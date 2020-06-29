Білоруський опозиціонер Статкевич, перебуваючи в СІЗО, став фігурантом нової кримінальної справи

Кримінальну справу заведено на білоруського опозиціонера Миколу Статкевича. Відомого політика звинувачують у підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.

Про це повідомила дружина Статкевича Марина Адамович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щойно стало відомо, що Миколу Статкевича, який завтра мав вийти на свободу," затримано за підозрою у підготовці злочину за ч.1 ст.342 "підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок". Він перебуватиме в ІТТ", - зазначила вона.

Саме за ст. 342 проходять усі затримані у так званій "справі Тихановського".

Статкевич перебуває в ізоляторі, де відбуває два арешти по 15 діб. Його затримали 24 травня під час збору підписів біля Комаровського ринку за претендентів на пост президента Білорусі "без відповідного дозволу Мінміськвиконкому". Статкевича звинуватили в "публічному висловленні свого невдоволення і негативному ставленні до діючої влади". Ще раз на 15 діб опозиціонера було засуджено, коли він відбував покарання за перші 15.

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Статкевич планував балотуватися на пост президента, однак у травні 2020 ЦВК відмовила йому в реєстрації через непогашену судимість. Політик, який також був одним із претендентів на пост президента Білорусі в 2010 році, був тоді засуджений на 6 років за "організацію масових заворушень". Судимість Статкевича вважатиметься погашеною в 2023 році.

Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.

Наразі потенційні суперники чинного президента Олександра Лукашенка на виборах - екскерівник Білгазпромбанку Віктор Бабарико і блогер Сергій Тихановський перебувають у місцях позбавлення волі. Проти Бабарика порушено кримінальну справу. Також заарештовано активістів виборчої кампанії, опозиційного політика Павла Северинця і тих, хто брали участь у мирних акціях протесту.