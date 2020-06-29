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металургія (1159) перевезення (981) Укрзалізниця (6685)

Новий договір на залізничні перевезення: Федерація металургів звинуватила "Укрзалізницю" в ігноруванні інтересів економіки

Новий договір на залізничні перевезення: Федерація металургів звинуватила

Новий договір "Укрзалізниці" на організацію вантажоперевезень передбачає приховане підвищення тарифів, що вдарить по вітчизняних металургах і знизить їхню конкурентоспроможність на світових ринках.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Федерації металургів Сергій Біленький.

"Ми з подивом у пресі побачили заяву від Укрзалізниці про те, що вони начебто врахували всі зауваження до цих договорів і погодили з усіма. Насправді, це не так. Більшість наших принципових зауважень там не враховано, ніхто з нами нічого не перепогоджував. Тому думка вкрай негативна. Ми вважаємо, що з 1 липня в жодному разі не можна вводити ці нові договори", - сказав Біленький.

Він також зазначив, що металургія зараз переживає кризу, і збільшення витрат на транспортування продукції призведе до підвищення її собівартості, внаслідок чого вона буде неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках.

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"За підсумками першого кварталу у металургів близько 14 мільярдів гривень сумарно - це чистий збиток. Якщо зараз ще буде в тому числі приховане підвищення вартості послуг Укрзалізниці через цей новий договір, відповідно, від нашої конкурентоспроможності вже скоро нічого не залишиться з такими діями влади і держмонополій", - підкреслив Біленький.

Нагадаємо, раніше компанія "Укрметалургпром" заявила про тиск "Укрзалізниці" на вантажовідправників з метою змусити їх погодитися на укладення з 1 липня нового дискримінаційного договору з УЗ про організацію вантажоперевезень. У компанії нагадали, що в "Укрзалізниці" формально поставилися до рекомендацій Антимонопольного комітету з доопрацювання нової редакції договору з урахуванням зауважень учасників ринку і більшість спірних питань, на які вказували перевізники, залишилися без змін. А також закликали заборонити введення в дію нового договору з 1 липня і продовжити термін дії нинішнього до завершення доопрацювання його нової редакції.
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Топ коментарі
+4
А в чем пролелема? Если вам эта железная дорога не такая постройте свою!
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29.06.2020 20:13
+2
Якщо ахмєтову задорого возити укрзалізницею, то хай продасть маєток на лазуровому березі, і возить, якщо каломойші дорого - хай продає свою нерухомість у сша, якщо пінчуку - хай продасть будинок у лондоні. Але, бляха, українські залізничники мають отримувати достойну зарплатню.
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29.06.2020 20:33
+2
это называется - системный кризис управления - зеленые - сначала таможня(все просто подорожало) - потом энергетика,потом малый бизнес,теперь железная дорога и металлургия - осталось агро кризис сделать,хотя проблемы с возвратом ндс, на лицо и уронить химию и все - страну можно закрывать - дебилы с кого вы потом налоги брать будете..............
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29.06.2020 20:35
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А в чем пролелема? Если вам эта железная дорога не такая постройте свою!
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29.06.2020 20:13 Відповісти
зря дуэлянтов запретили...все рейтинги бы перекрыла война на шпагах главжелезнодорожника с главметалургом...
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29.06.2020 20:22 Відповісти
Якщо ахмєтову задорого возити укрзалізницею, то хай продасть маєток на лазуровому березі, і возить, якщо каломойші дорого - хай продає свою нерухомість у сша, якщо пінчуку - хай продасть будинок у лондоні. Але, бляха, українські залізничники мають отримувати достойну зарплатню.
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29.06.2020 20:33 Відповісти
Те если вам поднимут цену на элестричество и газ, то вы не будете бухтеть, а пойдете дачу и машину продавать???
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29.06.2020 20:40 Відповісти
Чем меньше вас, тем больше нам.
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29.06.2020 21:01 Відповісти
все понятно.но будут отправлять работяг на простой и увольнять.вот и все.Польша нас ждет
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29.06.2020 21:26 Відповісти
это называется - системный кризис управления - зеленые - сначала таможня(все просто подорожало) - потом энергетика,потом малый бизнес,теперь железная дорога и металлургия - осталось агро кризис сделать,хотя проблемы с возвратом ндс, на лицо и уронить химию и все - страну можно закрывать - дебилы с кого вы потом налоги брать будете..............
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29.06.2020 20:35 Відповісти
А неплохо бы уронить всех вас нахер, а то вы как чемодан без ручки...
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29.06.2020 21:03 Відповісти
Вспоминается - "..мы движемся к коммунизму семимильными шагами и скот за нами не поспевает..." По ходу наше светлое будущее
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29.06.2020 20:42 Відповісти
Эти олигархи-железячники как-раз и виноваты в том, что экономика в заднице. Вместо того, чтобы модернизировать производство, вложить деньги в отрасли с высокой добавленной стоимостью, эти мешочники напокупали вилл и яхт, и превратили промышленно развитую страну с охренительным научным потенциалом в банановую республику, где меняют золото на бусы ( в современном их виде: вагон пшеницы на айфон).
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29.06.2020 22:23 Відповісти
Там сейчас любитель кулакового фистинга бородатый «разоблачитель» члещенко в набсовете заседает. З/п в месяц у него ( на секундочку) полляма грн. не считая презентов в конвертике от дяди бени за 'правильные» решения и грязные пасквили в фейсбуках на бениных конкурентов...
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29.06.2020 22:31 Відповісти
Перевожу на понятный неискушённому обывателю язык: нынешний менеджмент зелемойского из укрзализныци пытается ободрать предприятия фирташа, пинчука и немного ещё ахметова.
Но бюджет страны все равно этих поборов не увидит - все через офшорные прокладки будет падать зелемойским
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29.06.2020 22:28 Відповісти
Ахметовские петухи с громким кудахтаньем идут в бой. Но калитку ахметовского курятника скоро закроют и насыпят в кормушки немного халявного пшена.
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29.06.2020 22:44 Відповісти
 
 