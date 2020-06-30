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На Рівненщині за добу виявили 68 нових випадків COVID-19, загалом - 3712, з них 70 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 29 червня, підтвердили 68 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 29 червня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 29 червня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 9 місяців до 82 років.
Загалом в області зареєстровано 3712 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 70 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1769 осіб.
У роботі лабораторій області залишаються 122 зразки.
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Олег Алексеев d7aa94db
показати весь коментар30.06.2020 08:21 Відповісти Мені подобається 0
Vivo UA
показати весь коментар30.06.2020 08:42 Відповісти Мені подобається 0
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