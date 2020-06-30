Україна хоче приєднатися до Стратегії ЄС у сфері вакцинації для подолання COVID-19, - віцепрем'єрка Стефанишина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявляє, що Україна хоче приєднатися до Стратегії Європейського Союзу в сфері вакцинації для подолання COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єрка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми як раз зараз ведемо дискусію про те, як Україна може приєднатися до глобальних ініціатив з розробки або закупівлі вакцин. Зокрема, Європейська комісія кілька тижнів тому оприлюднила стратегію з вакцинації в рамках ЄС; там є блок, який стосується міжнародного співробітництва. Якраз цього тижня я буду вже детально спілкуватися з колегами з Єврокомісії про те, як Україна може приєднатися до цих зусиль, як мінімум у порядку отримання оперативної інформації", - сказала Стефанишина.

Вона зазначила, що в Україні також проводилися консультації всередині країни з компаніями, які можуть брати участь або яким було б цікаво брати участь у цьому процесі.

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"Ми спілкувалися з країнами Європи, і багато чуємо про те, що є сенс інвестувати зусилля в розробку ліків. Сьогодні я знаю, що найбільші фармацевтичні компанії України вже у співпраці з іноземними фармкомпаніями працюють над розробкою ліків. Тому ми, з одного боку, хочемо бути в тренді і політичному діалозі з глобальних ініціатив щодо вакцинації, але при цьому ми розуміємо, що не треба забувати про питання розробки ліків. Зараз дуже важко спрогнозувати, який із цих засобів боротьби з коронавірусом буде ефективнішим", - додала віцепрем'єрка.

Стефанишина поскаржилася, що в Україні дуже мало потужностей для виробництва вакцини або компонентів для вакцинації, але підкреслила, що в країні дуже потужний фармацевтичний бізнес.

"На своєму рівні я забезпечую, щоб ми були в політичному дискурсі на рівні ЄС з вакцинації, тому що ця політика тільки формується, і ми вже повинні бути її частиною", - зазначила вона.

Як повідомлялося, голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля для забезпечення загального доступу до коронавірусних вакцин, тестів та методів лікування.

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