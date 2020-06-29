63% українців вважають, що ситуація з коронавірусом погіршуватиметься, майже кожен п'ятий - що епідемія закінчилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

18% українців переконані, що наша країна впоралася з епідемією коронавірусу, а 19% - не змогли відповісти.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає Цензор.НЕТ.

Респондентів попросили оцінити, чи вдалося, на їхню думку, Україні впоратися з епідемією коронавірусу, чи зменшуватиметься кількість нових хворих, або ж Україна ще не впоралася з епідемією, і кількість нових хворих зростатиме.

18% опитаних переконані, що епідемія в нашій країні подолана, і нових хворих скоро стане менше. 63% дотримуються думки, що Україна ще не впоралася з епідемією, а кількість нових хворих зростатиме. 19% українців не змогли визначитися з відповіддю.

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Опитування проводилося з 20 по 23 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, Сomputer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка включає в себе 2000 респондентів і є репрезентативною для дорослого населення України (віком 18 років і старше), за винятком тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської області та Автономної республіки Крим.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%. Дані цього дослідження порівнюються з результатами попередніх опитувань КМІС.