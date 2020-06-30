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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві зафіксували 57 випадків COVID-19, серед захворілих шість медиків, - Кличко

За минулу добу у 57 жителів Києва виявили коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва повідомив у Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 24 жінки віком від 18 до 72 років, 32 чоловіки від 20 до 67 років, восьмирічний хлопчик.

У тому числі захворіли 6 медиків.

Також читайте: Якщо кількість випадків COVID-19 у Києві продовжить зростати - будемо змушені повернутися до обмежень, - Кличко

У лікарні столиці госпіталізували 14 хворих. Інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 11 киян. Всього коронавірус подолали 1563 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Шевченківському - 16, в Деснянському районі -10 випадків.

"Дотримуйтесь елементарних правил, будьте обережні! Бережіть себе!" - написав Кличко.

За добу в Києві зафіксували 57 випадків COVID-19, серед захворілих шість медиків, - Кличко 01

За добу в Києві зафіксували 57 випадків COVID-19, серед захворілих шість медиків, - Кличко 02

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Так, заболели: 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины от 20 до 67 лет, восьмилетний мальчик.
В том числе заболели 6 медиков. Источник: https://censor.net.ua/n3205020
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Тепер Степанов справжній "доктор смерть".
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30.06.2020 09:14 Відповісти
Это уже похоже на Гаусс.
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30.06.2020 09:16 Відповісти
Это похоже на три выходных, а не на Гаусс.
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30.06.2020 09:28 Відповісти
Таки алкоголь?
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30.06.2020 09:37 Відповісти
Все идет своим чередом. Вирусная инфекция протекает спокойно, планомерно и ни наше руководство, ни наши медики никоим образом не влияют на протекание самого процесса пандемии. Что был карантин, что его ослабили практически не отразилось на статистике заболеваемости.
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30.06.2020 09:24 Відповісти
 
 