Для в'їзду в ЄС без обмежень кількість активних хворих COVID-19 в країні має бути 16 на 100 тис. населення, в Україні - 57, - Степанов
Кількість активних хворих в Україні становить 57 на 100 тис. населення, що значно перевищує допустиму норму (16 на 100 тис. населення) для в'їзду в ЄС без обмежень.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"За індикаторами, які встановлюються для в'їзду в ЄС - кількість активних хворих на рівні 16 на 100 тис. населення. Ці країни (з показником менше 16 активних хворих на 100 тис. населення) перебувають у "зеленій зоні", і їхні громадяни можуть спокійно подорожувати в країни ЄС. Якщо говорити про Україну, то у нас цей показник становить 57 на 100 тис. населення. тобто на сьогодні будуть обмеження на поїздки українців в ЄС. Вони не будуть стосуватися деяких категорій населення: дипломатів, громадян, у яких сезонна робота, які виїжджають на навчання, а також громадян, які шукають притулку в країнах ЄС", - сказав він.
Нагадаємо, за даними РНБО в Україні станом на ранок 30 червня хворіють на COVID-19 24 060 осіб. Зазначимо, що раніше в МОЗ заявили, що критичним є показник в 60 активних хворих на 100 тис. населення. Разом з тим, МОЗ використовує для розрахунків чисельність населення країни в 43,74 млн осіб, однак за даними Держстату, наявне населення України становить 41,83 млн, а постійне - 41,66 млн. А за даними електронного перепису, озвученого за минулого уряду тодішнім міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом, населення України ще менше - 37,29 млн. Опора на ці дані виводить на показник захворюваності на COVID-19 в країні на 57,75 і 64,52 відповідно.
Зазначимо, що 25 червня Степанов повідомляв про те, що кількість активних хворих на COVID-19 в Україні збільшилася до 50 на 100 тис. населення.
Будь ласка, зачекайте...
у деяких порохоботів,здається від ненависті вже "дах поїхав" ))))
Доречі, привіт всім свідєтєлям 'подивіться на Швецію'. У нас є шанс подорожувати один до одного, поки Європа, яка вже майже справилась з вірусом відокремилася від нас парканом, як від чумних. Вірною дорогою йдемо! Ну і да, в цьому всьому звісно, зелені винуваті (ніяк не купа людей, які клали на усі попереджувальні міри як тільки їх випустили на вулицю).
Статистику ФОРМУЄ не Степанов..
а РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ.
ЗелєнськийЕрмак скаже, стільки і намалює
Вы сами себя делаете невыездными.
Львівщина.
відносно бангато гастарбайтерів ,велика активність "спілкування" -багато інфікованих -нуль шансів на вихід з карантину -і від Львівщини скоро решті України,не лише Єс прийдеться ізолюватись..
Апропо,У Львові ще діє такий фактор посилення заражуваності,як САДОВИЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИБОРІВ Мера..
зеленський заставив українців припинити носити маски і..уй забити на карантин..
наскількі йо..нуті бувають юзери..
плутаючи Причину і Наслідок..
закриття Євросоюзу від України -це не наслідок Бажань Зе-влади..
Це наслідок БАжань громадян..(Свободи у Час Карантину)..