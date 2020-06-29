УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8812 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
15 561 56
карантин (18171) Євросоюз (12779) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ

Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ

Європейський Союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони поки для громадян 14 країн, де зареєстровано відносно низький приріст нових випадків інфікування коронавірусом.

Офіційно цей перелік оприлюднять після того, як представники країн Євросоюзу домовляться з цього приводу - ймовірно, 30 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами дипломатів, дозвіл на в'їзд торкнеться громадян Алжиру, Австралії, Грузії, Канади, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Таїланду, Тунісу, Уругваю, Чорногорії, Південної Кореї і Японії. У цей список може бути включено і Китай, якщо у відповідь він зніме обмеження для європейців.

Вирішальним критерієм для послаблення обмежень на в'їзд є насамперед приріст заражень коронавірусом упродовж попередніх двох тижнів - цей показник не повинен перевищувати 16 випадків на 100 тисяч жителів. При цьому тенденція розвитку ситуації в цей період порівняно з попередніми 14 днями має бути стабільною або знижуватися".

Тим часом кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter написав, що таких країн буде 15, однак точного переліку не надав.

"Письмову процедуру стосовно списку з 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати в ЄС з 1 липня, нарешті розпочато Радою ЄС. Грузія, Сербія і Чорногорія включені", - зазначив Йозвяк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пандемія коронавірусу набирає темп, - ВООЗ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Даже прокацапских сербов пустят, а нас нет. Спасибо зебилам за международную политику Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран, - СМИ - Цензор.НЕТ 9754
показати весь коментар
29.06.2020 23:45
+18
Ахахах))) Зебильная власть превратила безвиз в безвыезд. Таёженный союз наше всио, да зебилы?
показати весь коментар
30.06.2020 00:24
+17
Вы тут своими кацапскими радостями не хвастайтесь
И вообще дуйте на Ваши сайты- не хер тут за украинцами подсматривать
показати весь коментар
29.06.2020 23:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даже прокацапских сербов пустят, а нас нет. Спасибо зебилам за международную политику Евросоюз с 1 июля откроет границы для граждан 14 стран, - СМИ - Цензор.НЕТ 9754
показати весь коментар
29.06.2020 23:45 Відповісти
Могу подтвердить - один знакомый руководитель стройки В ЕС голосовал за ЗЕ . Теперь сидит без рабочих с Украины . Пока клял вирус , но после сегодняшнего решения впускать Грузию , а не Украину - булет клясть новую власть
показати весь коментар
29.06.2020 23:51 Відповісти
а ще його чекатиме мобілізація (це раптом клоун вирішить таки її об'явити) і посідушкі в окопах зі зброєю яку його говнокомандувач не закупив
показати весь коментар
30.06.2020 08:32 Відповісти
ну у зебілів безвіз залишився - з улюбленою мордовією
показати весь коментар
30.06.2020 06:41 Відповісти
главное никуда не пускать казламордых абизян с гранатами
показати весь коментар
29.06.2020 23:46 Відповісти
Шо, АГЕНТЫ ФСБ стараются вовсю , чтобы Украина не вернулась в БЕЗВИЗ, бо кацапов жаба давит ?
Сомневаюсь что в Грузии меньше вируса чем в Украине , видимо руководство страны побеспокоилось, чтобы Грузия попала в список
показати весь коментар
29.06.2020 23:47 Відповісти
в Беларуси виза сейчас 35 евро на полгода. За тыщу гривен жаба может давить только последних жлобов.
показати весь коментар
29.06.2020 23:51 Відповісти
Вы тут своими кацапскими радостями не хвастайтесь
И вообще дуйте на Ваши сайты- не хер тут за украинцами подсматривать
показати весь коментар
29.06.2020 23:52 Відповісти
35 баксов - это если визу дадут, а если не дадут, то сколько?
показати весь коментар
30.06.2020 00:22 Відповісти
Не дадут тоже за 35, сборы не возвращаются))
показати весь коментар
30.06.2020 00:34 Відповісти
за баксы дадут, европейцы не коммунисты. Их идея лишена достоинства, сплошная меркантильность. Точнее, прагматичность
показати весь коментар
30.06.2020 00:35 Відповісти
фсбшники напустили вирус в Украине и заразили с приростом более 16 человек на 100000 населения, ужас какой
показати весь коментар
30.06.2020 01:50 Відповісти
Ну вобще в Украину вирус попал через попов и жопоблок! А кто их заразил ФСБ или просто с русскими обезьянами целовались которых китайцы в попу имели мне не ведомо!
показати весь коментар
30.06.2020 06:38 Відповісти
да, причем они зашли с тыла, со стороны ЕС и прочих дубаев, коварные такие

Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8447
показати весь коментар
30.06.2020 13:43 Відповісти
Ми б також були б у цьому списку при Пороху, але ж наша біомаса захотіла паржать.
показати весь коментар
30.06.2020 01:51 Відповісти
Всього лише маніпуляції зі статистикою
показати весь коментар
30.06.2020 09:45 Відповісти
Пока наши тошнотворные очкарики накручивают статистику- нормальные люди уже смогут поехать по путевкам, купленым полгода назад. А мы будем сидет взаперти до зимы.
показати весь коментар
29.06.2020 23:54 Відповісти
Зато посмєйомся, казали зебіли. Ось тепер і регочуть. Над собою. *********.
показати весь коментар
30.06.2020 00:00 Відповісти
Мені треба їхати 9 липня до Польщі. При цьому я маю надію, що мене там не посадять на обсервацію, а зроблять тест за мій рахунок і у випадку гарного результату дозволять діяти вільно. Щоб 20 липня я нарешті міг піти у відпустку, повернутися в Україну та чкурнути до кінця серпня в Карпати.
показати весь коментар
30.06.2020 00:02 Відповісти
До сентября про Польшу забудь.

В Карпатах сейчас самое то конечно...
Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6684
показати весь коментар
30.06.2020 02:13 Відповісти
Та ні, поїду і туди і туди. Негарно буде не поїхати ще до відпустки у Польщу, бо у моїй Політехніці вирішили зробити захист дипломів на живо. Треба бути.
Ну а Карпати - то святе. Брата з племінником я вже туди закинув, а сам буду 20 липня - як лише почнеться відпустка. Моя фазенда на горі - жодної загрози нема. А до того ж, там більше поголоску ніж втрат. Юра Соломченко з Верховини файно про то розказує на своєму фейсбуку.
показати весь коментар
30.06.2020 09:40 Відповісти
Львівська Політехніка, маєте на увазі?
показати весь коментар
30.06.2020 10:33 Відповісти
Politechnika Krakowska.
показати весь коментар
30.06.2020 10:39 Відповісти
Ахахах))) Зебильная власть превратила безвиз в безвыезд. Таёженный союз наше всио, да зебилы?
показати весь коментар
30.06.2020 00:24 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2020 01:42 Відповісти
А может тем, кто маски носит не на том лице?
показати весь коментар
30.06.2020 02:11 Відповісти
Точняк. Вот поэтому украинцы теперь могут ездить только в соседнее село.
показати весь коментар
30.06.2020 02:37 Відповісти
Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5091
показати весь коментар
30.06.2020 14:01 Відповісти
Скажите спасибо 🤢73% любителям членограя и их режиму ,банды какламоя💩🤢🎪🤡
показати весь коментар
30.06.2020 09:22 Відповісти
Теперь каждая страна будет наполнять внутренний рабочий рынок своими гражданами. Клубнику на период урожая можно одолжить у Украины в несколько сот наиболее выносливых. В общем, где обещание Шмыгалем 500 тыс рабочих мест. Автобаны грозились начать строить...
показати весь коментар
30.06.2020 01:11 Відповісти
автобани то будують, але ж нам треба не тільки це
показати весь коментар
30.06.2020 08:29 Відповісти
Панятна, чому так різко підвищився рівень захворюваності в Україні. ********* робить все, щоб українці сиділи дома та не гули. Зебільня, будете відпочивати на Колимі, замість Чорногорії . Танюшка Лайк, я вас вітаю з вашим вибором. Безвіз будете ще довго згадувати та своїм онукам про нього розповідати.
показати весь коментар
30.06.2020 01:49 Відповісти
навіть онукам))) Це взагалі подія століття, почали випускати українців в Європу на 1 тис. грн. дешевше
показати весь коментар
30.06.2020 02:00 Відповісти
Знаю одну зебілку, яка зібралась першого липня тікати у Польщу від такої лайф маза фака. Я буду дуже сміятися, якщо її не випустять. Знаю ще декілька родин, які сідали у машини та їхали на відпочинок у Італію та Чорногорію. Вони всі голосували за Зе. В тайожний союз нехай ідуть, сцуки. Самі не встигли пожити та своїм дітям та онукам не дали. Як же вас ща це не ненавидіти?
показати весь коментар
30.06.2020 02:14 Відповісти
навіть вже онукам не дали. Глибоко. Ви навіть не Ванги, ви Моїсеї
показати весь коментар
30.06.2020 02:28 Відповісти
Так, бо у багатьох зебілів вже є онуки, які могли не тільки відпочивати, але й жити та вчитися у Європі. Ще до мене у вас є зауваження, пропозиції, сарказм, анекдот? Чи може будемо прощатися?
показати весь коментар
30.06.2020 02:33 Відповісти
Щодо вас ніяких зауважень. Ви ж вірите у своє. Ви цілеспрямовані. Час все вирішить! Нас чекають непередбачувані наслідки. Але ж ви все передбачували в 2014, чи ні?
показати весь коментар
30.06.2020 03:36 Відповісти
Якщо Європа продовжить поводитись у тому ж дусі - то там буде те ж саме, що і у нас але трохи пізніше.
показати весь коментар
30.06.2020 08:28 Відповісти
Сектанты шмыгаля так громко кричали ,Волки,волки' для байдужих пересичных, что их почули аж в ЕС и виддячили безвыездом. Можете себя поздравить с этой перемогой придурки земноводные.
показати весь коментар
30.06.2020 03:46 Відповісти
Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8306
показати весь коментар
30.06.2020 06:47 Відповісти
Особенно понравилось про Китай, Европа точно сошла с ума: они уже забыли, как эта чума расползлась из Китая, как врали китайские власти, как потом хорошо заработали на масках и фальшивых негодных тестах.
Вам нужны китайские туристы? Вы их получите! Только вместе с новой волной пандемии.
показати весь коментар
30.06.2020 07:07 Відповісти
А як же наші гастарбайтери їздять при закритих кордонах?
показати весь коментар
30.06.2020 08:32 Відповісти
В Италии на многолюдных улицах носят маски. В закрытых помещениях - закон. В медучреждениях - ещё и перчатки.
Украинцы не хотят соблюдать правила 3-ей фазы, а потом виновных ищут.
показати весь коментар
30.06.2020 09:13 Відповісти
було б ти людиною, а не хвостатою Зе!рептилією... Вказав би тобі на факт розпродажу масок та спекулятивний треш... Так ото ж?
показати весь коментар
30.06.2020 10:42 Відповісти
Здесь масок вообще не было до конца мая. Только медикам выдали. Сейчас одна хирургическая 60 центов.
пэкрокозавр.
показати весь коментар
30.06.2020 21:42 Відповісти
неповоротливая бюрократия ЕС...) в Черногории уже новая вспышка ковида из-за футбольных болел в Сербии...а они ставят их по старой информации))
"Новые случаи заражения коронавирусом в Черногории, где две недели назад удалось полностью остановить распространение болезни, могли появиться из-за посещения гражданами страны матча Кубка Сербии по футболу "Црвена Звезда" - "Партизан", который прошел на заполненном стадионе в Белграде"
показати весь коментар
30.06.2020 09:46 Відповісти
Безвиїзд
показати весь коментар
30.06.2020 12:24 Відповісти
а сколько мне тут на форуме доказывали что нах нужно маски и т.д. Этот карантин будет минимум год. Потому что добровольно большинство не хочет соблюдать правила, а силой можно и майдан спровоцировать. Вместо того что б посидеть дома 1,5-2 месяца будем ждать пока все не переболеют и не факт что по 1 разу. Я честно соблюдал 2 месяца карантин, минимум контактов. С-яли из-за этих дебилов я должен теперь снова терпеть неудобства?
показати весь коментар
30.06.2020 13:58 Відповісти
 
 