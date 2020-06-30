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Для в'їзду в ЄС без обмежень кількість активних хворих COVID-19 в країні має бути 16 на 100 тис. населення, в Україні - 57, - Степанов

Для в'їзду в ЄС без обмежень кількість активних хворих COVID-19 в країні має бути 16 на 100 тис. населення, в Україні - 57, - Степанов

Кількість активних хворих в Україні становить 57 на 100 тис. населення, що значно перевищує допустиму норму (16 на 100 тис. населення) для в'їзду в ЄС без обмежень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"За індикаторами, які встановлюються для в'їзду в ЄС - кількість активних хворих на рівні 16 на 100 тис. населення. Ці країни (з показником менше 16 активних хворих на 100 тис. населення) перебувають у "зеленій зоні", і їхні громадяни можуть спокійно подорожувати в країни ЄС. Якщо говорити про Україну, то у нас цей показник становить 57 на 100 тис. населення. тобто на сьогодні будуть обмеження на поїздки українців в ЄС. Вони не будуть стосуватися деяких категорій населення: дипломатів, громадян, у яких сезонна робота, які виїжджають на навчання, а також громадян, які шукають притулку в країнах ЄС", - сказав він.

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Нагадаємо, за даними РНБО в Україні станом на ранок 30 червня хворіють на COVID-19 24 060 осіб. Зазначимо, що раніше в МОЗ заявили, що критичним є показник в 60 активних хворих на 100 тис. населення. Разом з тим, МОЗ використовує для розрахунків чисельність населення країни в 43,74 млн осіб, однак за даними Держстату, наявне населення України становить 41,83 млн, а постійне - 41,66 млн. А за даними електронного перепису, озвученого за минулого уряду тодішнім міністром Кабінету Міністрів Дмитром Дубілетом, населення України ще менше - 37,29 млн. Опора на ці дані виводить на показник захворюваності на COVID-19 в країні на 57,75 і 64,52 відповідно.

Зазначимо, що 25 червня Степанов повідомляв про те, що кількість активних хворих на COVID-19 в Україні збільшилася до 50 на 100 тис. населення.

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Топ коментарі
+6
Жидва построила новый железный занавес.
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30.06.2020 10:13
+5
Вот и привет безвыезд. Спецом делают зе*ляди.
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30.06.2020 10:14
+4
https://censor.net/news/3205034/dlya_vezda_v_es_bez_ogranicheniyi_kolichestvo_aktivnyh_bolnyh_covid19_v_strane_doljno_byt_16_na_100... как легко власти регулировать отток населения с Украины в ЕС
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30.06.2020 10:15
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Жидва построила новый железный занавес.
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30.06.2020 10:13 Відповісти
ЗЕ казав шо поверне всіх взад. Пацан сказал - пацан сделал.
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30.06.2020 10:23 Відповісти
Ты про области с максимальным количеством заражений?
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30.06.2020 10:27 Відповісти
Вот и привет безвыезд. Спецом делают зе*ляди.
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30.06.2020 10:14 Відповісти
Зеленський вже Президент Євросоюзу. ?))Обмежив українцям в"їзд ?))

у деяких порохоботів,здається від ненависті вже "дах поїхав" ))))
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30.06.2020 10:34 Відповісти
Зебіл?
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30.06.2020 10:43 Відповісти
Шведи наче також до категорії нев'їздних попали. Там теж зелені правлять і не хочуть рабів за кордон випускати?
Доречі, привіт всім свідєтєлям 'подивіться на Швецію'. У нас є шанс подорожувати один до одного, поки Європа, яка вже майже справилась з вірусом відокремилася від нас парканом, як від чумних. Вірною дорогою йдемо! Ну і да, в цьому всьому звісно, зелені винуваті (ніяк не купа людей, які клали на усі попереджувальні міри як тільки їх випустили на вулицю).
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30.06.2020 12:09 Відповісти
https://censor.net/news/3205034/dlya_vezda_v_es_bez_ogranicheniyi_kolichestvo_aktivnyh_bolnyh_covid19_v_strane_doljno_byt_16_na_100... как легко власти регулировать отток населения с Украины в ЕС
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30.06.2020 10:15 Відповісти
особливо тупим..
Статистику ФОРМУЄ не Степанов..
а РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ.
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30.06.2020 10:35 Відповісти
Зебіл!
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30.06.2020 10:44 Відповісти
Ну да для тупых объясняю.. при использовании московско ордынской системы управления властью Статистику ФОРМУЄ не Степанов..а РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ.
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30.06.2020 11:41 Відповісти
а рахує хто, хіба не Стєпанов? Скільки йому Зелєнський Ермак скаже, стільки і намалює
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30.06.2020 11:42 Відповісти
Это, возможно, не будет какой-то одномоментный процесс, это будет постепенный процесс открытия границ, и он будет зависеть, в том числе, от наших(МОЗ овских) статических показателей,(которые подогнал МОЗ ) для издевательства над украинским народом и который не позволяет активно включаться в диалог по открытию границ", - отметила она.
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30.06.2020 10:24 Відповісти
Больше всего ноют в тех областях, в которых максимальное число заразившихся.
Вы сами себя делаете невыездными.
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30.06.2020 10:26 Відповісти
це зрозуміло.
Львівщина.

відносно бангато гастарбайтерів ,велика активність "спілкування" -багато інфікованих -нуль шансів на вихід з карантину -і від Львівщини скоро решті України,не лише Єс прийдеться ізолюватись..

Апропо,У Львові ще діє такий фактор посилення заражуваності,як САДОВИЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИБОРІВ Мера..
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30.06.2020 10:44 Відповісти
еще полгода назад, мертведчуковские каналы распинались в ярости, что порошенко дал украинцам безвиз, и холопы уже не хотят работать за еду на предприятиях ахметовых-пинчуков-каломойш и массово валят на заработки. при помощи пандемии, зеленский сделал все, чтобы у холопов забрать возможность поехать в ЕС на работу с нормальной оплатой.
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30.06.2020 10:27 Відповісти
зеленский сделал все, чтобы у холопов забрать возможность поехать в ЕС на работу с нормальной оплатой



зеленський заставив українців припинити носити маски і..уй забити на карантин..
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30.06.2020 10:37 Відповісти
щодо масок, то саме вислюк перший давав приклад не носити маски і забивати пісюна на карантин...

Для в'їзду в ЄС без обмежень кількість активних хворих COVID-19 в країні має бути 16 на 100 тис. населення, в Україні - 57, - Степанов - Цензор.НЕТ 1961
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30.06.2020 11:47 Відповісти
інколи читаєш цензор і дивуєшся...
наскількі йо..нуті бувають юзери..




плутаючи Причину і Наслідок..

закриття Євросоюзу від України -це не наслідок Бажань Зе-влади..
Це наслідок БАжань громадян..(Свободи у Час Карантину)..
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30.06.2020 10:39 Відповісти
 
 