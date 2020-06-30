Стефанишина про відкриття кордонів: З 1 липня дива не станеться. Це залежить від показників захворюваності на COVID-19

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина заявляє, що статичні показники України щодо захворюваності на коронавірус нині не дозволяють країні активно включатися в діалог з відкриття кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єрка повідомила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уже зараз ми розуміємо, що з 1 липня дива не станеться і всі кордони не відкриються. Але це пов'язано не з Україною, а що в усій Європі дуже різна динаміка щодо захворювання. І в Україні динаміка дуже різна. Це абсолютно не політичний процес. Ви знаєте, що методологія, за якою Європейська комісія робить оцінку в Шенгенській зоні, суто технічна та базується на кількості хворих на 100 тис. людей", - сказала Стефанишина.

За словами віцепрем'єрки, наразі є певний рівень довіри до української статистики щодо захворюваності на коронавірус, Україна перебуває в постійному діалозі й обмінюється оперативною інформацією з ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві зафіксували 57 випадків COVID-19, серед захворілих шість медиків, - Кличко

"Це, можливо, не буде якийсь одномоментний процес, це буде поступовий процес відкриття кордонів, і він буде залежати, зокрема, від наших статистичних показників, які поки що не дозволяють нам активно включатися в діалог щодо відкриття кордонів", - зазначила вона.

Стефанишина наголосила, що питання відкриття кордонів Європи для України виключно технічне, і тут немає, і не може бути жодної політики.