Посол Великої Британії Сімонс про перспективи будапештського формату: Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде порожнім

Будапештський меморандум передбачав відсутність агресії щодо України та звернення до Ради Безпеки ООН, якщо виникнуть якісь питання, пов'язані з безпекою України. Британія зверталася до Радбезу ООН у зв'язку з російською агресією.

Про це заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Великої Британії Мелінда Сімонс, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Британія завжди була готова брати участь у зустрічах у будапештському форматі, хоча цього не хотіла Росія.

"Можна проводити зустрічі, але крісло представника РФ завжди буде залишатися порожнім. Я не впевнена, що це допоможе. Питання в тому, куди докладати зусилля. Проводити зустрічі тільки для того, щоб вчергове показати, що Росія не з'явилася? Але це вже відбувається на інших майданчиках. Навіщо повторювати?", - вважає вона.

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Посол заявила, що є ще і мінський процес, який більш ефективный.

"Мінськ стикається з різними труднощами, але Велика британія підтримує цей процес від самого початку", - сказалала вона.