В Україні швидко поширюється COVID-19: рівень госпіталізації зріс із 749 до 1410 осіб на тиждень, - Степанов
В Україні швидко поширюється коронавірусна хвороба.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"З 18 по 24 травня кількість госпіталізованих було 749 осіб за тиждень, то минулого тижня з 22 по 28 червня ця кількість становить 1410 госпіталізованих. Нагадаю, що госпіталізуються пацієнти виключно в стані середньої тяжкості або в тяжкому стані. Також у нас різке зростання кількості пневмоній. Якщо з 18 по 24 травня у нас було 2572 пневмонії, то на минулому тижні цей показник становить 4 705. Це ще раз підтверджує, що у нас доволі швидко поширюється COVID-19. Рівень госпіталізації, кількість людей, які госпіталізуються, кількість людей з пневмонією вони постійно збільшуються, а це пряма загроза і здоров'ю і життю людей", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Чтоб мы оставили деньги на отдых злесь, а не вывезли из Украины.
Поэтому и накручиввет статистику, тварь 95-я.
Лично я лучше в Киеве все лето просижу, чем буду за свои же деньги буду торчать в какой-нить дыре с хреновым сервисои и еще заражусь там чем-нибудь.
Те, кому зеленоиды могут предложить 5-6 тысяч, Европу только по телевизору видели и раньше.
Хочеться почути думку середньовічних зашорених ковід-заперечувачів))
"Выфвсеврети!!!" На этом мысли мудрого нарида заканчиваются.
середньовічних зашорених ковід-заперечувачів))
хочеш,не хочеш,а Думка Лахті буде донесена до всіх ..
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Списали.
бо там важко "списати 2 на "супутні хвороби"...
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я про тих,хто навмисне заражає інших ковідом від власної злобності..
Таких у Китаї розстрілюють...
Умерли две женщины - одна из Припяти, другая из Киева. Встречаются на том свете. Та что из Киева начинает диалог с той что из Припяти
-Ты от чего умерла?
- От радиации
- А ты от чего? (в ответ спрашивает та что из Припяти ту что из Киева)
- От информации
Так что и сейчас как-то так. Вирус безусловно есть. Вирус безусловно опасен для отдельных представителей населения. Однако не все так критично как пытаются представить. От сезонного гриппа и пневмоний больше умирают каждый год. И никто не истерит.
не рассматриваешь такой вариант ?
Даже если он формируется на длительное время, что пока не доказано нужно выработать коллективный иммунитет, а это более 70% населения. И достигается он либо вакцинацией что сейчас невозможно в виду отсутствия вакцины или естественным течением болезни. 70% населения это больше 25 миллионов людей. Это нужны годы чтобы покрыть такое количество. И увеличением количества заболевших сейчас мы никак не повлияем на ситуацию осенью-зимой. А она будет. И чем больше заболеет сейчас и переболеет бессимптомно тем больше будет заражений через пару месяцев, а соответственно и смертей будет больше. Вирус в холода будет совершенно другим, таким как в Ухане или Италии, Франции. К нам он просто не успел попасть до начала жары потому многие и верят в то что он не опасен. Идеально конечно чтобы 30 миллионов переболели летом и на зиму у вируса было бы меньше шансов. Но это невозможно.
К нам просто не успело дойти до наступления жары и в том числе из-за жесткого карантина который был когда еще были холода. Но есть же примеры. Западная Европа где вирус успел застать холодное время года ,там не хватало мест в больницах, а умершие дома когда не дожидались госпитализации лежали там с родственниками сутками пока не придет специальная команда. О чем Вы, какой грипп? И это все с февраля месяца. А сейчас у вируса вся осень и зима. Количество носителей огромное. Давайте переживем именно тот период когда вирус наиболее активен. Вирус гриппа летом погибает, а этот нет, что лишь доказывает что он намного сильнее и в своих идеальных условиях он будет также намного сильнее чем грипп.
А как же тогда Ваше "И второе - при таком раскладе как снятие карантина в момент эпидемии эти цифры должны были в разы подскочить."?
Вы там с крестиком и трусами разберитесь сначала...
не можна порівнювати вірус з раком чи ДТП..
Бо вірус заразний..
А смерті від Дтп -це не смерті від хвороб...
Пора в отставку.
за винятком
-поголовне носіяння масок у закритих приміщеннях -за порушення цього правила -штрафувати всіх...
плюс періодична дезинфекція..
СталинЗеля и дети
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