державної служби з надзвичайних ситуацій", - написав Аваков.

"Простягти руку допомоги другу у важкі часи - це справжня співпраця! Тільки так можливо подолати біду, від COVID-19 до руйнівних повеней. Дякую Луїджі Ді Майо (міністр закордонних справ Італії. - Ред.)! Дякую Італії!" - додав Аваков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС надасть Україні насоси, маски, пили, генератори та намети для постраждалих від паводків районів, - представник ЄК Уйварі
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Топ коментарі
+6
зустрічаючі будуть на місці.

Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков - Цензор.НЕТ 8036
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29.06.2020 19:03
+5
Мендель тимчасово виконує обов'язки першої леді?
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29.06.2020 19:28
+4
Будь ласка не вставляйте авакова, нудить..
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29.06.2020 19:10
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Так это шо не деньги? Та ну, нахер...
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29.06.2020 18:57 Відповісти
ОтсосНовивати буде??
А де Шкірняки з літаками та дівками??))
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29.06.2020 19:01 Відповісти
зустрічаючі будуть на місці.

Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков - Цензор.НЕТ 8036
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29.06.2020 19:03 Відповісти
А епіцентр де?
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29.06.2020 19:04 Відповісти
він же слуга наріда от і став до нього ближче
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29.06.2020 19:05 Відповісти
В центрі ...
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29.06.2020 19:08 Відповісти
продать через ЭПИЦЕНТР! хорошая идея!
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29.06.2020 19:26 Відповісти
Сладкая парочка : СвиноМендель и Дурноклоун .))
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29.06.2020 19:06 Відповісти
Мендель тимчасово виконує обов'язки першої леді?
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29.06.2020 19:28 Відповісти
першої сосни, корабельної.
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29.06.2020 19:42 Відповісти
Фотошоп видно..))
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29.06.2020 20:02 Відповісти
Ну ви проніцательний
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29.06.2020 20:04 Відповісти
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29.06.2020 20:08 Відповісти
Похоже нашлась Ленка. Ее Юлька сьела
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29.06.2020 20:23 Відповісти
арсен и виллу свою итальянскую на баланс утопленного народа перерегистрирует...ради рейтингов...
то шо,жлобство бене-зелёное ему неприемлемо?чы внуки отобъют?
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29.06.2020 19:08 Відповісти
Авакян у нас уже президент, ну везде свой шнобель сунет,так и хочет удержаться в своём кресле, но хрен у тебя это получится, твоё кресло у параши.
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29.06.2020 19:10 Відповісти
Будь ласка не вставляйте авакова, нудить..
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29.06.2020 19:10 Відповісти
Аваков! А де техніка ДСНС, вони у вашому впорядкуванні, бюджет на МВС чималий!
До чого піар про літаки з Італії, це як маски с КНР?
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29.06.2020 19:25 Відповісти
а со блатский налот, католый зивёт возле наc, не хоцет памоць бинделам?..
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29.06.2020 19:44 Відповісти
********* налот вже памагає бінделам на сході.
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29.06.2020 20:23 Відповісти
Простите за нескромный вопрос, а обратно борт чем загрузят?
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29.06.2020 19:50 Відповісти
от какой Вы...))) макаронными изделиями и равлыками )))
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29.06.2020 19:52 Відповісти
та ото з...
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29.06.2020 20:00 Відповісти
Может на вилле пора обстановку поменять?
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29.06.2020 19:53 Відповісти
И ВСЁ !!!???
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29.06.2020 20:12 Відповісти
Просили насосы, а прислали колесы?
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29.06.2020 20:52 Відповісти
І що ж то за таке оборудованіє - лопати та ризові чоботи?
Так у нас же все необхідне є років з п'ятнадцять!

Літак із Італії з обладнанням для ліквідації наслідків повені прибуде до Івано-Франківська ввечері, - Аваков - Цензор.НЕТ 2798
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29.06.2020 22:25 Відповісти
Нам допомагають як своїм
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29.06.2020 23:18 Відповісти
 
 