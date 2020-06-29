Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ
Європейський Союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони поки для громадян 14 країн, де зареєстровано відносно низький приріст нових випадків інфікування коронавірусом.
Офіційно цей перелік оприлюднять після того, як представники країн Євросоюзу домовляться з цього приводу - ймовірно, 30 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами дипломатів, дозвіл на в'їзд торкнеться громадян Алжиру, Австралії, Грузії, Канади, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Таїланду, Тунісу, Уругваю, Чорногорії, Південної Кореї і Японії. У цей список може бути включено і Китай, якщо у відповідь він зніме обмеження для європейців.
Вирішальним критерієм для послаблення обмежень на в'їзд є насамперед приріст заражень коронавірусом упродовж попередніх двох тижнів - цей показник не повинен перевищувати 16 випадків на 100 тисяч жителів. При цьому тенденція розвитку ситуації в цей період порівняно з попередніми 14 днями має бути стабільною або знижуватися".
Тим часом кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter написав, що таких країн буде 15, однак точного переліку не надав.
"Письмову процедуру стосовно списку з 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати в ЄС з 1 липня, нарешті розпочато Радою ЄС. Грузія, Сербія і Чорногорія включені", - зазначив Йозвяк.
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Сомневаюсь что в Грузии меньше вируса чем в Украине , видимо руководство страны побеспокоилось, чтобы Грузия попала в список
И вообще дуйте на Ваши сайты- не хер тут за украинцами подсматривать
В Карпатах сейчас самое то конечно...
Ну а Карпати - то святе. Брата з племінником я вже туди закинув, а сам буду 20 липня - як лише почнеться відпустка. Моя фазенда на горі - жодної загрози нема. А до того ж, там більше поголоску ніж втрат. Юра Соломченко з Верховини файно про то розказує на своєму фейсбуку.
Вам нужны китайские туристы? Вы их получите! Только вместе с новой волной пандемии.
Украинцы не хотят соблюдать правила 3-ей фазы, а потом виновных ищут.
пэкрокозавр.
"Новые случаи заражения коронавирусом в Черногории, где две недели назад удалось полностью остановить распространение болезни, могли появиться из-за посещения гражданами страны матча Кубка Сербии по футболу "Црвена Звезда" - "Партизан", который прошел на заполненном стадионе в Белграде"