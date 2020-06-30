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За добу на Львівщині виявили 143 нові випадки COVID-19, загалом 5435 інфікованих і 146 померлих, - міськрада

За добу на Львівщині виявили 143 нові випадки COVID-19, загалом 5435 інфікованих і 146 померлих, - міськрада

Станом на 8 ранку 30 червня у Львові та Львівській області підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, із них 146 - летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 5435 осіб, 146 людей померли. 747 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6116 осіб, госпіталізовані - 1051, на амбулаторному лікуванні - 5065 осіб, виписані - 861 особа. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них у реанімації - 9 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

У Восьмій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 90 пацієнтів, у Першій міській клінічній лікарні - 90 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги - 54 пацієнти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 706 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксовано 44 334 випадки

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб - 482 ПЛР-тести. Так, 143 - позитивні, з них з нових проб - 75. Серед них львів`ян - 32. Загалом у роботу взяли 500 проб, залишок у холодильнику - 900 проб.

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за оцінками результатів ІФА-тестів поляки підрахували,що НЕОХОПЛЕНИМИ тестуванням є від 92 до 98 відсотків ІНФІКОВАНИХ КОВІД..

тобто 1.6 млн поляків було інфіковано..https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-ministerstwo-zdrowia-nawet-16-miliona-polakow-zakazonych/j7rtd3f Matematycy policzyli, minister potwierdza: nawet 1,6 miliona Polaków zakażonych koronawirusem

Міністерство охорони здоров'я припускає, що відсоток невизнаних випадків у Польщі коливається в межах 92 відсотків. і 98 відсотків
Це означає, що офіційна кількість 34 тис. заражених становить лише від 2 до 8% фактичної кількості поляків, які хворі або вже мали коронавірус
Якщо припустити, що 98% не визначені інфікованими інфекцій, їх фактична кількість становить 1 мільйон 600 тисяч
Д-р Paweł Grzesiowski вважає, що необхідно повідомити про таку велику кількість заражених, оскільки вони повністю змінять стратегію боротьби з хворобою.
За словами експерта, нова інформація свідчить про те, що відкривати школи безпечно, але необхідно максимально забезпечити місця, де проживають літні люди

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десь такого самого порядку цифра і в Україні..
від 1 до 2-х мільйонів..
Звичайно, у більшості це Західна Україна(привіт гастарбайтерам)..
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30.06.2020 09:49 Відповісти
 
 