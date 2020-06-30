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Німеччина (7101) Конгрес США (1202) санкції (11313) Північний потік (2447) Зайберт (36)

Позиція ФРН щодо санкцій США стосовно "Північного потоку-2" не змінилася. Чекаємо рішення Конгресу, - представник уряду Зайберт

Позиція ФРН щодо санкцій США стосовно

Берлін чекає рішення Конгресу США щодо санкцій стосовно проєкту газопроводу "Північний потік 2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Наша позиція щодо санкцій цього роду відома і не змінилася, ми чекаємо, яке саме рішення ухвалить конгрес", - сказав Зайберт, відповідаючи на питання про те, як Німеччина збирається реагувати на ці санкції.

США погрожує "Північному потоку 2" санкціями в разі, якщо власники спробують добудувати газопровід - раніше будівництво вже було призупинено через американські санкції "першої хвилі". Член палати представників США від республіканців Адам Кінзінгер 26 червня повідомив, що конгресмени від обох партій - як республіканців, так і демократів - внесли на розгляд палати законопроєкт, який передбачає посилення санкцій, спрямованих проти проєкту газопроводу "Північний потік 2".

Також читайте: Німеччина готує відповідь на санкції США проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Законопроєкт співзвучний тому, що раніше пропонував сенатор-республіканець Тед Круз. Згідно з його проєктом, нові санкції націлені "на те, щоб перешкодити завершенню будівництва "Північного потоку 2", і будуть поширюватися на всіх,"хто так чи інакше задіяний в прокладанні газопроводу".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" - швейцарська Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. У прокладці труб були задіяні три судна компанії - Pioneering Spirit, Solitaire і Audacia. Після цього "Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Зараз, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть в порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, в Лубміні, перебуває газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків". Як заявили раніше в "Газпромі", "проєкт" Північний потік 2 ", який побудований уже майже на 94%, буде завершено російською стороною".

19 травня голова МЗС ФРН Гайко Маас сказав, що "тематика, пов'язана з ситуацією навколо корабля-трубопрокладника газопроводу", в Берліні відома. Офіційна позиція уряду ФРН полягає в тому, що він відкидає санкції США і вважає їх екстериторіальними.

25 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела в німецькому уряді повідомило, що Німеччина працює над серією заходів у відповідь на випадок, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа втілить у життя погрози, спрямовані на перешкоджання завершенню проєкту "Північний потік 2". Офіційно ці плани підтверджені поки не були.

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Топ коментарі
+6
Шредер уже очень старенький и немолодая, явно стареющая Меркель нацелилась на его должность в "Газпроме". Это такая традиция немецких канцлеров - на пенсии прислуживать Путину.
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30.06.2020 11:05
+5
На что уж я не люблю Трампа, но тут надо отдать ему должное. С прорашкинской дойчляндией он не церемонится. Сказано, что не дадут посадить на россосийский газокукан Германию и всю Европу и делают последовательно. Потому как против амерского долларового лома нет приема.
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30.06.2020 10:49
+3
Визги немчуры ничего не изменят.
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30.06.2020 10:42
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Визги немчуры ничего не изменят.
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30.06.2020 10:42 Відповісти
Санкции на европейские компании. Ну-ну!
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30.06.2020 10:48 Відповісти
На что уж я не люблю Трампа, но тут надо отдать ему должное. С прорашкинской дойчляндией он не церемонится. Сказано, что не дадут посадить на россосийский газокукан Германию и всю Европу и делают последовательно. Потому как против амерского долларового лома нет приема.
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30.06.2020 10:49 Відповісти
Ну что? Доллар против Евро. Поп корн в студию.
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30.06.2020 10:55 Відповісти
Ты откуда вылезло лаптеногое? Эксперд по боярышнику. Экономизд аквафрешный. Идти деревянный рупль отоварь своей в наливайке, прокси-лахта.
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30.06.2020 11:53 Відповісти
Экономика ЕС больше, чем США.
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30.06.2020 11:02 Відповісти
Вікіпедія: ВВП США 20 494 050 млн $, Єврозона - 13 669 167 млн $.
Санкції не проти ЄС, а проти конкретних кацапо-фріців і 90% єврозони не підтримає санкції проти США.
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30.06.2020 11:35 Відповісти
18 марта 2020 г. !!!
https://www.thebalance.com/world-s-largest-economy-3306044


Четвертый год подряд Китай был крупнейшей экономикой мира по состоянию на 2018 год. На его долю приходилось 25,3 трлн, или 18,7%, от общего объема валового внутреннего продукта в мире, составляющего 135,4 трлн, согласно оценкам Международного валютного фонда, который использует международные доллары для лучшего сравнения между странами.
Европейский Союз занял второе место, на его долю приходилось 22 трлн, или 16,3%, мирового ВВП. США остались на третьем месте с долей 20,6 трлн, или 15,2%.

Три вместе представляли 50% мировой экономики.
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30.06.2020 12:21 Відповісти
ИДИОТ хуäловский!
Это у тебя пукан будет больше экономики европы, когда Штаты и старая добрая Англия его порвут...
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30.06.2020 12:21 Відповісти
казахстанский русак рулит)))))
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30.06.2020 12:53 Відповісти
Ошибочка вышла...Это не Трамп тормозит ,а АМЕРИКА ! Трапм бы палец о палец не ударил ,да ему бы и деньжат подбросили.
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30.06.2020 12:40 Відповісти
Шредер уже очень старенький и немолодая, явно стареющая Меркель нацелилась на его должность в "Газпроме". Это такая традиция немецких канцлеров - на пенсии прислуживать Путину.
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30.06.2020 11:05 Відповісти
Почему только на пенсии?
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30.06.2020 14:16 Відповісти
твари немецкие ,и в частности шмаркля прорашистская ,добиваясь от европейских стран разрешения на строительство газогона ,несла куйню,что это комерческий проэкт грязьпрома и ее это не касается никак...ибо это есть личная инициатива и договор комерческий ,но не государственный,,,, эт нет оказывается это есть личный проект даже не Германии и рабсеи, а двоих подельников ее и кремлевского оккупанта Украины
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30.06.2020 11:13 Відповісти
А як біда, то кричать до США - допоможіть. Такі вони німці. Забули блокаду в кінці сорокових, початку п*ятдесятих, коли американці літаками доставляли продукти у Західний Берлін, а Союз вивів на кордон свої танки? Забули, як їх американці спасли від знищення союзом? Коротка пам*ять. Мабуть бажають бути під москалями?
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30.06.2020 11:17 Відповісти
Цілком зрозуміло одне - цей газопровід добудують............... рано чи пізно.
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30.06.2020 11:58 Відповісти
"грязьпром" не резиновый, всех рейхсканцлеров на работу не сможет принять!
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30.06.2020 12:11 Відповісти
 
 