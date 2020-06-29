Білоруський опозиціонер Статкевич, перебуваючи в СІЗО, став фігурантом нової кримінальної справи
Кримінальну справу заведено на білоруського опозиціонера Миколу Статкевича. Відомого політика звинувачують у підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок.
Про це повідомила дружина Статкевича Марина Адамович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щойно стало відомо, що Миколу Статкевича, який завтра мав вийти на свободу," затримано за підозрою у підготовці злочину за ч.1 ст.342 "підготовка дій, які грубо порушують громадський порядок". Він перебуватиме в ІТТ", - зазначила вона.
Саме за ст. 342 проходять усі затримані у так званій "справі Тихановського".
Статкевич перебуває в ізоляторі, де відбуває два арешти по 15 діб. Його затримали 24 травня під час збору підписів біля Комаровського ринку за претендентів на пост президента Білорусі "без відповідного дозволу Мінміськвиконкому". Статкевича звинуватили в "публічному висловленні свого невдоволення і негативному ставленні до діючої влади". Ще раз на 15 діб опозиціонера було засуджено, коли він відбував покарання за перші 15.
Статкевич планував балотуватися на пост президента, однак у травні 2020 ЦВК відмовила йому в реєстрації через непогашену судимість. Політик, який також був одним із претендентів на пост президента Білорусі в 2010 році, був тоді засуджений на 6 років за "організацію масових заворушень". Судимість Статкевича вважатиметься погашеною в 2023 році.
Вибори президента Білорусі відбудуться 9 серпня.
Наразі потенційні суперники чинного президента Олександра Лукашенка на виборах - екскерівник Білгазпромбанку Віктор Бабарико і блогер Сергій Тихановський перебувають у місцях позбавлення волі. Проти Бабарика порушено кримінальну справу. Також заарештовано активістів виборчої кампанії, опозиційного політика Павла Северинця і тих, хто брали участь у мирних акціях протесту.
Будь ласка, зачекайте...
Серия исчезновений началась 7 мая 1999 года. В тот день бывший министр внутренних дел Белоруссии Юрий ЗАХАРЕНКО - один из самых сильных оппонентов Лукашенко - бесследно исчез по дороге от автостоянки к дому. Были свидетели того, как Захаренко заталкивали в машину и увозили. Розыск ничем не закончился.
Вечером 16 сентября 1999 года лидер белорусской оппозиции Виктор Гончар и его друг Анатолий Красовский, бизнесмен, финансово поддерживающий оппозицию, вышли из бани в центре Минска и бесследно исчезли. На месте происшествия были обнаружены осколки стекла и кровь. Экспертиза установила, что осколки стекла - от джипа Красовского, а кровь принадлежит Гончару. Похитители не были установлены. »
https://www.youtube.com/watch?v=qaRZY-FKJ1g
https://www.youtube.com/watch?v=qaRZY-FKJ1g http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqaRZY-FKJ1g&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
что места в СИЗО закончились?
https://censor.net.ua/news/3093653/na_100_doveryayu_lukashenko_poroshenko_o_roli_belarusi_v_uregulirovanii_konflikta_na_donbasse
Если Белорусы, хотят перемен, вам придется бороться с диктатурой, сами они не уходят.
https://nonews.co/directory/lists/countries/happiness-rating .
Тому не нам українцям співчувати біларусам що вони нещасливі.
На самом деле этот "рейтинг" отражает всего лишь степень уверенности в завтрашнем дне, безотносительно к тому, каким он будет - этот день, плохим или хорошим.
Те, кто ждет от будущего всего только хорошего, искренне радуются завтрашнему дню.
Те, кто ждет от будущего всего только плохого, с той же искренностью радуются сегодняшнему (это я вам на опыте своем, своей семьи, своей страны говорю).
Те, перед кем брезжат положительные перспективы, но они в них сомневаются, предсказуемо болтаются на дне списка. Боритесь, и поборете.
В Украине при Порошенко никто из крупных не сел и при этом не сядет. Только имитация. Как воровали так и дальше воровать будут.
Вы мне напоминаете российских полудурков начала и конца двухтысячных, отравленных собственной пропагандой, которые рассуждая о делах нашей страны, пренебрежительно скалились: белорусы, мол, живут при Лукашенко в тепличных условиях, белорусы не знают, что такое экономический шок, девальвации и деноминации. Если бы они понимали, то не рыпались бы, и от добра добра не искали бы. Вот россияне умные, их дефолт 90-х их научил и закалил. Никогда, никогда в России такое не повторится!.. На самом же деле мы в Беларуси к тому времени пережили целый ряд экономических кризисов и валютных обвалов как следствие нерыночного, ручного управления государством, и по иронии судьбы первый из них был как раз связан с тем самым дефолтом, который на нас отразился не слабее, чем на жителях России. Тем не менее, они продолжали нести эту ересь вплоть до путинского крымско-донбасского вставания с колен, когда российский рубль снова рухнул и снова потянул за собой белорусский (спасибо "братству" взасос, и "тесной интеграции") и когда именно белорусы на уровне рядового обывателя оказались намного лучше подготовлены к этому событию морально и организационно и действовали в кризисной ситуации гораздо спокойнее и разумнее "опытных" россиян, потому что в отличие от них соответствующий опыт у нас действительно был. Так что на сегодняшний день подмосковные умники заткнулись со своими нравоучениями, но это не надолго, память у них короткая.
Подведу итог. Наталия или Наталий, кто вы там на самом деле, прекращайте жить в мире розовых единорогов, которые какают бабочками, подлечитесь от синдрома Данинга-Крюгера и задвиньте на дальнюю полку мысли о своей обиженной исключительности и исключительной обиженности. Вам, по всем признакам, согласно поговорке в чужих руках даже хрен кажется толще. Но уверяю, это лишь иллюзия.
Я понимаю, что беларусы недовольны Лукашенко. Но беларусам надо подумать, как поступать, чтобы после смены власти не стало еще хуже и чтобы не опуститься где-то на 150 место. Для этого надо бороться не столько против чего-то, а за что-то.
Я знаю, что в Беларуси конкуренты хотят организовать приватизацию. Я прекрасно помню, как в Украине обманули народ вдалбливая, что когда все приватизуется, то после этого заживем прекрасно как в Европе. Это был явный и преднамеренный обман. Вместо этого имеем дикий капитализм и олигархию. Смотрите чтобы и вас таким же образом не надурили.
Высший пилотаж, однако, у нас - это реприватизация. Когда у успешного предпринимателя "ради спасения" отбирается в госсобственность когда-то им приватизированное или построенное на обломках государственной структуры прибыльное предприятие, в которое он вложил море трудов, нервов и собственных денег, в ударные сроки доводится до ручки, а затем высосанная досуха мертвая шкурка сбрасывается для окончательного ограбления все тем же закадычным "друзьям".
Но претенденты могут обещать, что когда придут к власти, то продадут предприятия лучшим мировым предпринимателям, то это может оказаться преднамеренным обманом. А на деле потом раздерибанят между собой и никто не заметит как это все происходило. Как раз так было в Украине. Даже некоторые парламентарии патриоты потом говорили, что мы не знаем как и откуда взялись эти олигархи.
Ну все, я закончила.
Но в Беларуси, например, медицина намного более развита чем в Украине. В Украине сейчас идет медицинская реформа, которая скорее сделает медицину еще хуже чем сейчас и менее доступной народу.
Директор киевского института сердца Тодуров сказал, что Украина должна пойти по пути медицинской реформы Беларуси https://www.youtube.com/watch?v=d9QvLH1vyCI http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd9QvLH1vyCI&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier
Я закончила.
Не гнушается убийствами не угодных с помощью своей охранки.
Ни Кучма ни Лукашенко не похожи на убийц. Хотя они не без недостатков, особенно Кучма, который создал в Украине дикий капитализм и олигархию. Лукашенко наоборот, такого не допустил. Поэтому он имеет много врагов среди тех, кто мечтали и в Беларуси такое сделать под себя. Сейчас они воспряли и надеются наконец-то дорваться до власти и совершить задуманное.
Кучма дал прямой приказ Кравченко. Это тот, который потом 2 раз в голову "самозатрелившийся". Пленки Мельниченко слышали?
Насчет усатого батьки, так его охранник дает свидетельства того, что сам участвовал у убийстве оппозиционеров по прямому приказу Лукашенко.
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA
https://www.youtube.com/watch?v=cmE0uM3WuQ4
Это точно не цитата из "Чиполлино"?
С ней же есть параллели и в анекдотах: "«Ах, я не права, значит, я вру. Если я вру, значит, я брешу. Если я брешу, значит, я - собака… Мама, он меня ***** обозвал!». Только не такие веселые. Ермошина добилась (ну, как сказать добилась; она даже не напрягалась особо: просто приподняла левую ягодицу и пукнула) открытия уголовного дела на одного из популярных протестных кандидатов, Тихановского (его потом заменила жена, но это уже другая история) под предлогом угрозы ей убийством. Вся соль в прозвучавшем лозунге "Прихлопнем борщеварку" по аналогии со "Стоп таракан".
Прямая речь бабы Лиды: «Прихлопнуть» - это синоним слова «убить, уничтожить». Это мирный пикет? Я подготовила ходатайство в Следственный комитет!.."
Для справки: Ермошина - счастливый талисман Лукашенко с момента захвата им власти и один из главных соучастников этого захвата. Многие небезосновательно считают ее основной виновной в масштабных фальсификациях результатов выборов и референдумов всех уровней и категорий за последние 26 лет. Прозвище "Борщеварка" она получила за неоднократные уничижительные высказывания о способностях женщин как таковых, мол, им только борщи варить. Себя саму к женщинам это существо по-видимому не относит, а относит к небожителям, каждое самое нелепое слово которых преисполнено вселенской мудрости и, едва прозвучав, обретает силу закона.
То може у власне дзеркало потрібно нам дивитись, а не білоруське?