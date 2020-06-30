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ВООЗ направляє в Китай експертів для пошуку джерела COVID-19: Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все

ВООЗ направляє в Китай експертів для пошуку джерела COVID-19: Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все

Світ зможе краще боротися з вірусом SARS-CoV-2, коли дізнається, з чого почався спалах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах", - пояснив гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус не уточнив, у чому саме полягатиме місія групи. ВООЗ вже кілька тижнів намагається домогтися від Китаю залучення її експертів до вивчення походження вірусу.

Пандемія захворювання на COVID-19, що викликається новим вірусом, оголила "найкращі та найгірші якості людства", наголосив Гебреєсус. Він згадав "зворушливі приклади стійкості, винахідливості, солідарності і доброти", а також "стигматизацію і дезінформацію, які викликають занепокоєння".

За його словами, пандемія на глобальному рівні лише набирає обертів.

При цьому Гебреєсус додав, що багато країн домоглися прогресу в боротьбі з інфекцією і закликав не втрачати надію.

Читайте также: Китайских военных будут вакцинировать экспериментальной вакциной от COVID-19

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Топ коментарі
+5
Поздновато ребята из ВОЗ засуетились, за полгода Китай все выхолостил. Да и США прекратили финансирование этой организации, у них теперь собственная программа. Так что денег не будет господин Гебрейесус. Осталось подрабатывать на операциях прикрытия истинных виновников.
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30.06.2020 09:35
+4
Хрен концы вы там найдете,спустя такое время...
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30.06.2020 08:46
+3
Наконец -то ,давно пора . Группа должна быть международная,
из профессионалов учёных и профессионалов спец.служб.
Мир должен услышать правду !
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30.06.2020 08:49
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Хрен концы вы там найдете,спустя такое время...
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30.06.2020 08:46 Відповісти
Кто ищет ,тот всегда найдёт.
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30.06.2020 08:50 Відповісти
ВООЗ направляє в Китай експертів для пошуку джерела COVID-19: Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все - Цензор.НЕТ 7181
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30.06.2020 08:53 Відповісти
Непорядок .Почему эксперты без масок ? )
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30.06.2020 08:58 Відповісти
Соучастники по созданию и распространению вируса будут искать прародителей вируса в темной комнате.
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30.06.2020 08:48 Відповісти
Наконец -то ,давно пора . Группа должна быть международная,
из профессионалов учёных и профессионалов спец.служб.
Мир должен услышать правду !
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30.06.2020 08:49 Відповісти
Вовремя. Ничего не скажешь.
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30.06.2020 08:49 Відповісти
Китайцы в этот раз докажут , что китайская лапша отлично выглядит и на тарелке и на ушах экспертов МОЗ .))
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30.06.2020 08:52 Відповісти
Источник вируса лежит в Бразилии возле Сан Паоло. К нему боятся подойти. Но это всего лишь место, где он синтезировался. Те которые это делали, вовремя убрались оттуда...с зелёным свечением....
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30.06.2020 08:53 Відповісти
Я честно говоря не понимаю этого переляка. У вас же есть роботы собаки Бостон Дайнемикс. Просто пройдите по объекту роботом. Кстати единственное место где можно пройти на станцию - это отверстие в днище станции. Именно оттуда зелёные спускаются на поверхность. Оно должно быть все в зелено жёлтой слизи.
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30.06.2020 09:02 Відповісти
Пока на свете есть дураки,
обманом жить нам стало быть с руки.
Всем буратинам большой привет.
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30.06.2020 09:00 Відповісти
китайцы уже все попрятали и затерли
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30.06.2020 09:28 Відповісти
И ВОЗ на подсосе у Китая. Во всяком случае, так Трамп говорит. Думаю, ВОЗ сделает выводы в пользу Китая. Потому и с исседованиями источника медлили.
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30.06.2020 09:30 Відповісти
Поздновато ребята из ВОЗ засуетились, за полгода Китай все выхолостил. Да и США прекратили финансирование этой организации, у них теперь собственная программа. Так что денег не будет господин Гебрейесус. Осталось подрабатывать на операциях прикрытия истинных виновников.
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30.06.2020 09:35 Відповісти
Не там те хабарне ВООЗ шукає, нехай піде ВООЗ до міжнародної корпорації CEPI, NIH Імперського коледжу в Великобританії, до японських корпорацій до французьких архітекторів і я вам гарантую цікаві факти хто і як розробив цю рукотворну ковидлу, яку рекламував Білл і Мелінда Гейтс. Цих тварин, які стволрили штучну вірусну зброю , потрібно судити в трибуналі в Гаазі як злочинців проти людяності.
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30.06.2020 09:51 Відповісти
Не там ищут. Если в мире случилось говно, там по любому торчат таежные уши и рога.
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30.06.2020 10:41 Відповісти
после того,как китаезы начали вакцинацию от вирусни у военных становится очевидным мировой сговор между китаезами и ВОЗ.И вирус и вакцина,дело одних и тех же рук
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30.06.2020 10:41 Відповісти
А где эта ВОЗя раньше была, когда её носом тыкали а она Китай и кацапию защищала и врала?
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30.06.2020 12:20 Відповісти
 
 