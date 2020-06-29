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Новини Паводки на Західній Україні
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У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики. ФОТО

У вівторок, 30 червня, над територією України буде атмосферний фронт, який прийде із заходу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці заявила синоптик Наталія Діденко

Вона зазначила: "В Україну прийде холодний атмосферний фронт. Він переміщується із західної Європи, зараз він уже над Польщею. І завтра він принесе в Україну дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи, град і шквалисте посилення вітру. Особливо наголошую, що в західних областях України найближчої ночі спостерігатимуться сильні зливи".

Атмосферний фронт впродовж дня буде переміщуватися територією України в східному напрямку. І вже вдень фронт витягнеться дощовою смугою від Чернігівщини, Київщини, через центральні області - до Вінницької та Одеської області. Над цими регіонами вдень 30 червня пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град.

На сході країни, на Дніпропетровщині, у більшості південних областей - суттєві дощі малоймовірні. У Херсонській області без опадів.

Читайте також: Зливи на заході країни скоро припиняться, погода сприятиме швидкому висиханню вологи, - Гідрометцентр

У Києві 30 червня вдень дощ і гроза, вночі - без опадів.

Пізніше вона опублікувала фото з супутника, на якому видно рух атмосферного фронту, зазначивши: "Атмосферний фронт все ближче і ближче до нас. Хто дивився футбольний матч в Минаї (Закарпаття), то бачив, як гравці піднімали фонтани на траві через дощ.

Увечері і найближчої ночі фронт із дощами, місцями сильними зливами і грозами опиниться над західною частиною України, завтра вдень піде на Північ, Центр і в Одеську область".

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики 01
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Топ коментарі
+32
про море...

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики - Цензор.НЕТ 1231
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29.06.2020 21:47
+6
Словно из водопровода льёт на нас с небес вода.
Полгода плохая погода, полгода совсем никуда (с)
В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики - Цензор.НЕТ 6357
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29.06.2020 21:31
+4
Не знаю, шо там за похолодание, но смотрю прогноз на америкоском ресурсе - у нас на юге к выходным - 36-37 жары. Холод лютый.
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29.06.2020 21:54
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Не кіпішуй, друже, Закарпаття не смоет к чертям, усе красиво стікає до мадярів і словаків, там водичка і сміття мирно собі розтікаються...
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29.06.2020 21:51 Відповісти
а шо це про погоду мона таке написати шоп воно "птічками" пішло?
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29.06.2020 22:03 Відповісти
Словно из водопровода льёт на нас с небес вода.
Полгода плохая погода, полгода совсем никуда (с)
В страну идет холодный атмосферный фронт. На западе страны снова дожди, - синоптики - Цензор.НЕТ 6357
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29.06.2020 21:31 Відповісти
На улице жарко, поэтому прохлада не помешает.
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29.06.2020 21:34 Відповісти
Брехня!
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29.06.2020 21:35 Відповісти
а через неделю 35 обещают
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29.06.2020 21:43 Відповісти
про море...

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики - Цензор.НЕТ 1231
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29.06.2020 21:47 Відповісти
лучше!
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30.06.2020 00:28 Відповісти
Завтра на шашлички..))
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29.06.2020 21:53 Відповісти
Завтра на роботу! Вихідні вже скінчилися!!
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29.06.2020 22:10 Відповісти
Не знаю, шо там за похолодание, но смотрю прогноз на америкоском ресурсе - у нас на юге к выходным - 36-37 жары. Холод лютый.
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29.06.2020 21:54 Відповісти
Навіщо взагалі Україні утримувати свій гідрометцентр якщо у інеті сотні ресурсів про погоду безкоштовних...)))
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29.06.2020 22:12 Відповісти
Самий чесний прогноз у Бацькі. Може він своїх синоптиків розстрілює за брехню. Диктатор все ж таки.
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29.06.2020 22:56 Відповісти
в усяку погоду стане в пригоді кондіціонєр.м Купуйте той, який гріє при -15*С
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29.06.2020 22:01 Відповісти
Так, кондішн - це класно! Цілий день під ним сиджу, як замерзну - виходжу на вулицю погрітися))
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29.06.2020 22:12 Відповісти
Навіщо виходити? Тепленько вдягайтесь: кальсони з підігрівом, шапку, рукавиці та уггі.
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29.06.2020 22:53 Відповісти
Синоптики совсем озверели. Где нормальная погода? Может их на кол посадить?
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29.06.2020 22:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Будут меня искать в погонах,
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Даже друзья забудут имя,
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Двери приличные закроют.
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Что мне косые эти взгляды,
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Я вне закона.
https://www.youtube.com/watch?v=GBc2BY5GZUA Я - синоптик, я - синоптик

У країну йде холодний атмосферний фронт. На заході країни знову дощі, - синоптики - Цензор.НЕТ 3662
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29.06.2020 22:29 Відповісти
Хвронт, дійди хоча б до Києва..
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29.06.2020 22:16 Відповісти
А плотики и видеокасеты в передачке будут?
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29.06.2020 22:36 Відповісти
Уважаемые господа!Разрешите вас утешить. Если было плохо то значит станет еще хуже.
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29.06.2020 22:38 Відповісти
Головне, щоб до Криму не дійшло...
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29.06.2020 22:39 Відповісти
ага у нас на западе сегодня было +31 в тени, смотрите в центре не замерзните завтра
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29.06.2020 22:51 Відповісти
я что то ничего не понял... СНБО зели давиче объявляло, что в Украине катастрофическая ситуация с нехваткой воды... Пора поднимать цены на воду... А тут вот такая херь зеленая ....просто нафиг заливает всю Украину... Так надо бы снизить цену за коммуналку... за холодную воду хотябы. Ч то не? Не получится? Все равно не хватать воды? Ну тогда просто так поднять цены.... Нафига это снбо с этим зеленым идиотом?
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29.06.2020 23:21 Відповісти
СНБО устанавливает цены на воду по вашему?
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30.06.2020 02:59 Відповісти
когда шут в президентах, так и СНБО - регулятор цен
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30.06.2020 06:07 Відповісти
Под Санкт-Петербургом в районе Сестрорецка ядерная катастрофа - очевидцы утверждают, что в направлении пригорода движется техника дезактивации территории. До сих пор неизвестно, что конкретно взорвалось в районе Сестрорецка. По предварительным данным, могло произойти разрушение исследовательского ядерного реактора, однако все данные противоречивы и основная информация о катастрофе - засекречена. (с) И ветер идет к нам...
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30.06.2020 00:00 Відповісти
А на Сумщині дощ не завадив би. Без граду........ звичайно.
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30.06.2020 07:32 Відповісти
А ось якби ви ліс не рубали, дощі би не прийшли! ?
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30.06.2020 10:48 Відповісти
 
 