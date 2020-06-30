Позиція ФРН щодо санкцій США стосовно "Північного потоку-2" не змінилася. Чекаємо рішення Конгресу, - представник уряду Зайберт
Берлін чекає рішення Конгресу США щодо санкцій стосовно проєкту газопроводу "Північний потік 2".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявив у понеділок офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Наша позиція щодо санкцій цього роду відома і не змінилася, ми чекаємо, яке саме рішення ухвалить конгрес", - сказав Зайберт, відповідаючи на питання про те, як Німеччина збирається реагувати на ці санкції.
США погрожує "Північному потоку 2" санкціями в разі, якщо власники спробують добудувати газопровід - раніше будівництво вже було призупинено через американські санкції "першої хвилі". Член палати представників США від республіканців Адам Кінзінгер 26 червня повідомив, що конгресмени від обох партій - як республіканців, так і демократів - внесли на розгляд палати законопроєкт, який передбачає посилення санкцій, спрямованих проти проєкту газопроводу "Північний потік 2".
Законопроєкт співзвучний тому, що раніше пропонував сенатор-республіканець Тед Круз. Згідно з його проєктом, нові санкції націлені "на те, щоб перешкодити завершенню будівництва "Північного потоку 2", і будуть поширюватися на всіх,"хто так чи інакше задіяний в прокладанні газопроводу".
Після першої "хвилі" санкцій США підрядник "Газпрому" - швейцарська Allseas, яка прокладала труби, зупинила роботу. У прокладці труб були задіяні три судна компанії - Pioneering Spirit, Solitaire і Audacia. Після цього "Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив задіяти власний трубоукладач - модернізоване в Находці судно "Академік Черський". Зараз, за даними інтернет-сервісу www.vesselfinder.com, судно стоїть в порту Мукран на острові Рюген. Неподалік, в Лубміні, перебуває газоприймальна станція компанії Gascade для обох "Північних потоків". Як заявили раніше в "Газпромі", "проєкт" Північний потік 2 ", який побудований уже майже на 94%, буде завершено російською стороною".
19 травня голова МЗС ФРН Гайко Маас сказав, що "тематика, пов'язана з ситуацією навколо корабля-трубопрокладника газопроводу", в Берліні відома. Офіційна позиція уряду ФРН полягає в тому, що він відкидає санкції США і вважає їх екстериторіальними.
25 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела в німецькому уряді повідомило, що Німеччина працює над серією заходів у відповідь на випадок, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа втілить у життя погрози, спрямовані на перешкоджання завершенню проєкту "Північний потік 2". Офіційно ці плани підтверджені поки не були.
Будь ласка, зачекайте...
Санкції не проти ЄС, а проти конкретних кацапо-фріців і 90% єврозони не підтримає санкції проти США.
https://www.thebalance.com/world-s-largest-economy-3306044
Четвертый год подряд Китай был крупнейшей экономикой мира по состоянию на 2018 год. На его долю приходилось 25,3 трлн, или 18,7%, от общего объема валового внутреннего продукта в мире, составляющего 135,4 трлн, согласно оценкам Международного валютного фонда, который использует международные доллары для лучшего сравнения между странами.
Европейский Союз занял второе место, на его долю приходилось 22 трлн, или 16,3%, мирового ВВП. США остались на третьем месте с долей 20,6 трлн, или 15,2%.
Три вместе представляли 50% мировой экономики.
Это у тебя пукан будет больше экономики европы, когда Штаты и старая добрая Англия его порвут...