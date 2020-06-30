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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 63 дитини і 56 медиків, загалом 2238 дітей та 6721 медпрацівник, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 63 дитини і 56 медиків, загалом 2238 дітей та 6721 медпрацівник, - Степанов

За весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 3238 дітей, а також 6721 медичний працівник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"За минулу добу захворіли 706 осіб. З них 63 дитини, а також 56 медпрацівників. Було госпіталізовано 192 людини. Зафіксовано 12 летальних випадків", - зазначив міністр.

За словами Степанова, одужали 88 пацієнтів.

"За весь час пандемії в Україні захворіли 44 334 особи. З них 3238 дітей, а також 6721 медпрацівник", - додав міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як і обіцяли, ми врятуємо наші медзаклади і дофінансуємо їх з 1 липня. Рішення вже ухвалено, - Степанов

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Топ коментарі
+2
Интересно как коронавирус перебрался на детей и медиков:
- дети "болеют" чтобы быдло жило в страхе
- медики "болеют" - чтобы получали льготы и давали нужную статистику
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30.06.2020 09:37
+2
жаль, зелупа не болеет. слышал, что умственно отсталые вне зоны риска, потому зелупа, большинство ВР, кабмин, руководители госорганов сейчас в безопасности
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30.06.2020 09:46
+1
Интересную статистику огласили вчера поляки.
Не удалось зафиксировать ни одного случая заражения на свежем воздухе и 50% заражений происходит в медучреждениях.
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30.06.2020 09:37
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Ну собственно статистика так и идет от 300 до 1000 (в данное время при ослабленном карантине) человек. При карантине было от 300 до 570. Ну и где эпидемия?
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30.06.2020 09:29 Відповісти
Интересную статистику огласили вчера поляки.
Не удалось зафиксировать ни одного случая заражения на свежем воздухе и 50% заражений происходит в медучреждениях.
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30.06.2020 09:37 Відповісти
Так а ты думаешь почему запрещали посещение скверов, парков и прибережных зон?
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30.06.2020 09:39 Відповісти
чтобы шли в больницу и заражались?
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30.06.2020 09:43 Відповісти
Ну, это определенная манипуляция со статистикой, это все-равно что сказать, что в морге все мрут а потому туда ходить не надо.
А то что больницы всегда были рассадниками инфекций это да, все туда сходятся, причем большинство с проблема здоровья, а потому получить попутно инфекцию легко.
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30.06.2020 09:45 Відповісти
Интересно как коронавирус перебрался на детей и медиков:
- дети "болеют" чтобы быдло жило в страхе
- медики "болеют" - чтобы получали льготы и давали нужную статистику
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30.06.2020 09:37 Відповісти
За сутки COVID-19 заболели 63 ребенка и 56 медиков, всего 2 238 детей и 6 721 медработник, - повідомив нам доктор смерть.
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30.06.2020 09:38 Відповісти
жаль, зелупа не болеет. слышал, что умственно отсталые вне зоны риска, потому зелупа, большинство ВР, кабмин, руководители госорганов сейчас в безопасности
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30.06.2020 09:46 Відповісти
Я не знаю где сейчас учат на журналистов,но уровень п....ц !В заголовке 2238,в тексте статьи 3238 заолевших детей!В заголвке ранней новости "разыскивается в 190 странах за убийства",да много таких заголовков ,что не поймешь о чём речь!
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30.06.2020 14:57 Відповісти
Не міністер , а статист, проте , що вони ще вміють, тільки красти та брехати
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30.06.2020 16:36 Відповісти
 
 