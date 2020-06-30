Україна хоче приєднатися до Стратегії ЄС у сфері вакцинації для подолання COVID-19, - віцепрем'єрка Стефанишина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявляє, що Україна хоче приєднатися до Стратегії Європейського Союзу в сфері вакцинації для подолання COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єрка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Ми як раз зараз ведемо дискусію про те, як Україна може приєднатися до глобальних ініціатив з розробки або закупівлі вакцин. Зокрема, Європейська комісія кілька тижнів тому оприлюднила стратегію з вакцинації в рамках ЄС; там є блок, який стосується міжнародного співробітництва. Якраз цього тижня я буду вже детально спілкуватися з колегами з Єврокомісії про те, як Україна може приєднатися до цих зусиль, як мінімум у порядку отримання оперативної інформації", - сказала Стефанишина.
Вона зазначила, що в Україні також проводилися консультації всередині країни з компаніями, які можуть брати участь або яким було б цікаво брати участь у цьому процесі.
"Ми спілкувалися з країнами Європи, і багато чуємо про те, що є сенс інвестувати зусилля в розробку ліків. Сьогодні я знаю, що найбільші фармацевтичні компанії України вже у співпраці з іноземними фармкомпаніями працюють над розробкою ліків. Тому ми, з одного боку, хочемо бути в тренді і політичному діалозі з глобальних ініціатив щодо вакцинації, але при цьому ми розуміємо, що не треба забувати про питання розробки ліків. Зараз дуже важко спрогнозувати, який із цих засобів боротьби з коронавірусом буде ефективнішим", - додала віцепрем'єрка.
Стефанишина поскаржилася, що в Україні дуже мало потужностей для виробництва вакцини або компонентів для вакцинації, але підкреслила, що в країні дуже потужний фармацевтичний бізнес.
"На своєму рівні я забезпечую, щоб ми були в політичному дискурсі на рівні ЄС з вакцинації, тому що ця політика тільки формується, і ми вже повинні бути її частиною", - зазначила вона.
Як повідомлялося, голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля для забезпечення загального доступу до коронавірусних вакцин, тестів та методів лікування.
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Я переболел этой херней,скорее всего, когда еще тестов даже не было.
Пишу лично вам вкратце, потом удалю.
В общем недели 2-3 непонятно ,что происходило с организмом. Вроде бы все норм,но что-то не то . Потом в один из дней я проснулся и было ощущение,что в легких застрял какой-то камень. Кашля почти не было , температуры тоже, прыгала с 36,6 до 37,2. Больше ни разу не было. Я понял ,что что-то не так,но тестов не было еще. Я начал читать все про вирусы и, так же прочел китайскую методичку . Там нашел инфу,что нужно епашить цинк и витамин с.
При принятии хоть 100 гамм алкоголя ,сразу ставало несравнимо хуже. Я полностью исключил алкоголь. Через несколько дней пятно в центре легких (по ощущениям) стало меньше,но стали хрипеть легкие и стало болеть спина в нижней области легких. Я думаю,начиналась пневмония. Температуры не было. В общем, я решил излечиться сам.
Как я делал(уверен ,что для каждого это делать нужно индивидуально). Прочитал про вирус , он обманывает клетку,что несет именно то,что сейчас ей не хватает.
Я начал принимать витамины (шипучие)
1.Effer Vit Multi (дневной комплекс витамин)
2.Орехи (цинк)
3.Чеснока мой организм начал требовать сколько ,что в жизни не ел сколько. Ежедневно я ел по 3-4 средние головки, притом,это организм сам требовал.
4.Прыскал в горло спиртовый раствор прополиса.
5. Мед
6.Почему-то мне захотелось пожевать приправу розмарина ,до этого никогда не жевал.
7.Я ел тертыми сырыми разные овощи , буряк, редиска черная, плоды сельдерея.
8.Я начал пить Амизон , ну уже недели 2 я болел (это после того как в грудях стало болеть), может совпадение,но мне стало лучше и после этого состояние стало улучшаться , хотя к этому времени по протоколам и болезнь длиться около 17 дей.
Было дни ,когда я вставал ночью и кашлял и харкал кровью как в фильмах , тогда ставало действительно страшно.
Те що я захворів якимось вірусом скоріш за все, симптоми схожі, що я хворів ковід19 наврядчи, я би всіх позаражав. Так і ви, хворіли якимось вірусом а списуєте на той який популярний)
Выдумаем вам вирус и начнём вакцинировать.
Вам полезно.
пусть учат как повышать природный иммунитет, но их дажк качество воды в кране не волнует.
Зато они пытаются всех обколоть неизвестно чем.
Хотя им самим хорошо известно.