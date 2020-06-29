У Росії оголосили збори резервістів улітку, а не традиційно навесні і без термінів їх закінчення, - Бабін
Експредставник президента в АРК Борис Бабін заявив про те, що в Росії оголосили збори резервістів влітку, замість традиційного весняного періоду. Також в указі не вказано терміни завершення зборів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Бабін зазначив: "У державі-агресорі президентським указом від 29.06.20 № 430 оголошено призов осіб з запасу на військові збори.
Такі призови в РФ й раніш відбувалися щорічно, прикладом за указами від 11.06.16 N 283, від 19.04.17 № 179, від 19.03.18 № 114, від 21.02.19 № 70.
Та й те, що наразі ці збори оголошене агресором саме влітку, а не традиційно навесні, можна було б пояснити й карантинними заходами.
Але насправді вкрай важливе інше.
Усі вказані вище попередні щорічні путінські укази передбачали призов запасних на збори з чітким строком їх проведення - до двох місяців.
А ось сьогоднішній указ, уперше в цій серії за багато років, жодних строків тривалості призову не встановлює.
Фактично ним особи призиваються владою РФ з запасу - до особливого розпорядження.
Таким чином указ № 430 можна вважати прихованою формою масової мобілізації в Збройні сили РФ запасу, на невизначений строк та у невідомому наразі обсязі.
Зазвичай в соціально-географічних умовах РФ повноцінне насичення військ призваними особами варто очікувати не раніш ніж через місяць, а скоріш за усе десь днів через сорок-п`ятдесят".
Будь ласка, зачекайте...
Умом понимаю, что разгоняют в СМИ статистику короновируса НЕСПРОСТА, высокими показателями вируса не дают Европе открыть для украинцев границы, а, значит, мужское население не сможет уехать на заработки и покинуть Украину, мужчин готовят поставить "под ружье". Увы, реальность...
А зважаючи, що до війни готовиться лише хйло - зебіл наш нє прі дєлах - у нас доля незавидна.
За його словами, багато військових експертів та аналітиків впевнені, що Росія не зупиниться
перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей "
"Думка про можливість військового наступу розділяє значна кількість військових експертів і аналітиків. У НАТО також розуміють, наскільки реальним є використання військового потенціалу Росії проти України, причому його активізація можлива як раз в найближчій перспективі. Тому нам треба ментально бути готовими до того, що Росія не зупиниться перед використанням збройних сил для досягнення своїх політичних або економічних цілей ", - сказав він.https://prm.ua/v-mzs-zaklikali-ukrayintsiv-pidgotuvatis-do-povnomasshtabnogo-viyskovogo-vtorgnennya-rosiyi/
спросите у крысман, они вам скажут , что кто сдастся тому не грозит мобилизация (на первых порах)...
так что ваша жизнь это переживать проблемы, дышать на ощупь , ждать нежданчиков, бояться стабильно
вы не знаете почему в тяжёлую для нации годину (во время войны) мудрый правитель (из истории) старался прекратить междуусобицу и распри и объединить страну для отпора врагу , становился личным примером, шёл в первых шеренгах...а выбранный вами правитель, как неродной - старается ещё сильнее разобщить ряды будущих защитников, какими то бытовыми разборками с предыдущим правителем? разве это мудро и неопасно? не кажется ли вам, что он делает это для того, чтобы враг и вас и нас быстрее перебил???
Л - Логіка...
Скажи чесно, вас Петя по оголошенням понабирав? Чи ви навпаки проти нього працюєте, доводячи порохоботсвто до повного маразму й абсурду? Судячи з виборів, вам вдалося
Обосновать можете? Или так, чисто личное мнение, не знаю, но чувствую, что тут нечисто! Не может же быть, что Петя старается для Украины, он всё для себя!
"спасение утопающих, дело самих утопающих"
если агрессия на новых территориях , затянется на пару месяцев, то только тогда возможен ленд - лиз и другая помощь. НАТО. в противном случае может не успеть. путин требует у американского клоуна пять дней молчания, не даром же в Белом доме говорят, что трампутин находится сутки в просрации после телефонных переговоров с **лом.
Януковоч тишком-нишком продав їх кацапам у 2011.
Цікаво, чи полізла б до нас ерефія, ризикуючи знищенням кількох своїх міст та об'єктів?
Тоді обрали... І зараз, блть, обрали знову.
"продолжительность военных сборов - они не могут превышать 2 месяца"
Тільки львівська область гідна зватись Українцями.
А у нас даже на это нет средств ! А если мы просто возьмем и "поведемся" на его ловушку в виде траты своих последних резервов , а возможно и влезем в еще большие международные долги - то он на возьмёт БЕЗ ВСЯКОГО вторжения - за счет голодных бунтов !
При этом сам практически не потратившись... Ведь не факт, что он на самом деле проведет РЕАЬНЫЕ сборы военообязанных, а не имитацию... !
Завдяки 73%, врятувати Україну може тільки випадок (диво).
одновременно активные действия сепаратистов на Донбассе скуют маневренность ВСУ
Дослівно: "Після зустрічі (двох делегацій), Порошенко забрав мене до іншої кімнати на тет-а-тет, де попросив, щоби США підтримали його переобрання. Він також висунув низку інших прохань, на які я відреагував - і це дозволило мені бути не надто грубим, коли я відповів "ні" на прохання про підтримку".
Деталі: Він розповів, що проханням Порошенка були санкції США проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко, на той момент головну суперницю Порошенка на виборах 2019 року.
Ще ненакрав лише 3 місце зайняв в укр форбс після першого президентства. бідака... а до президентства був на межі банкротства і не входив і близько в десятку найбагатіших засновник партії рицидівістів.(ПР) і СДПУо медведчука, схвалював харківський договорняк і всю свою карєру на держслужбі, крав і брехав.тому заслуга брехуна найбільша в тому що народ обрав клована. а те що він з медведчуком гра в одні ворота, так то мабуть тільки сліпі не бачуть.