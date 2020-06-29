Колишнього прем'єра Франції Фійона засудили до 5 років ув'язнення за фіктивне працевлаштування дружини своєю помічницею
Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона, кандидата в президенти Франції засудили до п'яти років позбавлення волі у справі про фіктивне працевлаштування його дружини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав журналіст Ростислав Демчук
Дружину, Фійон Пенелопу засуджено до трьох років умовно за співучасть і приховування розтрати державних коштів.
Подружжя також повинні будуть виплатити штраф державі по 375 000 євро кожен.
Прокуратура Франції порушила кримінальну справу проти Фійона в середині березня 2017 року після публікації в журналі Canard Enchaine, де стверджувалося, що Фійон, будучи парламентарієм у двохтисячному році, зробив дружину своєю фіктивною помічницею в парламенті і виплатив їй сотні тисяч євро.
Публікація з'явилася в розпал президентської гонки, фаворитом якої вважався Франсуа Фійон - кандидат від правоцентристської партії "Республіканці".
Фійон називав висунуті проти нього звинувачення політично мотивованими.
P.S. Фійон був прем'єр-міністром у 2007-2012 роках за президента Ніколя Саркозі, а в 2017 році мав усі шанси стати президентом Франції".
Будь ласка, зачекайте...
Назови их.
вже мусять бути в буцегарні!
Плотніцкій і Захарченко?
Тут справедливістю і не пахне... 20 років пройшло... І посадили... За 100 тисяч євро!))
Більше на заказуху схоже...
А взагалі крадуть всюди, мафія безсмертна, офшори теж.
Он фотографирует)))
Свинья, увидавшая на дворе мангал,
начала лаять на чужиж и ловить мышей..
😁
-http://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/3/7233742/ Тесть Зеленского, отец Елены Зеленской, Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко и занимается темой переработки промышленных отходов в дорожное покрытие."
-https://censor.net/news/3202900/rada_razreshila_napravlyat_sredstva_fonda_borby_s_sovid19_na_stroitelstvo_dorog_pokupku_oborudovaniya
И баба была бы рабочая...и проблем нет...