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За добу 29 червня в Донецькій області нових випадків коронавірусу не зафіксовано, - ОДА

За добу 29 червня в Донецькій області нових випадків коронавірусу не зафіксовано, - ОДА

Станом на вечір понеділка, 29 червня, в Донецькій області лабораторії не виявили нових випадків захворювання на коронавірус, двоє людей одужали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці голова облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Дві людини одужали, жодного нового інфікованого - така статистика цієї доби, 29 червня, на COVID-19", - написав він.

Кириленко уточнив, що протягом дня було проведено 160 досліджень методом ПЛР та 22 - ІФА.

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Тесты - закончились.
Какие вообще больные, вы о чем?!!
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30.06.2020 01:30 Відповісти
За сутки 29 июня в Донецкой области новых случаев коронавируса не зафиксировано, - ОГА - Цензор.НЕТ 123
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30.06.2020 06:00 Відповісти
 
 