За добу на Львівщині виявили 143 нові випадки COVID-19, загалом 5435 інфікованих і 146 померлих, - міськрада
Станом на 8 ранку 30 червня у Львові та Львівській області підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, із них 146 - летальні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 5435 осіб, 146 людей померли. 747 пацієнтів одужали.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6116 осіб, госпіталізовані - 1051, на амбулаторному лікуванні - 5065 осіб, виписані - 861 особа. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них у реанімації - 9 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.
У Восьмій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 90 пацієнтів, у Першій міській клінічній лікарні - 90 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги - 54 пацієнти.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб - 482 ПЛР-тести. Так, 143 - позитивні, з них з нових проб - 75. Серед них львів`ян - 32. Загалом у роботу взяли 500 проб, залишок у холодильнику - 900 проб.
Будь ласка, зачекайте...
тобто 1.6 млн поляків було інфіковано..https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-ministerstwo-zdrowia-nawet-16-miliona-polakow-zakazonych/j7rtd3f Matematycy policzyli, minister potwierdza: nawet 1,6 miliona Polaków zakażonych koronawirusem
Міністерство охорони здоров'я припускає, що відсоток невизнаних випадків у Польщі коливається в межах 92 відсотків. і 98 відсотків
Це означає, що офіційна кількість 34 тис. заражених становить лише від 2 до 8% фактичної кількості поляків, які хворі або вже мали коронавірус
Якщо припустити, що 98% не визначені інфікованими інфекцій, їх фактична кількість становить 1 мільйон 600 тисяч
Д-р Paweł Grzesiowski вважає, що необхідно повідомити про таку велику кількість заражених, оскільки вони повністю змінять стратегію боротьби з хворобою.
За словами експерта, нова інформація свідчить про те, що відкривати школи безпечно, але необхідно максимально забезпечити місця, де проживають літні люди
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десь такого самого порядку цифра і в Україні..
від 1 до 2-х мільйонів..
Звичайно, у більшості це Західна Україна(привіт гастарбайтерам)..