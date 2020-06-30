УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8906 відвідувачів онлайн
Новини
13 751 26
затримання (4313) Інтерпол (376) Польща (8267)

Польські прикордонники затримали в Медиці українця, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах за вбивства

Польські прикордонники затримали в Медиці українця, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах за вбивства

У пішохідному пункті пропуску в Медиці (Підкарпатське воєводство) польські прикордонники затримали громадянина України, який розшукується в 190 країнах світу за "червоною карткою" Інтерполу за вбивства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо", про це повідомила речниця Бескидського відділу Прикордонної служби Польщі майор Ельжбета Пікор.

За її словами, "червона картка" означає найвищий рівень міжнародного розшуку і є інформацією для органів усіх країн, що розшукуваний – небезпечний злочинець, якого треба арештувати й екстрадувати.

Під час паспортного контролю польські прикордонники виявили, що дані українця є у базах розшуку Інтерполу. З’ясувалося, що 50-річного чоловіка кільканадцять років розшукують за "червоною карткою" Інтерполу на території 190 країн. Його підозрюють у вбивствах та розкраданні майна в Україні.

Також читайте: Інтерпол оголосив у розшук Абуєва, підозрюваного в організації замаху на депутата Соболєва

Чоловіка затримали та передали поліції. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

За словами польських прикордонників, від початку 2020 року у підкарпатських переходах на польсько-українському кордоні затримали 62 особи, розшукуваних за "червоною карткою" Інтерполу.

Нагадаємо, під Мюнхеном поляки побили українських далекобійників за відмову пити горілку.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Я так понимаю мужик Украинский контроль прошёл без проблем ?
показати весь коментар
30.06.2020 08:29
+5
В Україні за пару тисяч баксів можна без проблем купити собі "нові" повністю легальні документи де буде змінено все - крім відбитків пальців і ще деяких ідентифікаторів які змінити не можливо але про які знає Інтерпол. От цей "діяч" і попався але якщо його екстрадують в Україну то доля його відома - "застава" і з чистою совістю але трішечки тонкішим гаманцем на волю.
показати весь коментар
30.06.2020 08:16
+3
Їхав на роботу?
показати весь коментар
30.06.2020 08:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні за пару тисяч баксів можна без проблем купити собі "нові" повністю легальні документи де буде змінено все - крім відбитків пальців і ще деяких ідентифікаторів які змінити не можливо але про які знає Інтерпол. От цей "діяч" і попався але якщо його екстрадують в Україну то доля його відома - "застава" і з чистою совістю але трішечки тонкішим гаманцем на волю.
показати весь коментар
30.06.2020 08:16 Відповісти
Як прикордонники в Україні пропустили цього вбивцю? Де паспортний контроль? Потрібно арештувати всіх хто був в той час на зміні, вони пропускали без контролю за хабарі, або пропустили по підробному документу - за це тюрма!
показати весь коментар
30.06.2020 12:08 Відповісти
В наших прикордонників просто немає таких технічних можливостей по ідентифікації особи як в прикордонників Євросоюзу - повірте мені на слово.
показати весь коментар
30.06.2020 15:02 Відповісти
Прикордонники проводять паспортний контроль і мають перевіряти в базі громадянина який виїздить з України, на наявність заборони на виїзд в базі ДПСУ. Прикордонники цього не зробили через власний ідіотизм, а скорше за все за гроші пропустили вбивцю за попередньою домовленістю і тепер всі прикордонники хто був на зміні на цьому пункті пропуску мають бути арештовані і засуджені!
показати весь коментар
30.06.2020 15:16 Відповісти
Я з Вами повністю згоден що на кордонах наших "бардак" але повірте що навіть в базу інтерполу в наших прикордонників досить обмежений доступ а в декого його взагалі немає тим більше що цей бандит їхав по "нових" куплених документах але тим не менше це "бардак" а нести якусь відповідальність взагалі як в нас в Україні вже давно ведеться ніхто не буде.
показати весь коментар
30.06.2020 19:30 Відповісти
Я так понимаю мужик Украинский контроль прошёл без проблем ?
показати весь коментар
30.06.2020 08:29 Відповісти
Їхав на роботу?
показати весь коментар
30.06.2020 08:34 Відповісти
один из заробитчан
показати весь коментар
30.06.2020 08:51 Відповісти
Минус один.
показати весь коментар
30.06.2020 09:12 Відповісти
в мире всего 193 страны)))))
показати весь коментар
30.06.2020 08:51 Відповісти
Та більше. Якщо дивитись в вікіпедію то - "Это 193 страны-члена ООН, а также Абхазия, Ватикан, Государство Палестина и Южная Осетия - не входящие в ООН, но признанные Россией."
показати весь коментар
30.06.2020 09:15 Відповісти
ну ты б еще пмр с днр и лнр добавил!))))
показати весь коментар
30.06.2020 09:17 Відповісти
Немного не дотянул до рекорда... ээхх.. пацан к успеху шёл, не фартануло (С)
показати весь коментар
30.06.2020 09:44 Відповісти
неужели специально ездил по странам, чтобы убить в каждой стране одного человека? ну энтузиаст!
показати весь коментар
30.06.2020 09:09 Відповісти
Фильм Лион смотрели ?
показати весь коментар
30.06.2020 09:17 Відповісти
да, там была маленькая Натали Портман в роли Лолиты...
показати весь коментар
30.06.2020 09:25 Відповісти
Выйдет под залог
показати весь коментар
30.06.2020 09:24 Відповісти
все ж таки бажано уточнити: яка країна виставила його в розшук?
А раптом касапи? - як ото було було з Мазуром (Тополею)?
показати весь коментар
30.06.2020 09:25 Відповісти
Тоже об этом подумала

ВОТ РЕАЛЬНО КАКАЯ СТРАНА ЕГО ЗАЯВИЛА В ИНТЕРПОЛ , учитывая что Интерпол фактически контролируют козломордые
показати весь коментар
30.06.2020 09:42 Відповісти
как такое может быть он что 190 убил массовый платный штатный киллер что ли??
показати весь коментар
30.06.2020 09:58 Відповісти
господи!!люди научились писать!! когды ты/вы научитесь читать??(в 190-странах ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК!!КАРЛ!! это вовсе не значит:что во всех странах он побывал и в каждой из них убивал!!)вот так и создаются легенды и фантазии в сети благодаря неучам!!
показати весь коментар
30.06.2020 11:09 Відповісти
100%, что это КОЗЛОМОРДЫЕ Парня ловят, за то, что грохнул пару-тройку Ихтамнетов.
показати весь коментар
30.06.2020 11:07 Відповісти
Не удивлюсь, если его сопровождал кто то из окружения Авакова.
https://www.youtube.com/watch?v=VHeBs3PADpM Не впервой сотрудничать с убийцами нашему министру МВД .
показати весь коментар
30.06.2020 11:24 Відповісти
....украинский ДОН КАРЛЕОНЕ ((((( ахренеть !!!!
показати весь коментар
30.06.2020 12:49 Відповісти
 
 