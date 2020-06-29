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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) опитування (1853) КМІС (322) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

18% українців переконані, що наша країна впоралася з епідемією коронавірусу, а 19% - не змогли відповісти.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

Респондентів попросили оцінити, чи вдалося, на їхню думку, Україні впоратися з епідемією коронавірусу, чи зменшуватиметься кількість нових хворих, або ж Україна ще не впоралася з епідемією, і кількість нових хворих зростатиме.

18% опитаних переконані, що епідемія в нашій країні подолана, і нових хворих скоро стане менше. 63% дотримуються думки, що Україна ще не впоралася з епідемією, а кількість нових хворих зростатиме. 19% українців не змогли визначитися з відповіддю.

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63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен пятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС 01

Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, Сomputer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка включає в себе 2000 респондентів і є репрезентативною для дорослого населення України (віком 18 років і старше), за винятком тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області та Автономної республіки Крим.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами попередніх опитувань КМІС.
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Топ коментарі
+10
Кацапи в унісон з порохоботами завивають, що нема ніякого коронавірусу
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29.06.2020 20:12
+9
Не заизди вот я порохобот и официально заявляю что короновирус есть. А вот разные там зебобики и зебилы говорят что его нет!
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29.06.2020 20:14
+8
я порохобот і кажу, що коронавірус існує. Потрібно бути обережним.
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29.06.2020 20:16
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https://ru.slovoidilo.ua/2020/06/29/novost/politika/ukraincy-dolzhny-byt-mentalno-gotovymi-polnomasshtabnomu-nastupleniyu-rossii-mid Украинцы должны быть ментально готовыми к полномасштабному наступлению России - МИД Куда выгодно Президенту Украины переключиться на Войну или Коронавирус? а 73 % и Война надоела и Коронавирус надоел, Украинский народ сейчас на фронте нашу Родину защищает, а что же народ Украины скажет ?
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29.06.2020 20:02 Відповісти
И ещё об этом....https://www.facebook.com/100008550317861/videos/2299622576999397/?__cft__[0]=AZVIlzgQmoRp79WD3qrofCGkPQnBxmBLa6BRqEjPiEHhbnpF3Iphb6vEIR-8kChrUxrFWrSXfdz8kNVTQw7prCNtOZbdg0gS3q_NdzQ4AgceVn2zpeyXzk4AaJ4vzjjZUd_hgNNXewa4vSXR5l0BBP51PoRgoU_6w-cszixLQc2iaVLMccVZjLX0zarjOM-dkwEXpwOswMZs-ACkG1sDwFjs&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/100008550317861/videos/2299622576999397
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29.06.2020 20:07 Відповісти
Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных барыг??!
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29.06.2020 20:05 Відповісти
Ты хочешь умереть?
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29.06.2020 20:08 Відповісти
Спробуйте...))
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29.06.2020 20:13 Відповісти
Ну ты сам написал Когда уже появится такой вирус, который косит конченых дураков и жадных барыг??! Я вот и спрашиваю зачем тебе вирус который убъет тебя*!?
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29.06.2020 20:23 Відповісти
У Вас уже мертво(??) почти Все...
Хамство -выжило..))
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29.06.2020 20:53 Відповісти
Хм.. Опять ЗЕбил съехал с темы. Ну это ожидаемо!
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29.06.2020 21:03 Відповісти
Нюю, не упоротий ж ..
А ви Лох чи неЛох??
😁
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29.06.2020 21:55 Відповісти
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29.06.2020 21:31 Відповісти
"...барыг-мародёров"
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29.06.2020 20:17 Відповісти
Это тех которые масочки и зерно пожрали?
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29.06.2020 20:18 Відповісти
це ті, що кацапам маски продали по 25 копійок за штуку.
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29.06.2020 20:23 Відповісти
У першу чергу в Дніпрі і криворогатому розі.
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29.06.2020 21:44 Відповісти
18 процентов за Зеленского и 18% считают что Украина справилась с короновирусом! Совпадение?
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29.06.2020 20:07 Відповісти
Если безответственные политики будут в Киеве во время карантина устраивать непонятные массовки из регионов, то карантин никогда не закончится.
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29.06.2020 20:09 Відповісти
Пока безответственные политики будут исполнять свои наркоманские мечты пока народ и будет отстаивать демократию!
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29.06.2020 20:11 Відповісти
63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3898
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29.06.2020 20:29 Відповісти
Кацапи в унісон з порохоботами завивають, що нема ніякого коронавірусу
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29.06.2020 20:12 Відповісти
Не заизди вот я порохобот и официально заявляю что короновирус есть. А вот разные там зебобики и зебилы говорят что его нет!
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29.06.2020 20:14 Відповісти
Не заизди вот я порохобот и официально заявляю что короновирус есть.
Наконец-то появился официальный представитель вируса)) А верительные грамоты есть?
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29.06.2020 21:08 Відповісти
На твой ЗЕбильный высер и отвечать лениво
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29.06.2020 21:20 Відповісти
зачем врешь что ты порохобот???ты работник петиной ботофермы???если нет то ты самый простой порохоскот!!!
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29.06.2020 22:36 Відповісти
я порохобот і кажу, що коронавірус існує. Потрібно бути обережним.
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29.06.2020 20:16 Відповісти
Я порохобот , и утверждаю, что кроме ковида есть туева хуча других вирусов. А наживается государство только на ковиде. Почему так?
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29.06.2020 20:51 Відповісти
хз
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29.06.2020 20:58 Відповісти
Государство ни на чём не наживается, у него "дірка в бюджеті", а вот отдельные его представители, та да... И не только на ковиде, он просто под руку удачно подвернулся.
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29.06.2020 21:01 Відповісти
А кто этих отдельных представителей туда поставил? Не мудрый нарид? Не?
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29.06.2020 21:07 Відповісти
Другого нарида у нас для вас нет.
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29.06.2020 21:25 Відповісти
Є НАРОД і є "нарід" Останнього нажаль втричі більше А мізків вдев'ятеро менше.
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29.06.2020 21:49 Відповісти
А чого тебе кацапска вата лайкає? Тому що ти і є кацапска вата!
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29.06.2020 20:20 Відповісти
в свободное от опросов время привлечь сотрудников к угледобыче,лесоповалу...
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29.06.2020 20:13 Відповісти
показово: ніякий опрос не вплине на поширення вірусу!
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29.06.2020 20:14 Відповісти
Первого июля тырло зараженных будет шляться возле ДБР и кричать Дякуємо!
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29.06.2020 20:15 Відповісти
ЗЕвласть закупила на миллиарды гривен китайского медицинского барахла , в частности экспресс- тесты с которыми не возможно опредилить коронавирус ( не путать с ПЦР- тестами), именно поэтому Зеленский и подписал указ , разрешающий использование лекарств не прошедших в Украине сертификацию .100% ЗЕ и его шайка используют украинцев для испытания препаратов от COVID-19 в интересах мировых фармкомпаний !
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29.06.2020 20:16 Відповісти
https://twitter.com/Sho_Tam_
https://twitter.com/Sho_Tam_

Шо Там?

@Sho_Tam_

·https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1277625874527825920 1 ч

Через карантин цей пансіонат з березня ніхто не відвідує, бабусі і дідусі залишились там зовсім одні! Але зараз до них пишуть листи з усієї України! Надсилають фото квітів, рецепти, розповіді про життя. Таку акцію запустили студенти з організації "Молодь за мир".

https://twitter.com/i/status/1277625874527825920
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29.06.2020 20:16 Відповісти
А что там с Ленкой? )) А то Джонсон был каждый день в эфире, а тут ее положили в госпиталь и забыли...
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29.06.2020 20:19 Відповісти
на пластике .где то отвисает .делает из себя мавпочку .
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29.06.2020 20:26 Відповісти
Осенью будет веселее !
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29.06.2020 20:25 Відповісти
https://prm.ua/na-lvivshhini-u-rozpal-epidemiyi-vlashtuvali-masove-kupannya-u-svyatomu-dzhereli-video/?fbclid=IwAR1u7VDr6TN7IqslKrtlT016AdH6DOHlPM1RK3av2kD189NjFiTm9i98NN8 НА ЛЬВІВЩИНІ У РОЗПАЛ ЕПІДЕМІЇ ВЛАШТУВАЛИ МАСОВЕ КУПАННЯ У "СВЯТОМУ" ДЖЕРЕЛІ
показати весь коментар
29.06.2020 20:27 Відповісти
На здоровье .
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29.06.2020 20:53 Відповісти
Кстати, эпидемии в упор не вижу. Мы в храме докторам разрешаем маски снимать, чтобы отдышались, бедолаги.
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29.06.2020 20:54 Відповісти
Лучше б вы рясы снимали, чтоб отдышаться. Пахари...
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29.06.2020 21:05 Відповісти
Желаю тебе пожизненно такого отдыха.
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29.06.2020 21:47 Відповісти
Спасибо, но пономарём в своей жизни мне тоже служить приходилось Мягко говоря, не мешки ворочать 🤗.
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29.06.2020 22:18 Відповісти
Почему тебя мешки соблазнили ? Пожизненно бы не ворочал).
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29.06.2020 22:25 Відповісти
В жизни не ворочал ничего тяжелей авторучки Просто хотелось и пользу обществу принести, а не только рясой пол подметать, ну и отдача тоже не последне дело
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29.06.2020 22:34 Відповісти
Вопрос-опрос можно поставить по-разному . Ответы -выводы тоже будут отличаться .
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29.06.2020 20:33 Відповісти
63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4024

...
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29.06.2020 20:45 Відповісти
Коли влада це олігофрени, то про що мова? По перше, чомусь засекретили загальну смертність в Україні по місяцям до 2019 є, а з 2020 її чомусь -зась. По друге коли влада говорить про пандемію, а по поїздам метро ходять офені, жебраки, музиканти слюняві , я думаю влада чи ку- ку, чи вона свідомо всіх хоче заразити. По третє в США така ж пандемія і вони США виділяють аж 10 млн доларів Україні, ця допомога ДСС Україн, і і її можна розглядати як хабар владі для виконання забаганок Білла і Мелінди та їх корпорації СЕРІ і NIH і чоб вони заплатили з бюджету десятки мільйонві за вакцину від ковидли.
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29.06.2020 20:45 Відповісти
Побороли то, что было всегда! И помирать от рака, инфаркта, инсульта, диабета оно никому не мешало! А так хотелось надеяться, что короновирус спасет от этих страшных болячек!
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29.06.2020 20:55 Відповісти
63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 1530
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29.06.2020 21:00 Відповісти
О Митенька нам наголосовал тут а теперь типа тупые картинки С Руской весны нам постит!
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29.06.2020 21:09 Відповісти
я дико извиняюсь...а как там Первая леди??? что-то никаких сводок и известий...
по времени еще долго будет загорать ...а тот мальчик распоясался))) а мама далеко...
какие-то корабельные сосны и бабада ....даже рез/сапожки в дорогу было некому положить)))
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29.06.2020 21:31 Відповісти
А где детки первой леди? Там же, где и первая леди. На морях отдыхают.
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29.06.2020 21:49 Відповісти
Я так понимаю, КМИС приплачивает за публикацию этой херни
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29.06.2020 21:49 Відповісти
Ковид был всегда, только ставился диагноз двусторонней пневмонии.
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29.06.2020 21:59 Відповісти
Вирусная - не обязательно двусторонняя, и остальные разные бывают. Но да, они были всегда, многие переболевают вирусными, даже не догадываясь о них.
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29.06.2020 22:19 Відповісти
Можна навіть не питати про те, в яких регонах найбільше впевнених у перемозі та близькому кінці всіх наших епідемій - достатньо поглянути на карту поширення короновірусу в Україні:

63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3279
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29.06.2020 22:42 Відповісти
Меньше народу - больше чистого кислороду!
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29.06.2020 22:58 Відповісти
пнх чмо
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30.06.2020 09:53 Відповісти
голобородько, почему крадуцкий до сих пор не ответил по закону за контрабанду масок за границу в разгар эпидемии?
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29.06.2020 23:43 Відповісти
Звичайно що погіршуватиметься. Адже фактично нічого не робиться для її покращення.
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30.06.2020 08:23 Відповісти
 
 