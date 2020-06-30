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Новини Коронавірус і карантин
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лікарня (1339) карантин (18171) Степанов Максим (2195) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Україні швидко поширюється COVID-19: рівень госпіталізації зріс із 749 до 1410 осіб на тиждень, - Степанов

В Україні швидко поширюється COVID-19: рівень госпіталізації зріс із 749 до 1410 осіб на тиждень, - Степанов

В Україні швидко поширюється коронавірусна хвороба.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"З 18 по 24 травня кількість госпіталізованих було 749 осіб за тиждень, то минулого тижня з 22 по 28 червня ця кількість становить 1410 госпіталізованих. Нагадаю, що госпіталізуються пацієнти виключно в стані середньої тяжкості або в тяжкому стані. Також у нас різке зростання кількості пневмоній. Якщо з 18 по 24 травня у нас було 2572 пневмонії, то на минулому тижні цей показник становить 4 705. Це ще раз підтверджує, що у нас доволі швидко поширюється COVID-19. Рівень госпіталізації, кількість людей, які госпіталізуються, кількість людей з пневмонією вони постійно збільшуються, а це пряма загроза і здоров'ю і життю людей", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче приєднатися до Стратегії ЄС у сфері вакцинації для подолання COVID-19, - віцепрем'єрка Стефанишина

Автор: 
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Топ коментарі
+18
Клоун хочет чтоб Евросоюз не впускал украинцев.
Чтоб мы оставили деньги на отдых злесь, а не вывезли из Украины.
Поэтому и накручиввет статистику, тварь 95-я.
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30.06.2020 09:54
+11
Шо там с ленкой? Ни слова ..ни полслова...я уже распереживался весь...😃
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30.06.2020 09:52
+9
Зебильная власть - прямая угроза жизни и здоровью людей
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30.06.2020 09:53
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Степанов что-то пропустил?
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30.06.2020 09:48 Відповісти
Клоун хочет чтоб Евросоюз не впускал украинцев.
Чтоб мы оставили деньги на отдых злесь, а не вывезли из Украины.
Поэтому и накручиввет статистику, тварь 95-я.
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30.06.2020 09:54 Відповісти
Для відпочинку потрібні гроші, навіть якщо відпочивати в Україні. А запропонувати зеленоїди можуть 5-6 тис.грн і "це не бідність" (с).
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30.06.2020 09:58 Відповісти
Тот, кто отдыхал за кордоном, ни за что не станет платить больше за худшее в Украине.

Лично я лучше в Киеве все лето просижу, чем буду за свои же деньги буду торчать в какой-нить дыре с хреновым сервисои и еще заражусь там чем-нибудь.

Те, кому зеленоиды могут предложить 5-6 тысяч, Европу только по телевизору видели и раньше.
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30.06.2020 10:02 Відповісти
Клоуну мешает безвиз чтоб холопы не расбегались,ещё чтоб надавить на жалость и сша и европа дала деньги ещё и ещё на "борьбу" с короной и так они будут просить и держать на коротком поводке народ по максимому
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30.06.2020 09:59 Відповісти
Згодна,але те взяти гроші на відпочинок в Україні?
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30.06.2020 09:59 Відповісти
статистику "накручують" "свободолюбиві довбо..оби",що повірили "дурантинофілам".. ((
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30.06.2020 10:03 Відповісти
На однохо ехо помолимся...
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30.06.2020 10:05 Відповісти
Нужно, чтобы сами украинцы хотели быть впускными.
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30.06.2020 10:18 Відповісти
На однохо ехо помолимся...
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30.06.2020 10:03 Відповісти
*Запаздывает...
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30.06.2020 10:07 Відповісти
Главное что кафе и рестораны с саунами и кинотеатрами работают...а все остальное мелочи...😃
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30.06.2020 09:50 Відповісти
А шо скаже про це зяблік?
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30.06.2020 09:50 Відповісти
Шара, сэр.
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30.06.2020 09:51 Відповісти
А выписывать тех, кто давно выздоровел, не пробовали?
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30.06.2020 09:50 Відповісти
не пи..ди..
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30.06.2020 10:14 Відповісти
Нііі, це просто більше тестів почали робити. Рептилоїди, секта ковідли, вірусофнєт)))

Хочеться почути думку середньовічних зашорених ковід-заперечувачів))
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30.06.2020 09:51 Відповісти
А ты ее не знаешь?

"Выфвсеврети!!!" На этом мысли мудрого нарида заканчиваются.
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30.06.2020 09:58 Відповісти
Рептилоид Влад, вы с семьей крайние на вакцинацию ?
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30.06.2020 10:02 Відповісти
За мною будеш)))
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30.06.2020 10:18 Відповісти
Хочеться почути думку середньовічних зашорених ковід-заперечувачів))



хочеш,не хочеш,а Думка Лахті буде донесена до всіх ...
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30.06.2020 10:15 Відповісти
Шо там с ленкой? Ни слова ..ни полслова...я уже распереживался весь...😃
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30.06.2020 09:52 Відповісти
Ее успешно заменяет Мендель и другие корабельные соски.
Списали.
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30.06.2020 09:54 Відповісти
Запретить все новости про дыбиловирус...
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30.06.2020 09:52 Відповісти
Как в Северной Корее, Туркменистане и Беларуси.
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30.06.2020 09:57 Відповісти
Тобто, щоб перемогти вірус треба перестати про нього говорити і помирати від інших хвороб, не згадуючи про нього - геніально.
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30.06.2020 10:00 Відповісти
навіщо його перемагати? цей вірус назавжди, як і будь-який інший вірус який викликає ГРВІ
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30.06.2020 10:04 Відповісти
у Рашці так теж статистику ведуть..Там померлі в основному з категорії 40-50-60..

бо там важко "списати 2 на "супутні хвороби"...
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30.06.2020 10:06 Відповісти
Посетители ночных клубов и участники массовых купаний поймут и научатся только тогда, когда в больницах закончатся койки. До тех пор будет виноват Зеленский и дурантин.
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30.06.2020 09:52 Відповісти
Поки грім не вдарить...
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30.06.2020 09:55 Відповісти
Тебя ударил, и потому ты крестишься без остановки ?
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30.06.2020 10:04 Відповісти
Не наривайся, салага.
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30.06.2020 10:26 Відповісти
Ты койку уже забронировал ?
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30.06.2020 10:05 Відповісти
нетоваріщ і решта дурантинофілів -ви написали відмову від наступної госпіталізації у випадку симптомів пневмонії ?
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30.06.2020 10:08 Відповісти
А причем тут ковид? Пневмония может быть вызвана различного рода возбудителями. Да, Господи, обычной простудой или обычным гриппом. Зачем же отказываться от медицины. Я тогда на что налоги плачу?
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30.06.2020 10:10 Відповісти
ну добре.. після позитивного тесту на Ковід у випадку гострої пневмонії -ВІДМОВИШСЯ ?
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30.06.2020 10:12 Відповісти
Тестам не доверяю, они у баранов, гусей и фруктов барановирус обнаруживают.
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30.06.2020 10:17 Відповісти
Легко. Широкий спектр антибиотиков и всех делов. Я регулярно в детстве болел пневмонией. Практически каждый год. Первый раз в своей жизни заболел двусторонним крупозным воспалением легких сразу после рождения в 1966 году в г. Магадан. И до лет 12 болел регулярно каждую зиму в более или менее сложной формой пневмонии. И даже в больницу не ложили. Врач приходил, таблетки выписывал. Тогда олететрин, оляндомецин. Сейчас тоже антибиотиков предостаточно. Главное не запускать. А пневмония только антибиотиками и лечится. Ничем другим. Так что пневмонией меня не напугаешь.
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30.06.2020 10:18 Відповісти
Может быть и другими возбудителями. Но сейчас реальность такая что более 90% случаев коронавирус, а все остальное другие возбудители.
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30.06.2020 10:12 Відповісти
И откуда такая "статистика"?
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30.06.2020 15:02 Відповісти
А попробуй отказаться. Приедут аваковские медбратья и принудительно госпитализируют, невзирая на заявы. А заяву, хоть сейчас, прям на Цензоре.
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30.06.2020 10:11 Відповісти
Вообще то , ДУРАНТОФИЛ - это у нас Дурда. Я - ковидоотрицатель, и дурантофилоненавистник. Из за вас, дурантофилов , цирк Дюссолей обанкротился.
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30.06.2020 10:14 Відповісти
кстати.. кроме ковидоотрицателей,есть ковидоекспериментатори..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
я про тих,хто навмисне заражає інших ковідом від власної злобності..
Таких у Китаї розстрілюють...
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30.06.2020 10:20 Відповісти
Мне твоя истерия напомнила 1986 год и анекдот, который тогда популярный был:
Умерли две женщины - одна из Припяти, другая из Киева. Встречаются на том свете. Та что из Киева начинает диалог с той что из Припяти
-Ты от чего умерла?
- От радиации
- А ты от чего? (в ответ спрашивает та что из Припяти ту что из Киева)
- От информации

Так что и сейчас как-то так. Вирус безусловно есть. Вирус безусловно опасен для отдельных представителей населения. Однако не все так критично как пытаются представить. От сезонного гриппа и пневмоний больше умирают каждый год. И никто не истерит.
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30.06.2020 10:38 Відповісти
да ну, "не все так серьезно" - это в Китае, где экономика, наука, власти работают, да и народ соображает что к чему, по крайней мере с сарсом. а у нас со всем полная ж... даже если сейчас создадут вакцину и будут продавать по 2-3к уев, в мире "все закончится", а ну нас обо всем забудут (ну, власть имущие себе конечно все организуют, а больше и не нужно) и в результате все равно умрет несколько \десятков\ тысяч человек, за сезон в лучшем случае. даже сейчас сравнить их "скафандры" против сарса и наши в пусть областных больницах, прямо работающих с гарантированным вирусом - небо и земля.
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30.06.2020 12:14 Відповісти
А подскажите мне, а то запамятовал, куда делась эбола, птичий грипп, свинной грипп, атипичная пневмония. Вас от них вакцинировали?
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30.06.2020 12:35 Відповісти
А что, есть к этому какие-то тенденции? Из того, что по новостям видел, свободных коек хватает.
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30.06.2020 10:08 Відповісти
Іменно тебе может і нє хватіть..

не рассматриваешь такой вариант ?
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30.06.2020 10:18 Відповісти
Именно мне возможно и не надо будет. Не рассматриваешь такой вариант?
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30.06.2020 10:33 Відповісти
Летом они может и не закончатся. Но как температура воздуха понизится количество пневмоний, а с ними и летальных исходов резко увеличиться. Именно температура воздуха способствует тому что болезнь протекает в легкой форме. Вялый вирус относительно легко подавляется иммунитетом. Все изменится когда вернуться идеальные условия для вируса.
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30.06.2020 10:10 Відповісти
По идее к тому времени уже большинство им переболеют бессимптомно или со слабо выраженными симптомами и получат от него иммунитет. В таком случае карантинные меры даже вредны, потому как замедляют наработку коллективного иммунитета.
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30.06.2020 10:13 Відповісти
до часу повної "імунізації"(60-70 відсотків популяції) від Ковід в Україні помре більше ніж на "Східному фронті" АТО ....
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30.06.2020 10:17 Відповісти
А чому не 80-90 відсотків? І чому досі не померли? Не мели дурниць.
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30.06.2020 10:34 Відповісти
Да нету от него иммунитета. Иммунитет от вялого вируса или отсутствует или такой же вялый. Сейчас главное это количество зараженных. Главная цель сдержать это количество до наступления холодов. Чем больше заболеет сейчас тем печальнее станет осенью-зимой.
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30.06.2020 10:36 Відповісти
Если бы не было от него иммунитета люди бы не выздоравливали, а умирали бы поголовно. Или за счет чего люди выздоравливают, если вакцины от него нет. То, чем лечат людей, это только до снятия симптоматики и облегчения хода течения болезни. Борется с вирусом именно организм человека. А у него только одно средство для этого есть. Названием ему иммунная система.
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30.06.2020 10:41 Відповісти
Ну при чем круглое до квадратного? Есть множество вирусных инфекций при которых имунная система уничтожает вирус но иммунитет от повторного заражения не формируется или формируется на короткое время.

Даже если он формируется на длительное время, что пока не доказано нужно выработать коллективный иммунитет, а это более 70% населения. И достигается он либо вакцинацией что сейчас невозможно в виду отсутствия вакцины или естественным течением болезни. 70% населения это больше 25 миллионов людей. Это нужны годы чтобы покрыть такое количество. И увеличением количества заболевших сейчас мы никак не повлияем на ситуацию осенью-зимой. А она будет. И чем больше заболеет сейчас и переболеет бессимптомно тем больше будет заражений через пару месяцев, а соответственно и смертей будет больше. Вирус в холода будет совершенно другим, таким как в Ухане или Италии, Франции. К нам он просто не успел попасть до начала жары потому многие и верят в то что он не опасен. Идеально конечно чтобы 30 миллионов переболели летом и на зиму у вируса было бы меньше шансов. Но это невозможно.
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30.06.2020 10:55 Відповісти
Глупости Вы говорите. Вот был три месяца карантин. Сейчас его ослабили. Протекание пандемии идет более-менее ровно. Т.е. не получилось резкого всплеска заболеваемости. Это о чем говорит? Мне лично говорит о том, что карантинные меры никоим образом особо не повлияли на ход течения пандемии. Т.е. все проходит естественным путем. Ну а зимой, к примеру у нас ежегодный грипп. Бывает даже по два раза за год. На него можно и ковид списать. Было бы желание.
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30.06.2020 10:59 Відповісти
Оно идет ровно только за счет высокой температуры воздуха. В степных областях где жара сильнее там вообще мало зараженных. А в горных областях где температура ниже там больше.

К нам просто не успело дойти до наступления жары и в том числе из-за жесткого карантина который был когда еще были холода. Но есть же примеры. Западная Европа где вирус успел застать холодное время года ,там не хватало мест в больницах, а умершие дома когда не дожидались госпитализации лежали там с родственниками сутками пока не придет специальная команда. О чем Вы, какой грипп? И это все с февраля месяца. А сейчас у вируса вся осень и зима. Количество носителей огромное. Давайте переживем именно тот период когда вирус наиболее активен. Вирус гриппа летом погибает, а этот нет, что лишь доказывает что он намного сильнее и в своих идеальных условиях он будет также намного сильнее чем грипп.
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30.06.2020 11:09 Відповісти
Да я не против - поживем увидим. Нам с этой подводной лодки деваться некуда.
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30.06.2020 11:13 Відповісти
шведы тоже так думали. теперь у них пик заболеваемости и госпитализаций с тяжелыми случаями, и норвегия и финляндия от них закрылись нах.
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30.06.2020 10:48 Відповісти
У шведов кстати холода приходят намного раньше чем у нас и на их примере мы будем видеть что будет у нас.
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30.06.2020 10:56 Відповісти
Ну поживем увидим.
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30.06.2020 11:07 Відповісти
Зеленский действительно кое в чем виноват. Если президент сам нарушает свои же антивирусные меры, шатается по кафе без масок, то что думают простые люди? :"значит не так страшен вирус, если они сами не боятся "
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30.06.2020 10:10 Відповісти
Зебильная власть - прямая угроза жизни и здоровью людей
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30.06.2020 09:53 Відповісти
тупий порохоботський виперд..(
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30.06.2020 10:08 Відповісти
В Украине быстро распространяется COVID-19: уровень госпитализации вырос с 749 до 1410 человек в неделю, - повідомив нам "доктор смерть".
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30.06.2020 09:54 Відповісти
Все знают что "доктор смерть" это Супрун.
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30.06.2020 10:04 Відповісти
Тепер це Степанов🐸
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30.06.2020 11:45 Відповісти
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь... (с)
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30.06.2020 09:59 Відповісти
А почему он взял именно крайнюю неделю а не предыдущие к примеру? Что циферка невыгодная будет. Это первое. И второе - при таком раскладе как снятие карантина в момент эпидемии эти цифры должны были в разы подскочить. Что-то как-то на эпидемию не тянет. Равно как и не тянут на борьбу с ней весь этот маскарад и жалкие потуги правительства. Только бабло хорошо под шумок пилится.
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30.06.2020 10:01 Відповісти
"А почему он взял именно крайнюю неделю а не предыдущие к примеру? Что циферка невыгодная будет." Это потому что между предыдущей неделей и крайней разница в разы?
А как же тогда Ваше "И второе - при таком раскладе как снятие карантина в момент эпидемии эти цифры должны были в разы подскочить."?

Вы там с крестиком и трусами разберитесь сначала...
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30.06.2020 10:09 Відповісти
цифры и подскочили. причем ВДВОЕ. но имбецилам все равно не доходит.
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30.06.2020 10:47 Відповісти
Цифры при таком раскладе дел должны были подскочить как минимум раз в 5, а может и больше. Это первое. Второе - есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика. Вот к примеру сколько среди Вашего окружения, которых Вы знаете лично, за время пандемии переболели ковидом. Т.е. с февраля по нынешнее время. Только честно. Рассчитываю на Вашу добропорядочность.
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30.06.2020 10:51 Відповісти
Степанов, надайте статистику по всім іншим захворюванням. Можливо коронавірус буде дуже-дуже позаду? Майте совість, так відверто брехати.
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30.06.2020 10:03 Відповісти
А что статистики нет? Какое еще заболевание дает прирост по 700-1000 чел. в день?
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30.06.2020 10:06 Відповісти
Шукай і будь ласка надай документи.
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30.06.2020 11:46 Відповісти
особливо тупим..

не можна порівнювати вірус з раком чи ДТП..

Бо вірус заразний..
А смерті від Дтп -це не смерті від хвороб...
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30.06.2020 10:10 Відповісти
Если будут переполнены больницы, то и с "іншими захворюваннямі", просто может не хватить тебе места в больнице, будет недостаточно мед персонала. В Германии на пике роста отменяли почти все операции и всё остальное, если речь не шла о жизни и смерти. Не стоит подобно страусу засовывать голову в песок в случае опасности
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30.06.2020 10:18 Відповісти
А Вы не в курсе, что у нас с "іншими захворюваннями" из за ковида и карантина повыписывали больных домой и поотменяли плановые операции? Только ургентные случаи лечат. И Вы считаете это нормальным?
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30.06.2020 10:53 Відповісти
Ничего хорошего конечно в этом нет. Но наверное готовится к худшему в такой ситуации наверное правильно. Видео как колонны грузовиков из Ломбардии трупы вывозили видели?
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30.06.2020 12:31 Відповісти
Неа. Не видел.
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30.06.2020 12:33 Відповісти
Не справляешься, херург.
Пора в отставку.
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30.06.2020 10:11 Відповісти
Как скаже те.
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30.06.2020 10:20 Відповісти
ты мы видели. юг, центр и восток - по +-4 человека на область. но ужс-ужс!!! бальницы перяполнены! ховайся кто может!
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30.06.2020 10:12 Відповісти
схід,південь -я б взагалі карантин зняв..

за винятком
-поголовне носіяння масок у закритих приміщеннях -за порушення цього правила -штрафувати всіх...

плюс періодична дезинфекція..
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30.06.2020 10:23 Відповісти
в Запорожье в маршрутках уже все чхать хотели на маски. в маркетах, парикмахерских и аптеках ещё одевают. и то, только потому, что без масок не впускают.
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30.06.2020 10:30 Відповісти
Правильно роблять, що не носять намордники.
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30.06.2020 11:45 Відповісти
Карантин? Не, не слышали. Еще и жена с ковидом.

Сталин Зеля и дети

https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=small
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30.06.2020 10:21 Відповісти
Как может быть прирост .если смертность согласно статистики Госстата в сравнении с довирусным годом ниже?
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30.06.2020 10:33 Відповісти
все вранье. Ковида нет. это все придумали китайцы чтоб уничтожить экономику Украины, точно вам говорю.
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30.06.2020 10:42 Відповісти
У влады болезнь, патологически врет но вирус ее не берет. Если на пятый месяц целые города районы не могу у себя и случая ковида найти. То шо це в биса таке як не брехня зеленская.
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30.06.2020 10:46 Відповісти
Я читала,что размер доплат медикам зависит от числа госпитализированных больных ковидом.Если это так,то это может быть одной из причин резкого увеличения госпитализации больных.
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30.06.2020 11:17 Відповісти
Реформи не спинити! ©
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30.06.2020 11:18 Відповісти
Зелена влада бореться з пандемією жебраками, роздрібними офенями, співаками в поїздах метрополітену. Доки всі поїзди не заразять ці транспортери ковидла (на виконання хабаря дядька Білла і тітки Меланди) влада не зупиниться. Тобто, тупорила влада нічого розумного не зробила профукала час не створивши, ні автобуси, як в Китаї, які обладнанні автоматичними дезифектьорами, ні обладнали потужною вентиляцією салони транспорту, ні створили розумних інструкцій для управління в час "П", ні законодавчої бази для жандармів і громадян. Прос.... ли фактично все і тільки чуєш - Зупинити, заборонити, не ходити, не гуляти.
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30.06.2020 11:22 Відповісти
Дайте нам еще денег!!!!
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30.06.2020 14:14 Відповісти
 
 