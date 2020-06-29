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Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно

Численні клопотання, які минулого тижня направили суду у справі MH17 захисники обвинуваченого Олега Пулатова, викликають стрес і "емоційні гойдалки" у родичів жертв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" сказав Антон Котте, чиї син, невістка та онук були на борту малайзійського літака Boeing, який розбився.

"Стратегія захисту болюча для родичів жертв. Я ціную, що всі сторони в справі намагаються ставитися до родичів з обережністю, але ніхто з них не може повністю розуміти, що ми переживаємо", - зазначив він.

За його словами, адвокати Сабіне тен Дуссхате і Будевейн ван Ейк показали безліч відеозаписів із заявами людей, яким не можна довіряти беззастережно.

"Захист сам робить те, в чому звинувачує прокуратуру. Вони подають заяви людей, але ми не знаємо, чи перевірені вони. Звідки це відео? Ви можете це довести? Насправді, вони діють у тому ж дусі, як і російська влада: приводять багато різних людей, які розповідають що завгодно, але ми не знаємо, чи говорять вони по добрій волі. Чи варто довіряти тому, що вони говорять?" - перейнявся питанням Котте.

22 червня адвокати Пулатова поставили під сумнів основну версію катастрофи і вимагали досліджувати свідчення 27 свідків про те, що малайзійський літак було збито винищувачем ЗСУ.

Прокурори Тейс Бергер і Вард Фердінандуссе заявили, що альтернативні версії не мають потреби в подальшому розслідуванні, оскільки навіть адвокати не вважають їх ймовірними. На засіданні 3 липня суд вирішить, які з запитів захисту Пулатова підлягають задоволенню.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден із підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

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За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Наприкінці березня 2020 року суд у справі про збитий МН17 дозволив захисту одного з чотирьох обвинувачених - Олега Пулатова - вивчити матеріали справи з тим, щоб підготувати свою позицію до засідання, призначеного на 8 червня, а представникам рідних загиблих - обмежений доступ до офіційних матеріалів справи. Суд розпочав розгляд справи за розкладом.

На засіданні 26 червня нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. Вони вважають безпідставними заяви, що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17.
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Топ коментарі
+20
Европейцы с тонкой душевной организацией познакомились с реальным положением дел.
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29.06.2020 22:38
+14
Очень рад, что расейские адвокаты выматывают кишки из нидерладского правосудия, из родственников погибших...Это очень хорошо для нас, для Украины...Может быть после этих издевательств многим европейцам симпатизирующим ПаРаше станет ясно, какая же путен дрянь и какую опасность для человечества представляет его режим...
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29.06.2020 22:42
+10
Самое время выпустить на Западе в продолжение этой темы статью, чтобы поняли - что такое паРаша...
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29.06.2020 22:43
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Европейцы с тонкой душевной организацией познакомились с реальным положением дел.
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29.06.2020 22:38 Відповісти
Самое время выпустить на Западе в продолжение этой темы статью, чтобы поняли - что такое паРаша...
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29.06.2020 22:43 Відповісти
умным статьи не нужны, дуракам не помогут.
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29.06.2020 23:39 Відповісти
Всё дело в том, что на "дураков" действуют эмоциями...
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30.06.2020 00:15 Відповісти
Это правда. К сожалению голландцы скорее станут жертвами "стокгольмского синдрома", чем те кто требуют отмщения. За всех конечно не говорю.
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30.06.2020 00:44 Відповісти
що можливо їх чекає, якщо просеруть Україну
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30.06.2020 07:55 Відповісти
Очень рад, что расейские адвокаты выматывают кишки из нидерладского правосудия, из родственников погибших...Это очень хорошо для нас, для Украины...Может быть после этих издевательств многим европейцам симпатизирующим ПаРаше станет ясно, какая же путен дрянь и какую опасность для человечества представляет его режим...
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29.06.2020 22:42 Відповісти
какие рассейские адвокаты что за бред там адвокаты Нидерландов... а не россияне... вопрос просто в продажности проституток адвокатов за огромнейшие бабки такие что дадут возможность адвокатам даже при проигрыше прикупить каждому по небольшому островку...
тут вопрос скорее МОРАЛЬНОСТИ но ..бабло правит миром..увы и увы.. просто бумеранг возвращается и всегда когда то сами адвокаты или их дети родные родители попадут в точно такой же расклад в самолете и они станут на место тех кого они сегодня пинают ногами...
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30.06.2020 00:23 Відповісти
не думаю,що до "цивілізованих європеців" дійде...(
Європа вже згнила як цивілізація...НА ЖАЛЬ..
Інколи думаєш навіть -КУДИ МИ ЙДЕМО..

Поляки давно задумались..
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30.06.2020 09:58 Відповісти
Ти мариш.
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29.06.2020 22:56 Відповісти
При чому тут судовий процес до родичів ? Нехай собі їдуть куди хочуть
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29.06.2020 22:59 Відповісти
Козлостан немає інших варіантів, лише ліпити горбатого до стіни. І вже давно зрозуміло що з вердиктом суду вони не погодяться ніколи,а втiм всім глибоко насрати погодиться кацапня чи ні, платитимуть по любе , і репутацією теж
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29.06.2020 22:57 Відповісти
Ну так суд же не над кацапстаном. Есть четыре частных лица которые по версии обвинения сбили лайнер. Или бабло, или отсутствие причиндал, или "стокгольмский синдром", но что-то мешает назвать вещи своими именами.
Ни в чем не обвиняю голландцев, нам за зебилами тоже не надо далеко плавать.
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29.06.2020 23:57 Відповісти
Кацапам -- кацапская поговорка : - сколько клубочку не виться , а конец всегда будет .
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29.06.2020 23:03 Відповісти
Саме смішніше, що і цю "поговорку" вони вкрали.
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29.06.2020 23:23 Відповісти
Россия- самая мерзопакостная, сволочная страна на земном шаре,где бывшие надзиратели за концлагерями совка(совицкая окупация), переместились во все властные структуры и правят уже не лагерями, а всей страной, как одним большим лагерем.
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29.06.2020 23:07 Відповісти
не россия, а советский народ
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30.06.2020 00:30 Відповісти
На *****.
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30.06.2020 00:46 Відповісти
********* ще ЖОДНОГО РАЗУ не взяла на себе відповідальність за збиття пасажирського літака!!!! А це вже не перший і не другий раз, коли вони збивають НЕ військовий літак!!! КАЦАПСТАН - загроза для ЦІЛОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ!!!!! КАЦАПСТАН ПОТРІБНО РОЗВАЛИТИ!
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29.06.2020 23:24 Відповісти
Родич жертв катастрофи MH17: Захист обвинувачених діє в тому ж дусі, що й російська влада, це болісно - Цензор.НЕТ 1643
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30.06.2020 00:02 Відповісти
историческая справедливость!
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30.06.2020 22:40 Відповісти
а когда обвинение все проговорит, добавится адвокат второго обвиняемого. и т.д.
и суд потеряет всякий смысл, тем более, главный кукловод вообще ни при чем...
только Божий суд достанет всех и по полной
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30.06.2020 00:28 Відповісти
Сруть там якраз голландські адвокати з європейською освітою і ліцензією. Але сруть так по кацапські, наче на кацапії народилися.
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30.06.2020 01:09 Відповісти
Работа у адвокатов такая. Не зря же есть такая Американская пословица
-What do you call a thousand lawyers chained together at the bottom of the ocean?
- A good start.

"- Как ты назовешь тысячу адвокатов, скованных вместе цепью на дне океана?
-Хорошее начало".
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30.06.2020 02:33 Відповісти
Як то кажуть: «Цинічніше за адвокатів лише патологоанатоми».
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30.06.2020 02:47 Відповісти
Нужно набраться терпения. пусть весь мир лишний раз убедится как 5-километровый истребитель "сбил" лайнер. Суд вынужден выслушать весь бред защиты, чтобы не быть обвиненным в предвзятости и необъективности..
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30.06.2020 07:02 Відповісти
"Стратегія захисту болюча для родичів жертв. Я ціную, що всі сторони в справі намагаються ставитися до родичів з обережністю, але ніхто з них не може повністю розуміти, що ми переживаємо



дивні люди у Гнилій Європі...


Досі не можуть зрозуміти,кщо Кремлю НАСРАТИ НА ЇХ ПОЧУТТЯ..
"з високої гірки"..
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30.06.2020 09:56 Відповісти
нідерландські прокурори відкинули звинувачення адвокатів підполковника ГРУ Росії Олега Пулатова. https://censor.net/ua/news/3204656/prokuratura_niderlandiv_pro_spravu_mn17_nemaye_jodnyh_dokaziv_zapusku_rakety_povitryapovitrya що розслідування незавершене, зокрема, не розглянутий "сценарій військового літака", який нібито міг збити МН17



давай по новой, всьо ..уйня !?
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30.06.2020 10:01 Відповісти
 
 