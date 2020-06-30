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В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки

В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки

Станом на 30 червня в Україні лабораторно підтверджено 44 334 випадки COVID-19. За добу - 706 нових випадків. 12 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 706 осіб (добою раніше - 646).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 44 334 особи.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 12 пацієнтів (добою раніше - 18), загалом - 1159. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (4) та Львівській (3) областях.

Також читайте: COVID-19: за добу у світі померли понад 3,4 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 508 тис., інфікованих - 10,4 млн

За останню добу одужали 88 осіб (добою раніше - 93), загалом - 19 115.

Загалом в Україні зараз хворіють 24 060 осіб, що на 606 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (143), Закарпатській (97), Рівненській (74), Одеській (66) областях та Києві (57).

У Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській, Донецькій, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки 01
В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки 02
В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки 03
В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки 04
В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки 05
В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки 06

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Топ коментарі
+3
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
https://censor.net/comments/locate/3204910/019214dc-d6ef-7196-bf99-a21b865b1d02
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30.06.2020 11:18
+2
Вирусанетэтообычнаязастудамаскинепомогаютлизалручкипррверял.
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30.06.2020 08:56
+2
Наш китайский коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, "запер" субурбы (районы города) из-за "короновируса".
Сообщаю (соображалка то у Премьера девичья), что в субурбе Glenroy живут работники мельбурнскоо аэропорта, так что с работой аэропорта будет напряженка.
Впрочем, поскольку внешняя граница Австралии все равно закрыта, и Премьеру с камарильей эвакуироваться не удастся, хай самолеты не летают, лично мне "пIхуй"(С).
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30.06.2020 10:12
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Вирусанетэтообычнаязастудамаскинепомогаютлизалручкипррверял.
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30.06.2020 08:56 Відповісти
хм. ну как сказать... сложим 2 + 2 и увидим, что основной прирост заболеваемости там, где штормит. там, где жарюка, прирост заболеваемости либо низкий, либо отрицательный. при чём тут маски?
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30.06.2020 09:10 Відповісти
З впевненістю знаючої людини, яка навчається більше 30років, відповім вам, якщо скласти 2 і 2 буде 4 а не те що ви написали.
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30.06.2020 09:31 Відповісти
"Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь" - А. С. Пушкин
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30.06.2020 11:17 Відповісти
В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки - Цензор.НЕТ 2630
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30.06.2020 09:16 Відповісти
Шерлоку все завжди було пофіг. Накидається у китайців коксу, побоксує у рингу, лавешкі собі трохи підніме... і в торбу. Але ж газети читав, тож не наговорюйте... на добропорядного джентельмена.
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30.06.2020 16:46 Відповісти
Наш китайский коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, "запер" субурбы (районы города) из-за "короновируса".
Сообщаю (соображалка то у Премьера девичья), что в субурбе Glenroy живут работники мельбурнскоо аэропорта, так что с работой аэропорта будет напряженка.
Впрочем, поскольку внешняя граница Австралии все равно закрыта, и Премьеру с камарильей эвакуироваться не удастся, хай самолеты не летают, лично мне "пIхуй"(С).
показати весь коментар
30.06.2020 10:12 Відповісти
👆кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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30.06.2020 11:17 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
https://censor.net/comments/locate/3204910/019214dc-d6ef-7196-bf99-a21b865b1d02
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30.06.2020 11:18 Відповісти
НУ теперь-то уже спад?
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30.06.2020 13:26 Відповісти
среда покажет...
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30.06.2020 14:51 Відповісти
Хейтеры Зеленского от этой новости чуть харакири себе не делают! ))
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30.06.2020 14:55 Відповісти
хейтерів більше 50 %
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30.06.2020 15:19 Відповісти
сепуку... а з якого приводу? Хтось втратив обличчя?
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30.06.2020 16:10 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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01.07.2020 08:27 Відповісти
 
 