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Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з української мови та літератури. Для участі зареєструвалися 369,5 тис. осіб

Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з української мови та літератури. Для участі зареєструвалися 369,5 тис. осіб

У вівторок, 30 червня, відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, для участі зареєструвалися 369 562 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

"Для проходження тесту зареєструвалися 369 562 особи, для яких створено 24 970 аудиторій у 1522 пунктах тестування", - йдеться в повідомленні.

У Міносвіти нагадали, що для участі в тестуванні з собою необхідно взяти позначені документи і дотримуватися встановлених правил.

Також чиновники додали, що за рекомендаціями медиків необхідно дотримуватися правил соціального дистанціювання.

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"Бажаємо кожному учаснику та учасниці в безпечних умовах показати свій найкращий результат на ЗНО", - побажали в міністерстві.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбуці нагадав правила проведення ЗНО. Зокрема, він наголосив, що для уникнення скупчення біля входу в пункт тестування допуск учасників до пункту почнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. "Цього, як показало попереднє тестування, досить, щоб усі учасники своєчасно пройшли термометрію та ідентифікацію учасників ЗНО", - написав Горбачов.

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Доброго ранку , Україно , без порошенка і януковича !
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30.06.2020 07:29 Відповісти
сходи зє попку підітри бо він вкакався

Сьогодні в Україні відбудеться ЗНО з української мови та літератури. Для участі зареєструвалися 369,5 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2598
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30.06.2020 08:02 Відповісти
І з укуреним наркоманом Вовіком.
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30.06.2020 08:10 Відповісти
Нужно чтобы ЗНО или экзамены были по выбору. Кстати некоторые средние учебные заведения так и делают. Не все школьники, вполне талантливые могут соориентироваться в условиях ЗНО и наоборот некоторые школьники, обладающие хорошей памятью, способны тупо зазубрить ответы на тесты. И на следующий день все забыть
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30.06.2020 08:41 Відповісти
Здатність мислити напряму залежить від пам'яті. Чим більше інформації відкладено в пам'яті людини, тим складнішими "конструкціями" вона може оперувати. Те, що помилково називають талантом, насправді звичайнісінька кмітливість. З складними задачами вона не допоможе ніяк.
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30.06.2020 08:54 Відповісти
Не розумію, як можна проводити тестування онлайн. Яка гарантія, що не будуть користуватися підказками? Немає жодної гарантії, що тестування проходитиме саме та людина, яка зареєстрована.
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30.06.2020 08:50 Відповісти
 
 