Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з української мови та літератури. Для участі зареєструвалися 369,5 тис. осіб
У вівторок, 30 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, для участі зареєструвалися 369 562 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.
"Для проходження тесту зареєструвалися 369 562 особи, для яких створено 24 970 аудиторій у 1522 пунктах тестування", - йдеться в повідомленні.
У Міносвіти нагадали, що для участі в тестуванні з собою необхідно взяти позначені документи і дотримуватися встановлених правил.
Також чиновники додали, що за рекомендаціями медиків необхідно дотримуватися правил соціального дистанціювання.
"Бажаємо кожному учаснику та учасниці в безпечних умовах показати свій найкращий результат на ЗНО", - побажали в міністерстві.
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбуці нагадав правила проведення ЗНО. Зокрема, він наголосив, що для уникнення скупчення біля входу в пункт тестування допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. "Цього, як показало попереднє тестування, досить, щоб усі учасники своєчасно пройшли термометрію та ідентифікацію учасників ЗНО", - написав Горбачов.
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