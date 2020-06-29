УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10800 відвідувачів онлайн
Новини
5 795 76
підробка (426) Франція (2905)

Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, кандидата в президенти Франції засудили до п'яти років позбавлення волі у справі про фіктивне працевлаштування його дружини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав журналіст Ростислав Демчук

Дружину, Фійон Пенелопу засуджено до трьох років умовно за співучасть і приховування розтрати державних коштів.

Подружжя також повинні будуть виплатити штраф державі по 375 000 євро кожен.

Прокуратура Франції порушила кримінальну справу проти Фійона в середині березня 2017 року після публікації в журналі Canard Enchaine, де стверджувалося, що Фійон, будучи парламентарієм у двохтисячному році, зробив дружину своєю фіктивною помічницею в парламенті і виплатив їй сотні тисяч євро.

Публікація з'явилася в розпал президентської гонки, фаворитом якої вважався Франсуа Фійон - кандидат від правоцентристської партії "Республіканці".

Фійон називав висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими.

P.S. Фійон був прем'єр-міністром у 2007-2012 роках за президента Ніколя Саркозі, а в 2017 році мав усі шанси стати президентом Франції".

Колишнього премєра Франції Фійона засудили до 5 років увязнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
Страшно себе представить на сколько пожизненных уже зэшмаркля с дерьмаками «нацарювала»...
показати весь коментар
29.06.2020 22:04
+24
у нас бы тюрем не хватило........
показати весь коментар
29.06.2020 22:02
+20
У зебила вся семья "трудоустроена". Причём все несут откровенный бред за счёт бюджета.
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 9022
показати весь коментар
29.06.2020 22:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у нас бы тюрем не хватило........
показати весь коментар
29.06.2020 22:02 Відповісти
Тим паче, шо Малюська їх продав.
показати весь коментар
29.06.2020 22:19 Відповісти
Это ж всех депутатов ВР всех созывов привлекать пришлось бы . Там же что не помощник то родственник .
показати весь коментар
29.06.2020 23:46 Відповісти
если не изменяет память там только оплачиваемых можно 6-7 иметь и неоплачиваемых вроде 35)))
показати весь коментар
29.06.2020 23:57 Відповісти
А дерев?
показати весь коментар
30.06.2020 02:25 Відповісти
Все беды из-за баб
показати весь коментар
29.06.2020 22:03 Відповісти
Или как говорят англичане - шершеляфа.
показати весь коментар
29.06.2020 22:07 Відповісти
Cherchez la money.))
показати весь коментар
29.06.2020 22:15 Відповісти
Иногда, ради разнообразия можно и верхней головой думать. Но Фийон решил иначе
показати весь коментар
29.06.2020 22:11 Відповісти
развестись нада было
показати весь коментар
30.06.2020 12:36 Відповісти
Страшно себе представить на сколько пожизненных уже зэшмаркля с дерьмаками «нацарювала»...
показати весь коментар
29.06.2020 22:04 Відповісти
24-летний чиновник Дмитрий Вовк, назначеный временно исполняющим обязанности главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, до последнего времени работал менеджером кондитерской корпорации Roshen в Москве
показати весь коментар
29.06.2020 22:43 Відповісти
В ;Рошен; тупих не тримають.
показати весь коментар
29.06.2020 22:52 Відповісти
і тому ти там не працюєш?
показати весь коментар
30.06.2020 05:44 Відповісти
Я не кондитер, мала.
показати весь коментар
30.06.2020 06:07 Відповісти
https://censor.net/user/384457, т.е. люди Ахметова и Коломойского были на больших постах и при Порошенко?

Назови их.
показати весь коментар
29.06.2020 22:19 Відповісти
Эх, вас наверное ждут, вы же знаете, как это сделать и не развалить страну? А вот Порошенко попробовал одного олигарха скинуть и теперь вся страна с протеге этого олигарха в роли призедента - мучаецца. Но, вы справитесь, безапелляционность заявлений выдает в вас человека мудрого и рассудительного
показати весь коментар
29.06.2020 22:25 Відповісти
Мучается ваша свинособакия, с вашим ******
показати весь коментар
29.06.2020 22:29 Відповісти
А-а, ты как член этой свинособакии мне ее даришь, что ли? Спасибо, конечно, но не надо, у меня и без ***** зеленое чмо есть, жду когда пройдет
показати весь коментар
29.06.2020 22:46 Відповісти
Політичні переслідування..?😏
показати весь коментар
29.06.2020 22:06 Відповісти
твоего бубочку если и будут преследовать то только по статье 307 - "хранение и приобретение"
показати весь коментар
29.06.2020 22:20 Відповісти
про такую справедливую фемиду МЫ И МЕЧТАТЬ НЕ СМЕЕМ
показати весь коментар
29.06.2020 22:09 Відповісти
В вашей свинособакии, да
показати весь коментар
29.06.2020 22:30 Відповісти
Ойц, наші ВСІ впоредні прези і цей(?)
вже мусять бути в буцегарні!
показати весь коментар
29.06.2020 22:11 Відповісти
Ваші?
Плотніцкій і Захарченко?
показати весь коментар
29.06.2020 22:15 Відповісти
Вас -на аналізи..))
показати весь коментар
29.06.2020 22:29 Відповісти
БЛИН , какой пример для НАБУ
показати весь коментар
29.06.2020 22:13 Відповісти
'справедливу'????
Тут справедливістю і не пахне... 20 років пройшло... І посадили... За 100 тисяч євро!))
Більше на заказуху схоже...
А взагалі крадуть всюди, мафія безсмертна, офшори теж.
показати весь коментар
29.06.2020 22:14 Відповісти
У зебила вся семья "трудоустроена". Причём все несут откровенный бред за счёт бюджета.
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 9022
показати весь коментар
29.06.2020 22:15 Відповісти
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 8168
показати весь коментар
29.06.2020 22:16 Відповісти
Коломойський займається цим з 2014 року, якщо не раніше
показати весь коментар
29.06.2020 22:29 Відповісти
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 2752
показати весь коментар
29.06.2020 22:17 Відповісти
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 5953
показати весь коментар
29.06.2020 22:19 Відповісти
Что???? разве можно так с политиками!? Нам такие "европейские ценности" не нужны!Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 7412
показати весь коментар
29.06.2020 22:19 Відповісти
Ой, у вас янукович кудись відпав? З чого б це?
показати весь коментар
29.06.2020 22:29 Відповісти
Точняк. Но я не специально....
Он фотографирует)))
показати весь коментар
29.06.2020 22:39 Відповісти
теперь понятно нафига бубочке закон о статусе первой леди?
показати весь коментар
29.06.2020 22:21 Відповісти
Ну французы и тупые Надо было закон о первой и второй леди принять!
показати весь коментар
29.06.2020 22:21 Відповісти
В Ю.Кореи ваще жессссть!))
Свинья, увидавшая на дворе мангал,
начала лаять на чужиж и ловить мышей..
😁
показати весь коментар
29.06.2020 22:21 Відповісти
тю, Зеленский весь "квартал" тоудоустроил!
показати весь коментар
29.06.2020 22:24 Відповісти
Да и Юзик - живой пример - жену помощницей устроил. Я еще думал - как он со своим мозгом динозавра до этого додумался. Но кто же знал, что он историей политики Франции увлекается, в перерывах между трускавецким вышем
показати весь коментар
29.06.2020 22:33 Відповісти
За працевлаштування "корабельної сосни" когось посадать?
показати весь коментар
29.06.2020 22:26 Відповісти
Корабель🤪
показати весь коментар
30.06.2020 02:29 Відповісти
О це і є реальна демократія з реальним правосуддям...Можна їх як завгодно обзивати - французів, як завгодно до них відноситися але цього у них не відняти.
показати весь коментар
29.06.2020 22:27 Відповісти
К демократии это не имеет никакого отношения. Скорей сработал принцип неотвратимости наказания, что лишний раз доказывает, что Франция - правовое государство.
показати весь коментар
30.06.2020 01:36 Відповісти
Не може бути правовоі держави якщо там відсутня демократія , це нонсенс
показати весь коментар
30.06.2020 09:42 Відповісти
Наверное, Вы все же правы. По крайней мере сейчас я не могу привести пример недемократических стран, где обеспечивается верховенство права.
показати весь коментар
30.06.2020 22:45 Відповісти


-http://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского, отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
-https://censor.net/news/3202900/rada_razreshila_napravlyat_sredstva_fonda_borby_s_sovid19_na_stroitelstvo_dorog_pokupku_oborudovaniya
показати весь коментар
29.06.2020 22:39 Відповісти
наш весь квартал пристроил. и пох...
показати весь коментар
29.06.2020 22:46 Відповісти
Портнов, конечно, погиб на дросселях..))
показати весь коментар
29.06.2020 22:46 Відповісти
Интересно, наших за геноцидокарантин ждет тюряга и штраф или нет? Они мне рассказали о том что мне положена смехопомощь через неделю после окончания срока подачи заявления, гниды. Засужу.
показати весь коментар
29.06.2020 22:48 Відповісти
Ещё. Это сколько бы набежало за трудоустройство корабельных сосен без анала?
показати весь коментар
29.06.2020 22:48 Відповісти
Они в разговоре не утверждали что для нее анал- табу! Про табу другая история, там проститутка была, а они поприличнее политиков.
показати весь коментар
29.06.2020 22:50 Відповісти
Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею - Цензор.НЕТ 7500
показати весь коментар
29.06.2020 22:49 Відповісти
От дурні-приїхали б Україну-тут все "політичне переслідування" -навіть мародерів не саджають.
показати весь коментар
30.06.2020 00:16 Відповісти
Лишенцы,, вы до сих пор в Борисполе дежурите?
показати весь коментар
30.06.2020 06:53 Відповісти
У нас на таке і уваги не звертають.
показати весь коментар
30.06.2020 01:11 Відповісти
Не здогадуєшся, чому?
показати весь коментар
30.06.2020 06:58 Відповісти
Разборки в правящем классе.
показати весь коментар
30.06.2020 01:28 Відповісти
Для Вовки 95 квартал - это семья ... дальше сами понимаете ... Французский бы суд с обвинителями просто сломался ...
показати весь коментар
30.06.2020 01:44 Відповісти
Предупреждение для все любителей и пособников путина.
показати весь коментар
30.06.2020 02:38 Відповісти
У Франції, Ізраїлі пакують в тюрягу перших осіб, і ніхто не хрюкає про політичні переслідування.
показати весь коментар
30.06.2020 05:16 Відповісти
Во Франции и Израиле предьявляют реальные обвинения...а высосанные из пальца портнова...или другого его органа...
показати весь коментар
30.06.2020 08:08 Відповісти
Вот где суды работают на государство а не на олигархов.
показати весь коментар
30.06.2020 06:57 Відповісти
Корабельную сосну нужно было в помощницы брать...а не жену...как наше зеленое стадо...
И баба была бы рабочая...и проблем нет...
показати весь коментар
30.06.2020 08:05 Відповісти
У нас бы так. А то одного барыгу, обокравшего всю страну посадить никак не могут Он еще и насмехается и издевается над правосудием.
показати весь коментар
30.06.2020 08:47 Відповісти
Это несомненно политические репрессии. Хоть у омеляна-гиперлупа спросите...
показати весь коментар
30.06.2020 10:25 Відповісти
 
 