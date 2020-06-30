За добу в Києві зафіксували 57 випадків COVID-19, серед захворілих шість медиків, - Кличко

За минулу добу у 57 жителів Києва виявили коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва повідомив у Telegram.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 5037 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Так, захворіли: 24 жінки віком від 18 до 72 років, 32 чоловіки від 20 до 67 років, восьмирічний хлопчик.

У тому числі захворіли 6 медиків.

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У лікарні столиці госпіталізували 14 хворих. Інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.

Одужали за минулу добу 11 киян. Всього коронавірус подолали 1563 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 21. У Шевченківському - 16, в Деснянському районі -10 випадків.

"Дотримуйтесь елементарних правил, будьте обережні! Бережіть себе!" - написав Кличко.