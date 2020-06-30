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Новини Агресія Росії проти України
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Будапештська угода (124) Велика Британія (5341) росія (63614) Сіммонс Мелінда (114)

Посол Великої Британії Сімонс про перспективи будапештського формату: Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде порожнім

Посол Великої Британії Сімонс про перспективи будапештського формату: Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде порожнім

Будапештський меморандум передбачав відсутність агресії щодо України та звернення до Ради Безпеки ООН, якщо виникнуть якісь питання, пов'язані з безпекою України. Британія зверталася до Радбезу ООН у зв'язку з російською агресією.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Великої Британії Мелінда Сімонс, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Британія завжди була готова брати участь у зустрічах у будапештському форматі, хоча цього не хотіла Росія.

"Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде залишатися порожнім. Я не впевнена, що це допоможе. Питання в тому, куди докладати зусилля. Проводити зустрічі тільки для того, щоб вчергове показати, що Росія не з'явилася? Але це вже відбувається на інших майданчиках. Навіщо повторювати?", - вважає вона.

Також читайте: Будапештський меморандум можна використовувати як підставу для початку створення нового майданчика для підтримки України, - Резніков

Посол заявила, що є ще і мінський процес, який більш ефективный.

"Мінськ стикається з різними труднощами, але Велика британія підтримує цей процес від самого початку", - сказалала вона.

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Топ коментарі
+14
А хто обіщаль підняти будапештський формат? І виграв на цьому вибори.
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30.06.2020 09:34
+12
Будапештський меморандум передбачав колективну відповідальність країн-гарантів, хоча всі гарантії були у зверненні до Радбезу ООН. Але і цього не виконано. Можливо тоді треба визнати, що не з вини України Будапештський меморандум є нікчемним?
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30.06.2020 09:35
+12
А назвіть хоч якийсь випадок, коли не діяв вислів Бісмарка.
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30.06.2020 09:36
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И что там наши "родители" этого меморандума -- Кучма и Кравчук -- нам расскажут?
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30.06.2020 09:32 Відповісти
а шо они должны рассказать ? Меморандум - это вообще ни о чём. Это даже не договор. Логично, шо пуйло подтёрлось этим меморандумом.
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30.06.2020 09:34 Відповісти
А назвіть хоч якийсь випадок, коли не діяв вислів Бісмарка.
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30.06.2020 09:36 Відповісти
Шо меморандум, шо любой другой договор сами по себе бумажка, если нет сильной страны с сильной армией.
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30.06.2020 10:02 Відповісти
***** подтирается не меморандумами, а такими как ты. А кресло это пора выкинуть оттуда вообще.
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30.06.2020 11:30 Відповісти
А хто обіщаль підняти будапештський формат? І виграв на цьому вибори.
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30.06.2020 09:34 Відповісти
Меморандум виявився напів-автоматом.
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30.06.2020 09:45 Відповісти
Пустое место символично.
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30.06.2020 09:34 Відповісти
Будапештський меморандум передбачав колективну відповідальність країн-гарантів, хоча всі гарантії були у зверненні до Радбезу ООН. Але і цього не виконано. Можливо тоді треба визнати, що не з вини України Будапештський меморандум є нікчемним?
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30.06.2020 09:35 Відповісти
Дядько, а саме так було записано в Меморандумі. Не полінуйсь прочитай, він у відкритому доступі. Там тексту того - половинка аркушу формата А4, думаю асіліш.
І дійсно, коли Россія у 2014 напала на Україну, Англія, згідно Меморандуму терміново скликала Раду Безпеки ООН. Але одна «браццкая» країна, підписант Меморандума, а саме Россія НАКЛАЛА на це. Вето.
І всьо.
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30.06.2020 09:57 Відповісти
А где в меморандуме упоминание ООН?
Меморандум не предполагает созывов всяких оон пере пасе минсков норманов парижев штехмаеров
Там нету пункта об обязательном участии всех подписантов в созыве гарантов
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30.06.2020 10:41 Відповісти
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
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30.06.2020 11:38 Відповісти
Меморандум никчемный, потому, что никчемные те, кто думает, что их ктото будет защищать вместо них самих. Страна слабая, раздираемая противоречиями, с глупой продажной властью, с разложившейся армией? Раздерут на немецкий крест, и никакие меморандумы не помогут. Меморандум был никчемный именно по вине Украины, так как она стала тем, что я написал выше.
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30.06.2020 10:06 Відповісти
Меморандум нікчемний, тому що так сформульвано його текст.
І тоді в керівництві Українии, ще були настрої, про агресивні США, і «браццкую Россію».
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30.06.2020 10:14 Відповісти
Любая бумашка - просто бумашка. Всегда. Если нету силы. А мы слабы.
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30.06.2020 10:20 Відповісти
А санкції? Чому Россія скиглить, «хватіт, отмєняйтє»?
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30.06.2020 11:42 Відповісти
Санкции двигают США, а они - сила.
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30.06.2020 12:07 Відповісти
так, а чи хоче і чи готова діюча влада зробити ревізію Будапештського меморандуму? Чи є юридичні механізми? Нижче я наведу витяг з статті коллективу авторів, що була надрукована ще в жовтні 2019 ( " Украінська правда" до речі дуже цікава стаття рекомедую для прочитатння " Позитивні сценарії для Донбассу " https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5da84682f1477/ ) "Гра в Будапештський формат через ООНГра в Будапештський формат можлива лише тоді, коли Україна повністю поламає гру
міжнародної спільноти разом з Росією в Мінський формат та в Нормандський
формат.
Водночас Будапештський меморандум, на якому зазвичай пропонують будувати
Будапештський формат, дає для України дуже слабку позицію.
Але цю позицію можна посилити. Покажемо схематично, як можна посилити позицію
України по Будапештському меморандуму.

Україна, як одна з країн-засновниць ООН, звертається в ООН за роз'ясненнями
щодо статусу Будапештського меморандуму з такими запитаннями.

1. Який статус Будапештського меморандуму, чи можна його розглядати як договір,
в якому Україна відмовляється від ядерної зброї, а інші сторони гарантують їй
територіальну цілісність? Україна нагадує, що цей статус має бути визначено ООН
прямо і недвозначно, бо мова іде про долю цілої країни і будь-які непрямі чи
неоднозначні формулювання означатимуть відмову у відповіді на питання.

2. Якщо Будапештський меморандум має статус юридично нікчемного документу, то
Україна хотіла би денонсувати цей документ через ООН. В такому разі Україна
залишає за собою право відновлення ядерного потенціалу. Нагадаємо, що участь
України в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, як в українському, так і
міжнародному правових полях, є "обумовленою (conditional) " саме Будапештським
меморандумом і його чинністю. І за умови визнання його "нікчемним",
Україна не є пов'язаною жодними зобов'язаннями щодо ядерної зброї.

3. Якщо Будапештський меморандум має статус договору, то Україна вимагає від
членів ООН, підписантів Будапештського меморандуму, дієвого виконання гарантій
щодо відновлення суверенітету України над Кримом і Донбасом. В разі, якщо Росія
не погоджується на це, вона має бути виключена з ООН, чи, принаймні, втратити
статус постійного члена Радбезу ООН, оскільки він і так є доволі "проблематичним"
з огляду на неправову природу "спадковості" Росії по відношенню до
СРСР.

4. Якщо ООН в особі підписантів Будапештського меморандуму не погоджується з
вимогами України, то Україна виходить з ООН.

5. Україна має заявити, що національно-державна модель ООН, в якій протиріччя
між сильними країнами вирішуються за рахунок слабких країн, недієва, не має
смислу і безперспективна. Як країна-засновник ООН Україна має на це моральне
право. Україна має закликати інші країни до створення нової світової
організації, де буде реалізовано недержавну модель членства.

Це дуже серйозна гра з дуже серйозними наслідками не лише для України, але і
для світу. Світові не потрібна така недієва ООН, яка хоче вирішувати проблеми
західних країн з Росією через руйнування територіальної цілісності України." Т.Бебешко С.Дацюк В.Нікітін Ю.Чудновський
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30.06.2020 10:44 Відповісти
Тільки шукай ПОВНИЙ текст Меморандуму,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text
а то там є варіанти де наші адепти «Будапєшта», хитро поскорочували текст, щоб не так кидалась у очі його реальна нікчемність.
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30.06.2020 12:09 Відповісти
,,
В Конгрессе США внесли на рассмотрение поправки к закону о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год (NDAA).
В частности, речь идет о предложении сенатора-республиканца Джона Тьюна радикально решить проблему со сделкой России и Турции по комплексам С-400, которая вызвает недовольство НАТО.
Согласно тексту поправки на сайте Конгресса, сенатор предложил выкупить российские ЗРК у Анкары без разрешения Москвы и за счет средств Пентагона."
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30.06.2020 09:37 Відповісти
У нас есть все для восстановления ядерного оружия. Только после этого что-то и кто-то будут нас слушать и сЫшать ! Но сексоты стукачи ФСБУ-объединённая, это вся власть нашей пока ещё страны не сделают этого.... к великому сожалению!
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30.06.2020 09:38 Відповісти
Какое ядерное оружие... У нас провал в бюджете полмиллиарда. Мы ничего не производим, ни трусов, ни джинс, ни холодильников, ни автомашин, ни бытовой техники, электроники всякой - вообще ничего. А то, что производим, так луче иностранное купить. Пилим-пилим-пилим-пилим, бапки в офшоры выводим: допиливаем страну.
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30.06.2020 10:12 Відповісти
Госпожа Симонс выразила, в очередной раз, глубокую озабоченность и написала в "Спортлото".
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30.06.2020 09:40 Відповісти
Нарид же зе!лю-клоуна гавнокамандующим выбрал, а не госпожу Симонс. Она перед нами не отвечает.
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30.06.2020 10:14 Відповісти
Якщо сидіти і колупатись в носі, тоді ніякі гарантії не будуть виконані. Почати потрібно з економічних санкцій до країн, які не виконали обіцянки, скажемо товари Німеччини одне мито а для товарів Англії і Франції , РФ на 50 відсотків більше, як країни, які кинули Україну як лоха.. Це коли б влада була не масонсько-космополітична, а українська.
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30.06.2020 09:42 Відповісти
Страну нужно строить, а не раздирать-продавать торговать нею. Экономику хоть какуюто, эффективное, а не клептократическое государство, суды-полиция, ВСУ, тыры-пыры. Для начала.
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30.06.2020 10:16 Відповісти
проводите с пустым местом..разве вы не за это подписывались???
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30.06.2020 09:42 Відповісти
Ядерное оружие отдано, агрессия совершена, территории оккупированы, - все условия для включения нечто большего, чем просто озабоченность и выборочные санкции. Но Западу, как и России, не нужна независимая Украина, всех этих "друзей" интересует бабло и власть над украинским народом... "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
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30.06.2020 09:43 Відповісти
Бро, США тоді пропонувалии Україні ЗАЛИШИТИ ядерну зброю на своїй территорії, але під спільним контролем.
Але «браццкая» країна Россія, убєділа тодішнє керівництво України, що краще передати цю зброю в Россію.
Руководство України з радістю погодилось, на цю просьбу браццкой Россіі.
І ще, весь час, ЧОМУСЬ ніхто (ні Кравчук, ні Кучма) не говорять, що в Меморандумі, йшлось лише про СТРАТЕГІЧНІ ракети з надпотужними ядерними боєголовками.
А про ТАКТИЧНУ зброю невеликої потужності, таку, як артилерійські СНАРЯДИ до САУ «Піон», в Меморандумі МОВИ НЕ БУЛО.
І на цю зброю, не треба було коди запуску з Кремля. І для обслуговування їх Україна МАЛА технічні можливості.
От коли на Шоу Шустера, у Кравчука/Кучми запитають, чому вони віддали ТАКТИЧНУ ядерну зброю?
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30.06.2020 10:11 Відповісти
Бро, самим украинцам начхать на Украину - свою страну. Кто нам что должен при таком раскладе.
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30.06.2020 10:18 Відповісти
24,45 % за Україну.
А інші, кожен про себе.
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30.06.2020 11:45 Відповісти
Британия вообще отмазалась от своей подписи на Будапештском меморандуме. Просто навалили кучу на него. США хоть как-то что-то изображают, бриты просто включают свой плоский английский юмор.
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30.06.2020 09:56 Відповісти
Якраз саме Англія, згідно Меморандуму, ПЕРШОЮ у 2014, коли Россія напала на Україну, і почала захоплювати Крим, ініціювала у Раді Безпеки ООН, термінові дії по захисту України від російської агресіі.
Але Россія, як постійний член РБ, НАКЛАЛА вето, на це питання.
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30.06.2020 11:53 Відповісти
Просьба документ или ссылку, что это была Англия. Украина была инициатором. Ничего Англия не сделала по Крыму для Украины. Зачем отрицать очевидное? Даже Аэрофлот летает в Крым без всяких санкций.
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30.06.2020 12:48 Відповісти
https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8E-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97/a-17467520 «02.03.2014.Засідання Ради Безпеки ООН . Великобританія підтримала Україну і висловила занепокоєння щодо рішення про можливість введення російських військ на українську територію. "Засуджуємо будь-які акти агресії проти України", - заявив представник Великобританії в Раді безпеки ООН Лаял Ґрант. Він додав, що Великобританія підтримує теперішній український уряд та прохання про термінові консультації в рамках Будапештського меморандуму між США, Великобританією, Росією та Україною. »
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30.06.2020 13:01 Відповісти
Ну уж никак не инициатор. Кроме озабоченности, Британия умыла руки и никак не участвуют ни в Минске, ни в Нормандском, нигде и никак.
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30.06.2020 14:00 Відповісти
1. Британія чітко діяла згідно вимог пункту 4. Меморандума.
2. Чувак, тобі не соромно, що ти не вмієш переходити за посиланням, і не в змозі прочитати, і зрозуміти, про що там йдеться ?
Чи ти русскій з Россі?
Бо українські росіяни розумні і толкові.
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30.06.2020 15:07 Відповісти
Я Андрей Лавриненко, коренной киевлянин. Есть в Фейсбуке. Знаком такой термин "риал политик"? Пойми, что есть кроме 4, такой себе пункт 6, что выявил вопиющую неспособность США, Великобритании, исполнить свои обязательства, закрепленные в этом пункте по обеспечению консультирования после начала оккупации. Проводит Британия "консультации"? Конечно же нет. Даже Трамп заявил. что и британцы, и Обама просто продали Украину.
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30.06.2020 16:53 Відповісти
Корєнной кієвлянін, якби ж то у тому Меморандумі, був, наприклад, ось такий пункт:
«№ Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання НЕГАЙНО НАДАТИ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією, У ОБСЯЗІ, НЕОБХІДНОМУ І ДОСТАТНЬОМУ, ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЇЇ СУВЕРІНІТЕТУ, І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛОСНОСТІ »,
от тоді були б претензії до підписантів.
А так, маємо, шо написано.
Кєргуду?
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30.06.2020 21:53 Відповісти
Бамбарбия. Британия и США отказалась участвовать в "консультациях" согласно пункта 6. Вместо них почему-то Франция и Германия. Ферштейн? И вообще, я ссылаюсь на юристов ресурса Ліга.net, коренные он там киевляне, или нет. Короче, надоела. Хочешь считать,что британцы правильно нас кинули с Меморандумом, дело твое.
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30.06.2020 23:37 Відповісти
«Корєнной кієвлянін», вважаю, що можна закінчувати бесіду.
Я вже і так бачу, що у тебе ставлення до Великої Британії, та що й казати, і рівень intelligence quotient, абсолютно такі, як і у корінного москвобадця Кацапстану.
Засим, разрешите откланяться.
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01.07.2020 18:00 Відповісти
Не разрешаю. Уйти по-английски? После каких-то стремных обвинений ? Заметь, я линейкой на расстоянии интеллект не меряю. Я высказываю свое мнение, что основывается на риал политик, но тут же кто-то с исландских вулканов подрывается мой ум мерить.
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01.07.2020 19:48 Відповісти
Зробіть крісло московитів порожнім в РБ ООН.
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30.06.2020 09:58 Відповісти
Так повинно було бути зроблено! І ніщо насправді не заважає це здійснити.
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30.06.2020 10:06 Відповісти
Сталин в Ялте навязал США и Англии свои условия, включая учреждение ООН с ее импотентной процедурой - право наложения вето. Это похуже и по- изощреннее Лиги Наций Баба Яга против. Баба Яга не позволит, потому и "о перспективах будапештского формата: Можно проводить встречи, но кресло представителя РФ всегда будет пустым".
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30.06.2020 10:02 Відповісти
Сталин навязал Англии и возврат всех казаков, англичане от усердия выдали даже тех, кто в СССР никогда не был.
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30.06.2020 12:50 Відповісти
Тобто якщо на теренах Британії хтось виріже якусь сім'ю та не з'явиться на суд, то і суда не буде - лава ж підсудних порожня.
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30.06.2020 10:10 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25236464.html А то Путин нападёт (c)

Посол Великої Британії Сімонс про перспективи будапештського формату: Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде порожнім - Цензор.НЕТ 4122

Чуть ранее такую же информацию озвучили экс-командующий силами США в Европе https://news.liga.net/politics/news/osenyu-mogut-zahvatit-dambu-v-hersone-eto-tipichno-dlya-rf-general-armii-ssha генерал Бен Ходжес и представитель Главного управления разведки МО https://zn.ua/POLITICS/rossija-planiruet-primenit-armiju-dlja-sozdanija-sukhoputnoho-koridora-k-krymu-razvedka.html Вадим Скибицкий .

Не знаю, как вы, а я с 2015 года не сомневался, что рано или поздно Путин будет вынужден пробивать коридор до Крыма (програма минимум) или Приднестровья (максимум). Можно построить хоть десять мостов, но без воды Крым медленно умирает и вместо витрины "русского мира" превращается в чемодан без ручки, проедающий деньги. От удара Кремль сдерживал "недоговороспособный" Порошенко - восстановивший армию, сколотивший всемирную антироссийскую коалицию и заманивший Путина в ловушку минских соглашений, которые и выполнить нельзя и санкции за невыполнение получать больно. Но год назад совместной операцией Кремля и украинских олигархов "проблема Порошенко" была устранена, страну возглавила кукла. Антироссийская коалиция развалена частично пришедшим к власти "кварталом", частично пандемией короновируса - Европе и США сейчас банально не до Украины. Трамп уже https://nv.ua/world/geopolitics/tramp-zayavil-ob-otkaze-ssha-razreshat-konflikty-v-dalekih-stranah-poslednie-novosti-50094045.html чётко дал понять , что вмешиваться в конфликты третьих стран США не будет, тем более что на носу выборы, а прямо сейчас - бунты BLM и погромы. Евросоюз ещё год назад дал понять, что новых санкций не будет и все очень рады избранию зелёного голубя мира и надеются на скорое разрешение вопроса за счёт Украины.

Расклад для Кремля слишком удачный, чтобы им не воспользоваться. Народное одобрение воцарению Путину на царство будет получено со дня на день, тактику "брать народ в сообщники преступлений" в Кремле очень любят. Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020, запланированные на сентябрь, могут стать прикрытием для стягивания войск к границе и переброске к Мариуполю. Дальше Зеленскому предложат либо мирно капитулировать и подписать контракт на поставку воды в Крым, либо потерпеть поражение, а затем всё равно капитулировать. Болезненно зацикленный на своём рейтинге Зеленский сдастся без боя.

Если у вас есть идеи, почему всё перечисленное не произойдёт - поделитесь в комментах.

P.S. В заголовок вынесена днищенская шутейка "белых польт" и "зрадофилов", которой они бравировали при Порошенко. Тоже интересно узнать, как им там сейчас, хорошо ли шутится.
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30.06.2020 10:13 Відповісти
Ждем 9 августа в Белоруси, а дальше как по накатанаму. Зъисть бы ано зъило, та хтош иму дасц.
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30.06.2020 10:51 Відповісти
бриты, выдайте раSSее "клетчатае адеяло" ...в стиле "барберри"
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30.06.2020 10:29 Відповісти
Потрібно запитати у пана Зеленського, пані Тимошенко, "Свободи",та інших, які "їздили по вухах" вівців і баранів, мешкаючих на теренах України, що потрібно зустріч по "Будапештському меморандуму". То де зустрічі? Ви це говорили, як довершений факт і все після зустрічі зразу стане на свої місця. То ви брехали?
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30.06.2020 10:30 Відповісти
Если россия развяжет Войну , то бабы еще нарожают , не Прокатит , - Рожать будит Некому.
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30.06.2020 10:36 Відповісти
То иё авиация закончицца через неделю, а наступление у ссысрани и засрани.
Напрягаит, почему рокеты не заряжаюцца чирнобыльским дирьмом.
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30.06.2020 10:54 Відповісти
Головна проблема для України-корумпованість судової системи,без її реформаціі не буде нічого
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30.06.2020 10:45 Відповісти
Почему участники Будапештского меморандума.(CША И Англия плюс участники Минского сходняка -Германия и Франция) не могут сделать так.что бы рашист сам настаивал на созыве Будапешта ...и занимал первым свое место ожидая всех остальных?-они могут Это сделать очень быстро,только вот им Украина и ее народ к одному месту...в то же времья монеты рашистские и занимают пустое место ...
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30.06.2020 11:01 Відповісти
Як це зробити?
Твої пропозиції?
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30.06.2020 11:58 Відповісти
світові фінанси відсікаються - крапка
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30.06.2020 12:31 Відповісти
А Китай, Індія, Бразилія, і т.д.?
Ти бачив результати голосування в ООН щодо визнання РФ агресором?
А хитросрака позиція Німеччини, Франції, Італії?
Ти наївний.
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30.06.2020 12:44 Відповісти
не наївний ,поясни наївному,як формується бюджет ООН і скільки коштів із своїх держбюджетів витрачають перераховані Тобою країни в порівнянні до внеску в бюджет цієї організаціі-США?
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30.06.2020 15:13 Відповісти
Держава , унаследовавшая огромный ядерный арсенал, нагло ,демонстративно наплевала на международное право и заменила его правом силы . И разговорами его не остановишь! Бандиты понимают только силу!
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30.06.2020 11:04 Відповісти
какая держава ? ккучка бандитов и безоружное быдло
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30.06.2020 13:05 Відповісти
Этот жирный крокодил хочет что-то рассказать о лжецах-джентельменах?
Жаль москали мало отравили их людей - дошло бы лучше
Что имеем по факту? Пустозвонство напомаженых геев в паричках да лосинах, которые сдуру себя величают джентельменами, особо упоротым дают звание СЭР. Где помощь мудаки?
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30.06.2020 11:05 Відповісти
Посол Великої Британії Сімонс про перспективи будапештського формату: Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде порожнім - Цензор.НЕТ 5133
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30.06.2020 12:12 Відповісти
Так не вопрос. Отсутствие - значит молчаливое согласие.
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30.06.2020 11:27 Відповісти
Англія, згідно Меморандуму ПЕРШОЮ у 2014 коли Россія напала на Україну і почала захоплювати Крим, ініціювала у Раді Безпеки ООН, термінові дії щодо захисту України від російської агресіі. Але Россія, як постійний член РБ НАКЛАЛА вето на це питання.
І, кладе по цей день.
Твої пропозиції?
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30.06.2020 11:56 Відповісти
А причем тут ООН?

Собрались гаранты Будпешсткого меморандума, чтобы принять решение.
Один из участников не явился.
Решение приняли без него.
Либо выполняй, либо греби санкции полными пригоршнями.
Претензии в лигу сексуальных реформ.
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30.06.2020 12:42 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text «Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. («Будапештський»). Почитай, що там сказано РОБИТИ підписантам у разі нападу ядерної держави на Україну.
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30.06.2020 12:50 Відповісти
Англичане - мерзкие меркантильные сцыкуны. Великие умельцы гарантировать всё что угодно и кому угодно за чужой счёт и чужие усилия.
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01.07.2020 14:25 Відповісти
 
 