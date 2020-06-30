За добу на Львівщині виявили 143 нові випадки COVID-19, загалом 5435 інфікованих і 146 померлих, - міськрада

Станом на 8 ранку 30 червня у Львові та Львівській області підтверджено 5435 випадків інфікування коронавірусом, із них 146 - летальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 5435 осіб, 146 людей померли. 747 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6116 осіб, госпіталізовані - 1051, на амбулаторному лікуванні - 5065 осіб, виписані - 861 особа. Зараз у лікарні перебуває 189 осіб, з них у реанімації - 9 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

У Восьмій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 90 пацієнтів, у Першій міській клінічній лікарні - 90 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги - 54 пацієнти.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1098 ПЛР-тестів, з них з нових проб - 482 ПЛР-тести. Так, 143 - позитивні, з них з нових проб - 75. Серед них львів`ян - 32. Загалом у роботу взяли 500 проб, залишок у холодильнику - 900 проб.