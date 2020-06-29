Євросоюз із 1 липня відкриє кордони для громадян 14 країн, України в списку немає, - ЗМІ

Європейський Союз з 1 липня відкриє зовнішні кордони поки для громадян 14 країн, де зареєстровано відносно низький приріст нових випадків інфікування коронавірусом.

Офіційно цей перелік оприлюднять після того, як представники країн Євросоюзу домовляться з цього приводу - ймовірно, 30 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами дипломатів, дозвіл на в'їзд торкнеться громадян Алжиру, Австралії, Грузії, Канади, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Таїланду, Тунісу, Уругваю, Чорногорії, Південної Кореї і Японії. У цей список може бути включено і Китай, якщо у відповідь він зніме обмеження для європейців.

Вирішальним критерієм для послаблення обмежень на в'їзд є насамперед приріст заражень коронавірусом упродовж попередніх двох тижнів - цей показник не повинен перевищувати 16 випадків на 100 тисяч жителів. При цьому тенденція розвитку ситуації в цей період порівняно з попередніми 14 днями має бути стабільною або знижуватися".

Тим часом кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter написав, що таких країн буде 15, однак точного переліку не надав.

"Письмову процедуру стосовно списку з 15 країн, чиї громадяни зможуть подорожувати в ЄС з 1 липня, нарешті розпочато Радою ЄС. Грузія, Сербія і Чорногорія включені", - зазначив Йозвяк.

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