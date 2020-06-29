У Росії оголосили збори резервістів улітку, а не традиційно навесні і без термінів їх закінчення, - Бабін

Експредставник президента в АРК Борис Бабін заявив про те, що в Росії оголосили збори резервістів влітку, замість традиційного весняного періоду. Також в указі не вказано терміни завершення зборів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бабін зазначив: "У державі-агресорі президентським указом від 29.06.20 № 430 оголошено призов осіб з запасу на військові збори.

Такі призови в РФ й раніш відбувалися щорічно, прикладом за указами від 11.06.16 N 283, від 19.04.17 № 179, від 19.03.18 № 114, від 21.02.19 № 70.

Та й те, що наразі ці збори оголошене агресором саме влітку, а не традиційно навесні, можна було б пояснити й карантинними заходами.

Але насправді вкрай важливе інше.

Усі вказані вище попередні щорічні путінські укази передбачали призов запасних на збори з чітким строком їх проведення - до двох місяців.

А ось сьогоднішній указ, уперше в цій серії за багато років, жодних строків тривалості призову не встановлює.

Фактично ним особи призиваються владою РФ з запасу - до особливого розпорядження.

Таким чином указ № 430 можна вважати прихованою формою масової мобілізації в Збройні сили РФ запасу, на невизначений строк та у невідомому наразі обсязі.

Зазвичай в соціально-географічних умовах РФ повноцінне насичення військ призваними особами варто очікувати не раніш ніж через місяць, а скоріш за усе десь днів через сорок-п`ятдесят".

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