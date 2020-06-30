ВООЗ направляє в Китай експертів для пошуку джерела COVID-19: Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все

Світ зможе краще боротися з вірусом SARS-CoV-2, коли дізнається, з чого почався спалах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Ми зможемо краще боротися з вірусом, коли дізнаємося про нього все, в тому числі - як почався спалах", - пояснив гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус не уточнив, у чому саме полягатиме місія групи. ВООЗ вже кілька тижнів намагається домогтися від Китаю залучення її експертів до вивчення походження вірусу.

Пандемія захворювання на COVID-19, що викликається новим вірусом, оголила "найкращі та найгірші якості людства", наголосив Гебреєсус. Він згадав "зворушливі приклади стійкості, винахідливості, солідарності і доброти", а також "стигматизацію і дезінформацію, які викликають занепокоєння".

За його словами, пандемія на глобальному рівні лише набирає обертів.

При цьому Гебреєсус додав, що багато країн домоглися прогресу в боротьбі з інфекцією і закликав не втрачати надію.

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