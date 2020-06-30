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Конгрес США вимагає в адміністрації Трампа більше інформації про те, що РФ платила талібам за вбивство американців

Конгрес США вимагає в адміністрації Трампа більше інформації про те, що РФ платила талібам за вбивство американців

Члени Конгресу США від обох партій вимагають більше інформації від Білого дому і розвідструктур країни про можливе замовлення з боку ГРУ ГШ Росії нападів і вбивств американських військових в Афганістані.

Про це йдеться в заявах і листах самих американських законодавців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нагальними є питання, чи був поінформований президент, а якщо ні, то чому ні? І чому Конгрес не був поінформований? Тому я негайно вимагаю проведення міжвідомчого брифінгу для всіх членів Палати представників", - наголосила в цьому зв'язку в листі до директора Національної розвідки США спікерка Палати представників, конгресвумен від демократів Ненсі Пелосі.

Вона підкреслила, що Конгрес і країна потребують відповідей просто зараз.

"Тривожна тиша і бездіяльність адміністрації загрожують життю наших військ і наших партнерів по коаліції", - наголосила впливова представниця Демократичної партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія пропонувала талібам гроші за вбивство військових США і НАТО в Афганістані, - The New York Times

Водночас сенатор-республіканець Ліндсі Грем одразу після появи публікації про можливу причетність Росії до нападів талібів на американських військових в Афганістані також наголосив, що це питання потребує серйозної уваги.

"Я очікую, що адміністрація Трампа серйозно поставиться до таких звинувачень і негайно повідомить Конгрес про правдивість цих повідомлень", - зауважив однопартієць президента.

Нагадаємо, у п'ятницю американське видання The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що розвідка США має інформацію про можливе фінансування Росією терористичних вилазок талібів проти коаліційних сил в Афганістані. Зокрема, зазначалося, що російська військова розвідка таємно пропонувала винагороду бойовикам за вбивство військових коаліції в Афганістані, у тому числі американських службовців. Це все відбувалося на тлі ведення мирних переговорів для припинення війни в країні.

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Топ коментарі
+36
Світла пам'ять шановному Джону Маккейну . Як його не вистачає ...
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30.06.2020 00:29
+31
До амерів ще не дійшло шо таке *********.
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30.06.2020 00:19
+23
Трамп під ****** . Тримайся , Америка !
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30.06.2020 00:24
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