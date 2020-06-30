Суди у "справі Хізб ут-Тахрір" перенесли через COVID-19 у російському СІЗО, - адвокатка Гемеджі

У Південному окружному військовому суді Росії через коронавірус у СІЗО №5 російського Ростова-на-Дону перенесли щонайменше до 15 липня судові засідання у красногвардійській "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомило громадське об'єднання "Кримська солідарність" із посиланням на адвокатку Лілю Гемеджі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На 29 червня було призначено судове засідання у Південному окружному військовому суді щодо красногвардійської справи "Хізб ут-Тахрір". Стороні захисту від секретаря судового засідання стало відомо, що 29 числа судове засідання не відбудеться, через те, що СІЗО-5 Ростова-на-Дону, в якому утримуються наші підзахисні Абдулганієв Ескендер і Абхаїров Арсен, перебувають на карантині у зв'язку з виявленим захворюванням на коронавірусну інфекцію в одного зі слідчо заарештованих, який також утримується в СІЗО-5", - розповіла Ліля Гемеджі.

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Зазначається, що в Абдулганієва та Абхаїрова не було симптомів коронавірусної інфекції на момент закриття СІЗО на карантин.

"Наші підзахисні Абдулганієв Ескендер і Абхаїров Арсен на момент закриття на карантин слідчого ізолятора почувалися задовільно, на коронавірусну інфекцію не хворіли. Але через відсутність зв'язку з нашими підзахисними і можливий ризик зараження коронавірусною інфекцією ми побоюємося за їхнє здоров'я", - пояснила захисниця.