Для в'їзду в ЄС без обмежень кількість активних хворих COVID-19 в країні має бути 16 на 100 тис. населення, в Україні - 57, - Степанов

Кількість активних хворих в Україні становить 57 на 100 тис. населення, що значно перевищує допустиму норму (16 на 100 тис. населення) для в'їзду в ЄС без обмежень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"За індикаторами, які встановлюються для в'їзду в ЄС - кількість активних хворих на рівні 16 на 100 тис. населення. Ці країни (з показником менше 16 активних хворих на 100 тис. населення) перебувають у "зеленій зоні", і їхні громадяни можуть спокійно подорожувати в країни ЄС. Якщо говорити про Україну, то у нас цей показник становить 57 на 100 тис. населення. тобто на сьогодні будуть обмеження на поїздки українців в ЄС. Вони не будуть стосуватися деяких категорій населення: дипломатів, громадян, у яких сезонна робота, які виїжджають на навчання, а також громадян, які шукають притулку в країнах ЄС", - сказав він.

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Нагадаємо, за даними РНБО в Україні станом на ранок 30 червня хворіють на COVID-19 24 060 осіб. Зазначимо, що раніше в МОЗ заявили, що критичним є показник в 60 активних хворих на 100 тис. населення. Разом з тим, МОЗ використовує для розрахунків чисельність населення країни в 43,74 млн осіб, однак за даними Держстату, наявне населення України становить 41,83 млн, а постійне - 41,66 млн. А за даними електронного перепису, озвученого за минулого уряду тодішнім міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом, населення України ще менше - 37,29 млн. Опора на ці дані виводить на показник захворюваності на COVID-19 в країні на 57,75 і 64,52 відповідно.

Зазначимо, що 25 червня Степанов повідомляв про те, що кількість активних хворих на COVID-19 в Україні збільшилася до 50 на 100 тис. населення.