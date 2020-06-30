Позиція ФРН щодо санкцій США стосовно "Північного потоку-2" не змінилася. Чекаємо рішення Конгресу, - представник уряду Зайберт

Берлін чекає рішення Конгресу США щодо санкцій стосовно проєкту газопроводу "Північний потік 2".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Наша позиція щодо санкцій цього роду відома і не змінилася, ми чекаємо, яке саме рішення ухвалить конгрес", - сказав Зайберт, відповідаючи на питання про те, як Німеччина збирається реагувати на ці санкції.

США погрожує "Північному потоку 2" санкціями в разі, якщо власники спробують добудувати газопровід - раніше будівництво вже було призупинено через американські санкції "першої хвилі". Член палати представників США від республіканців Адам Кінзінгер 26 червня повідомив, що конгресмени від обох партій - як республіканців, так і демократів - внесли на розгляд палати законопроєкт, який передбачає посилення санкцій, спрямованих проти проєкту газопроводу "Північний потік 2".

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Законопроєкт співзвучний тому, що раніше пропонував сенатор-республіканець Тед Круз. Згідно з його проєктом, нові санкції націлені "на те, щоб перешкодити завершенню будівництва "Північного потоку 2", і будуть поширюватися на всіх,"хто так чи інакше задіяний в прокладанні газопроводу".

Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" - швейцарська Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. У прокладці труб були задіяні три судна компанії - Pioneering Spirit, Solitaire і Audacia. Після цього "Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Зараз, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть в порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, в Лубміні, перебуває газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків". Як заявили раніше в "Газпромі", "проєкт" Північний потік 2 ", який побудований уже майже на 94%, буде завершено російською стороною".

19 травня голова МЗС ФРН Гайко Маас сказав, що "тематика, пов'язана з ситуацією навколо корабля-трубопрокладника газопроводу", в Берліні відома. Офіційна позиція уряду ФРН полягає в тому, що він відкидає санкції США і вважає їх екстериторіальними.

25 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела в німецькому уряді повідомило, що Німеччина працює над серією заходів у відповідь на випадок, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа втілить у життя погрози, спрямовані на перешкоджання завершенню проєкту "Північний потік 2". Офіційно ці плани підтверджені поки не були.