Легендарний цирк "Дю Солей" заявив про банкрутство у зв'язку з пандемією коронавірусу

Легендарний Cirque du Soleil оголосив про банкрутство після трьох місяців відсутності шоу у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що Cirque du Soleil, заснований у канадському Монреалі, назвав причиною свого банкрутства "величезний збій і примусове закриття шоу через пандемію COVID-19". Компанія має намір реструктуризувати свій борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.

Так, три місяці тому Cirque du Soleil тимчасово призупинив виробництво своїх шоу, в тому числі шести у Лас-Вегасі. Також у компанії планували близько 10 концертів по всьому світу.

Цирк оголосив тендер на участь у конкурсі з боку своїх найбільших спонсорів, зокрема з багатонаціональних приватних інвестиційних компаній зі США, Китаю та Канади на 420 млн доларів. Передбачається, що ця пропозиція стане відправною точкою в аукціоні для залучення інших учасників.

Компанія також отримала нове фінансування в розмірі 300 млн доларів для "підтримки успішного перезапуску, надання допомоги постраждалим співробітникам і партнерам Cirque du Soleil та прийняття певних зобов'язань перед компанією".

Повідомляється, що Cirque має боргів майже на 1 мільярд доларів. Крім того, виробництво шоу залишається призупиненим. Щоб зупинити фінансові втрати, Cirque du Soleil звільнив близько 3500 своїх співробітників.

"Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною та прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво мало діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", - сказав генеральний директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даніель Ламарр.

Cirque du Soleil заснований Гі Лаліберте та Жілем Сент-Круа 1984 року в Канаді. Цирк відомий відмовою від участі тварин у виставах і своїми шоу, в яких циркова майстерність поєднується з хореографією.