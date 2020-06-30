На Рівненщині за добу виявили 68 нових випадків COVID-19, загалом - 3712, з них 70 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 29 червня, підтвердили 68 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 29 червня на Рівненщині зареєстровано 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 29 червня на Рівненщині зареєстровано 38 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 9 місяців до 82 років.

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Загалом в області зареєстровано 3712 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 70 випадків - летальні. Перемогли COVID-19 - 1769 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 122 зразки.





