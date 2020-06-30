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Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в 16 областях і Києві, - РНБО

Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в 16 областях і Києві, - РНБО

Кількість осіб, які видужали від коронавірусної хвороби COVID-19, перевищила кількість захворілих за минулу добу лише в трьох із 24 областей України - Кіровоградській, Сумській та Черкаській, тоді як у 16 областях та в Києві кількість активних випадків хвороби зросла.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві, Львівській, Рівненській, Закарпатській, Чернівецькій, Одеській та Волинській областях (понад 50 у кожному регіоні), одужання - у Рівненській області (17). При цьому в 12 із 24 областей за добу не зареєстровано нових випадків одужання від COVID-19, у 19 із 24 областей та Києві не зареєстровано нових випадків смерті.

Кількість хворих перевищує 2 тисячі в м.Києві, Львівській та Чернівецькій областях, 1 тисячу - також к Київській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській і Волинській областях, а нижче 50 - у Луганській, Полтавській та Херсонській областях.

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Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19, померлих і видужалих немає, зараз в області хворіють 657 осіб;

- у Волинській області підтверджено 56 нових випадків захворювання на COVID-19 і 1 випадок одужання, зараз в області хворіють 1614 осіб (на 55 більше за добу);

- у Дніпропетровській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 151 особа;

- у Донецькій області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіють 309 осіб;

- у Житомирській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіють 629 осіб;

- у Закарпатській області 97 нових випадків захворювання і 4 смерті, зараз хворіють 1855 осіб (на 93 більше за добу);

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- у Запорізькій області виявлено 3 випадки захворювання, зараз хворіють 147 осіб;

- в Івано-Франківській області 45 нових випадків захворювання, двоє раніше захворілих видужали, зараз хворіють 2395 осіб (на 43 більше за добу);

- у Києві 57 нових випадків захворювання, 11 одужання, зараз хворіють 3366 осіб (на 46 більше за добу);

- у Київській області 39 нових хворих за добу, 14 осіб одужали, зараз хворіють 1203 особи (на 25 більше за добу);

- у Кіровоградській області 1 випадок одужання, нових хворих немає, зараз хворіють 79 осіб;

- у Луганській області нових випадків захворювання, одужання та смерті не було, зараз хворіють 22 особи;

- у Львівській області підтверджено 143 нові випадки захворювання на COVID-19, 3 раніше захворілих померли, 6 одужали, зараз хворіють 4542 особи (на 134 більше за добу);

- у Миколаївській області 2 нові випадки захворювання на COVID -19, випадків одужання і смерті не було, зараз хворіють 153 людини;

- в Одеській області 66 нових випадків захворювання, 2 раніше захворілих померли, зараз хворіють 939 осіб (на 64 більше за добу);

- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання, зараз хворіють 33 особи;

- у Рівненській області 74 нові випадки захворювання, 2 людини померли, 17 - одужали, зараз хворіють 1873 особи (на 55 більше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання і 3 - одужання, зараз хворіють 70 осіб (на 2 менше за добу);

- у Тернопільській області 6 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіє 751 особа (на 5 більше за добу);

- у Харківській області 36 нових випадків захворювання і 16 осіб одужали, зараз хворіють 968 осіб (на 20 більше за добу);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіють 12 осіб;

- у Хмельницькій області 5 нових випадків захворювання і 1 - одужання, зараз хворіють 242 особи (на 4 більше за добу);

- у Черкаській області 4 особи одужали, зараз хворіють 160 осіб;

- у Чернівецькій області 56 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті, 11 осіб одужали, зараз хворіють 2718 осіб (на 44 більше за добу);

- у Чернігівській області 1 новий випадок захворювання, нових випадків смерті і одужання не зафіксовано, зараз хворіє 381 особа.

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Эта новость как бальзам для борцунов с карантином. Они там еще не подрались за премию от нашего очень вероятного противника? Если будут решать вопрос фехтованием, то никаких масок!
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30.06.2020 10:22 Відповісти
В выходные дни лаборатории не работали, поэтому и выявляемость минимальная. Посмотрим на очередной антирекорд завтра!
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30.06.2020 10:26 Відповісти
Ты внимательно читаешь?
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30.06.2020 10:29 Відповісти
Ну то таке, нестабільність пов'язана з вихідними. Не зрозуміла рівномірність розповсюдження по всьому світі, не з Китаю цей вірус розповсюдився, ой не з Китаю.
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30.06.2020 10:29 Відповісти
Какова ваша версия?
Везде идиотов посадили.
Хоть бы у одного умного спросили.
Ну, вот я спрашиваю.
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30.06.2020 10:32 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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30.06.2020 11:34 Відповісти
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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30.06.2020 14:56 Відповісти
 
 